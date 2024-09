Corsair trova un altro azionista per continuare a vivere Corsair è riuscita a trovare un nuovo azionista nella persona di Abbas Jaber, pronto a prendere il 40% del capitale. Corsair, che cerca 30 milioni di euro per ricostituire i propri fondi, ha fatto sapere di aver trovato il suo partner. Si tratta di Abbas Jaber, a capo del gruppo francese Advens-Geocoton . “Azionista storico di Corsair, l’industriale ha partecipato all’acquisizione della compagnia aerea, tramite il suo gruppo Advens-Geocoton, come azionista della holding Omrp (Outre-mer R-Plane) nel 2020”, precisa Corsair. Deve prendere il 40% della società per 15 milioni di euro . Questa partecipazione si aggiunge al round di finanziamento finalizzato alla fine del 2023. Circa la metà dei 30 milioni di euro necessari per il salvataggio sono stati raccolti da investitori dell’India occidentale, tra cui il gruppo Loret (azionista al 10% di Corsair). Questa cordata di imprenditori esteri investirà altri 12 milioni e sarà azionista di maggioranza con il 52%. Il restante 8% sarà nelle mani del dipartimento della Guadalupa che pagherà 3 milioni. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474311 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vacanze esclusive in residenze storiche di charme per gli amanti delle pedalate lente e dei paesaggi naturali. È la proposta di alcune delle residenze di Ville Castelli Dimore, 35 location spettacolari distribuite in tutto il territorio Veneto, dove trascorrere una vacanza attiva a contatto con la natura. Villa Stecchini, Ville Castelli Dimore - Bike tour sul Monte Grappa e sui colli della provincia di Vicenza Sono numerosi gli itinerari che attraversano il paesaggio del Monte Grappa, da percorrere in mountain bike o bici gravel. Proprio ai piedi del Monte Grappa, a Romano d’Ezzelino (VI), si trova Villa Stecchini, un’elegante residenza del 1600 che affianca all’ospitalità autentica, l’esperienza di una degustazione dei prodotti di produzione propria. Colazioni sportive e merende rinforzate sono alcune delle proposte che riserva ai bikers che soggiornano in Villa. Non solo, sono garantiti anche deposito e assistenza per bici, noleggio, guide autorizzate e percorsi per mountain bike o e-bike. A 30 minuti di auto si può visitare il Castello di Thiene, una prestigiosa dimora quattrocentesca dal grande valore museale. A Barbarano Mossano (VI), su una collina ai piedi dei Colli Berici si trova Villa di Montruglio. Villa Premoli, Ville Castelli Dimore - In bicicletta tra le Colline del Prosecco Da Villa Stecchini, gli appassionati della due ruote possono raggiungere Villa Premoli direttamente in bicicletta, a meno di 20 km: siamo in provincia di Treviso, a Cavaso del Tomba, e Villa Premoli si affaccia sulle Colline del Prosecco. Raffinata dimora, costruita nel XVII secolo e rinata, oggi, dopo sette anni di attento e rispettoso restauro, è anche agriturismo di charme. I ciclisti possono dedicarsi a un bike tour tra le Colline del Prosecco alla scoperta delle bellezze dell’area prealpina trevigiana, pedalando in cresta per godersi il panorama, tra ripidi pendii e dolci vallate ricche d’acqua, distese di vigneti e campi coltivati. A poco più di 30 minuti d’auto si possono visitare Villa San Liberale e Villa Guarnieri, entrambe a Feltre. . Castello di San Salvatore, Ville Castelli Dimore - Lungo l’antica via Romana nel Delta del Po Nel Polesine, nel cuore del Delta del Po, si trova l’isola di Ariano. Un itinerario ad anello permette di percorrere l'antica via Romana, tra musei tematici, complessi sistemi di idrovore e siti archeologici. Proprio qui, a Taglio del Po (RO), si trova Villa Ca’ Zen, una tenuta di campagna del Settecento, sostenibile e accogliente, dall’architettura sobria ed essenziale. A una cinquantina di chilometri si può visitare Villa Badoer di Fratta Polesine (RO), patrimonio Unesco. Più o meno alla stessa distanza, ma verso Padova, a Brugine, si trova invece Villa Roberti, tra i più suggestivi esempi del Rinascimento pittorico veneto. Si può abbinare una visita guidata a uno dei numerosi eventi che vengono organizzati nel corso dell’anno, tra concerti e spettacoli teatrali, lezioni di yoga e mercatini di oggetti vintage e antiquariato. ­ ­ ­ ­ ­ [post_title] => Ville Castelli Dimore, vacanze esclusive in Veneto per gli appassionati di bicicletta [post_date] => 2024-09-12T09:20:30+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726132830000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474336 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si conferma il momento positivo di Idee per Viaggiare che, dopo aver chiuso a fine ottobre lo scorso esercizio a quota 107 milioni di euro di fatturato, prevede per quest'anno un ulteriore incremento del 15% - 17% di ricavi e marginalità. "Le stime sono persino superiori a quanto immaginavamo al termine del primo semestre - racconta il ceo dell'operatore capitolino, Danilo Curzi -. Merito di un trend positivo che riguarda non solo i meri numeri economici ma anche la visibilità sul mercato del nostro marchio. Sono cresciute in particolare le richieste dalle agenzie, dopo che qualche mese fa abbiamo scelto di ridurre il plafond di partner trade. Una scelta difficile ma necessaria, per garantire la qualità del nostro servizio su livelli ottimali, che ha evidentemente pagato". A trainare le performance di IpV è stato soprattutto l'advance booking: "Merito delle agenzie che hanno ben compreso come prenotare in anticipo significhi poter accedere a un ventaglio di prodotto più ampio e magari spuntare qualche tariffa più competitiva. Non credo però che la variabile prezzi sia stata determinante. Per noi, che abbiamo uno scontrino medio di poco inferiore ai 4 mila euro, ritengo più che altro si tratti di un'evoluzione culturale dei viaggiatori italiani. Il fenomeno cominciava per la verità a essere già in parte evidente prima del Covid, ma negli ultimi anni è davvero esploso. Tanto che anche per il prossimo esercizio stiamo registrando un ulteriore incremento compreso tra il +15% e il +20%". A livello di destinazioni l'Oriente è stato il principale protagonista della crescita. "A cominciare dalla Cina, che pur essendo all'anno di debutto con noi (dopo l'acquisizione di Chinasia, ndr) ha già raggiunto la quinta-sesta posizione della nostra programmazione per volumi complessivi. E' inoltre proseguita l'incredibile ascesa del Giappone ormai seconda meta del nostro portfolio grazie in particolare sia ai nostri tour esclusivi Iter Experientia, sia ai self drive, magari con estensioni mare in Thailandia, Maldive, Emirati, Indonesia e Polinesia. Nel secondo semestre abbiamo registrato un buon incremento pure dal Vietnam, sia come destinazione singola, sia in abbinamento con la Cambogia e tutta l'Indocina. Bene poi l'Indonesia d'estate, in primis Bali. Si confermano quindi i volumi sugli Usa, che rimangono la nostra destinazione numero uno, mentre è finalmente riapparso il Perù dopo un periodo non positivo. E' uscita invece fuori dai radar la Giordania, a causa della crisi israelo-palestinese". Una buona accoglienza ha ricevuto anche la novità IdeeMix: format speciale dedicato a combinazioni sorprendenti: "E' un prodotto