Cathay Pacific: due nuovi manager ai vertici della divisione europea Nuove nomine per Cathay Pacific ai vertici del management della divisione europea. Adrien Ng è stato scelto in qualità di regional director for Southern Europe, con sede a Parigi. Adrien Ng – che succede a Maggie Wong, nominata chief operating officer di Hong Kong Airport Services, parte del gruppo Cathay – supervisionerà le operazioni commerciali, la pianificazione strategica e il coinvolgimento degli stakeholder di Cathay nell’Europa meridionale, in particolare in Francia, Italia e Spagna. Con una vasta esperienza internazionale in affari aziendali e consulenza legale, Adrien ha precedentemente ricoperto vari ruoli strategici all’interno di Cathay. Ha svolto un ruolo chiave nel rappresentare, promuovere e proteggere gli interessi dell’azienda presso il governo di Hong Kong, i consolati generali e le camere di commercio, oltre ad aver contribuito allo sviluppo di strategie di coinvolgimento della comunità. Laureato in giurisprudenza presso la London School of Economics, ha conseguito una laurea specialistica in giurisprudenza presso l’Università di Hong Kong. Ha lavorato a Londra, Shanghai, Vancouver e Hong Kong prima di trasferirsi a Parigi per rafforzare la presenza di Cathay nell’Europa meridionale. Brian Tsoi è stato invece nominato regional general manager for Europe, con sede a Francoforte. Prima di assumere questo ruolo, è stato regional director per l’Europa settentrionale e, ancora prima General Manager Airport Service Delivery, è stato responsabile delle operazioni aeroportuali di Cathay. Da quando è entrato a far parte di Cathay nel 2005, Brian ha ricoperto vari incarichi nei settori formazione e sviluppo, servizi di bordo, vendite e sviluppo prodotti. Ha inoltre ricoperto posizioni di leadership in Nuova Zelanda, Indonesia, Bahrein e Arabia Saudita e ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Hong Kong Airport Service Ltd. e LSG SkyChefs Hong Kong Ltd. Nel suo nuovo incarico, Brian Tsoi assumerà la responsabilità del mercato europeo, rafforzando ulteriormente l’impegno di Cathay in questa regione strategica. Forte sostenitore della diversità e dell’inclusione, continuerà anche a supportare la rete Fly With Pride di Cathay. Condividi

