Cambogia: è operativo il nuovo Techo International Airport di Phnom Penh Taglio del nastro per l’aeroporto internazionale Techo a Phnom Penh: il nuovo scalo della Cambogia ha accolto ieri il primo volo di Air Cambodia, proveniente dalla Cina. La nuova struttura – che ha comportato un investimento di 2 miliardi di dollari – si trova a circa 20 chilometri dalla capitale e sostituisce l’aeroporto internazionale di Phnom Penh, costruito quasi 70 anni fa. La nuova struttura dovrebbe inizialmente accogliere 13 milioni di passeggeri, per poi aumentare la capacità a 50 milioni entro il 2050. La Cambogia sta cercando di trarre vantaggio dalla crescente industria turistica, che ha registrato una crescita del 23% dei visitatori internazionali nel 2024. Lo scalo internazionale di Techo è stato realizzato grazie a una joint venture tra il governo cambogiano e la Overseas Cambodian Investment Corp. L’aeroporto, il cui terminal è caratterizzato da una statua di Buddha alta 9 metri, è stato progettato dallo studio britannico Foster+Partners. Condividi