che ci ha ripagato soprattutto in termini comunicativi, contribuendo alla nostra immagine di tour operator creativo. Tra le sinergie di maggior successo, segnalerei quelle tra Francia e Usa, Messico o Maldive, grazie ai buoni collegamenti da Parigi, nonché quelle tra Spagna e Repubblica Dominicana o Stati Uniti. Senza dimenticare alcune liaison più azzardate come quelle tra Scozia, le Bahamas o il Sud America, grazie soprattutto ai voli British. Credo che il complimento migliore a questo riguardo l'abbiamo ricevuto da un nostro competitor: gli è piaciuta così tanto la formula, che ha ammesso di volercela copiare". Per il futuro, IpV sta quindi pensando a un consolidamento del prodotto, "stiamo ragionando su una seconda esclusiva alle Maldive", mentre proseguono gli investimenti in tecnologia per l'ottimizzazione dei processi. "In cantiere abbiamo infine moltissime iniziative e attività commerciali - conclude Curzi -. Sempre un po' fuori dagli schemi e con lo spirito frizzante che ci contraddistingue". [post_title] => L'advance booking traina le performance IpV: +15%-17% sul 2023 [post_date] => 2024-09-12T09:14:35+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726132475000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474272 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Hanno aperto i battenti a fine agosto i serviced apartments di Rocco Forte House Milan. La proprietà si trova in via Manzoni, nel cosiddetto triangolo della moda, e dispone di undici appartamenti affacciati su un tradizionale cortile milanese. Gli ambienti sono stati disegnati da Olga Polizzi, director of design del gruppo, in collaborazione con Paolo Moschino e Philip Vergeylen. La struttura è stata ricavata dalla conversione di un palazzo del diciannovesimo con stucchi originali, soffitti affrescati e mobili antichi. Gli appartamenti sono stati chiamati con i nomi di alcuni dei quartieri più famosi della città come Brera, Duomo, Isola e Tortona. A disposizione degli ospiti servizi di conciergerie, valeting e chef esclusivo, nonché una palestra riservata. La novità segue il successo del Rocco Forte House Rome. [gallery ids="474295,474296,474297"] [post_title] => Rocco Forte espande l'offerta di serviced apartments: aperta una struttura a Milano [post_date] => 2024-09-11T12:06:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726056390000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474231 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Bahamas fanno il loro ingresso nel programma Transcultura Unesco, un progetto finanziato dall’Unione europea, che mira a rafforzare l’interazione proficua e responsabile tra cultura e creatività e turismo nei Caraibi. Due le risorse culturali e creative selezionate: il Clifton Heritage National Park e la lavorazione tradizionale della paglia, unitamente ai tipici mercati che ne vendono i prodotti. Situato a Nassau, il Clifton Heritage National Park raccoglie i resti dell'eredità storica e culturale di tre importanti gruppi che hanno avuto un impatto sul Paese: i lucayan, i lealisti e gli africani. Lo gestisce la Clifton Heritage Authority, dal 2004, anno della sua fondazione atta a custodire questa importante area ad uso e beneficio della popolazione delle Bahamas. Aperto al pubblico dal 2009, il parco è un’oasi di storia e natura preservata nel centro della capitale. La cultura dell’intreccio della paglia è un indicatore importante del patrimonio del popolo bahamiano, parte dell'eredità lasciata dagli antenati schiavizzati e liberi dell'Africa occidentale, in particolare da quei membri della diaspora africana che hanno cercato rifugio e si sono stabiliti alle Bahamas dopo la guerra d'indipendenza degli Stati Uniti. L'artigianato della paglia ha contribuito molto all’attività economica nelle Family Islands (le isole diverse dall'isola di New Providence, dove si trova la capitale della nazione, e dall’isola di Grand Bahama) per almeno due secoli. È un’industria sostenibile e rispettosa dell'ambiente; inoltre, è anche una delle manifestazioni più importanti della creatività del popolo delle Bahamas. Si occupa oggi della tutela e diffusione di questa importante tradizione, Creative Nassau, che organizza periodicamente corsi base e intensivi finalizzati alla divulgazione di questo importante patrimonio. [post_title] => Le Bahamas entrano nel programma Transcultura Unesco [post_date] => 2024-09-11T10:00:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726048812000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474182 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo il lancio del progetto dell'Area Ligure-Apuana, in sinergia con gli altri comuni della Lunigiana e della Garfagnana, l'organizzazione di una serie di eventi organizzati durante tutto l'anno e progetti sul recupero della storia con 'La Spezia Forte' ma anche il potenziamento dei Servizi Culturali e dei Musei Civici del turismo nautico e quello esperienziale, l'outdoor e molto altro ecco il programma autunnale che punta a fare in modo che la città ligure attiri i visitatori anche al di fuori dell'alta stagione. 21-22 Settembre Lacustre Speech dell'influencer Lollo Lacustre (Lorenzo Giacomin, classe 2002, conosciuto sui social come Lollolacustre. è uno streamer, youtuber e tiktoker che nell'ultimo periodo attraverso i videogiochi(in particolare a minecraft) ha riscontrato un notevole successo tra i giovani. Infatti attualmente possiede 1.1 milioni di followers su tiktok, circa 100 mila su instagram e youtube e 250 mila su twitch) 23 Settembre GYGD Get Your Guide Day LA SPEZIA 2024 presso La Spezia Cruise Terminal - Intervento di Brian Gibboni - Destination Manager GYG e successivi incontri B2B con operatori. - Panel a cura di Regiondo. 27 Settembre Trenitalia - Evento per le scuole presso Museo Civico Amedeo Lia Argomento: Promuovere il treno come mezzo di trasporto per i viaggi scolastici alla Spezia. 08 Ottobre Workshop B2B con buyers giapponesi presso Genova - Obiettivo: promuovere La Spezia verso il mercato giapponese. 09-11 Ottobre TTG Rimini - La Spezia presente in fiera con il desk del Comune della Spezia e con il desk dell'Area Vasta Ligure Apuana. - Presentazione del 100° Palio del Golfo. 