Cathay Pacific: dal 30 marzo 2026 tornerà lo stagionale Roma-Hong Kong

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498791 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Leonardo Hotels partecipa al TTG Travel Experience 2025, portando in fiera le novità che delineano la prossima fase di crescita del gruppo in Italia. Con una presenza già consolidata nelle principali città italiane, la catena prosegue il proprio piano di espansione con nuovi progetti, collaborazioni strategiche e un modello di ospitalità che combina design, innovazione e connessione con il territorio. Nyx Hotel Rome: arte e lifestyle nel cuore della Capitale Tra le principali novità presentate al TTG spicca il debutto del Nyx Hotel Rome, nuovo lifestyle hotel situato in via Cicerone, nel quartiere Prati. Attualmente in fase di soft opening, l’hotel propone un format che fonde ospitalità e arte contemporanea grazie alla collaborazione con Spazio Taverna, che ha curato un percorso espositivo permanente con opere di otto artisti under 40. Il progetto artistico, che intreccia memoria, innovazione e urbanità, si apre simbolicamente con il recupero dell’opera di Nerone Ceccarelli, ispirata al dialogo tra spazio e arte e alla ricerca portata avanti negli anni Settanta dal gruppo NP2. Il ristorante Tullia, ispirato alla figura femminile romana e concepito come luogo d’incontro per ospiti e cittadini, propone un’esperienza gastronomica che rilegge in chiave contemporanea i classici della tradizione capitolina, accompagnata da una carta di vini italiani con focus sul Lazio. Partnership e collaborazioni strategiche Leonardo Hotels presenta a Rimini un network di partnership che rafforza il valore esperienziale dei soggiorni. Tra le collaborazioni confermate a livello nazionale figurano Italo, Rinascente ed Europcar, con agevolazioni dedicate a viaggiatori e ospiti del gruppo. Nuove sinergie coinvolgono inoltre i principali hotel del brand. A Milano, il Leonardo Hotel Milan City Center e il Nyx Hotel Milan collaborano con De Montel Terme Milano per offrire sconti su percorsi benessere, e con Scalo Milano Outlet & More per esperienze di shopping personalizzate. Il Nyx Hotel Milan rinnova la programmazione culturale con i DJ set e i vernissage artistici, a partire da novembre con The Batman, mostra curata da Studio Burton. A Venezia, il Leonardo Royal Hotel Venice Mestre conferma per il quarto anno consecutivo la partnership con TEDxVenezia, evento dedicato alla diffusione di idee innovative e creative. Prospettive di crescita Dopo due anni di risultati record, il 2025 si chiude per Leonardo Hotels con performance superiori alle aspettative e un calendario di nuovi progetti già in sviluppo per il 2026. L’obiettivo è consolidare la presenza del gruppo nel mercato italiano attraverso una strategia che punta su innovazione, design e sostenibilità, [post_title] => Leonardo Hotels al Ttg: focus su nuove aperture e partnership in Italia [post_date] => 2025-10-09T14:48:50+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760021330000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498772 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dimensione Sicilia amplia la propria offerta con importanti novità per il 2026 legate ai tour regolari Sicilian Secrets. Nasce infatti il primo tour con partenza garantita in lingua francese, pensato e progettato su misura per il mercato d’oltralpe. “A seguito degli input ricevuti dai nostri clienti e partner internazionali – dichiara Julian Zappalà, General Manager di Dimensione Sicilia – abbiamo deciso di investire sul mercato francese. Consolidata la nostra presenza sui mercati anglofoni e ispanofoni, ci siamo concentrati su nuove aree come il Canada e, appunto, la Francia, creando un prodotto su misura: un perfetto mix di natura, cultura ed esperienze autentiche.” Saranno disponibili due itinerari Sicilian Secrets in francese, per un totale di 20 partenze garantite nel 2026, con un minimo di 2 fino a un massimo di 20 partecipanti: una formula che assicura al viaggiatore la partenza garantita e l’esperienza autentica di un tour di gruppo alla scoperta della vera Sicilia. La seconda grande novità riguarda il mercato anglosassone: nasce infatti la linea Sicilian Secrets Collection, una proposta esclusiva dedicata a gruppi ristretti (massimo 14 partecipanti) e con servizi premium. Il primo prodotto di questa linea è l’Unique Tour of Sicily, un itinerario di 9 giorni che attraversa alcune delle città più suggestive dell’isola, arricchito da degustazioni e attività che raccontano la vera Sicilia. Sono previste 9 partenze garantite nel 2026. “È arrivato il momento di offrire un prodotto superiore per chi cerca qualcosa in più. La linea ‘Collection’ si distingue per i servizi di livello premium e le numerose esperienze esclusive incluse nel programma. Un investimento importante che siamo certi verrà apprezzato dalla nostra clientela internazionale” – prosegue Zappalà. Tra le novità, anche le estensioni dedicate alle eccellenze del Sud Italia, come i tour Sicilia & Costiera Amalfitana, Sicilia – Matera & Puglia. Entrambe le estensioni saranno disponibili con partenze sempre garantite e ideali per chi desidera un'esperienza di viaggio completa nel cuore del Mediterraneo. [post_title] => Sicilian Secrets: arrivano i tour regolari in francese e il nuovo “Premium Collection” per il mercato anglosassone [post_date] => 2025-10-09T13:37:49+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760017069000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498676 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tap Air Portugal è a Ttg Travel Experience 2025 anche quest’anno con una doppia presenza: sia presso gli spazi del Portogallo che del Brasile per ribadire il ruolo strategico del mercato italiano e il costante impegno verso il trade e i viaggiatori. Per l’Italia, nel periodo aprile–agosto 2025 il canale indiretto ha registrato un incremento del +26,8% di biglietti venduti rispetto allo stesso periodo del 2024, con una crescita ancora più significativa per le agenzie fisiche (+47,7%). Anche il lungo raggio è stato particolarmente dinamico, con il Nord Atlantico in crescita del +29,5% e il Brasile in aumento del +49,4%. “Nonostante un contesto competitivo e macroeconomico