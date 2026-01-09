Cathay Pacific: 2026 nel segno dei primi 80 anni della compagnia aerea “80 Years Together”: questo il leit motiv di Cathay Pacific per il 2026, anno che celebra proprio l’ottantesimo anniversario della compagnia aerea di Hong Kong. Un anno che sarà ricco di eventi e iniziative speciali, che sono cominciati il 6 gennaio con il lancio di una livrea speciale su uno degli Airbus A350: abbellita dall’iconico design “lettuce leaf sandwich” della compagnia aerea e con il marchio dell’80° anniversario, la livrea rende omaggio all’amata livrea a strisce verdi e bianche, riecheggiando la storica eredità di Cathay e simboleggiando al contempo la sua continua crescita e il suo progresso. Una seconda livrea “lettuce leaf sandwich” su uno dei Boeing 747 cargo di Cathay sarà presentata nelle prossime settimane. “Questa non è solo una data importante per Cathay, ma anche un’occasione per festeggiare i nostri ‘80 anni insieme’ con Hong Kong – ha dichiarato il ceo del Gruppo Cathay, Ronald Lam -. Guidati dal nostro obiettivo di aiutare le persone a progredire nella vita, Cathay e Hong Kong sono cresciuti insieme negli ultimi otto decenni, sostenendosi a vicenda nei momenti difficili. Da Kai Tak a Chek Lap Kok, che si tratti di studiare all’estero, fare affari, esplorare il mondo, ricongiungersi con la famiglia o consegnare beni essenziali in momenti critici, Cathay è sempre stata al fianco della popolazione di Hong Kong attraverso innumerevoli viaggi e ricordi condivisi. “Guardando al futuro, grazie a investimenti per oltre 100 miliardi di HK$ nella flotta, nei prodotti per la cabina, nelle lounge e nell’innovazione digitale, Cathay continuerà a migliorare l’esperienza dei propri passeggeri, perseguendo la nostra visione rinnovata di diventare il marchio di servizi più amato. Allo stesso tempo, restiamo fermamente impegnati a rafforzare il ruolo di Hong Kong come uno dei principali hub internazionali dell’aviazione. Nel corso del 2026, circa 1.000–2.000 membri dell’equipaggio di cabina e del personale di terra di Cathay indosseranno e mostreranno queste uniformi storiche durante il lavoro, mettendo in luce l’evoluzione del marchio Cathay in pieno stile Cathay. Inoltre, i passeggeri potranno scoprire una collezione di merchandising attentamente curata, ispirata alle livree speciali e ai design iconici delle diverse epoche della ricca storia di Cathay. La collezione reinterpreta questi elementi nel mondo dell’aviazione, dei viaggi e degli oggetti essenziali per la vita quotidiana. Condividi