24 Ottobre Travel Open Day Hospitality (Gruppo Travel - i fornitori alberghieri incontrano le strutture alberghiere ed extralberghiere del territorio) Fine Ottobre Influencer event Primi di novembre Educational Buyers MICE Obiettivo (turismo congressuale): mostrare ai buyers MICE le location disponibili alla Spezia e le potenzialità del territorio per il loro settore. Primi di novembre Viaggio al femminile Speech dell'influencer Sabrina Musco 25-26 Novembre BITESP Venezia La Spezia avrà un'agenda in fiera sia come Comune della Spezia sia come Area Vasta Ligure Apuana. [post_title] => La Spezia rafforza il programma di eventi e punta su mice, influencer ed hospitality [post_date] => 2024-09-10T12:50:01+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725972601000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474137 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è entusiasmo in casa Azemar per l'apertura del nuovo Bawe Island. Il to della famiglia Azzola, proprietaria anche della Cocoon Collection che include il resort da poco inaugurato a Zanzibar, registra infatti ottimi riscontri dai primi ospiti accolti nella struttura. "Ci troviamo su un’isola proprio davanti alla capitale Stone Town da cui dista solamente 15 minuti di motoscafo - spiega l'amministratore unico dell'operatore milanese, Mariarosa Campora -. Questa posizione unica rende Bawe il posto più esclusivo di tutta Zanzibar e non solo. Un'isola nell’isola in grado di garantire la massima privacy e un servizio 5 stelle lusso". Su oltre 30 ettari di superficie sono state realizzate solamente 70 ville, la più piccola di 200 metri quadrati, fino ai 500 mq della Sultan Palace. Tutte sono dotate di piscina e giardino privato, nonché vista mare e un bagno all’aperto di ispirazione maldiviana. "Il Bawe offre anche una ampia opzione culinaria con ben quattro diversi ristoranti, tutti tassativamente a la carte dalla colazione alla cena. Bawe insomma non è un resort normale; è un angolo di Africa dove abbiamo portato un lusso discreto ma tangibile in ogni singolo dettaglio: dagli arredi, alla biancheria, alle posate e ai bicchieri, tutto a Bawe è di una naturale eleganza”. Grande attenzione è stata inoltre riservata alla famiglie. "Abbiamo il miniclub più grande dell’isola dotato di personale qualificato per intrattenere i più piccoli, mettendo così a loro agio i genitori, che possono farsi coccolare dalla spa Rebirth. L'abbiamo chiamata rinascita per trasmettere il senso di benessere che si prova alla fine di un trattamento". Centro diving e watersports, campo da tennis, campi da padel, palestra, yoga e tanto tanto altro completano infine l'offerta per intrattenere i più sportivi. [gallery ids="474143,474144,474145,474146,474147,474148,474149,474150,474151,474152,474153,474154,474155,474156,474157,474158,474159,474160,474161,474162,474163"] [post_title] => C'è entusiasmo in casa Azemar per l'apertura del nuovo Bawe Island. [post_date] => 2024-09-10T10:22:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725963763000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474114 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si avvicina l'obiettivo dei 120 milioni di euro di fatturato per il gruppo Mangia's, che tuttavia preferisce ancora attendere i dati di settembre per avere un quadro completo. "L'ultimo mese dell'estate si sta infatti sempre più confermando come una prosecuzione dell'alta stagione, paragonabile ormai ad agosto", spiega il presidente e ceo della compagnia siciliana, Marcello Mangia. In linea con le previsioni di inizio anno anche i margini operativi lordi (ebitda), che dovrebbero raggiungere i 12 - 13 milioni. "L'Italia rimane il nostro mercato principale, ma abbiamo registrato ottime performance anche da Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Germania: Paesi su cui ci stiamo espandendo e dove stiamo costruendo una presenza sempre più consolidata". Tra le novità in arrivo le già annunciate new entry del Grand Hotel et Des Palmes di Palermo e dell'ex Club Med di Kamarina. "Con queste acquisizioni, ci affermeremo ulteriormente nel segmento delle strutture a 5 stelle, consolidando la nostra posizione tra le principali catene italiane per numero di chiavi in questo cluster. La struttura del capoluogo siciliano dovrebbe aprire nel 2025. Ci consentirà, tra le altre cose, di lanciare la nuova linea dei city hotel, con cui puntiamo a differenziare ulteriormente la nostra offerta, sviluppandoci anche in altre destinazioni". Il Kamarina dovrebbe diventare operativo invece nel 2026. La novità è frutto di una collaborazione con la società di asset management Arrow Global, proprietaria del resort. "Si tratta di una partnership che rafforza ulteriormente la nostra capacità di supportare gli investitori in tutte le fasi del ciclo di vita degli asset: dall'acquisizione al riposizionamento e alla gestione, sino alla vendita. Un modello che ci sta permettendo di attirare l'attenzione di sempre nuovi partner. Continuiamo inoltre a valutare possibili ulteriori nuove affiliazioni con brand internazionali, come abbiamo fatto recentemente per il Brucoli, che è diventato parte dell'Autograph Collection di Marriott. L'esperienza con il gruppo del Maryland, e anche con Hilton, ci ha infatti dimostrato quanto queste collaborazioni possano essere strategiche per il posizionamento dei nostri prodotti nei mercati globali". Ma le novità non finiscono qui: in calendario per il prossimo futuro c'è infatti anche il rinnovamento del Marmorata a Santa Teresa di Gallura, destinato a diventare il Mangia's Sardinia Resort: "Un progetto di grande rilievo e una sfida entusiasmante, che darà ulteriore valore alla destinazione, una delle aree più belle del Mediterraneo". Infine, nel 2025 verrà anche presentato un progetto dedicato esclusivamente agli agenti di viaggio: "L'obiettivo - conclude Mangia - è quello di creare un canale diretto con i professionisti del settore, offrendo loro strumenti innovativi e proposte personalizzate per rafforzare il legame con i nostri clienti e partner commerciali. Un altro passo importante nella nostra strategia di espansione e diversificazione dell'offerta". [post_title] => Mangia's vicino ai 120 mln di fatturato. Presto un progetto ad hoc per le adv [post_date] => 2024-09-10T09:21:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725960092000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474079 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con il contributo record di 2,36 miliardi di dollari al Pil nazionale nel 2023, l'industria turistica degli Stati Uniti si conferma la prima al mondo: lo rivelano i dati del recente Economic Impact Trends Report del Wttc. L'apporto all'economia nazionale risulta quasi doppio rispetto a quello del competitor più vicino: al secondo posto si trova infatti la Cina, con un contributo al Pil di 1,3 miliardi di dollari nel 2023, risultato che ne sottolinea l'impressionante ripresa, nonostante la tardiva riapertura delle frontiere post-pandemia. Sul terzo gradino del podio si posiziona la Germania, con un contributo economico di 487,6 miliardi di dollari, mentre il Giappone, che nel 2022 era al quinto posto, è balzato al quarto, con un contributo di 297 miliardi di dollari. La top five è chiusa dal Regno Unito, con un contributo al Pil di 295,2 miliardi di dollari. La Francia, la destinazione più popolare al mondo, ha mantenuto la sesta posizione con un contributo di 264,7 miliardi di dollari, seguita da vicino dal Messico con 261,6 miliardi di dollari. L'India si è piazzata all'ottavo posto, dalla precedente decima posizione, con 231,6 miliardi di dollari, segnando un notevole miglioramento e confermando la sua parabola ascendente. Completano i primi dieci posti della classifica Italia e Spagna, rispettivamente con un contributo di 231,3 miliardi di dollari e 227,9 miliardi di dollari. Allungando lo sguardo al prossimo decennio, il Wttc stima che la Cina diventerà il principale mercato dei viaggi e del turismo, mentre l'India salirà al quarto posto. «In vista di un 2024 da record, è chiaro che il settore dei viaggi non solo è tornato in carreggiata, ma è anche destinato a una crescita senza precedenti - ha commentato Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc -. Continueremo a dare priorità alla sostenibilità e all'inclusività, assicurando che questa crescita vada a beneficio di