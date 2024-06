Cathay Pacific: salgono a cinque i voli settimanali da Milano a Hong Kong per l’inverno Cathay Pacific rilancia sull’Italia in vista della prossima stagione invernale: la compagnia di Hong Kong opererà infatti cinque voli alla settimana dall’aeroporto di Milano Malpensa, ogni lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, con partenza alle partendo dallo scalo milanese alle 11.45. Un traguardo importante per la compagnia aerea che negli ultimi due anni ha ripristinato il suo network e i collegamenti diretti da e per l’Italia, soddisfacendo sempre di più la richiesta del mercato di tornare a scoprire il mondo e, in particolare, la regione dell’Asia-Pacifico. I viaggiatori – sia d’affari sia leisure – potranno quindi raggiungere il principale hub finanziario e turistico dell’Asia, la “casa” di Cathay Pacific, e scoprire Hong Kong oppure proseguire il proprio viaggio verso una delle mete dell’Asia-Pacifico che fanno parte del network della compagnia, come Giappone, Corea del Sud, Vietnam, Thailandia, Indonesia, la Cina continentale, Australia, Nuova Zelanda e molte altre destinazioni. Condividi

