Condor, Dalziel: «Il 75% delle nostre vendite transita dal trade» Ci sono le agenzie di viaggio al centro della strategia distributiva targata Condor in Italia: Lorna Dalziel, general manager del vettore tedesco nel nostro Paese, lo conferma e ribadisce il forte interesse della compagnia a mettere radici in questo mercato. Lasciando intendere la volontà a inserire nuovi scali, a fianco di quelli di Milano, Roma e Palermo. «Dal trade transita il 75% delle vendite (dato che include to e ota, ndr) e sin da subito hanno accolto la novità Condor con entusiasmo e un supporto molto positivo». Perché? «Perché abbiamo proposto loro un prodotto non solo nuovo, ma soprattutto valido. Che piace, perché è per tutti. Certo, la sfida immediata è stata quella di lavorare sul cambiamento della percezione della compagnia aerea. Un lavoro impegnativo – svolto anche con il contributo di Aviareps -, che ci ha visto e ci vede tuttora attraversare l’Italia per incontrare faccia a faccia gli agenti di viaggio, per spiegare loro chi siamo e quali ulteriori opportunità si aprono per loro e per i loro clienti». La compagnia ha recentemente deciso di mantenere la Milano Malpensa-Francoforte anche durante la stagione invernale, considerato l’ottimo feedback: «I voli dall’Italia hanno raggiunto, anzi superato, le nostre aspettative sia in termini di revenue sia di load factor». Particolarmente apprezzato «il servizio onboard, il calore dell’equipaggio e, fondamentale, i tempi di connessione all’aeroporto di Francoforte, un’ora e mezza, ideale e perfettamente sufficiente per imbarcarsi sul volo successivo». Ad oggi, poco meno di tre mesi dal lancio, «l’80-85% circa dei passeggeri dall’Italia vola beyond Francoforte: principalmente verso le destinazioni classiche e dunque Caraibi o le classiche in Oriente, ma già ora, lavorando al fianco del trade, notiamo una diversa varietà di richieste, come ad esempio il Canada, oppure Johannesburg. Negli Usa, al di là di New York, si possono raggiungere Las Vegas, Boston o Portland: diverse mete verso le quali creare nuova domanda, obiettivo cui teniamo particolarmente e che ci vede impegnati insieme agli enti del turismo». Al trade sono dedicati investimenti con i partner su roadshow, academy, partecipazione agli eventi di settore. L’impegno di Condor guarda anche all’aumento dei passeggeri italiani sul p2p, per la gran parte business traveller: «Il dato è destinato ad aumentare, con il lavoro che stiamo facendo con le tmc, ma anche con gli stessi enti del turismo della Germania e di Francoforte: la città e i suoi dintorni hanno molto da offrire anche dal punto di vista turistico e ci piacerebbe studiare un prodotto stop over». Rimane nei progetti l’apertura su altri aeroporti italiani «ora la priorità è consolidare i risultati su queste rotte» così come una presenza sull’aeroporto di Linate, a fronte del ben noto problema della mancanza di slot, «il progetto iniziale era quello e la compagnia continuerà a valutarlo». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493722 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trade in primo piano per le Bahamas: il Ministero del Turismo, degli Investimenti e dell’Aviazione delle Bahamas ha infatti deciso di raddoppiare gli incentivi per ogni prenotazione effettuata verso le isole, a seguito dell’iniziativa lanciata lo scorso marzo in collaborazione con My Booking Rewards. Da ieri, 1° luglio e fino al 30 settembre 2025, per tutte le prenotazioni di almeno 4 notti, in camera doppia, con viaggi da completarsi entro il 31 gennaio 2026, gli agenti di viaggio registrati su BahamasAgentRewards.com potranno guadagnare il doppio delle ricompense standard per ogni soggiorno presso una delle strutture aderenti all’iniziativa. In pratica, 60 euro per camera (anziché €30,00) per prenotazioni presso strutture situate a Grand Bahama e nelle Out Islands; invece, 40 euro per camera (anziché €20,00) per prenotazioni presso strutture a Nassau & Paradise Island. E non è tutto: infatti, per chi registra 50 notti prenotate complessivamente nel periodo 1° luglio – 30 settembre 2025, è previsto un bonus extra di 50 euro. La promozione si affianca al successo del programma Bahamas Travel Agents Rewards Programme, già attivo e apprezzato dal trade italiano, e conferma l’impegno delle Bahamas a sostenere concretamente la rete distributiva in Italia, offrendo un modello virtuoso di fidelizzazione e premio alla performance. Gli agenti di viaggio devono essere registrati sulla piattaforma BahamasAgentRewards.com, dove possono anche ottenere ulteriori dettagli sull’iniziativa, aggiornamenti sulle strutture aderenti e strumenti per facilitare la vendita. [post_title] => Le Bahamas premiamo gli agenti di viaggio con il raddoppio degli incentivi [post_date] => 2025-07-02T12:36:49+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751459809000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493713 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_493714" align="alignright" width="300"] Nella foto, da sinistra, l'onorevole Federico Mollicone, Qays Abu Dayeh e Ramzi Zawaideh[/caption] In occasione della festa patronale dei Santi Pietro e Paolo, Roma ha celebrato il Giubileo del Tevere e del Canottaggio Sociale: un’iniziativa pensata per valorizzare il fiume simbolo della Capitale e rafforzare il legame tra cittadini, sport e territorio. L’evento è stato promosso dall’assessorato alla Tutela del Territorio della Regione Lazio, dalla Commissione speciale per il Giubileo 2025 di Roma Capitale, in collaborazione con Coni Lazio, le Federazioni di Canottaggio, Tevere Day, Mare Vivo Deportivo e diversi circoli sportivi del territorio. Cuore della serata è stata la cerimonia simbolica del versamento dell’acqua del fiume Giordano nel Tevere, gesto altamente evocativo che simboleggia l’unione tra i fiumi battesimali del Cristianesimo e rappresenta un ponte di amicizia tra i popoli. Alla cerimonia hanno partecipato l’ambasciatore del Regno Hashemita di Giordania, Qais Abu Dayeh, l’onorevole Federico Mollicone, e l'area manager Italy di Royal Jordanian, Ramzi Zawaideh. La benedizione è stata impartita da padre Daniel Luz Rocchetti, rettore della Chiesa del Santissimo Salvatore in Onda. A coordinare la Regata del Giubileo è stato l’assessore della Regione Lazio, Ghera, insieme agli altri promotori della manifestazione. L’atto simbolico del versamento dell’acqua del Sacro Giordano nel Tevere – alla presenza dell’ambasciatore giordano – ha rappresentato un forte segnale di dialogo e fratellanza, in un momento storico particolarmente delicato, come sottolineato dall’onorevole Mollicone. Questo evento si è intrecciato con la tradizionale Girandola di Castel Sant’Angelo, rievocazione storica legata ai festeggiamenti per i Santi Patroni, che da secoli è espressione della diplomazia papale e del ruolo universale di Roma. «Con questa 18ª edizione – ha aggiunto Mollicone – la manifestazione è ormai consolidata come evento nazionale e riconosciuta come patrimonio immateriale legato a Castel Sant’Angelo. La presenza di numerose ambasciate sottolinea il ritorno della Girandola