complesso, TAP ha mantenuto – e in alcuni casi rafforzato – la propria quota di mercato sia sugli Stati Uniti sia sul Brasile, confermando la solidità della sua proposta e la centralità del rapporto con il trade, che in Italia rappresenta circa il 65% delle vendite”, ha dichiarato Davide Calicchia, Market Manager Italy di TAP Air Portugal. “Inoltre, con TAPFORBIZ vogliamo offrire nuove opportunità e vantaggi concreti alle aziende clienti: fino al 16 ottobre sono attive due promo speciali, WELCOMEBIZ e BACK2BIZ, che consentono di ricevere un bonus di 80€ dopo il primo viaggio, rispettivamente per le nuove aziende aderenti al programma e per quelle che non viaggiano con TAP da oltre due anni. Un modo per premiare la fedeltà e stimolare nuove collaborazioni nel segmento corporate”. La compagnia aerea portoghese leader mondiale nei collegamenti tra Europa e Brasile, nel primo semestre del 2025 ha trasportato otto milioni di passeggeri, con un incremento del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre il numero di voli operati è rimasto pressoché stabile (+0,2%). Sul fronte operativo, per il prossimo anno la compagnia conferma oltre 100 voli settimanali per Lisbona dagli aeroporti di Roma, Milano, Bologna, Firenze, Venezia e Napoli (stagionale), valutando anche l’impiego di aeromobili di maggiore capacità per aumentare i posti disponibili a parità di frequenze. Infine, Los Angeles sarà operativa anche in inverno e tornerà la destinazione di Cancún, garantendo così continuità e stabilità di programmazione per i partner commerciali. [post_title] => Tap Air Portugal: crescita significativa per le agenzie di viaggio italiane [post_date] => 2025-10-09T12:49:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760014167000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498586 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Tunisia conferma il grande interesse e legame con il mercato italiano, con la partecipazione al Ttg Travel Experience. Nei primi sei mesi del 2025 la destinazione ha registrato una crescita dell’11% degli arrivi internazionali, superando i 4,3 milioni di visitatori, con un incremento degli incassi turistici superiore all’8%. Nel primo trimestre 2025, le entrate turistiche sono aumentate del 5% rispetto allo stesso periodo del 2024, raggiungendo circa 1,21 miliardi di dinari (circa 365 milioni di euro). Ora la strategia nazionale punta a diversificare l’offerta turistica: maggiore attenzione al turismo senior, al benessere, al turismo rurale ed ecologico, al lusso, nonché alle locazioni turistiche. Queste iniziative mirano a rafforzare la resilienza del settore e ad attrarre flussi durante la bassa stagione. Sono in atto campagne promozionali mirate verso il mercato italiano, supportate dal potenziamento dei collegamenti aerei con l’Italia, con la valorizzazione di rotte dirette per facilitare l’accesso dei turisti italiani. Diversi anche gli eventi di richiamo internazionale in calendario nei prossimi mesi: tra questi il Balloons Event Show – Tunisia (Hot Air Balloon & Paramotor Festival): dal 24 ottobre al 1° novembre 2025, nelle località di Djerba, Douz e Tozeur, il festival che combina spettacoli aerostatici, forum b2b, esperienze culturali, musicali, show di droni, momenti esperienziali immersivi. E' poi confermato Issot – Salone Internazionale del Turismo del Sahara e delle Oasi, che tornerà anche quest’anno dopo il successo della prima edizione. Fiera che valorizza il turismo alternativo, sostenibile e le peculiari risorse naturali e culturali del Sahara tunisino. [post_title] => Tunisia sempre più votata alla diversificazione dell'offerta turistica [post_date] => 2025-10-09T11:33:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760009616000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498646 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cathay Pacific conferma il ritorno dei voli diretti tra Roma Fiumicino e Hong Kong per l'estate 2026. Il servizio stagionale sarà operativo dal 30 marzo al 24 ottobre 2026, con tre frequenze settimanali: lunedì, giovedì e sabato. "Dopo il successo della ripresa dei nostri voli tra Roma e Hong Kong lo scorso giugno, siamo lieti di tornare di nuovo la prossima estate. Questi voli offrono ai nostri passeggeri un collegamento comodo, efficiente e di alta qualità tra la capitale italiana e il nostro hub, Hong Kong - dichiara Brian Tsoi, regional general manager di Cathay Pacific per l'Europa" I passeggeri in partenza da Roma potranno usufruire di comode coincidenze via Hong Kong per raggiungere numerose destinazioni nell'Asia-Pacifico, mentre i viaggiatori dall'Asia avranno un accesso diretto a Roma e alla bellezza dell'Italia, promuovendo lo sviluppo del turismo e dei flussi commerciali. Volo No. Provenienza Destinazione Partenza Arrivo Giorni di operatività CX292 Roma (FCO) Hong Kong (HKG) 13:00 06:30+1 Lunedì, giovedì, sabato CX293 Hong Kong (HKG) Roma (FCO) 00:30 07:35 Lunedì, giovedì, sabato Nota: gli orari potrebbero essere soggetti a modifiche. [post_title] => Cathay Pacific: dal 30 marzo 2026 tornerà lo stagionale Roma-Hong Kong [post_date] => 2025-10-09T10:47:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760006828000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498607 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Thai Airways introduce la nuova cabina “Premium Economy Plus”, dotata di sedili reclinabili, che debutterà su diverse rotte regionali in partenza da Bangkok-Suvarnabhumi. Un lancio che si inserisce nel più vasto percorso di ristrutturazione intrapreso dalla compagnia post-pandemia, che mira a rafforzare la competitività del network nella regione Asia-Pacifico e a rendere redditizia la flotta. Dal 2023, la compagnia ha razionalizzato le sue operazioni, ceduto alcune attività e focalizzato la sua strategia verso segmenti di traffico più redditizi, in particolare i viaggi regionali premium. L'obiettivo è quello di attrarre nuovi viaggiatori alla ricerca di un maggiore comfort senza passare alla classe business. Questa novità è rivolta principalmente ai frequent flyer e ai business traveller, attenti ai budget destinati ai viaggi, ma che cercano un livello di comfort superiore a quello della Premium Economy classica. Secondo quanto anticipato dal sito