tutti e protegga il nostro pianeta per le generazioni future. La resilienza e il potenziale di innovazione del settore continuano a spingerci in avanti». Secondo il rapporto, molte destinazioni chiave beneficeranno di un'impennata della spesa internazionale quest'anno rispetto ai livelli pre-pandemia, con l'Arabia Saudita in crescita del 91,3% rispetto al 2019. In testa alla classifica ci sono la Turchia (+38,2%), il Kenya (+33,3%), la Colombia (+29,1%) e l'Egitto (+22,9%). A livello globale, la spesa dei visitatori internazionali è destinata a crescere di quasi il 16% per raggiungere 1,9 trilioni di dollari, mentre si prevede che i turisti nazionali spenderanno più che mai, raggiungendo 5,4 trilioni di dollari, con un aumento del 10,3% rispetto ai livelli del 2019. [post_title] => Wttc: gli Stati Uniti si confermano all'apice del mercato mondiale del turismo [post_date] => 2024-09-09T12:44:11+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725885851000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474063 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_474066" align="alignleft" width="300"] Isabella Maggi[/caption] Il Gruppo Gattinoni lancia la nuova campagna corporate “C’è un mo(N)do per vivere un’esperienza. Vivila!” che partirà in autunno, dopo la presentazione ufficiale delle tre business unit - Events, Business Travel e Travel -, avvenuta la scorsa primavera. Nel nuovo claim della campagna emerge l’evoluzione aziendale che il Gruppo Gattinoni ha attraversato nel corso della sua lunga storia, sottolineando l’ambizione di far vivere esperienze autentiche a quanti scelgono di affidarsi a Gattinoni, che si tratti di eventi, trasferte d’affari o per organizzare viaggi. L’identità del marchio è evocata anche nella declinazione di visual e body copy che pone in risalto il raggio d’azione dei tre rami d’azienda. Il payoff “Esperienze da vivere” rimane a indicare il significato del percorso avviato dal Gruppo e trova la sua naturale evoluzione nell’attuale layout: dal gate di partenza al quadrato con “Tre mo(N)di per vivere un’esperienza”. Il visual è stato declinato nelle tre rispettive Business Unit: le persone, protagoniste della campagna, attraversano la soglia per entrare nel mondo Gattinoni e vivere le esperienze che l’azienda offre in tutti i settori, i cui highlights vengono sottolineati nelle singole body copy. Creatività La creatività della nuova campagna è stata concepita e interamente sviluppata dal team comunicazione interno all’azienda, capitanato dal direttore creativo Samuele Rasola, che da sempre si occupa di declinare immagine e progetti in seno al Gruppo, con risorse dedicate. Isabella Maggi, Marketing & Communication Director Gruppo Gattinoni dichiara: «Abbiamo sollecitato i nostri creativi interni a supportare tutte le Business Unit e non a caso la nuova campagna di comunicazione si prefigge di trasmettere l’affidabilità di ogni ramo d’azienda e utilizza un visual coerente con le diverse anime della nostra galassia. Abbiamo nel paniere tanti nuovi progetti per la parte finale dell’anno e non vediamo l’ora di comunicarli. «Nel 2024 la nostra strategia comunicativa si è ampliata ed è cresciuta su ogni fronte, presidiando i media, dai cartacei all’online, dalle radio alle televisioni, dalle affissioni nei centri nevralgici del trasporto pendolari alle fiere di settore. Anche sul fronte trade abbiamo dotato le agenzie del network di ogni strumento che potesse esplodere la visibilità e la potenza del brand. Inoltre, abbiamo offerto il nostro contributo a tavole rotonde, oltre ad aver presenziato in contesti legati al mondo economico. Strategia che continueremo anche per il 2025». Colori Nella nuova campagna corporate, le immagini delle persone proiettate nel mondo sono avvolte da cornici che cambiano colore. L’argento è connesso al Gruppo, alla passione che lo guida da oltre quarant’anni. Il blu è riferito al cielo di chi viaggia per lavoro, definendo Gattinoni Business Travel come riferimento per questo segmento. Il fucsia rimanda alla creatività che contraddistingue l’anima di Gattinoni Events, che fa di ogni singolo evento un’esperienza unica originale e coinvolgente. Infine, l’acquamarina, la gemma che suggerisce le trasparenze del mare, presente nelle proposte di Gattinoni Travel, sia nelle linee di prodotto sia nelle attività delle agenzie. La nuova campagna corporate segue e valorizza l’articolato piano integrato di comunicazione e marketing 2024, che ha visto il Gruppo Gattinoni selezionare una molteplicità di canali, per ottimizzare copertura ed efficacia delle attività promozionali, presidiando sia il fronte b2b sia quello b2c. Per l’anno in corso il Gruppo Gattinoni ha destinato un budget di oltre 500.000 Il piano ha sviluppato una corposa campagna b2b per tutte le Business Unit del Gruppo – Events, Business Travel, Travel -, nella quale rientrano progetti con partecipazione a eventi specifici per i vari target. Completano il piano i viaggi/incentive per le agenzie di viaggio e quelli dedicati ai clienti corporate. Presenze Sul fronte b2c sono state intraprese attività corporate-istituzionali con gruppi di media specializzati e sono stati realizzati progetti mirati. Parallelamente sono state pianificate presenze su testate femminili e travel, cartacee e digital. La strategia di comunicazione ha veicolato il brand Gattinoni, e in particolare il segmento Travel, su canali differenti, dalle stazioni ferroviarie e metropolitane ai social media, alla televisione, ad esempio attraverso la sponsorizzazione della trasmissione “Amarsi un po’. Istruzioni per l’uso”, con Filippo Magnini e Samanta Togni andata in onda la scorsa primavera su La7. Si aggiungono, inoltre, numerose campagne ideate dal team aziendale di creativi a supporto delle due campagne commerciali dalla durata più lunga, una dedicata al segmento sposi e l’altra ai Summer Days (in queste giornate il consumatore che si rivolgeva alle agenzie del network – presenti in tutto il territorio nazionale – beneficiava di riduzioni e plus di valore). Il piano media comprende anche una pianificazione sui social media Gattinoni Travel (Facebook e Instagram) e di influencer marketing con attivazioni su progetti specifici, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il prodotto Gattinoni Travel. Non da ultimo, nel 2024 è stata rilanciata Radio Gattinoni, con il plus di essere fruibile da tutti gli ascoltatori e in quanto web radio è a disposizione anche sul sito gattinonitravel.it [post_title] => Parte in autunno la nuova campagna corporate del gruppo Gattinoni [post_date] => 2024-09-09T11:40:13+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725882013000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "corsair trova un altro azionista" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":34,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1503,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474311","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vacanze esclusive in residenze storiche di charme per gli amanti delle pedalate lente e dei paesaggi naturali. È la proposta di alcune delle residenze di Ville Castelli Dimore, 35 location spettacolari distribuite in tutto il territorio Veneto, dove trascorrere una vacanza attiva a contatto con la natura. \r

