Csa Czech Airlines uscirà da SkyTeam il prossimo 26 ottobre Csa Czech Airlines abbandonerà SkyTeam prima di fine anno: la conferma arriva dall’alleanza, in seguito al cambiamento del modello di business del vettore. La compagnia, membro dell’alleanza dall’aprile 2001 – meno di un anno dopo la fondazione di SkyTeam da parte di Aeroméxico, Air France, Delta Air Lines e Korean Air – uscirà quindi da SkyTeam in ottobre. “A causa di cambiamenti nel modello operativo del gruppo, Csa Czech Airlines sta cessando le operazioni degli attuali collegamenti di linea. Come naturale conseguenza, l’adesione a SkyTeam terminerà a partire dal 26 ottobre 2024 – ha spiegato un portavoce dell’alleanza ad Aviation Week -. SkyTeam e i suoi membri ringraziano Csa Czech Airlines per gli oltre 20 anni di collaborazione e augurano agli amici e colleghi della compagnia il meglio per il futuro. Considerati gli attuali orari e la rete limitata di Czech Airlines, l’impatto complessivo sull’offerta globale di SkyTeam per i passeggeri sarà minimo.” Condividi