specializzato Live and Let's Fly, la nuova cabina apparirà inizialmente sulle rotte che collegano la capitale thailandese alle destinazioni del subcontinente indiano, prima di essere estesa ad altre grandi metropoli asiatiche. I primi aeromobili interessati dalla novità sono gli Airbus A330-300 noleggiati da Virgin Atlantic, riconoscibili dalla configurazione a chevron rovesciato, utilizzata a lungo nelle vecchie cabine Upper Class della compagnia britannica. La Premium Economy Plus prevede sedili che si trasformano in letto completamente piatto a 180 gradi, con accesso diretto al corridoio e uno spazio individuale superiore di circa il 50% rispetto alla classe economica. I viaggiatori beneficiano anche di divisori per la privacy, illuminazione che si adatta all'orologio biologico, schermo touchscreen da 16 pollici, cuffie con cancellazione del rumore e connessione Wi-Fi ad alta velocità integrata. Oltre al servizio di ristorazione ispirato alla gastronomia thailandese, la compagnia introduce un mini-salone nella parte anteriore della cabina dove i passeggeri possono rilassarsi, gustare cocktail thailandesi e snack, un concetto finora riservato alla cabina Business. [post_title] => Thai Airways alza il sipario sulla nuova Premium Economy Plus [post_date] => 2025-10-09T10:11:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760004700000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498742 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Nonostante il gap di capacità ci aspettiamo per fine 2025 un risultato in budget" e dunque prossimo all'auspicato "pareggio di bilancio". Così Joerg Eberhart, amministratore delegato di Ita Airways. Un primo traguardo che non sconta quindi la mancata disponibilità di una ventina di aeromobili che restano a terra a causa dei noti problemi legati ai motori P&W. "Il buon andamento di questi mesi ha prodotto ricavi unitari più elevati e il trend di ottobre come quello degli ultimi mesi dell'anno, ci consente di essere positivi". Eberhart ha ricordato i numeri relativi ai primi 9 mesi dell'anno, "con 12,6 milioni di passeggeri trasportati e un load factor dell'83,4%, in miglioramento di 2,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente, e ricavi passeggeri a quota 2,17 miliardi di euro, in crescita del 4%". Un'altra conferma è quella che arriva sull'ingresso di Ita in Star Alliance, "un processo avviato, che è lungo, quasi 12 mesi per ottemperare a tutte le richieste ed allinearci agli standard dell'alleanza. Credo entro aprile-maggio 2026 dovremmo riuscire a rientrare". Altro tema caldo quello dell'ingresso di Ita alla joint venture transatlantica con United Airlines ed Air Canada, "un iter che speriamo possa ottenere l'approvazione dal Dot statunitense entro i prossimi 9-12 mesi". Quanto all'intenzione del gruppo Lufthansa ad esercitare l'opzione per salire ulteriormente nel capitale del vettore italiano, l'ad ha spiegato che "c'è la volontà per farlo e aggiungere un ulteriore 49%, con una finestra temporale disponibile fino a giugno 2026, e arrivare al 90%". Per Ita questo passaggio rappresenta "un'accelerazione che le consentirà di accedere ad una serie di benefici, in primis contratti più favorevoli con i fornitori". La winter alle porte vedrà Ita Airways impegnata su un network di "53 destinazioni di cui 16 domestiche, 21 internazionali e 16 intercontinentali: la novità, da tempo annunciata, è quella legata all'avvio del volo diretto Roma-Mauritius con 2 frequenze settimanali, operate da un A330-900 fino a Pasqua 2026; lo stesso vale per la rotta verso Malè, che decollerà il 19 dicembre, inizialmente con frequenze giornaliere, che poi tra febbraio e marzo diverranno 4 voli settimanali. Vengono inoltre potenziati i voli su Bangkok (da 5 a settimana a giornalieri, dall’ 8 dicembre) e Buenos Aires (da 9 a 10 frequenze settimanali dal 16 dicembre al 9 gennaio). [post_title] => Ita: Eberhart insiste verso il pareggio entro fine 2025 [post_date] => 2025-10-09T09:30:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760002222000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498627 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flexible Autos ed M-Facility, società specializzata nelle soluzioni IT di incassi e pagamenti, annunciano la loro partnership per l’utilizzo di STS, piattaforma finanziaria in grado di garantire le transazioni finanziarie nella filiera del turismo utilizzando il conto corrente (A2A). Il sistema prevede che le transazioni avvengono esclusivamente con bonifico istantaneo e dal primo trimestre del 2026 sarà disponibile per le oltre 25.000 agenzie di viaggi partner di Flexible Autos residenti sul territorio europeo. “STS - dichiara Alessandro Patacchiola, Managing Director di Flexible Autos - è una soluzione che risponde alle nostre esigenze in termini di semplicità, accessibilità ed innovazione. Siamo alla costante ricerca di soluzioni innovative in grado di facilitare il lavoro delle agenzie di viaggi nostre partner e con STS siamo certi di aver individuato un valido alleato. STS sarà di supporto strategico alle ulteriori importanti novità che Flexible Autos metterà a disposizione delle agenzie di viaggi partner nell’immediato futuro”. “Ringraziamo Flexible Autos per la fiducia accordataci - dichiara Daniele Fiorini, CEO di M-Facility - STS, grazie ad una preziosa partnership, si è ulteriormente trasformato: oggi può essere utilizzato su tutto il circuito bancario italiano ed europeo. Sono previsti ulteriori servizi in grado di agevolare le transazioni finanziari e commerciali fra gli operatori. Da tempo ribadiamo sottovoce che i sistemi di incassi e pagamenti saranno una delle chiavi competitive sul mercato: STS oggi rimane una soluzione unica e di gran lunga la più concorrenziale in termini di costi. La partnership con Flexible Autos ci permetterà di ampliare ulteriormente la nostra rete e di raggiungere una dimensione internazionale”. “Ci sarà anche un impegno comunicativo verso le agenzie di viaggi partner molto importante, aggiunge Patacchiola - perché ci vogliamo assicurare che riescano a cogliere al meglio le funzionalità del sistema. Inizieremo a lavorare sul mercato italiano e poi ci sposteremo velocemente sugli altri mercati europei”. La piattaforma di Flexible Autos garantisce, tramite