a essere un momento di diplomazia culturale, in linea con la nuova legge sulle rievocazioni storiche e il patrimonio immateriale, che ho avuto l’onore di firmare e che è in vigore da novembre». A dare ancora più significato all’evento sono state le parole dell’ambasciatore giordano, Qais Abu Dayeh: «Questo gesto di gemellaggio va oltre il valore simbolico, rappresenta un ponte tra due popoli, quello italiano e quello giordano. È una testimonianza dei valori che condividiamo: il rispetto per il patrimonio culturale e naturale, la salvaguardia dei luoghi spirituali e la promozione della pace attraverso il dialogo culturale. Il fiume Giordano, sacro a miliardi di persone, è il luogo del battesimo di Gesù e un punto di riferimento per le tre grandi religioni monoteiste. La sua storia continua a ispirare pellegrini e credenti da ogni angolo del mondo.Che questo momento sia un simbolo di speranza, un tributo alle correnti comuni dell'umanità che scorrono attraverso la storia, la fede e l'amicizia». (Quirino Falessi) [gallery ids="493715,493717,493716"] [post_title] => Dal Giordano al Tevere: il gesto simbolico che unisce i fiumi sacri del Cristianesimo [post_date] => 2025-07-02T11:56:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751457396000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493617 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_326491" align="alignleft" width="300"] Marco Peci direttore commerciale di Quality Group[/caption] Quality Group annuncia i risultati del primo semestre 2025 con un incremento sia di fatturato che di passeggeri pari all'11% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. “Il primo semestre 2025 ha registrato un avvio particolarmente promettente, costruito sulle solide basi delle prenotazioni raccolte nell'ultimo trimestre 2024”. - afferma Marco Peci direttore commerciale di Quality Group -“La crescita positiva delle prenotazioni si è mantenuta costante fino ad aprile, quando il prolungato periodo festivo - che si è esteso fino ai primi giorni di maggio - ha determinato un naturale rallentamento nell'attività di prenotazione. Aprile e maggio hanno registrato come “partito” una crescita di fatturato oltre il 20%”. Parallelamente, le tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno inciso e continuano a influire sulle dinamiche di prenotazione per il secondo semestre 2025, condizionando in misura rilevante le scelte della clientela, con particolare riferimento alle destinazioni mediorientali e statunitensi. Nonostante queste criticità, Quality Group ha saputo mantenere una performance positiva anche per le prenotazioni grazie alla diversificazione del portafoglio destinazioni e alla fiducia consolidata del proprio pubblico di riferimento. Le destinazioni L'analisi dei flussi delle partenze nei primi 6 mesi del 2025 evidenzia performance particolarmente brillanti per diverse destinazioni chiave. Il Giappone si conferma tra i mercati di punta, gli Stati Uniti, nonostante le tensioni internazionali, hanno mantenuto nei primi 6 mesi un interesse costante per i viaggiatori italiani. Nel bacino del Mediterraneo allargato, Marocco, Giordania, Turchia ed Egitto hanno registrato risultati superiori alle aspettative, dimostrando la capacità dei viaggiatori Quality Group di distinguere tra percezione mediatica e realtà delle destinazioni. India e Argentina confermano il trend positivo dei mercati a lungo raggio per viaggiatori esperti, mentre Scandinavia beneficia dell'interesse per il turismo sostenibile e la sua natura incontaminata. Significativa anche la performance di Sudafrica e Uzbekistan, destinazioni che intercettano perfettamente il profilo del cliente Quality Group, sempre alla ricerca di nuove mete culturalmente ricche. Nel primo semestre 2025 la finestra media tra prenotazione e partenza si attesta intorno ai 100 giorni, confermando l’abitudine dei viaggiatori Quality Group a pianificare con largo anticipo esperienze culturali e naturalistiche. Prospettive "I risultati del primo semestre dimostrano la solidità del nostro posizionamento nel mercato del turismo organizzato ",commenta Marco Peci "La crescita dell'11% in un contesto caratterizzato da incertezze geopolitiche conferma che il target dei nostri viaggiatori continua a viaggiare nonostante i prezzi, l’anticipo con il quale bisogna prenotare e le più recenti tensioni internazionali”. L'azienda guarda al secondo semestre con cauto ottimismo, forte della diversificazione geografica del proprio portfolio e della fedeltà di una clientela che considera il viaggio un'attività di crescita personale e culturale irrinunciabile. Celebrazioni del 25° anniversario: famtrip autunnali per il trade Proseguono le iniziative per celebrare i 25 anni di attività di Mistral Tour e Quality Group con una ricca programmazione di famtrip dedicati agli operatori del settore, in partenza nell'autunno 2025. Il calendario delle esperienze riservate agli agenti di viaggio toccherà alcune delle destinazioni più rappresentative del portfolio aziendale: Mongolia, Argentina, Rajasthan, Turchia, Kenya, Vietnam, Azzorre, Australia, Canada, Antartide, Tunisia, Marocco e Corea del Sud. Questa ampia proposta di educational tour testimonia ancora una volta l'impegno di Quality Group nel mantenere aggiornata la rete distributiva sulle peculiarità e le potenzialità delle destinazioni proposte, confermando l'approccio di partnership strategica con il canale agenziale. [post_title] => Quality Group, primo semestre in crescita (+11%) di fatturato e di clienti [post_date] => 2025-07-01T09:52:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751363540000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493604 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Spiccherà il volo il prossimo dicembre AnguillAir, nuova compagnia sussidiaria di BermudAir che, come suggerisce il nome, opererà voli dal Territorio britannico d'oltremare di Anguilla: le prime due rotte saranno quelle operative dal 19 dicembre 2025 da Boston e da Baltimora. L'apertura del nuovo terminal presso l'aeroporto internazionale Clayton J. Lloyd nel novembre 2025, unita a questo ponte aereo strategico, spinge il settore turistico di Anguilla verso nuovi sviluppi, un aumento delle visite, degli investimenti e delle opportunità economiche. I voli stagionali aggiungono una destinazione caraibica premium alla rete in crescita della compagnia aerea e aprono preziose opportunità di vendita per i consulenti di viaggio in vista della stagione invernale 2025/2026. «I nuovi voli diretti di BermudAir dai principali mercati statunitensi – Boston e Baltimora – rappresentano un progresso significativo per il nostro settore turistico - commenta Cardigan Connor, ministro del Turismo di Anguilla -. Con la crescita della nostra offerta ricettiva, un accesso aereo affidabile e comodo da questi punti strategici è essenziale per mantenere lo slancio e sviluppare ulteriormente Anguilla come destinazione di prim'ordine, con il supporto dei nostri partner nel settore dei viaggi». Tutti i voli saranno operati dagli Embraer 190 di BermudAir, ideali per i viaggiatori