Cathay Pacific vara il primo programma Saf dedicato alle aziende in Asia

Cathay Pacific lancia il primo Corporate Sustainable Aviation Fuel Programme in Asia, nato per supportare le aziende clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità utilizzando biocarburante per le operazioni cargo e le trasferte di lavoro.

“Continuiamo ad essere pionieri del nostro settore verso un uso più considerevole di Saf, soprattutto in Asia – ha dichiarato Augustus Tang, ceo della compagnia aerea -. L’anno scorso, siamo stati tra i primi vettori al mondo ad annunciare un obiettivo del 10% di Saf sul consumo totale di carburante entro il 2030. Ad oggi abbiamo fatto progressi significativi e siamo lieti di comunicare che oggi l’utilizzo di biocarburante all’Aeroporto Internazionale di Hong Kong è una realtà, fortemente supportata anche dalle autorità locali e dai fornitori.”

Per Cathay Pacific si tratta di un nuovo tassello all’interno di una strategia multi-disciplinare verso una ripresa green e, a lungo termine, il raggiungimento del suo obiettivo “emissioni zero” entro il 2050. Oltre all’aumento dell’uso di Saf, la road map di Cathay Pacific per ridurre le emissioni di carbonio comprende la modernizzazione della flotta e il miglioramento dell’efficienza operativa, l’uso di tecnologie emergenti per decarbonizzare l’aviazione e l’offerta di programmi per la compensazione delle emissioni attraverso il programma Fly Greener.