la rete dei fornitori connessi, accesso a più di 22.000 punti di ritiro in oltre 120 paesi distribuiti nei cinque continenti. [post_title] => Flexible Autos avvia la partnership con M-Facility per l’utilizzo di STS [post_date] => 2025-10-09T08:48:22+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759999702000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498696 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La presenza di Enjoy Barocco al TTG 2025 segna un nuovo passo nel percorso di crescita e consolidamento della destinazione barocca siciliana. I dati incoraggianti dell’ultima stagione estiva, l’aumento dei flussi internazionali e l’alto livello di soddisfazione dei visitatori confermano la solidità del lavoro svolto dalla DMO e la capacità del territorio di imporsi come meta autentica e sostenibile, capace di attrarre viaggiatori consapevoli e di fidelizzare pubblici diversi. Cristian Del Bono, Destination Manager di Enjoy Barocco: “La partecipazione al TTG Travel Experience rappresenta un’occasione strategica per consolidare il posizionamento di Enjoy Barocco e del territorio che rappresenta tra le principali rotte del turismo culturale ed esperienziale. È un’opportunità per rafforzare il dialogo con buyer e interlocutori qualificati, promuovere nuove sinergie e dare continuità a un progetto condiviso, che punta sulla qualità dell’offerta, sulla coesione territoriale e su una narrazione autentica e contemporanea del Sud Est siciliano”. In questo equilibrio tra innovazione e identità, Enjoy Barocco continua a costruire una narrazione condivisa del territorio, rafforzando la cooperazione tra pubblico e privato e proiettando la Sicilia sud-orientale verso un futuro in cui cultura, accoglienza e sostenibilità diventano pilastri di un turismo maturo, competitivo e autentico. Sentiment e dati dell’estate 2025 La DMO riunisce le cinque città barocche di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, con l’obiettivo di creare un sistema integrato tra pubblico e privato capace di valorizzare in maniera coordinata e strategica il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del territorio. La presenza al TTG si inserisce in un percorso di internazionalizzazione che ha già registrato risultati significativi, come il Fam Trip esperienziale e il Workshop B2B dello scorso luglio, che hanno portato sul territorio cinque giornalisti di rilievo nazionale e internazionale e dieci buyer provenienti da sette Paesi europei, tra cui Germania, Francia e Regno Unito. I dati preliminari dell’estate 2025 offrono segnali incoraggianti per il turismo internazionale nel sud-est siciliano. Secondo l’Osservatorio Turistico di Enjoy Barocco, che monitora l’andamento attraverso la piattaforma Iodah Infinity, nei mesi di maggio-luglio si conferma la tenuta del mercato estero, con trend in crescita dalla Francia e dal Regno Unito, e un incremento significativo dagli Stati Uniti. Si consolida così il radicamento della destinazione tra i visitatori internazionali, testimoniato da una permanenza media di 4,4 giorni. Sebbene il mercato domestico registri una lieve flessione rispetto al 2024, il quadro complessivo restituisce importanti spunti strategici, a partire dalla capacità del territorio di attrarre pubblici nuovi e fidelizzati, anche in un contesto competitivo. Il dato conferma il potenziale dell’area barocca come meta di riferimento di un turismo consapevole, non ‘mordi e fuggi’, propenso a trascorrere più giorni alla scoperta del territorio. Il Destination Reputation Index conferma un elevato gradimento della destinazione, con un punteggio di 88/100 che raggiunge picchi di 94/100 tra le coppie anglosassoni provenienti da Stati Uniti, Regno Unito e Australia. Le famiglie, invece, arrivano soprattutto da mercati vicini come Malta, Portogallo e Polonia. Le prospettive per l’inverno sono incoraggianti: le previsioni sulle vacanze di Natale indicano prezzi e tassi di occupazione sostenuti, pur mantenendo un livello di accessibilità competitivo. Più della metà delle strutture ricettive, infatti, propone politiche di cancellazione flessibili e tariffe per camere doppie al di sotto dei 150 euro, con un numero crescente di offerte promozionali, a conferma dell’attenzione del sistema locale verso l’accoglienza e la sostenibilità economica del soggiorno. Innovazione e comunicazione integrata In vista della stagione 2026, Enjoy Barocco consolida il proprio impegno verso l’innovazione digitale come leva strategica per rafforzare la competitività territoriale. L’Osservatorio Turistico è stato arricchito con una Dashboard di Business Intelligence pensata per supportare concretamente gli operatori locali, offrendo una lettura in tempo reale dei trend di mercato e facilitando decisioni mirate in ambito promozionale e commerciale. Parallelamente, la DMO ha scelto di potenziare gli strumenti di racconto e comunicazione del territorio, investendo in podcast tematici, campagne di influencer marketing, produzioni visive di qualità e in un portale di destinazione completamente riprogettato, oggi dotato di un chatbot AI in grado di fornire informazioni aggiornate, puntuali e personalizzate. Tale strategia integra tecnologia, contenuti e accessibilità, con l’obiettivo di rendere l’esperienza del viaggiatore sempre più fluida, coinvolgente e consapevole. [post_title] => Enjoy Barocco al TTG 2025: la Sicilia barocca tra strategia, dati e innovazione [post_date] => 2025-10-08T14:08:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759932501000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "cathay pacific dal 30 marzo 2026 tornera lo stagionale roma hong kong" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":68,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1307,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498791","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Leonardo Hotels partecipa al TTG Travel Experience 2025, portando in fiera le novità che delineano la prossima fase di crescita del gruppo in Italia. Con una presenza già consolidata nelle principali città italiane, la catena prosegue il proprio piano di espansione con nuovi progetti, collaborazioni strategiche e un modello di ospitalità che combina design, innovazione e connessione con il territorio.\r