leisure di lusso con posti a sedere a due posti, senza posti centrali, wi-di gratuito, rinfreschi a bordo e un'ospitalità ispirata proprio all'isola di Anguilla. [post_title] => BermudAir: decollerà a dicembre la sussidiaria AnguillAir con voli da Boston e Baltimora [post_date] => 2025-07-01T09:30:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751362220000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493538 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Taglio del nastro per il nuovo B&B Hotel Latina: situato nel cuore dell’Agro Pontino, questo nuova struttura rappresenta un traguardo importante nel percorso di crescita del gruppo, che continua a espandere la sua presenza sul territorio italiano. L'hotel dispone di 75 camere moderne e funzionali, ideate per soddisfare le esigenze sia del pubblico leisure che business Grazie alla sua posizione strategica tra Roma e Napoli, vicina ai principali centri industriali e commerciali della zona, l’hotel è una scelta perfetta per chi viaggia per lavoro. Allo stesso tempo, si presta perfettamente a soggiorni di piacere, anche in famiglia, grazie alla prossimità a parchi tematici, aree naturali, siti archeologici e borghi. Gli ospiti possono gustare una colazione a buffet “Better than a brunch”, preparata con prodotti freschi e selezionati, per iniziare la giornata con gusto ed energia. Le camere, arredate in stile contemporaneo, offrono comfort e funzionalità per un soggiorno piacevole e rilassante. “L’apertura del B&B Hotel Latina segna un passo importante per il nostro gruppo: si tratta del decimo hotel in Lazio e numero 80 in Italia, un traguardo che testimonia la solidità del nostro modello e la fiducia che il mercato ci riconosce - – dichiara Liliana Comitini, presidente e ad di B&B Hotels Italia, Slovenia e Ungheria -. Siamo entusiasti di portare la nostra idea di ospitalità smart e accessibile in una nuova località, che ha tanto da offrire a chi viaggia per lavoro o per piacere. Continueremo a investire con l’obiettivo di raggiungere sempre più città e offrire un’accoglienza di qualità a un numero crescente di ospiti”. [post_title] => B&B Hotel Latina apre i battenti: è la decima struttura nel Lazio per il gruppo [post_date] => 2025-06-30T09:37:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751276254000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493535 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto internazionale di Hong Kong si appresta a registrare quest'estate il maggiore aumento di posti in partenza al mondo, grazie al ripristino del network e all'impatto operativo del sistema di piste ampliato. Secondo i dati dell'Oag Schedules Analyser, lo scalo dovrebbe offrire quasi 22,3 milioni di posti in partenza durante la stagione estiva 2025, con un aumento di quasi 2,67 milioni di posti, pari al +13,6%, rispetto allo stesso periodo del 2024. Questa crescita segna l'incremento più alto in assoluto tra tutti gli aeroporti del mondo e arriva grazie all'aggiunta di nuove destinazioni da parte delle compagnie aeree partner e al rafforzamento delle frequenze sulle reti regionali e a lungo raggio. Hong Kong, che a settembre ospiterà Routes World 2025, quest'estate è collegata a 149 destinazioni a livello globale, rispetto alle 131 di un anno fa. Le recenti aggiunte alla rete includono Dallas-Fort Worth, Monaco di Baviera e Roma, rotte nuove e riprese lanciate da Cathay Pacific per ampliare la sua portata internazionale. Nel complesso, la capacità dello scalo asiatico ha recuperato circa l'85% dei livelli pre-pandemia. Mentre la ripresa continua, le operazioni sono state notevolmente potenziate dal lancio del sistema a tre piste (3RS) dell'aeroporto: il 3RS consente per la prima volta l'utilizzo simultaneo di tutte e tre le piste, con l'obiettivo a lungo termine di aumentare i movimenti di volo orari di quasi il 50%. Nei periodi di punta, l'aeroporto gestisce 60-70 movimenti all'ora e punta a portarli a 75 entro la fine del 2025, secondo Steven Yiu, direttore esecutivo delle operazioni aeroportuali dell'Airport Authority di Hong Kong. A lungo termine, il 3RS è progettato per supportare fino a 102 movimenti all'ora una volta che sarà completamente implementato. [post_title] => L'aeroporto di Hong Kong vola alto: aumento record della capacità posti [post_date] => 2025-06-30T09:27:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751275636000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493512 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutto pronto in casa Royal Air Maroc per il decollo del primo volo tra Catania e Casablanca, programmato per domani, 28 giugno. Lo scalo siciliano diventa così il settimo servito in Italia da Ram, dopo quelli di Milano, Roma, Bologna, Torino, Venezia, Napoli: la nuova rotta sarà operata due volte a settimana, il lunedì e il sabato, con Boeing 737 con 12 posti in classe business e 147 in economy. Il collegamento conferma la volontà del vettore di rafforzare la propria presenza sul mercato italiano e il ruolo del Terminal 1 di Casablanca come hub strategico tra diversi continenti, rispondendo a una domanda sempre più dinamica da parte di una clientela eterogenea: cittadini marocchini e comunità africane residenti in Italia, turisti italiani desiderosi di scoprire le meraviglie culturali, paesaggistiche e balneari del Marocco, oltre a passeggeri in transito, via Casablanca, verso un ampio ventaglio di destinazioni intercontinentali, tra cui Africa, Americhe, Brasile, Canada e Asia. "Il nuovo volo da Catania, settima città in Italia collegata da Royal Air Maroc, rappresenta un passo significativo nella nostra strategia di espansione sul territorio italiano, con un focus particolare sul Sud Italia - commenta Mohammed Adil Korchi, country manager della divisione italiana di Ram (nella foto) -. L’apertura di questa rotta nasce dalla volontà di rispondere alle esigenze concrete della comunità marocchina residente in Sicilia, ma anche di offrire nuove opportunità di viaggio a chi desidera scoprire o riscoprire il Marocco per motivi turistici o professionali. La Sicilia è per noi un’area di grande valore strategico, sia per la posizione geografica che per il potenziale di traffico. Questa nuova tratta è parte integrante di un piano più ampio di potenziamento della connettività internazionale via Casablanca, nostro hub centrale, e testimonia l’impegno della compagnia nel rendere i collegamenti sempre più frequenti, comodi ed efficienti per una clientela sempre più diversificata”. ‘‘L’introduzione della rotta diretta Catania-Casablanca rappresenta un importante passo per lo sviluppo della connettività internazionale dell’aeroporto di Catania che rafforza il legame tra la Sicilia e il Marocco e offre nuove opportunità di viaggio per turisti e professionisti. Siamo felici di accogliere Royal Air Maroc come segno della crescente attenzione verso Catania e la Sicilia, che grazie a questa nuova tratta si conferma sempre più uno scalo strategico nel Mediterraneo per i collegamenti tra Europa e Africa" aggiunge Nico Torrisi, ad Sac, società di gestione dell’Aeroporto di Catania’’. Tra