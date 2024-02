Comiso: ancora un rinvio per i voli in continuità territoriale Resta in stand-by l’avvio delle rotte in continuità territoriale dall’aeroporto di Comiso. Dopo un fermo di due anni e mezzo. Il decreto del ministero dei Trasporti che prevede rotte a 38 euro per Roma e a 50 euro per Milano (con l’aggiunta delle tasse aeroportuali) è stato emesso l’11 luglio scorso e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 31 agosto. Come riportato da Ragusa Oggi, si sarebbero dovute attivare le rotte in continuità territoriale già a partire dalla stagione estiva, ma non è ancora arrivato il via libera dell’Unione europea. Tutto dunque rinviato, almeno fino all’autunno. Quando il decreto sarà approvato, il ministero dovrà pubblicare il bando e le compagnie aeree interessate alle rotte onerate dal servizio pubblico potranno presentare la loro offerta. A Comiso, la continuità territoriale è stata attivata da dicembre 2020 a ottobre 2021, in pieno periodo Covid e quindi con un numero di voli ridotto. Si fermò tutto a ottobre 2021 allorché Alitalia, che gestiva il servizio su Comiso, cessò di esistere. Da allora si attende il nuovo bando. La continuità territoriale è stata finanziata con 22 milioni di euro. Sono previsti due voli giornalieri per Roma Fiumicino e un volo per Milano (sarà possibile scegliere tra gli aeroporti di Malpensa, Linate o Milano Bergamo). Condividi