\r

Villa Stecchini, Ville Castelli Dimore - Bike tour sul Monte Grappa e sui colli della provincia di Vicenza\r

\r

Sono numerosi gli itinerari che attraversano il paesaggio del Monte Grappa, da percorrere in mountain bike o bici gravel.\r

\r

Proprio ai piedi del Monte Grappa, a Romano d’Ezzelino (VI), si trova Villa Stecchini, un’elegante residenza del 1600 che affianca all’ospitalità autentica, l’esperienza di una degustazione dei prodotti di produzione propria. Colazioni sportive e merende rinforzate sono alcune delle proposte che riserva ai bikers che soggiornano in Villa. Non solo, sono garantiti anche deposito e assistenza per bici, noleggio, guide autorizzate e percorsi per mountain bike o e-bike.\r

\r

A 30 minuti di auto si può visitare il Castello di Thiene, una prestigiosa dimora quattrocentesca dal grande valore museale. A Barbarano Mossano (VI), su una collina ai piedi dei Colli Berici si trova Villa di Montruglio.\r

\r

Villa Premoli, Ville Castelli Dimore - In bicicletta tra le Colline del Prosecco\r

\r

Da Villa Stecchini, gli appassionati della due ruote possono raggiungere Villa Premoli direttamente in bicicletta, a meno di 20 km: siamo in provincia di Treviso, a Cavaso del Tomba, e Villa Premoli si affaccia sulle Colline del Prosecco. Raffinata dimora, costruita nel XVII secolo e rinata, oggi, dopo sette anni di attento e rispettoso restauro, è anche agriturismo di charme.\r

\r

I ciclisti possono dedicarsi a un bike tour tra le Colline del Prosecco alla scoperta delle bellezze dell’area prealpina trevigiana, pedalando in cresta per godersi il panorama, tra ripidi pendii e dolci vallate ricche d’acqua, distese di vigneti e campi coltivati. \r

\r

A poco più di 30 minuti d’auto si possono visitare Villa San Liberale e Villa Guarnieri, entrambe a Feltre. . \r

\r

Castello di San Salvatore, Ville Castelli Dimore - Lungo l’antica via Romana nel Delta del Po\r

\r

Nel Polesine, nel cuore del Delta del Po, si trova l’isola di Ariano. Un itinerario ad anello permette di percorrere l'antica via Romana, tra musei tematici, complessi sistemi di idrovore e siti archeologici. \r

\r

Proprio qui, a Taglio del Po (RO), si trova Villa Ca’ Zen, una tenuta di campagna del Settecento, sostenibile e accogliente, dall’architettura sobria ed essenziale.\r

\r

A una cinquantina di chilometri si può visitare Villa Badoer di Fratta Polesine (RO), patrimonio Unesco.\r

\r

Più o meno alla stessa distanza, ma verso Padova, a Brugine, si trova invece Villa Roberti, tra i più suggestivi esempi del Rinascimento pittorico veneto. Si può abbinare una visita guidata a uno dei numerosi eventi che vengono organizzati nel corso dell’anno, tra concerti e spettacoli teatrali, lezioni di yoga e mercatini di oggetti vintage e antiquariato.\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

\r

­","post_title":"Ville Castelli Dimore, vacanze esclusive in Veneto per gli appassionati di bicicletta","post_date":"2024-09-12T09:20:30+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1726132830000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474336","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si conferma il momento positivo di Idee per Viaggiare che, dopo aver chiuso a fine ottobre lo scorso esercizio a quota 107 milioni di euro di fatturato, prevede per quest'anno un ulteriore incremento del 15% - 17% di ricavi e marginalità. \"Le stime sono persino superiori a quanto immaginavamo al termine del primo semestre - racconta il ceo dell'operatore capitolino, Danilo Curzi -. Merito di un trend positivo che riguarda non solo i meri numeri economici ma anche la visibilità sul mercato del nostro marchio. Sono cresciute in particolare le richieste dalle agenzie, dopo che qualche mese fa abbiamo scelto di ridurre il plafond di partner trade. Una scelta difficile ma necessaria, per garantire la qualità del nostro servizio su livelli ottimali, che ha evidentemente pagato\".\r

\r

A trainare le performance di IpV è stato soprattutto l'advance booking: \"Merito delle agenzie che hanno ben compreso come prenotare in anticipo significhi poter accedere a un ventaglio di prodotto più ampio e magari spuntare qualche tariffa più competitiva. Non credo però che la variabile prezzi sia stata determinante. Per noi, che abbiamo uno scontrino medio di poco inferiore ai 4 mila euro, ritengo più che altro si tratti di un'evoluzione culturale dei viaggiatori italiani. Il fenomeno cominciava per la verità a essere già in parte evidente prima del Covid, ma negli ultimi anni è davvero esploso. Tanto che anche per il prossimo esercizio stiamo registrando un ulteriore incremento compreso tra il +15% e il +20%\".\r

\r

A livello di destinazioni l'Oriente è stato il principale protagonista della crescita. \"A cominciare dalla Cina, che pur essendo all'anno di debutto con noi (dopo l'acquisizione di Chinasia, ndr) ha già raggiunto la quinta-sesta posizione della nostra programmazione per volumi complessivi. E' inoltre proseguita l'incredibile ascesa del Giappone ormai seconda meta del nostro portfolio grazie in particolare sia ai nostri tour esclusivi Iter Experientia, sia ai self drive, magari con estensioni mare in Thailandia, Maldive, Emirati, Indonesia e Polinesia. Nel secondo semestre abbiamo registrato un buon incremento pure dal Vietnam, sia come destinazione singola, sia in abbinamento con la Cambogia e tutta l'Indocina. Bene poi l'Indonesia d'estate, in primis Bali. Si confermano quindi i volumi sugli Usa, che rimangono la nostra destinazione numero uno, mentre è finalmente riapparso il Perù dopo un periodo non positivo. E' uscita invece fuori dai radar la Giordania, a causa della crisi israelo-palestinese\".\r

\r

Una buona accoglienza ha ricevuto anche la novità IdeeMix: format speciale dedicato a combinazioni sorprendenti: \"E' un prodotto che ci ha ripagato soprattutto in termini comunicativi, contribuendo alla nostra immagine di tour operator creativo. Tra le sinergie di maggior successo, segnalerei quelle tra Francia e Usa, Messico o Maldive, grazie ai buoni collegamenti da Parigi, nonché quelle tra Spagna e Repubblica Dominicana o Stati Uniti. Senza dimenticare alcune liaison più azzardate come quelle tra Scozia, le Bahamas o il Sud America, grazie soprattutto ai voli British. Credo che il complimento migliore a questo riguardo l'abbiamo ricevuto da un nostro competitor: gli è piaciuta così tanto la formula, che ha ammesso di volercela copiare\".\r