i punti di forza del piano di sviluppo relativo ai flussi da e per l’Italia, anche l’attivazione del codeshare con Ita Airways, che permetterà ai clienti Royal Air Maroc di usufruire di diverse opportunità di collegamento a partir da Roma da più città come Brindisi, Bari, Genova, Palermo, Trieste, Firenze e Verona. [post_title] => Royal Air Maroc sbarca in Sicilia: al via domani il nuovo volo Catania-Casablanca [post_date] => 2025-06-27T13:25:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751030733000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493446 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nella tappa milanese del workshop di Visit Qatar si moltiplicano le proposte di viaggio alla scoperta della destinazione. Un’occasione b2b per lasciarsi sedurre da un Paese dai paesaggi suggestivi e dal ricco patrimonio culturale, tradizione e modernità, autenticità e innovazione. Meta per il turismo leisure e Mice in grado di soddisfare i viaggiatori più sofisticati e amanti del lusso. Tour classici, culturali, naturalistici, turismo sportivo e d'avventura. Il Qatar propone una variegata offerta di pacchetti su misura, soggiorni mare o deserto, città moderne o quartieri tradizionali. Una destinazione per tutto l’anno per ogni tipologia di visitatore. In ambito hotellerie, Sharq Village & Spa, The Ned, e Banana Island Resort Doha, svelano le loro strutture di alto livello, dall’ospitalità raffinata e atmosfere uniche. Tra i dmc, Discover Qatar, Regency Holidays, QTours e TravCo, riconosciuti per la loro competenza e organizzazione di itinerari personalizzati. Dal settore crocieristico, anche Msc Crociere mette in evidenza il suo prodotto nell’area qatarina. L’offerta ricettiva di alto livello con un eccellente rapporto qualità-prezzo e un calendario ricco di eventi di rilevanza internazionale consolidano il Paese come una delle destinazioni più apprezzate dai viaggiatori italiani. Una destinazione per il turismo Mice, grazie a infrastrutture all’avanguardia, centri congressi moderni e una rete alberghiera in grado di accogliere eventi internazionali. La capitale Doha con due poli d’eccellenza, il Qatar National Convention Centre, noto per il suo design iconico e il Doha Exhibition and Convention Center, situato nel cuore del distretto finanziario, dagli ampi spazi espositivi e tecnologie all’avanguardia. Musei di livello internazionale come il Museum of Islamic Art e il National Museum of Qatar, iconiche architetture contemporanee di celebri firme. Mercati tradizionali come il Souq Waqif. I paesaggi desertici di Khor Al Adaid. Le spiagge dei 563 km di costa, nel pacchetto turistico della destinazione. Mercato italiano strategico Nel 2024 sono stati circa 80.000 i connazionali che hanno scelto il Qatar su un volume globale di oltre 5 milioni di visitatori. Nei primi cinque mesi del 2025, gli arrivi dall’Italia sono cresciuti del 6% rispetto allo stesso periodo del 2024, già al+10% rispetto al 2023. Da qui l’attenzione costante alla formazione del trade e a investire nella promozione italiana. A circa sei ore di volo da Roma, Milano e Venezia, il Qatar è collegato all’Hamad International Airport di Doha da voli diretti giornalieri operati da Qatar Airways. «Un mercato italiano sempre attento e ricettivo verso le nuove proposte, per noi importante - ha dichiarato Abdulaziz Ali Al Mawlawi, ceo di Visit Qatar -. Un’occasione che arriva in un momento significativo, alla luce degli eventi recenti, ma che ci offre l’opportunità di assicurare che il settore turistico in Qatar continua a operare con regolarità. La sicurezza, il comfort e il benessere dei visitatori restano la nostra priorità assoluta, e tutti i servizi, le attrazioni e i trasporti funzionano regolarmente. Resta forte l’intento di rafforzare la collaborazione con gli operatori del settore per far conoscere la solida offerta turistica, supportata da infrastrutture moderne, servizi di alta qualità in grado di rispondere sia alla domanda del turismo leisure che alle esigenze del segmento Mice». [post_title] => Visit Qatar, maggiore collaborazione con il mercato italiano e spinta al Mice [post_date] => 2025-06-27T09:55:11+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => qatar [1] => visit-qatar ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Qatar [1] => visit qatar ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751018111000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493413 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo volto per l'aeroporto di Napoli che affronta le prossime sfide estive con una serie di interventi che lo renderanno più efficiente, moderno e accessibile. Piloda Building, azienda napoletana del settore grandi infrastrutture, ha reso nota la road map dei lavori previsti, a supporto del futuro, ulteriore aumento del traffico passeggeri che nel 2024 si è attestato a oltre 12,6 milioni. In particolare - come si legge da Napoli Today - entro la fine di questo mese, sarà attivo un secondo ascensore nell'atrio partenze, gemello di quello esistente. Una soluzione semplice ma efficace per snellire i flussi e rendere l'accesso più agevole per tutti. Previsti due nuovi gate e un'area d'attesa più ampia: in arrivo entro l'estate oltre 600 mq di nuova superficie d'imbarco. Gli spazi sono stati completamente ripensati, con l'inserimento di una moderna area dedicata alle persone a mobilità ridotta, in linea con gli standard europei di accessibilità. Ci sarà poi una nuova area self check-in per passaporti extra Schengen, ricavata da un'ex zona di stoccaggio carburante, che ospiterà 12 postazioni self check-in per il controllo dei passaporti. Entro l'estate 2026, le aree di pertinenza dei gate esistenti saranno allargate per migliorare comfort, funzionalità e fluidità nelle operazioni di imbarco. La presenza di Piloda Building a Capodichino è storica. Dal 2008 ha già realizzato interventi fondamentali per la crescita dello scalo, tra cui la realizzazione del piano sopraelevato, l'ampliamento dell'area arrivi, manutenzioni straordinarie delle strutture aeroportuali, interventi su facciate, aree di transito e parcheggi, incluso l'installazione di pensiline fotovoltaiche. Attualmente sono 30 le unità operative attive, tra personale diretto e collaboratori. [post_title] => Aeroporto Napoli: interventi di rinnovo in vista del picco di traffico estivo [post_date] => 2025-06-26T11:44:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750938285000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "condor dalziel il 75 delle nostre vendite transita dal trade" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":81,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":890,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493722","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trade in primo piano per le Bahamas: il Ministero del Turismo, degli Investimenti e dell’Aviazione delle Bahamas ha infatti deciso di raddoppiare gli incentivi per ogni prenotazione effettuata verso le isole, a seguito dell’iniziativa lanciata lo scorso marzo in collaborazione con My Booking Rewards.\r

