Catania: boom di passeggeri internazionali durante il ponte di Ognissanti Bilancio positivo per l’aeroporto di di Catania e Comiso durante le giornate del ponte di Ognissanti: +17% del traffico di passeggeri rispetto al 2022. Nel periodo tra sabato 28 ottobre e lunedì 6 novembre sono transitati dallo scalo siciliano 207.000 passeggeri nazionali e 103.000 viaggiatori internazionali. Secondo i dati elaborati dalla Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania e Comiso, a registrare percentuali maggiori di crescita è stato il comparto internazionale con un +29%: per la precisione, i passeggeri provenienti dall’estero sono stati oltre 100.000 a fronte dei 79.998 del 2022 (+28,8%). Per quanto riguarda, invece, i passeggeri domestici, il dato supera i 200.000 nel 2023, contro i 184.870 dell’anno precedente, in crescita del 12%. Malta è risultata la destinazione preferita con 32 movimenti (erano 26 nel 2022); seguono Tirana, Bucarest, Budapest e Parigi. Per quel che riguarda le destinazioni nazionali, la Capitale resta la meta favorita, con 160 movimenti contro i 140 dello scorso anno; seguono i due aeroporti di Milano, poi Bologna e Venezia. «I numeri premiano l’aeroporto di Catania – commenta Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac -. Il trend, registrato precedentemente, si conferma anche nel lungo ponte di Ognissanti, evidenziando come lo scalo etneo continui ad attirare compagnie aeree, che hanno aumentato le frequenze di molti collegamenti, nazionali e internazionali, e passeggeri, in costante crescita. Un grande risultato per il nostro aeroporto e per il nostro territorio, che può avvantaggiarsi molto dei flussi turistici fuori stagione». Condividi

