Confermato il progetto da 35 milioni per la connessione TAV Roma-Pompei Confermato dal ministro Sangiuliano il progetto da 35 milioni di euro per creare una linea alta velocità per la tratta Roma-Pompei. Il piano è quello di aggiungere una nuova fermata sulla linea al sito archeologico di Pompei. I viaggiatori potranno trovare collegamenti con i vicini siti archeologici tra cui Ercolano e Stabiae. Al programma “che tempo che fa” il ministro della cultura ha detto:« Porteremo i turisti da Roma direttamente a Pompei». Gli inizi dei lavori I lavori dovrebbero iniziare a breve, anche se non è stata data una data precisa. Secondo il ministero della cultura italiano aprirà a inizio 2024. Il collegamento ad alta velocità con la capitale significherebbe raddoppiare il numero di visitatori presso l’antico sito da circa 20.000 a 40.000 al giorno, ha previsto il quotidiano Il Mattino. Nel 2022, l’antica città ha ricevuto quasi tre milioni di visitatori. Dati che a prima vista possono sembrare solo benevoli, ma l’esposizione di luoghi archeologici al sovraffollamento non è mai un bene per luoghi fragili come questo.