Da ieri, 1° luglio e fino al 30 settembre 2025, per tutte le prenotazioni di almeno 4 notti, in camera doppia, con viaggi da completarsi entro il 31 gennaio 2026, gli agenti di viaggio registrati su BahamasAgentRewards.com potranno guadagnare il doppio delle ricompense standard per ogni soggiorno presso una delle strutture aderenti all’iniziativa.\r

In pratica, 60 euro per camera (anziché €30,00) per prenotazioni presso strutture situate a Grand Bahama e nelle Out Islands; invece, 40 euro per camera (anziché €20,00) per prenotazioni presso strutture a Nassau & Paradise Island.\r

E non è tutto: infatti, per chi registra 50 notti prenotate complessivamente nel periodo 1° luglio – 30 settembre 2025, è previsto un bonus extra di 50 euro.\r

La promozione si affianca al successo del programma Bahamas Travel Agents Rewards Programme, già attivo e apprezzato dal trade italiano, e conferma l’impegno delle Bahamas a sostenere concretamente la rete distributiva in Italia, offrendo un modello virtuoso di fidelizzazione e premio alla performance.\r

Gli agenti di viaggio devono essere registrati sulla piattaforma BahamasAgentRewards.com, dove possono anche ottenere ulteriori dettagli sull’iniziativa, aggiornamenti sulle strutture aderenti e strumenti per facilitare la vendita.","post_title":"Le Bahamas premiamo gli agenti di viaggio con il raddoppio degli incentivi","post_date":"2025-07-02T12:36:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1751459809000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493713","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_493714\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Nella foto, da sinistra, l'onorevole Federico Mollicone, Qays Abu Dayeh e Ramzi Zawaideh[/caption]\r

In occasione della festa patronale dei Santi Pietro e Paolo, Roma ha celebrato il Giubileo del Tevere e del Canottaggio Sociale: un’iniziativa pensata per valorizzare il fiume simbolo della Capitale e rafforzare il legame tra cittadini, sport e territorio. L’evento è stato promosso dall’assessorato alla Tutela del Territorio della Regione Lazio, dalla Commissione speciale per il Giubileo 2025 di Roma Capitale, in collaborazione con Coni Lazio, le Federazioni di Canottaggio, Tevere Day, Mare Vivo Deportivo e diversi circoli sportivi del territorio.\r

Cuore della serata è stata la cerimonia simbolica del versamento dell’acqua del fiume Giordano nel Tevere, gesto altamente evocativo che simboleggia l’unione tra i fiumi battesimali del Cristianesimo e rappresenta un ponte di amicizia tra i popoli. Alla cerimonia hanno partecipato l’ambasciatore del Regno Hashemita di Giordania, Qais Abu Dayeh, l’onorevole Federico Mollicone, e l'area manager Italy di Royal Jordanian, Ramzi Zawaideh. La benedizione è stata impartita da padre Daniel Luz Rocchetti, rettore della Chiesa del Santissimo Salvatore in Onda.\r

A coordinare la Regata del Giubileo è stato l’assessore della Regione Lazio, Ghera, insieme agli altri promotori della manifestazione. L’atto simbolico del versamento dell’acqua del Sacro Giordano nel Tevere – alla presenza dell’ambasciatore giordano – ha rappresentato un forte segnale di dialogo e fratellanza, in un momento storico particolarmente delicato, come sottolineato dall’onorevole Mollicone.\r

Questo evento si è intrecciato con la tradizionale Girandola di Castel Sant’Angelo, rievocazione storica legata ai festeggiamenti per i Santi Patroni, che da secoli è espressione della diplomazia papale e del ruolo universale di Roma. «Con questa 18ª edizione – ha aggiunto Mollicone – la manifestazione è ormai consolidata come evento nazionale e riconosciuta come patrimonio immateriale legato a Castel Sant’Angelo. La presenza di numerose ambasciate sottolinea il ritorno della Girandola a essere un momento di diplomazia culturale, in linea con la nuova legge sulle rievocazioni storiche e il patrimonio immateriale, che ho avuto l’onore di firmare e che è in vigore da novembre».\r

A dare ancora più significato all’evento sono state le parole dell’ambasciatore giordano, Qais Abu Dayeh: «Questo gesto di gemellaggio va oltre il valore simbolico, rappresenta un ponte tra due popoli, quello italiano e quello giordano. È una testimonianza dei valori che condividiamo: il rispetto per il patrimonio culturale e naturale, la salvaguardia dei luoghi spirituali e la promozione della pace attraverso il dialogo culturale. Il fiume Giordano, sacro a miliardi di persone, è il luogo del battesimo di Gesù e un punto di riferimento per le tre grandi religioni monoteiste. La sua storia continua a ispirare pellegrini e credenti da ogni angolo del mondo.Che questo momento sia un simbolo di speranza, un tributo alle correnti comuni dell'umanità che scorrono attraverso la storia, la fede e l'amicizia».\r