\r

Nyx Hotel Rome: arte e lifestyle nel cuore della Capitale\r

Tra le principali novità presentate al TTG spicca il debutto del Nyx Hotel Rome, nuovo lifestyle hotel situato in via Cicerone, nel quartiere Prati. Attualmente in fase di soft opening, l’hotel propone un format che fonde ospitalità e arte contemporanea grazie alla collaborazione con Spazio Taverna, che ha curato un percorso espositivo permanente con opere di otto artisti under 40.\r

Il progetto artistico, che intreccia memoria, innovazione e urbanità, si apre simbolicamente con il recupero dell’opera di Nerone Ceccarelli, ispirata al dialogo tra spazio e arte e alla ricerca portata avanti negli anni Settanta dal gruppo NP2. Il ristorante Tullia, ispirato alla figura femminile romana e concepito come luogo d’incontro per ospiti e cittadini, propone un’esperienza gastronomica che rilegge in chiave contemporanea i classici della tradizione capitolina, accompagnata da una carta di vini italiani con focus sul Lazio.\r

\r

Partnership e collaborazioni strategiche\r

Leonardo Hotels presenta a Rimini un network di partnership che rafforza il valore esperienziale dei soggiorni. Tra le collaborazioni confermate a livello nazionale figurano Italo, Rinascente ed Europcar, con agevolazioni dedicate a viaggiatori e ospiti del gruppo.\r

Nuove sinergie coinvolgono inoltre i principali hotel del brand. A Milano, il Leonardo Hotel Milan City Center e il Nyx Hotel Milan collaborano con De Montel Terme Milano per offrire sconti su percorsi benessere, e con Scalo Milano Outlet & More per esperienze di shopping personalizzate. Il Nyx Hotel Milan rinnova la programmazione culturale con i DJ set e i vernissage artistici, a partire da novembre con The Batman, mostra curata da Studio Burton. A Venezia, il Leonardo Royal Hotel Venice Mestre conferma per il quarto anno consecutivo la partnership con TEDxVenezia, evento dedicato alla diffusione di idee innovative e creative.\r

\r

Prospettive di crescita\r

Dopo due anni di risultati record, il 2025 si chiude per Leonardo Hotels con performance superiori alle aspettative e un calendario di nuovi progetti già in sviluppo per il 2026. L’obiettivo è consolidare la presenza del gruppo nel mercato italiano attraverso una strategia che punta su innovazione, design e sostenibilità,","post_title":"Leonardo Hotels al Ttg: focus su nuove aperture e partnership in Italia","post_date":"2025-10-09T14:48:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760021330000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498772","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dimensione Sicilia amplia la propria offerta con importanti novità per il 2026 legate ai tour regolari Sicilian Secrets.\r

\r

Nasce infatti il primo tour con partenza garantita in lingua francese, pensato e progettato su misura per il mercato d’oltralpe.\r

\r

“A seguito degli input ricevuti dai nostri clienti e partner internazionali – dichiara Julian Zappalà, General Manager di Dimensione Sicilia – abbiamo deciso di investire sul mercato francese. Consolidata la nostra presenza sui mercati anglofoni e ispanofoni, ci siamo concentrati su nuove aree come il Canada e, appunto, la Francia, creando un prodotto su misura: un perfetto mix di natura, cultura ed esperienze autentiche.”\r

\r

Saranno disponibili due itinerari Sicilian Secrets in francese, per un totale di 20 partenze garantite nel 2026, con un minimo di 2 fino a un massimo di 20 partecipanti: una formula che assicura al viaggiatore la partenza garantita e l’esperienza autentica di un tour di gruppo alla scoperta della vera Sicilia.\r

\r

La seconda grande novità riguarda il mercato anglosassone: nasce infatti la linea Sicilian Secrets Collection, una proposta esclusiva dedicata a gruppi ristretti (massimo 14 partecipanti) e con servizi premium.\r

\r

Il primo prodotto di questa linea è l’Unique Tour of Sicily, un itinerario di 9 giorni che attraversa alcune delle città più suggestive dell’isola, arricchito da degustazioni e attività che raccontano la vera Sicilia. Sono previste 9 partenze garantite nel 2026. “È arrivato il momento di offrire un prodotto superiore per chi cerca qualcosa in più. La linea ‘Collection’ si distingue per i servizi di livello premium e le numerose esperienze esclusive incluse nel programma. Un investimento importante che siamo certi verrà apprezzato dalla nostra clientela internazionale” – prosegue Zappalà.\r

\r

Tra le novità, anche le estensioni dedicate alle eccellenze del Sud Italia, come i tour Sicilia & Costiera Amalfitana, Sicilia – Matera & Puglia. Entrambe le estensioni saranno disponibili con partenze sempre garantite e ideali per chi desidera un'esperienza di viaggio completa nel cuore del Mediterraneo.","post_title":"Sicilian Secrets: arrivano i tour regolari in francese e il nuovo “Premium Collection” per il mercato anglosassone","post_date":"2025-10-09T13:37:49+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1760017069000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498676","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tap Air Portugal è a Ttg Travel Experience 2025 anche quest’anno con una doppia presenza: sia presso gli spazi del Portogallo che del Brasile per ribadire il ruolo strategico del mercato italiano e il costante impegno verso il trade e i viaggiatori.\r

\r

Per l’Italia, nel periodo aprile–agosto 2025 il canale indiretto ha registrato un incremento del +26,8% di biglietti venduti rispetto allo stesso periodo del 2024, con una crescita ancora più significativa per le agenzie fisiche (+47,7%). Anche il lungo raggio è stato particolarmente dinamico, con il Nord Atlantico in crescita del +29,5% e il Brasile in aumento del +49,4%. \r

