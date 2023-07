Catania, l’aeroporto resta chiuso: scoppia la polemica sulla gestione dell’emergenza L’aeroporto di Catania è chiuso anche oggi e nulla lascia presagire una riapertura del terminal A per domani, 25 luglio, giorno indicato come potenzialmente utile per una prima ripartenza delle operazioni, dopo che lo stesso era stato interessato da un incendio lo scorso 16 luglio. La Sac, società di gestione dello scalo di Fontanarossa spiega che è «operativa la tensostruttura di supporto all’area partenze del Terminal C che agevolerà la gestione dei flussi di passeggeri. Per aumentare ancora di più la capienza del terminal, inoltre, Sac e Aeronautica Militare procederanno a posizionare due tensostrutture di 54 mq ciascuna, da allestire in area airside, in corrispondenza dei Gate C1 e C5, per le operazioni di preimbarco e imbarco». Voli cancellati e trasferiti sugli altri scali siciliani stanno mettendo a dura prova l’intero sistema di trasporto aereo proprio in alcuni dei giorni di maggiore traffico: ecco allora che la polemica sulla gestione dell’emergenza arriva al Governo, con il ministro del Made in Italy Adolfo Urso: «Ormai è evidente che ci sia stata una mancata programmazione e che siano state carenti le verifiche sui programmi infrastrutturali, annunciati e mai realizzati – afferma il ministro ripreso da Il Sole 24 Ore -. Il danno al sistema produttivo di Catania e della Sicilia orientale è grave, sia per l’impatto immediato, e non solo sul campo turistico nel pieno della stagione, sia per quello reputazionale, che rischia di perdurare nel tempo. È passata una settimana e ancora non è chiaro quando ritorneremo alla cosiddetta normalità». Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia risponde: «C’è chi, come il ministro Urso, preferisce alimentare sterili polemiche adombrando dubbi su carenze infrastrutturali di un sistema aeroportuale che, ricordo al ministro, sino alla vigilia dell’incidente individuava in Fontanarossa un significativo hub internazionale, sia sotto il profilo dei movimenti aerei e passeggeri, che sulla qualità dei servizi di terra». La controreplica di Urso in serata: «Nessuna vis polemica e massima collaborazione come sempre, ma ho il dovere istituzionale di far presente quali siano le gravi ricadute». Il ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini interviene spiegando che «al più presto» saranno convocati tutti i soggetti interessati alla gestione dell’aeroporto di Catania «per accelerare il ritorno alla normalità». Il ministro conferma la disponibilità a mettere a disposizione anche un supporto tecnico per fare piena luce sulla situazione. Condividi