(Quirino Falessi)\r

[gallery ids=\"493715,493717,493716\"]","post_title":"Dal Giordano al Tevere: il gesto simbolico che unisce i fiumi sacri del Cristianesimo","post_date":"2025-07-02T11:56:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1751457396000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493617","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_326491\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Peci direttore commerciale di Quality Group[/caption]\r

Quality Group annuncia i risultati del primo semestre 2025 con un incremento sia di fatturato che di passeggeri pari all'11% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.\r

“Il primo semestre 2025 ha registrato un avvio particolarmente promettente, costruito sulle solide basi delle prenotazioni raccolte nell'ultimo trimestre 2024”. - afferma Marco Peci direttore commerciale di Quality Group -“La crescita positiva delle prenotazioni si è mantenuta costante fino ad aprile, quando il prolungato periodo festivo - che si è esteso fino ai primi giorni di maggio - ha determinato un naturale rallentamento nell'attività di prenotazione. Aprile e maggio hanno registrato come “partito” una crescita di fatturato oltre il 20%”.\r

Parallelamente, le tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno inciso e continuano a influire sulle dinamiche di prenotazione per il secondo semestre 2025, condizionando in misura rilevante le scelte della clientela, con particolare riferimento alle destinazioni mediorientali e statunitensi.\r

Nonostante queste criticità, Quality Group ha saputo mantenere una performance positiva anche per le prenotazioni grazie alla diversificazione del portafoglio destinazioni e alla fiducia consolidata del proprio pubblico di riferimento.\r

\r

Le destinazioni \r

L'analisi dei flussi delle partenze nei primi 6 mesi del 2025 evidenzia performance particolarmente brillanti per diverse destinazioni chiave.\r

Il Giappone si conferma tra i mercati di punta, gli Stati Uniti, nonostante le tensioni internazionali, hanno mantenuto nei primi 6 mesi un interesse costante per i viaggiatori italiani. Nel bacino del Mediterraneo allargato, Marocco, Giordania, Turchia ed Egitto hanno registrato risultati superiori alle aspettative, dimostrando la capacità dei viaggiatori Quality Group di distinguere tra percezione mediatica e realtà delle destinazioni. \r

India e Argentina confermano il trend positivo dei mercati a lungo raggio per viaggiatori esperti, mentre Scandinavia beneficia dell'interesse per il turismo sostenibile e la sua natura incontaminata. Significativa anche la performance di Sudafrica e Uzbekistan, destinazioni che intercettano perfettamente il profilo del cliente Quality Group, sempre alla ricerca di nuove mete culturalmente ricche.\r

Nel primo semestre 2025 la finestra media tra prenotazione e partenza si attesta intorno ai 100 giorni, confermando l’abitudine dei viaggiatori Quality Group a pianificare con largo anticipo esperienze culturali e naturalistiche.\r

\r

Prospettive \r

\"I risultati del primo semestre dimostrano la solidità del nostro posizionamento nel mercato del turismo organizzato \",commenta Marco Peci \"La crescita dell'11% in un contesto caratterizzato da incertezze geopolitiche conferma che il target dei nostri viaggiatori continua a viaggiare nonostante i prezzi, l’anticipo con il quale bisogna prenotare e le più recenti tensioni internazionali”. \r

L'azienda guarda al secondo semestre con cauto ottimismo, forte della diversificazione geografica del proprio portfolio e della fedeltà di una clientela che considera il viaggio un'attività di crescita personale e culturale irrinunciabile.\r

\r

Celebrazioni del 25° anniversario: famtrip autunnali per il trade\r

Proseguono le iniziative per celebrare i 25 anni di attività di Mistral Tour e Quality Group con una ricca programmazione di famtrip dedicati agli operatori del settore, in partenza nell'autunno 2025. Il calendario delle esperienze riservate agli agenti di viaggio toccherà alcune delle destinazioni più rappresentative del portfolio aziendale: Mongolia, Argentina, Rajasthan, Turchia, Kenya, Vietnam, Azzorre, Australia, Canada, Antartide, Tunisia, Marocco e Corea del Sud.\r

Questa ampia proposta di educational tour testimonia ancora una volta l'impegno di Quality Group nel mantenere aggiornata la rete distributiva sulle peculiarità e le potenzialità delle destinazioni proposte, confermando l'approccio di partnership strategica con il canale agenziale.\r

","post_title":"Quality Group, primo semestre in crescita (+11%) di fatturato e di clienti","post_date":"2025-07-01T09:52:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1751363540000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493604","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Spiccherà il volo il prossimo dicembre AnguillAir, nuova compagnia sussidiaria di BermudAir che, come suggerisce il nome, opererà voli dal Territorio britannico d'oltremare di Anguilla: le prime due rotte saranno quelle operative dal 19 dicembre 2025 da Boston e da Baltimora.\r

\r

\r

\r

\r

L'apertura del nuovo terminal presso l'aeroporto internazionale Clayton J. Lloyd nel novembre 2025, unita a questo ponte aereo strategico, spinge il settore turistico di Anguilla verso nuovi sviluppi, un aumento delle visite, degli investimenti e delle opportunità economiche.\r

\r

I voli stagionali aggiungono una destinazione caraibica premium alla rete in crescita della compagnia aerea e aprono preziose opportunità di vendita per i consulenti di viaggio in vista della stagione invernale 2025/2026.\r

\r

«I nuovi voli diretti di BermudAir dai principali mercati statunitensi – Boston e Baltimora – rappresentano un progresso significativo per il nostro settore turistico - commenta Cardigan Connor, ministro del Turismo di Anguilla -. Con la crescita della nostra offerta ricettiva, un accesso aereo affidabile e comodo da questi punti strategici è essenziale per mantenere lo slancio e sviluppare ulteriormente Anguilla come destinazione di prim'ordine, con il supporto dei nostri partner nel settore dei viaggi».\r

\r

\r

\r

\r

Tutti i voli saranno operati dagli Embraer 190 di BermudAir, ideali per i viaggiatori leisure di lusso con posti a sedere a due posti, senza posti centrali, wi-di gratuito, rinfreschi a bordo e un'ospitalità ispirata proprio all'isola di Anguilla.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"BermudAir: decollerà a dicembre la sussidiaria AnguillAir con voli da Boston e Baltimora","post_date":"2025-07-01T09:30:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1751362220000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493538","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro per il nuovo B&B Hotel Latina: situato nel cuore dell’Agro Pontino, questo nuova struttura rappresenta un traguardo importante nel percorso di crescita del gruppo, che continua a espandere la sua presenza sul territorio italiano.\r