\r

“Nonostante un contesto competitivo e macroeconomico complesso, TAP ha mantenuto – e in alcuni casi rafforzato – la propria quota di mercato sia sugli Stati Uniti sia sul Brasile, confermando la solidità della sua proposta e la centralità del rapporto con il trade, che in Italia rappresenta circa il 65% delle vendite”, ha dichiarato Davide Calicchia, Market Manager Italy di TAP Air Portugal. “Inoltre, con TAPFORBIZ vogliamo offrire nuove opportunità e vantaggi concreti alle aziende clienti: fino al 16 ottobre sono attive due promo speciali, WELCOMEBIZ e BACK2BIZ, che consentono di ricevere un bonus di 80€ dopo il primo viaggio, rispettivamente per le nuove aziende aderenti al programma e per quelle che non viaggiano con TAP da oltre due anni. Un modo per premiare la fedeltà e stimolare nuove collaborazioni nel segmento corporate”.\r

\r

La compagnia aerea portoghese leader mondiale nei collegamenti tra Europa e Brasile, nel primo semestre del 2025 ha trasportato otto milioni di passeggeri, con un incremento del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre il numero di voli operati è rimasto pressoché stabile (+0,2%). \r

\r

Sul fronte operativo, per il prossimo anno la compagnia conferma oltre 100 voli settimanali per Lisbona dagli aeroporti di Roma, Milano, Bologna, Firenze, Venezia e Napoli (stagionale), valutando anche l’impiego di aeromobili di maggiore capacità per aumentare i posti disponibili a parità di frequenze.\r

\r

Infine, Los Angeles sarà operativa anche in inverno e tornerà la destinazione di Cancún, garantendo così continuità e stabilità di programmazione per i partner commerciali.\r

\r

","post_title":"Tap Air Portugal: crescita significativa per le agenzie di viaggio italiane","post_date":"2025-10-09T12:49:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760014167000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498586","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Tunisia conferma il grande interesse e legame con il mercato italiano, con la partecipazione al Ttg Travel Experience. Nei primi sei mesi del 2025 la destinazione ha registrato una crescita dell’11% degli arrivi internazionali, superando i 4,3 milioni di visitatori, con un incremento degli incassi turistici superiore all’8%.\r

\r

Nel primo trimestre 2025, le entrate turistiche sono aumentate del 5% rispetto allo stesso periodo del 2024, raggiungendo circa 1,21 miliardi di dinari (circa 365 milioni di euro).\r

\r

Ora la strategia nazionale punta a diversificare l’offerta turistica: maggiore attenzione al turismo senior, al benessere, al turismo rurale ed ecologico, al lusso, nonché alle locazioni turistiche. Queste iniziative mirano a rafforzare la resilienza del settore e ad attrarre flussi durante la bassa stagione.\r

\r

Sono in atto campagne promozionali mirate verso il mercato italiano, supportate dal potenziamento dei collegamenti aerei con l’Italia, con la valorizzazione di rotte dirette per facilitare l’accesso dei turisti italiani.\r

\r

Diversi anche gli eventi di richiamo internazionale in calendario nei prossimi mesi: tra questi il Balloons Event Show – Tunisia (Hot Air Balloon & Paramotor Festival): dal 24 ottobre al 1° novembre 2025, nelle località di Djerba, Douz e Tozeur, il festival che combina spettacoli aerostatici, forum b2b, esperienze culturali, musicali, show di droni, momenti esperienziali immersivi.\r

\r

E' poi confermato Issot – Salone Internazionale del Turismo del Sahara e delle Oasi, che tornerà anche quest’anno dopo il successo della prima edizione. Fiera che valorizza il turismo alternativo, sostenibile e le peculiari risorse naturali e culturali del Sahara tunisino.","post_title":"Tunisia sempre più votata alla diversificazione dell'offerta turistica","post_date":"2025-10-09T11:33:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760009616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498646","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cathay Pacific conferma il ritorno dei voli diretti tra Roma Fiumicino e Hong Kong per l'estate 2026. Il servizio stagionale sarà operativo dal 30 marzo al 24 ottobre 2026, con tre frequenze settimanali: lunedì, giovedì e sabato.\r

\r

\"Dopo il successo della ripresa dei nostri voli tra Roma e Hong Kong lo scorso giugno, siamo lieti di tornare di nuovo la prossima estate. Questi voli offrono ai nostri passeggeri un collegamento comodo, efficiente e di alta qualità tra la capitale italiana e il nostro hub, Hong Kong - dichiara Brian Tsoi, regional general manager di Cathay Pacific per l'Europa\"\r

\r

I passeggeri in partenza da Roma potranno usufruire di comode coincidenze via Hong Kong per raggiungere numerose destinazioni nell'Asia-Pacifico, mentre i viaggiatori dall'Asia avranno un accesso diretto a Roma e alla bellezza dell'Italia, promuovendo lo sviluppo del turismo e dei flussi commerciali.\r

\r

\r

\r

Volo No.\r

Provenienza\r

Destinazione\r

Partenza\r

Arrivo\r

Giorni di operatività\r

\r

\r

CX292\r

Roma (FCO)\r

Hong Kong (HKG)\r

13:00\r

06:30+1\r

Lunedì, giovedì, sabato\r

\r

\r

CX293\r

Hong Kong (HKG)\r

Roma (FCO)\r

00:30\r

07:35\r

Lunedì, giovedì, sabato\r

\r

\r

\r

Nota: gli orari potrebbero essere soggetti a modifiche.","post_title":"Cathay Pacific: dal 30 marzo 2026 tornerà lo stagionale Roma-Hong Kong","post_date":"2025-10-09T10:47:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1760006828000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498607","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Thai Airways introduce la nuova cabina “Premium Economy Plus”, dotata di sedili reclinabili, che debutterà su diverse rotte regionali in partenza da Bangkok-Suvarnabhumi.\r

\r

Un lancio che si inserisce nel più vasto percorso di ristrutturazione intrapreso dalla compagnia post-pandemia, che mira a rafforzare la competitività del network nella regione Asia-Pacifico e a rendere redditizia la flotta. Dal 2023, la compagnia ha razionalizzato le sue operazioni, ceduto alcune attività e focalizzato la sua strategia verso segmenti di traffico più redditizi, in particolare i viaggi regionali premium.\r