\r

Per il futuro, IpV sta quindi pensando a un consolidamento del prodotto, \"stiamo ragionando su una seconda esclusiva alle Maldive\", mentre proseguono gli investimenti in tecnologia per l'ottimizzazione dei processi. \"In cantiere abbiamo infine moltissime iniziative e attività commerciali - conclude Curzi -. Sempre un po' fuori dagli schemi e con lo spirito frizzante che ci contraddistingue\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"L'advance booking traina le performance IpV: +15%-17% sul 2023","post_date":"2024-09-12T09:14:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1726132475000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474272","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hanno aperto i battenti a fine agosto i serviced apartments di Rocco Forte House Milan. La proprietà si trova in via Manzoni, nel cosiddetto triangolo della moda, e dispone di undici appartamenti affacciati su un tradizionale cortile milanese. Gli ambienti sono stati disegnati da Olga Polizzi, director of design del gruppo, in collaborazione con Paolo Moschino e Philip Vergeylen.\r

\r

La struttura è stata ricavata dalla conversione di un palazzo del diciannovesimo con stucchi originali, soffitti affrescati e mobili antichi. Gli appartamenti sono stati chiamati con i nomi di alcuni dei quartieri più famosi della città come Brera, Duomo, Isola e Tortona. A disposizione degli ospiti servizi di conciergerie, valeting e chef esclusivo, nonché una palestra riservata. La novità segue il successo del Rocco Forte House Rome.\r

\r

[gallery ids=\"474295,474296,474297\"]","post_title":"Rocco Forte espande l'offerta di serviced apartments: aperta una struttura a Milano","post_date":"2024-09-11T12:06:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1726056390000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474231","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Bahamas fanno il loro ingresso nel programma Transcultura Unesco, un progetto finanziato dall’Unione europea, che mira a rafforzare l’interazione proficua e responsabile tra cultura e creatività e turismo nei Caraibi.\r

\r

Due le risorse culturali e creative selezionate: il Clifton Heritage National Park e la lavorazione tradizionale della paglia, unitamente ai tipici mercati che ne vendono i prodotti.\r

\r

Situato a Nassau, il Clifton Heritage National Park raccoglie i resti dell'eredità storica e culturale di tre importanti gruppi che hanno avuto un impatto sul Paese: i lucayan, i lealisti e gli africani. Lo gestisce la Clifton Heritage Authority, dal 2004, anno della sua fondazione atta a custodire questa importante area ad uso e beneficio della popolazione delle Bahamas. Aperto al pubblico dal 2009, il parco è un’oasi di storia e natura preservata nel centro della capitale.\r

\r

La cultura dell’intreccio della paglia è un indicatore importante del patrimonio del popolo bahamiano, parte dell'eredità lasciata dagli antenati schiavizzati e liberi dell'Africa occidentale, in particolare da quei membri della diaspora africana che hanno cercato rifugio e si sono stabiliti alle Bahamas dopo la guerra d'indipendenza degli Stati Uniti. L'artigianato della paglia ha contribuito molto all’attività economica nelle Family Islands (le isole diverse dall'isola di New Providence, dove si trova la capitale della nazione, e dall’isola di Grand Bahama) per almeno due secoli. È un’industria sostenibile e rispettosa dell'ambiente; inoltre, è anche una delle manifestazioni più importanti della creatività del popolo delle Bahamas.\r

\r

Si occupa oggi della tutela e diffusione di questa importante tradizione, Creative Nassau, che organizza periodicamente corsi base e intensivi finalizzati alla divulgazione di questo importante patrimonio.","post_title":"Le Bahamas entrano nel programma Transcultura Unesco","post_date":"2024-09-11T10:00:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1726048812000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474182","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il lancio del progetto dell'Area Ligure-Apuana, in sinergia con gli altri comuni della Lunigiana e della Garfagnana, l'organizzazione di una serie di eventi organizzati durante tutto l'anno e progetti sul recupero della storia con 'La Spezia Forte' ma anche il potenziamento dei Servizi Culturali e dei Musei Civici del turismo nautico e quello esperienziale, l'outdoor e molto altro ecco il programma autunnale che punta a fare in modo che la città ligure attiri i visitatori anche al di fuori dell'alta stagione.\r

\r

21-22 Settembre Lacustre Speech dell'influencer Lollo Lacustre (Lorenzo Giacomin, classe 2002, conosciuto sui social come Lollolacustre. è uno streamer, youtuber e tiktoker che nell'ultimo periodo attraverso i videogiochi(in particolare a minecraft) ha riscontrato un notevole successo tra i giovani. Infatti attualmente possiede 1.1 milioni di followers su tiktok, circa 100 mila su instagram e youtube e 250 mila su twitch)\r

\r

23 Settembre GYGD Get Your Guide Day LA SPEZIA 2024 presso La Spezia Cruise Terminal - Intervento di Brian Gibboni - Destination Manager GYG e successivi incontri B2B con operatori. - Panel a cura di Regiondo.\r

\r

27 Settembre Trenitalia - Evento per le scuole presso Museo Civico Amedeo Lia Argomento: Promuovere il treno come mezzo di trasporto per i viaggi scolastici alla Spezia.\r

\r

08 Ottobre Workshop B2B con buyers giapponesi presso Genova - Obiettivo: promuovere La Spezia verso il mercato giapponese.\r

\r

09-11 Ottobre TTG Rimini - La Spezia presente in fiera con il desk del Comune della Spezia e con il desk dell'Area Vasta Ligure Apuana. - Presentazione del 100° Palio del Golfo.\r

\r

24 Ottobre Travel Open Day Hospitality (Gruppo Travel - i fornitori alberghieri incontrano le strutture alberghiere ed extralberghiere del territorio)\r

\r

Fine Ottobre Influencer event\r

\r

Primi di novembre Educational Buyers MICE Obiettivo (turismo congressuale): mostrare ai buyers MICE le location disponibili alla Spezia e le potenzialità del territorio per il loro settore.\r

\r

Primi di novembre Viaggio al femminile Speech dell'influencer Sabrina Musco\r

\r

25-26 Novembre BITESP Venezia La Spezia avrà un'agenda in fiera sia come Comune della Spezia sia come Area Vasta Ligure Apuana.","post_title":"La Spezia rafforza il programma di eventi e punta su mice, influencer ed hospitality","post_date":"2024-09-10T12:50:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1725972601000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474137","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è entusiasmo in casa Azemar per l'apertura del nuovo Bawe Island. Il to della famiglia Azzola, proprietaria anche della Cocoon Collection che include il resort da poco inaugurato a Zanzibar, registra infatti ottimi riscontri dai primi ospiti accolti nella struttura. \"Ci troviamo su un’isola proprio davanti alla capitale Stone Town da cui dista solamente 15 minuti di motoscafo - spiega l'amministratore unico dell'operatore milanese, Mariarosa Campora -. Questa posizione unica rende Bawe il posto più esclusivo di tutta Zanzibar e non solo. Un'isola nell’isola in grado di garantire la massima privacy e un servizio 5 stelle lusso\".\r