\r

L'hotel dispone di 75 camere moderne e funzionali, ideate per soddisfare le esigenze sia del pubblico leisure che business Grazie alla sua posizione strategica tra Roma e Napoli, vicina ai principali centri industriali e commerciali della zona, l’hotel è una scelta perfetta per chi viaggia per lavoro. Allo stesso tempo, si presta perfettamente a soggiorni di piacere, anche in famiglia, grazie alla prossimità a parchi tematici, aree naturali, siti archeologici e borghi.\r

Gli ospiti possono gustare una colazione a buffet “Better than a brunch”, preparata con prodotti freschi e selezionati, per iniziare la giornata con gusto ed energia. Le camere, arredate in stile contemporaneo, offrono comfort e funzionalità per un soggiorno piacevole e rilassante.\r

\r

“L’apertura del B&B Hotel Latina segna un passo importante per il nostro gruppo: si tratta del decimo hotel in Lazio e numero 80 in Italia, un traguardo che testimonia la solidità del nostro modello e la fiducia che il mercato ci riconosce - – dichiara Liliana Comitini, presidente e ad di B&B Hotels Italia, Slovenia e Ungheria -. Siamo entusiasti di portare la nostra idea di ospitalità smart e accessibile in una nuova località, che ha tanto da offrire a chi viaggia per lavoro o per piacere. Continueremo a investire con l’obiettivo di raggiungere sempre più città e offrire un’accoglienza di qualità a un numero crescente di ospiti”.","post_title":"B&B Hotel Latina apre i battenti: è la decima struttura nel Lazio per il gruppo","post_date":"2025-06-30T09:37:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1751276254000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493535","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto internazionale di Hong Kong si appresta a registrare quest'estate il maggiore aumento di posti in partenza al mondo, grazie al ripristino del network e all'impatto operativo del sistema di piste ampliato.\r

\r

Secondo i dati dell'Oag Schedules Analyser, lo scalo dovrebbe offrire quasi 22,3 milioni di posti in partenza durante la stagione estiva 2025, con un aumento di quasi 2,67 milioni di posti, pari al +13,6%, rispetto allo stesso periodo del 2024. Questa crescita segna l'incremento più alto in assoluto tra tutti gli aeroporti del mondo e arriva grazie all'aggiunta di nuove destinazioni da parte delle compagnie aeree partner e al rafforzamento delle frequenze sulle reti regionali e a lungo raggio.\r

\r

Hong Kong, che a settembre ospiterà Routes World 2025, quest'estate è collegata a 149 destinazioni a livello globale, rispetto alle 131 di un anno fa. Le recenti aggiunte alla rete includono Dallas-Fort Worth, Monaco di Baviera e Roma, rotte nuove e riprese lanciate da Cathay Pacific per ampliare la sua portata internazionale.\r

\r

Nel complesso, la capacità dello scalo asiatico ha recuperato circa l'85% dei livelli pre-pandemia. Mentre la ripresa continua, le operazioni sono state notevolmente potenziate dal lancio del sistema a tre piste (3RS) dell'aeroporto: il 3RS consente per la prima volta l'utilizzo simultaneo di tutte e tre le piste, con l'obiettivo a lungo termine di aumentare i movimenti di volo orari di quasi il 50%.\r

\r

Nei periodi di punta, l'aeroporto gestisce 60-70 movimenti all'ora e punta a portarli a 75 entro la fine del 2025, secondo Steven Yiu, direttore esecutivo delle operazioni aeroportuali dell'Airport Authority di Hong Kong. A lungo termine, il 3RS è progettato per supportare fino a 102 movimenti all'ora una volta che sarà completamente implementato.\r

\r

\r

\r

","post_title":"L'aeroporto di Hong Kong vola alto: aumento record della capacità posti","post_date":"2025-06-30T09:27:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1751275636000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493512","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutto pronto in casa Royal Air Maroc per il decollo del primo volo tra Catania e Casablanca, programmato per domani, 28 giugno.\r

\r

Lo scalo siciliano diventa così il settimo servito in Italia da Ram, dopo quelli di Milano, Roma, Bologna, Torino, Venezia, Napoli: la nuova rotta sarà operata due volte a settimana, il lunedì e il sabato, con Boeing 737 con 12 posti in classe business e 147 in economy.\r

\r

Il collegamento conferma la volontà del vettore di rafforzare la propria presenza sul mercato italiano e il ruolo del Terminal 1 di Casablanca come hub strategico tra diversi continenti, rispondendo a una domanda sempre più dinamica da parte di una clientela eterogenea: cittadini marocchini e comunità africane residenti in Italia, turisti italiani desiderosi di scoprire le meraviglie culturali, paesaggistiche e balneari del Marocco, oltre a passeggeri in transito, via Casablanca, verso un ampio ventaglio di destinazioni intercontinentali, tra cui Africa, Americhe, Brasile, Canada e Asia.\r

\"Il nuovo volo da Catania, settima città in Italia collegata da Royal Air Maroc, rappresenta un passo significativo nella nostra strategia di espansione sul territorio italiano, con un focus particolare sul Sud Italia - commenta Mohammed Adil Korchi, country manager della divisione italiana di Ram (nella foto) -. L’apertura di questa rotta nasce dalla volontà di rispondere alle esigenze concrete della comunità marocchina residente in Sicilia, ma anche di offrire nuove opportunità di viaggio a chi desidera scoprire o riscoprire il Marocco per motivi turistici o professionali. La Sicilia è per noi un’area di grande valore strategico, sia per la posizione geografica che per il potenziale di traffico. Questa nuova tratta è parte integrante di un piano più ampio di potenziamento della connettività internazionale via Casablanca, nostro hub centrale, e testimonia l’impegno della compagnia nel rendere i collegamenti sempre più frequenti, comodi ed efficienti per una clientela sempre più diversificata”.\r

‘‘L’introduzione della rotta diretta Catania-Casablanca rappresenta un importante passo per lo sviluppo della connettività internazionale dell’aeroporto di Catania che rafforza il legame tra la Sicilia e il Marocco e offre nuove opportunità di viaggio per turisti e professionisti. Siamo felici di accogliere Royal Air Maroc come segno della crescente attenzione verso Catania e la Sicilia, che grazie a questa nuova tratta si conferma sempre più uno scalo strategico nel Mediterraneo per i collegamenti tra Europa e Africa\" aggiunge Nico Torrisi, ad Sac, società di gestione dell’Aeroporto di Catania’’.\r

