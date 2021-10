Cathay Pacific: conto alla rovescia per la riapertura su Milano, dove debutterà l’A350-1000

E’ partito il countdown per il ritorno di Cathay Pacific nei cieli italiani, dopo la sospensione forzata causa pandemia. «Torniamo a Milano Malpensa e lo facciamo con un nuovo aeromobile – l’A350-1000 – che per la prima volta decollerà da questo scalo. Il tutto mentre celebriamo i 75 anni di attività della compagnia»: Daniele Borgogna, sales & marketing manager Italia della compagnia aerea di Hong Kong, sottolinea il «gran bel segnale» della riapertura del collegamento diretto con il nostro paese, che sarà operativo dal 6 novembre prossimo, con due frequenze alla settimana.

Il volo su Milano (ancora in stand-by quello per Roma Fiumicino, ndr) andrà ad aggiungersi a quelli già ripristinati in Europa sugli aeroporti di Londra, Francoforte, Amsterdam e Parigi Cdg, e a quello su Madrid.

«Siamo ottimisti anche riguardo alla riapertura di altre destinazioni per noi strategiche in termini di proseguimenti beyond Hong Kong: parlo ad esempio delle Filippine, ma speriamo ne arrivino presto altre. La quota di passeggeri che vola beyond è sempre significativa, attorno al 60%».

Significativo anche l’apporto del trade alle vendite della compagnia sul mercato italiano: «Un rapporto oggi più che mai fondamentale, che veicola la maggior parte delle nostre vendite in Italia. A disposizione degli agenti di viaggio c’è la sempre aggiornata versione del portale dedicato, CxAgents».