\r

Su oltre 30 ettari di superficie sono state realizzate solamente 70 ville, la più piccola di 200 metri quadrati, fino ai 500 mq della Sultan Palace. Tutte sono dotate di piscina e giardino privato, nonché vista mare e un bagno all’aperto di ispirazione maldiviana. \"Il Bawe offre anche una ampia opzione culinaria con ben quattro diversi ristoranti, tutti tassativamente a la carte dalla colazione alla cena. Bawe insomma non è un resort normale; è un angolo di Africa dove abbiamo portato un lusso discreto ma tangibile in ogni singolo dettaglio: dagli arredi, alla biancheria, alle posate e ai bicchieri, tutto a Bawe è di una naturale eleganza”.\r

\r

Grande attenzione è stata inoltre riservata alla famiglie. \"Abbiamo il miniclub più grande dell’isola dotato di personale qualificato per intrattenere i più piccoli, mettendo così a loro agio i genitori, che possono farsi coccolare dalla spa Rebirth. L'abbiamo chiamata rinascita per trasmettere il senso di benessere che si prova alla fine di un trattamento\". Centro diving e watersports, campo da tennis, campi da padel, palestra, yoga e tanto tanto altro completano infine l'offerta per intrattenere i più sportivi.\r

\r

[gallery ids=\"474143,474144,474145,474146,474147,474148,474149,474150,474151,474152,474153,474154,474155,474156,474157,474158,474159,474160,474161,474162,474163\"]\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"C'è entusiasmo in casa Azemar per l'apertura del nuovo Bawe Island.","post_date":"2024-09-10T10:22:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1725963763000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474114","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si avvicina l'obiettivo dei 120 milioni di euro di fatturato per il gruppo Mangia's, che tuttavia preferisce ancora attendere i dati di settembre per avere un quadro completo. \"L'ultimo mese dell'estate si sta infatti sempre più confermando come una prosecuzione dell'alta stagione, paragonabile ormai ad agosto\", spiega il presidente e ceo della compagnia siciliana, Marcello Mangia. In linea con le previsioni di inizio anno anche i margini operativi lordi (ebitda), che dovrebbero raggiungere i 12 - 13 milioni. \"L'Italia rimane il nostro mercato principale, ma abbiamo registrato ottime performance anche da Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Germania: Paesi su cui ci stiamo espandendo e dove stiamo costruendo una presenza sempre più consolidata\".\r

\r

Tra le novità in arrivo le già annunciate new entry del Grand Hotel et Des Palmes di Palermo e dell'ex Club Med di Kamarina. \"Con queste acquisizioni, ci affermeremo ulteriormente nel segmento delle strutture a 5 stelle, consolidando la nostra posizione tra le principali catene italiane per numero di chiavi in questo cluster. La struttura del capoluogo siciliano dovrebbe aprire nel 2025. Ci consentirà, tra le altre cose, di lanciare la nuova linea dei city hotel, con cui puntiamo a differenziare ulteriormente la nostra offerta, sviluppandoci anche in altre destinazioni\".\r

\r

Il Kamarina dovrebbe diventare operativo invece nel 2026. La novità è frutto di una collaborazione con la società di asset management Arrow Global, proprietaria del resort. \"Si tratta di una partnership che rafforza ulteriormente la nostra capacità di supportare gli investitori in tutte le fasi del ciclo di vita degli asset: dall'acquisizione al riposizionamento e alla gestione, sino alla vendita. Un modello che ci sta permettendo di attirare l'attenzione di sempre nuovi partner. Continuiamo inoltre a valutare possibili ulteriori nuove affiliazioni con brand internazionali, come abbiamo fatto recentemente per il Brucoli, che è diventato parte dell'Autograph Collection di Marriott. L'esperienza con il gruppo del Maryland, e anche con Hilton, ci ha infatti dimostrato quanto queste collaborazioni possano essere strategiche per il posizionamento dei nostri prodotti nei mercati globali\".\r

\r

Ma le novità non finiscono qui: in calendario per il prossimo futuro c'è infatti anche il rinnovamento del Marmorata a Santa Teresa di Gallura, destinato a diventare il Mangia's Sardinia Resort: \"Un progetto di grande rilievo e una sfida entusiasmante, che darà ulteriore valore alla destinazione, una delle aree più belle del Mediterraneo\". Infine, nel 2025 verrà anche presentato un progetto dedicato esclusivamente agli agenti di viaggio: \"L'obiettivo - conclude Mangia - è quello di creare un canale diretto con i professionisti del settore, offrendo loro strumenti innovativi e proposte personalizzate per rafforzare il legame con i nostri clienti e partner commerciali. Un altro passo importante nella nostra strategia di espansione e diversificazione dell'offerta\".","post_title":"Mangia's vicino ai 120 mln di fatturato. Presto un progetto ad hoc per le adv","post_date":"2024-09-10T09:21:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1725960092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474079","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con il contributo record di 2,36 miliardi di dollari al Pil nazionale nel 2023, l'industria turistica degli Stati Uniti si conferma la prima al mondo: lo rivelano i dati del recente Economic Impact Trends Report del Wttc.\r

\r

L'apporto all'economia nazionale risulta quasi doppio rispetto a quello del competitor più vicino: al secondo posto si trova infatti la Cina, con un contributo al Pil di 1,3 miliardi di dollari nel 2023, risultato che ne sottolinea l'impressionante ripresa, nonostante la tardiva riapertura delle frontiere post-pandemia.\r

\r

Sul terzo gradino del podio si posiziona la Germania, con un contributo economico di 487,6 miliardi di dollari, mentre il Giappone, che nel 2022 era al quinto posto, è balzato al quarto, con un contributo di 297 miliardi di dollari.\r

\r

La top five è chiusa dal Regno Unito, con un contributo al Pil di 295,2 miliardi di dollari. La Francia, la destinazione più popolare al mondo, ha mantenuto la sesta posizione con un contributo di 264,7 miliardi di dollari, seguita da vicino dal Messico con 261,6 miliardi di dollari.\r

\r

L'India si è piazzata all'ottavo posto, dalla precedente decima posizione, con 231,6 miliardi di dollari, segnando un notevole miglioramento e confermando la sua parabola ascendente. Completano i primi dieci posti della classifica Italia e Spagna, rispettivamente con un contributo di 231,3 miliardi di dollari e 227,9 miliardi di dollari.\r

\r

Allungando lo sguardo al prossimo decennio, il Wttc stima che la Cina diventerà il principale mercato dei viaggi e del turismo, mentre l'India salirà al quarto posto.\r

