Croatia Airlines rilancia da Spalato con 5 nuove destinazioni stagionali, tra cui Milano

Croatia Airlines introdurrà cinque nuove destinazioni da Spalato per l’estate in arrivo, tra cui Milano Malpensa. Le altre quattro sono Amsterdam, Bucarest, Dublino e Stoccolma. Inoltre, ripristinerà i voli per Praga, aperti l’anno scorso, e riprenderà i servizi per Atene, che sono stati sospesi a causa della pandemia.

Tutte le nuove rotte saranno mantenute due volte a settimana, ad eccezione di Amsterdam – un volo a settimana -, e Dublino che verrà servita da tre frequenze settimanali. E tutti i nuovi collegamenti saranno attivi da giugno al 25 settembre.

La compagnia aerea croata opererà quindi un totale di 22 rotte domestiche e internazionali da Spalato, oltre ai charter estivi. Complessivamente il network estivo prevede 21 destinazioni internazionali, 22 aeroporti europei per un totale di 41 rotte internazionali. In totale, sono previsti più di 16.000 voli e una capacità di circa 1.766.000 posti.

Croatia Airlines ha trasferito molte delle sue operazioni stagionali da Zagabria a Spalato: tra queste i voli per Milano, Bucarest, Stoccolma e Praga, che sono stati tutti mantenuti dalla capitale croata fino alla pandemia.