Tra i punti di forza del piano di sviluppo relativo ai flussi da e per l’Italia, anche l’attivazione del codeshare con Ita Airways, che permetterà ai clienti Royal Air Maroc di usufruire di diverse opportunità di collegamento a partir da Roma da più città come Brindisi, Bari, Genova, Palermo, Trieste, Firenze e Verona.","post_title":"Royal Air Maroc sbarca in Sicilia: al via domani il nuovo volo Catania-Casablanca","post_date":"2025-06-27T13:25:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1751030733000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493446","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nella tappa milanese del workshop di Visit Qatar si moltiplicano le proposte di viaggio alla scoperta della destinazione. Un’occasione b2b per lasciarsi sedurre da un Paese dai paesaggi suggestivi e dal ricco patrimonio culturale, tradizione e modernità, autenticità e innovazione.\r

\r

Meta per il turismo leisure e Mice in grado di soddisfare i viaggiatori più sofisticati e amanti del lusso. Tour classici, culturali, naturalistici, turismo sportivo e d'avventura. Il Qatar propone una variegata offerta di pacchetti su misura, soggiorni mare o deserto, città moderne o quartieri tradizionali. Una destinazione per tutto l’anno per ogni tipologia di visitatore.\r

\r

In ambito hotellerie, Sharq Village & Spa, The Ned, e Banana Island Resort Doha, svelano le loro strutture di alto livello, dall’ospitalità raffinata e atmosfere uniche. Tra i dmc, Discover Qatar, Regency Holidays, QTours e TravCo, riconosciuti per la loro competenza e organizzazione di itinerari personalizzati. Dal settore crocieristico, anche Msc Crociere mette in evidenza il suo prodotto nell’area qatarina.\r

\r

L’offerta ricettiva di alto livello con un eccellente rapporto qualità-prezzo e un calendario ricco di eventi di rilevanza internazionale consolidano il Paese come una delle destinazioni più apprezzate dai viaggiatori italiani. Una destinazione per il turismo Mice, grazie a infrastrutture all’avanguardia, centri congressi moderni e una rete alberghiera in grado di accogliere eventi internazionali. La capitale Doha con due poli d’eccellenza, il Qatar National Convention Centre, noto per il suo design iconico e il Doha Exhibition and Convention Center, situato nel cuore del distretto finanziario, dagli ampi spazi espositivi e tecnologie all’avanguardia. Musei di livello internazionale come il Museum of Islamic Art e il National Museum of Qatar, iconiche architetture contemporanee di celebri firme. Mercati tradizionali come il Souq Waqif. I paesaggi desertici di Khor Al Adaid. Le spiagge dei 563 km di costa, nel pacchetto turistico della destinazione.\r

\r

Mercato italiano strategico\r

\r

Nel 2024 sono stati circa 80.000 i connazionali che hanno scelto il Qatar su un volume globale di oltre 5 milioni di visitatori. Nei primi cinque mesi del 2025, gli arrivi dall’Italia sono cresciuti del 6% rispetto allo stesso periodo del 2024, già al+10% rispetto al 2023. Da qui l’attenzione costante alla formazione del trade e a investire nella promozione italiana. A circa sei ore di volo da Roma, Milano e Venezia, il Qatar è collegato all’Hamad International Airport di Doha da voli diretti giornalieri operati da Qatar Airways.\r

\r

«Un mercato italiano sempre attento e ricettivo verso le nuove proposte, per noi importante - ha dichiarato Abdulaziz Ali Al Mawlawi, ceo di Visit Qatar -. Un’occasione che arriva in un momento significativo, alla luce degli eventi recenti, ma che ci offre l’opportunità di assicurare che il settore turistico in Qatar continua a operare con regolarità. La sicurezza, il comfort e il benessere dei visitatori restano la nostra priorità assoluta, e tutti i servizi, le attrazioni e i trasporti funzionano regolarmente. Resta forte l’intento di rafforzare la collaborazione con gli operatori del settore per far conoscere la solida offerta turistica, supportata da infrastrutture moderne, servizi di alta qualità in grado di rispondere sia alla domanda del turismo leisure che alle esigenze del segmento Mice».\r

\r

","post_title":"Visit Qatar, maggiore collaborazione con il mercato italiano e spinta al Mice","post_date":"2025-06-27T09:55:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["qatar","visit-qatar"],"post_tag_name":["Qatar","visit qatar"]},"sort":[1751018111000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493413","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo volto per l'aeroporto di Napoli che affronta le prossime sfide estive con una serie di interventi che lo renderanno più efficiente, moderno e accessibile. Piloda Building, azienda napoletana del settore grandi infrastrutture, ha reso nota la road map dei lavori previsti, a supporto del futuro, ulteriore aumento del traffico passeggeri che nel 2024 si è attestato a oltre 12,6 milioni.\r

\r

In particolare - come si legge da Napoli Today - entro la fine di questo mese, sarà attivo un secondo ascensore nell'atrio partenze, gemello di quello esistente. Una soluzione semplice ma efficace per snellire i flussi e rendere l'accesso più agevole per tutti.\r

\r

Previsti due nuovi gate e un'area d'attesa più ampia: in arrivo entro l'estate oltre 600 mq di nuova superficie d'imbarco.\r

\r

Gli spazi sono stati completamente ripensati, con l'inserimento di una moderna area dedicata alle persone a mobilità ridotta, in linea con gli standard europei di accessibilità.\r

\r

Ci sarà poi una nuova area self check-in per passaporti extra Schengen, ricavata da un'ex zona di stoccaggio carburante, che ospiterà 12 postazioni self check-in per il controllo dei passaporti.\r

\r

Entro l'estate 2026, le aree di pertinenza dei gate esistenti saranno allargate per migliorare comfort, funzionalità e fluidità nelle operazioni di imbarco.\r

\r

La presenza di Piloda Building a Capodichino è storica. Dal 2008 ha già realizzato interventi fondamentali per la crescita dello scalo, tra cui la realizzazione del piano sopraelevato, l'ampliamento dell'area arrivi, manutenzioni straordinarie delle strutture aeroportuali, interventi su facciate, aree di transito e parcheggi, incluso l'installazione di pensiline fotovoltaiche. Attualmente sono 30 le unità operative attive, tra personale diretto e collaboratori.","post_title":"Aeroporto Napoli: interventi di rinnovo in vista del picco di traffico estivo","post_date":"2025-06-26T11:44:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1750938285000]}]}}