\r

«In vista di un 2024 da record, è chiaro che il settore dei viaggi non solo è tornato in carreggiata, ma è anche destinato a una crescita senza precedenti - ha commentato Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc -. Continueremo a dare priorità alla sostenibilità e all'inclusività, assicurando che questa crescita vada a beneficio di tutti e protegga il nostro pianeta per le generazioni future. La resilienza e il potenziale di innovazione del settore continuano a spingerci in avanti».\r

\r

Secondo il rapporto, molte destinazioni chiave beneficeranno di un'impennata della spesa internazionale quest'anno rispetto ai livelli pre-pandemia, con l'Arabia Saudita in crescita del 91,3% rispetto al 2019. In testa alla classifica ci sono la Turchia (+38,2%), il Kenya (+33,3%), la Colombia (+29,1%) e l'Egitto (+22,9%).\r

\r

A livello globale, la spesa dei visitatori internazionali è destinata a crescere di quasi il 16% per raggiungere 1,9 trilioni di dollari, mentre si prevede che i turisti nazionali spenderanno più che mai, raggiungendo 5,4 trilioni di dollari, con un aumento del 10,3% rispetto ai livelli del 2019.\r

\r

","post_title":"Wttc: gli Stati Uniti si confermano all'apice del mercato mondiale del turismo","post_date":"2024-09-09T12:44:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1725885851000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474063","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_474066\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Isabella Maggi[/caption]\r

Il Gruppo Gattinoni lancia la nuova campagna corporate “C’è un mo(N)do per vivere un’esperienza. Vivila!” che partirà in autunno, dopo la presentazione ufficiale delle tre business unit - Events, Business Travel e Travel -, avvenuta la scorsa primavera.\r

Nel nuovo claim della campagna emerge l’evoluzione aziendale che il Gruppo Gattinoni ha attraversato nel corso della sua lunga storia, sottolineando l’ambizione di far vivere esperienze autentiche a quanti scelgono di affidarsi a Gattinoni, che si tratti di eventi, trasferte d’affari o per organizzare viaggi. L’identità del marchio è evocata anche nella declinazione di visual e body copy che pone in risalto il raggio d’azione dei tre rami d’azienda.\r

Il payoff “Esperienze da vivere” rimane a indicare il significato del percorso avviato dal Gruppo e trova la sua naturale evoluzione nell’attuale layout: dal gate di partenza al quadrato con “Tre mo(N)di per vivere un’esperienza”. Il visual è stato declinato nelle tre rispettive Business Unit: le persone, protagoniste della campagna, attraversano la soglia per entrare nel mondo Gattinoni e vivere le esperienze che l’azienda offre in tutti i settori, i cui highlights vengono sottolineati nelle singole body copy.\r

\r

Creatività\r

La creatività della nuova campagna è stata concepita e interamente sviluppata dal team comunicazione interno all’azienda, capitanato dal direttore creativo Samuele Rasola, che da sempre si occupa di declinare immagine e progetti in seno al Gruppo, con risorse dedicate.\r

Isabella Maggi, Marketing & Communication Director Gruppo Gattinoni dichiara: «Abbiamo sollecitato i nostri creativi interni a supportare tutte le Business Unit e non a caso la nuova campagna di comunicazione si prefigge di trasmettere l’affidabilità di ogni ramo d’azienda e utilizza un visual coerente con le diverse anime della nostra galassia. Abbiamo nel paniere tanti nuovi progetti per la parte finale dell’anno e non vediamo l’ora di comunicarli.\r

«Nel 2024 la nostra strategia comunicativa si è ampliata ed è cresciuta su ogni fronte, presidiando i media, dai cartacei all’online, dalle radio alle televisioni, dalle affissioni nei centri nevralgici del trasporto pendolari alle fiere di settore. Anche sul fronte trade abbiamo dotato le agenzie del network di ogni strumento che potesse esplodere la visibilità e la potenza del brand. Inoltre, abbiamo offerto il nostro contributo a tavole rotonde, oltre ad aver presenziato in contesti legati al mondo economico. Strategia che continueremo anche per il 2025».\r

\r

Colori\r

Nella nuova campagna corporate, le immagini delle persone proiettate nel mondo sono avvolte da cornici che cambiano colore. L’argento è connesso al Gruppo, alla passione che lo guida da oltre quarant’anni. Il blu è riferito al cielo di chi viaggia per lavoro, definendo Gattinoni Business Travel come riferimento per questo segmento. Il fucsia rimanda alla creatività che contraddistingue l’anima di Gattinoni Events, che fa di ogni singolo evento un’esperienza unica originale e coinvolgente. Infine, l’acquamarina, la gemma che suggerisce le trasparenze del mare, presente nelle proposte di Gattinoni Travel, sia nelle linee di prodotto sia nelle attività delle agenzie.\r

La nuova campagna corporate segue e valorizza l’articolato piano integrato di comunicazione e marketing 2024, che ha visto il Gruppo Gattinoni selezionare una molteplicità di canali, per ottimizzare copertura ed efficacia delle attività promozionali, presidiando sia il fronte b2b sia quello b2c. Per l’anno in corso il Gruppo Gattinoni ha destinato un budget di oltre 500.000\r

Il piano ha sviluppato una corposa campagna b2b per tutte le Business Unit del Gruppo – Events, Business Travel, Travel -, nella quale rientrano progetti con partecipazione a eventi specifici per i vari target. Completano il piano i viaggi/incentive per le agenzie di viaggio e quelli dedicati ai clienti corporate.\r

\r

Presenze\r

Sul fronte b2c sono state intraprese attività corporate-istituzionali con gruppi di media specializzati e sono stati realizzati progetti mirati. Parallelamente sono state pianificate presenze su testate femminili e travel, cartacee e digital. La strategia di comunicazione ha veicolato il brand Gattinoni, e in particolare il segmento Travel, su canali differenti, dalle stazioni ferroviarie e metropolitane ai social media, alla televisione, ad esempio attraverso la sponsorizzazione della trasmissione “Amarsi un po’. Istruzioni per l’uso”, con Filippo Magnini e Samanta Togni andata in onda la scorsa primavera su La7.\r

Si aggiungono, inoltre, numerose campagne ideate dal team aziendale di creativi a supporto delle due campagne commerciali dalla durata più lunga, una dedicata al segmento sposi e l’altra ai Summer Days (in queste giornate il consumatore che si rivolgeva alle agenzie del network – presenti in tutto il territorio nazionale – beneficiava di riduzioni e plus di valore). Il piano media comprende anche una pianificazione sui social media Gattinoni Travel (Facebook e Instagram) e di influencer marketing con attivazioni su progetti specifici, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il prodotto Gattinoni Travel.\r

Non da ultimo, nel 2024 è stata rilanciata Radio Gattinoni, con il plus di essere fruibile da tutti gli ascoltatori e in quanto web radio è a disposizione anche sul sito gattinonitravel.it","post_title":"Parte in autunno la nuova campagna corporate del gruppo Gattinoni","post_date":"2024-09-09T11:40:13+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1725882013000]}]}}