\r

L'obiettivo è quello di attrarre nuovi viaggiatori alla ricerca di un maggiore comfort senza passare alla classe business. Questa novità è rivolta principalmente ai frequent flyer e ai business traveller, attenti ai budget destinati ai viaggi, ma che cercano un livello di comfort superiore a quello della Premium Economy classica.\r

\r

Secondo quanto anticipato dal sito specializzato Live and Let's Fly, la nuova cabina apparirà inizialmente sulle rotte che collegano la capitale thailandese alle destinazioni del subcontinente indiano, prima di essere estesa ad altre grandi metropoli asiatiche. I primi aeromobili interessati dalla novità sono gli Airbus A330-300 noleggiati da Virgin Atlantic, riconoscibili dalla configurazione a chevron rovesciato, utilizzata a lungo nelle vecchie cabine Upper Class della compagnia britannica.\r

\r

La Premium Economy Plus prevede sedili che si trasformano in letto completamente piatto a 180 gradi, con accesso diretto al corridoio e uno spazio individuale superiore di circa il 50% rispetto alla classe economica. I viaggiatori beneficiano anche di divisori per la privacy, illuminazione che si adatta all'orologio biologico, schermo touchscreen da 16 pollici, cuffie con cancellazione del rumore e connessione Wi-Fi ad alta velocità integrata.\r

\r

Oltre al servizio di ristorazione ispirato alla gastronomia thailandese, la compagnia introduce un mini-salone nella parte anteriore della cabina dove i passeggeri possono rilassarsi, gustare cocktail thailandesi e snack, un concetto finora riservato alla cabina Business.","post_title":"Thai Airways alza il sipario sulla nuova Premium Economy Plus","post_date":"2025-10-09T10:11:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760004700000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Nonostante il gap di capacità ci aspettiamo per fine 2025 un risultato in budget\" e dunque prossimo all'auspicato \"pareggio di bilancio\". Così Joerg Eberhart, amministratore delegato di Ita Airways.\r

\r

Un primo traguardo che non sconta quindi la mancata disponibilità di una ventina di aeromobili che restano a terra a causa dei noti problemi legati ai motori P&W. \"Il buon andamento di questi mesi ha prodotto ricavi unitari più elevati e il trend di ottobre come quello degli ultimi mesi dell'anno, ci consente di essere positivi\".\r

\r

Eberhart ha ricordato i numeri relativi ai primi 9 mesi dell'anno, \"con 12,6 milioni di passeggeri trasportati e un load factor dell'83,4%, in miglioramento di 2,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente, e ricavi passeggeri a quota 2,17 miliardi di euro, in crescita del 4%\". \r

\r

Un'altra conferma è quella che arriva sull'ingresso di Ita in Star Alliance, \"un processo avviato, che è lungo, quasi 12 mesi per ottemperare a tutte le richieste ed allinearci agli standard dell'alleanza. Credo entro aprile-maggio 2026 dovremmo riuscire a rientrare\".\r

\r

Altro tema caldo quello dell'ingresso di Ita alla joint venture transatlantica con United Airlines ed Air Canada, \"un iter che speriamo possa ottenere l'approvazione dal Dot statunitense entro i prossimi 9-12 mesi\".\r

\r

Quanto all'intenzione del gruppo Lufthansa ad esercitare l'opzione per salire ulteriormente nel capitale del vettore italiano, l'ad ha spiegato che \"c'è la volontà per farlo e aggiungere un ulteriore 49%, con una finestra temporale disponibile fino a giugno 2026, e arrivare al 90%\". Per Ita questo passaggio rappresenta \"un'accelerazione che le consentirà di accedere ad una serie di benefici, in primis contratti più favorevoli con i fornitori\".\r

\r

La winter alle porte vedrà Ita Airways impegnata su un network di \"53 destinazioni di cui 16 domestiche, 21 internazionali e 16 intercontinentali: la novità, da tempo annunciata, è quella legata all'avvio del volo diretto Roma-Mauritius con 2 frequenze settimanali, operate da un A330-900 fino a Pasqua 2026; lo stesso vale per la rotta verso Malè, che decollerà il 19 dicembre, inizialmente con frequenze giornaliere, che poi tra febbraio e marzo diverranno 4 voli settimanali.\r

\r

Vengono inoltre potenziati i voli su Bangkok (da 5 a settimana a giornalieri, dall’ 8 dicembre) e Buenos Aires (da 9 a 10 frequenze settimanali dal 16 dicembre al 9 gennaio).","post_title":"Ita: Eberhart insiste verso il pareggio entro fine 2025","post_date":"2025-10-09T09:30:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1760002222000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flexible Autos ed M-Facility, società specializzata nelle soluzioni IT di incassi e pagamenti, annunciano la loro partnership per l’utilizzo di STS, piattaforma finanziaria in grado di garantire le transazioni finanziarie nella filiera del turismo utilizzando il conto corrente (A2A). Il sistema prevede che le transazioni avvengono esclusivamente con bonifico istantaneo e dal primo trimestre del 2026 sarà disponibile per le oltre 25.000 agenzie di viaggi partner di Flexible Autos residenti sul territorio europeo. \r

\r

“STS - dichiara Alessandro Patacchiola, Managing Director di Flexible Autos - è una soluzione che risponde alle nostre esigenze in termini di semplicità, accessibilità ed innovazione. Siamo alla costante ricerca di soluzioni innovative in grado di facilitare il lavoro delle agenzie di viaggi nostre partner e con STS siamo certi di aver individuato un valido alleato. STS sarà di supporto strategico alle ulteriori importanti novità che Flexible Autos metterà a disposizione delle agenzie di viaggi partner nell’immediato futuro”.\r

\r

“Ringraziamo Flexible Autos per la fiducia accordataci - dichiara Daniele Fiorini, CEO di M-Facility - STS, grazie ad una preziosa partnership, si è ulteriormente trasformato: oggi può essere utilizzato su tutto il circuito bancario italiano ed europeo. Sono previsti ulteriori servizi in grado di agevolare le transazioni finanziari e commerciali fra gli operatori. Da tempo ribadiamo sottovoce che i sistemi di incassi e pagamenti saranno una delle chiavi competitive sul mercato: STS oggi rimane una soluzione unica e di gran lunga la più concorrenziale in termini di costi. La partnership con Flexible Autos ci permetterà di ampliare ulteriormente la nostra rete e di raggiungere una dimensione internazionale”.\r

