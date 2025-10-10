Condor, Dalziel: “Un successo la penetrazione sul mercato Italia. Ora tocca a Venezia” “Diversificazione delle destinazioni vendute, beyond Francoforte, e diversificazione di coloro che vendono il prodotto Condor”: Lorna Dalziel, general manager Italia, identifica in questi due risultati il successo della compagnia aerea tedesca nel nostro paese, in parallelo al positivo andamento dei voli da Roma e Milano, cui si affiancherà a primavera il lancio dei collegamenti da Venezia. “La maggiore penetrazione sul territorio italiano, che ora ci vede riconosciuti e venduti da Nord a Sud e anche dalle piccole realtà agenziali, ha portato con sè una nuova consapevolezza di quello che Condor è in grado di proporre attraverso le connessioni via Francoforte. Ben oltre le classiche destinazioni di New York, solo per citarne una, riscontriamo interesse verso mete quali Johannesburg, Cape Town, Phuket, Delhi, l’Alaska o Los Cabos”. Un’idea in più per una proposta in agenzia che può allargarsi alle aree limitrofe, “grazie alle importanti partnership con le compagnie aeree dei diversi Paesi raggiunti dai voli di lungo raggio Condor”. Intanto, l’operativo vedrà Condor operare 9 voli al giorno dall’Italia a Francoforte: “Siamo partiti con due voli da Milano e Roma, arriveremo nel 2026 a 3 voli giornalieri da ciascun aeroporto, inclusa Venezia”. Elevate le aspettative legate al debutto dal Marco Polo: “Arrivare in Veneto ci consente di coprire un’area molto significativa, non solo per i flussi leisure ma anche per il traffico bt. Siamo già al lavoro con Tmc e anche operatori che si stanno ora affacciando al mondo corporate”. Un debutto atteso dal mercato, quello sul Triveneto, “le vendite della rotta da Venezia stanno procedendo bene”. Un andamento positivo che si allarga al resto del network, “con un buon advance booking per l’estate 2026”. Condividi