\r

“Ci sarà anche un impegno comunicativo verso le agenzie di viaggi partner molto importante, aggiunge Patacchiola - perché ci vogliamo assicurare che riescano a cogliere al meglio le funzionalità del sistema. Inizieremo a lavorare sul mercato italiano e poi ci sposteremo velocemente sugli altri mercati europei”.\r

\r

La piattaforma di Flexible Autos garantisce, tramite la rete dei fornitori connessi, accesso a più di 22.000 punti di ritiro in oltre 120 paesi distribuiti nei cinque continenti.","post_title":"Flexible Autos avvia la partnership con M-Facility per l’utilizzo di STS","post_date":"2025-10-09T08:48:22+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759999702000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498696","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La presenza di Enjoy Barocco al TTG 2025 segna un nuovo passo nel percorso di crescita e consolidamento della destinazione barocca siciliana.\r

I dati incoraggianti dell’ultima stagione estiva, l’aumento dei flussi internazionali e l’alto livello di soddisfazione dei visitatori confermano la solidità del lavoro svolto dalla DMO e la capacità del territorio di imporsi come meta autentica e sostenibile, capace di attrarre viaggiatori consapevoli e di fidelizzare pubblici diversi.\r

Cristian Del Bono, Destination Manager di Enjoy Barocco: “La partecipazione al TTG Travel Experience rappresenta un’occasione strategica per consolidare il posizionamento di Enjoy Barocco e del territorio che rappresenta tra le principali rotte del turismo culturale ed esperienziale. È un’opportunità per rafforzare il dialogo con buyer e interlocutori qualificati, promuovere nuove sinergie e dare continuità a un progetto condiviso, che punta sulla qualità dell’offerta, sulla coesione territoriale e su una narrazione autentica e contemporanea del Sud Est siciliano”.\r

In questo equilibrio tra innovazione e identità, Enjoy Barocco continua a costruire una narrazione condivisa del territorio, rafforzando la cooperazione tra pubblico e privato e proiettando la Sicilia sud-orientale verso un futuro in cui cultura, accoglienza e sostenibilità diventano pilastri di un turismo maturo, competitivo e autentico.\r

\r

Sentiment e dati dell’estate 2025\r

La DMO riunisce le cinque città barocche di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, con l’obiettivo di creare un sistema integrato tra pubblico e privato capace di valorizzare in maniera coordinata e strategica il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del territorio. La presenza al TTG si inserisce in un percorso di internazionalizzazione che ha già registrato risultati significativi, come il Fam Trip esperienziale e il Workshop B2B dello scorso luglio, che hanno portato sul territorio cinque giornalisti di rilievo nazionale e internazionale e dieci buyer provenienti da sette Paesi europei, tra cui Germania, Francia e Regno Unito.\r

I dati preliminari dell’estate 2025 offrono segnali incoraggianti per il turismo internazionale nel sud-est siciliano. Secondo l’Osservatorio Turistico di Enjoy Barocco, che monitora l’andamento attraverso la piattaforma Iodah Infinity, nei mesi di maggio-luglio si conferma la tenuta del mercato estero, con trend in crescita dalla Francia e dal Regno Unito, e un incremento significativo dagli Stati Uniti. Si consolida così il radicamento della destinazione tra i visitatori internazionali, testimoniato da una permanenza media di 4,4 giorni. Sebbene il mercato domestico registri una lieve flessione rispetto al 2024, il quadro complessivo restituisce importanti spunti strategici, a partire dalla capacità del territorio di attrarre pubblici nuovi e fidelizzati, anche in un contesto competitivo.\r

Il dato conferma il potenziale dell’area barocca come meta di riferimento di un turismo consapevole, non ‘mordi e fuggi’, propenso a trascorrere più giorni alla scoperta del territorio.\r

Il Destination Reputation Index conferma un elevato gradimento della destinazione, con un punteggio di 88/100 che raggiunge picchi di 94/100 tra le coppie anglosassoni provenienti da Stati Uniti, Regno Unito e Australia. Le famiglie, invece, arrivano soprattutto da mercati vicini come Malta, Portogallo e Polonia. Le prospettive per l’inverno sono incoraggianti: le previsioni sulle vacanze di Natale indicano prezzi e tassi di occupazione sostenuti, pur mantenendo un livello di accessibilità competitivo. Più della metà delle strutture ricettive, infatti, propone politiche di cancellazione flessibili e tariffe per camere doppie al di sotto dei 150 euro, con un numero crescente di offerte promozionali, a conferma dell’attenzione del sistema locale verso l’accoglienza e la sostenibilità economica del soggiorno.\r

\r

Innovazione e comunicazione integrata\r

In vista della stagione 2026, Enjoy Barocco consolida il proprio impegno verso l’innovazione digitale come leva strategica per rafforzare la competitività territoriale. L’Osservatorio Turistico è stato arricchito con una Dashboard di Business Intelligence pensata per supportare concretamente gli operatori locali, offrendo una lettura in tempo reale dei trend di mercato e facilitando decisioni mirate in ambito promozionale e commerciale.\r

Parallelamente, la DMO ha scelto di potenziare gli strumenti di racconto e comunicazione del territorio, investendo in podcast tematici, campagne di influencer marketing, produzioni visive di qualità e in un portale di destinazione completamente riprogettato, oggi dotato di un chatbot AI in grado di fornire informazioni aggiornate, puntuali e personalizzate.\r

Tale strategia integra tecnologia, contenuti e accessibilità, con l’obiettivo di rendere l’esperienza del viaggiatore sempre più fluida, coinvolgente e consapevole.","post_title":"Enjoy Barocco al TTG 2025: la Sicilia barocca tra strategia, dati e innovazione","post_date":"2025-10-08T14:08:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759932501000]}]}}