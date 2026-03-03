Cagliari: Sogaer ed Enac siglano il contratto al 2028, investimenti per oltre 56 mln di euro Enac e Sogaer hanno siglato oggi il Contratto di programma per il periodo regolatorio 2025-2028, che include investimenti per oltre 56 milioni di euro, destinati a sviluppo infrastrutturale, sicurezza e sostenibilità. La firma odierna giunge al termine di un «percorso di monitoraggio e verifica degli investimenti realizzati da Sogaer per il miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati e per garantire all’utenza i più elevati standard di sicurezza e fa seguito alla definizione dei nuovi diritti aeroportuali in conformità con le delibere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art)» si legge in una nota dell’Enac. La pianificazione prevede investimenti ripartiti prevalentemente fra interventi finalizzati allo sviluppo e all’ampliamento delle infrastrutture di volo, interventi volti al potenziamento e all’aggiornamento tecnologico delle infrastrutture del terminal, interventi mirati all’efficientamento della viabilità, all’aumento dei parcheggi e all’implementazione di reti e impianti e, infine, fondi dedicati al piano di manutenzioni straordinarie e all’efficientamento energetico. «Auspico che all’accordo siglato con il gestore dell’aeroporto di Cagliari, ne seguano presto altri – ha dichiarato il direttore generale Enac, Alexander D’Orsogna -: si tratta di uno strumento fondamentale per monitorare l’attuazione degli impegni assunti dalle società di gestione sin dalle fasi di progettazione delle infrastrutture. Per Enac il contratto di programma rappresenta una leva strategica per verificare gli investimenti e accompagnare la crescita del comparto, con l’obiettivo di garantire all’utenza i più elevati standard di sicurezza. L’obiettivo comune è un trasporto aereo che sia sempre più innovativo, sostenibile, intermodale e di qualità per tutti i passeggeri». Condividi

Il progetto, nato del 2021 dall’idea di Roberto Narzisi, managing director di Kibo e runner, parte dalla voglia di creare un gruppo, una community dove potersi allenare e sostenere a vicenda. Questo trasforma la corsa, attività individuale per eccellenza, in un percorso condiviso e stimolante. Allenarsi con un istruttore qualificato e un programma graduale con verifiche costanti dimostra nella pratica la propria efficacia. La passione per lo sport si unisce a quella per i viaggi e cosi, con Ki Run, l’organizzazione di allenamento e logistica per gare e maratone prevede sempre tempo e spazio per godersi le location che ne sono teatro. La collaborazione con Super Halfs Insieme a compagni runner, famiglia e amici, si ha la possibilità di partire senza pensieri, per weekend piacevoli. La collaborazione con Super Halfs sottolinea come la dimensione sportiva e quella leisure vadano a braccetto. Ki Run pensa ad accompagnare gli atleti ad ogni passo: dall’allenamento alla registrazione alle gare, dall’organizzazione del soggiorno alle attività e alle escursioni da effettuare nei giorni liberi. Come suggerisce il nome, Super Halfs è una sorta di Ironman delle più importanti mezze maratone che si svolgono in Europa, dalla primavera all’autunno. Il calendario per il 2026 inizia con Lisbona, 8 marzo, per proseguire con Praga il 28 e Berlino il 29 marzo. Si riprende poi con Copenaghen, 20 settembre, Cardiff il 4 ottobre e lo splendido percorso di Valencia il 25 ottobre. La sfida è quella di completarle tutte. La distanza di 21,0975 km rende la mezza maratona alla portata di un numero maggiore di runner rispetto alla “sorella maggiore”, e perfetta per essere abbinata ad un week-end in una capitale europea in compagnia. Le iscrizioni sono aperte. [post_title] => Ki Run: i runner con Kibo alla scoperta delle capitali europee [post_date] => 2026-03-03T09:39:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772530779000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508564 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viaggigiovani.it introduce nuovi itinerari in Laos, Cina, Nepal, Tibet e Kirghizistan. Si tratta di quattro itinerari inediti che portano i viaggiatori lontano dai circuiti tradizionali, fra culture nomadi, altopiani himalayani, foreste laotiane e la spiritualità del Tibet. Il nuovo tour in Kirghizistan è pensato attorno a un evento unico al mondo: i World Nomad Games, la manifestazione biennale che celebra le antiche tradizioni dei popoli nomadi attraverso competizioni di equitazione, lotta, caccia con aquile e discipline di origine millenaria. La sesta edizione torna nel Paese d'origine, offrendo uno scenario irripetibile. Per il Laos entra in catalogo il tour "Laos Original", un itinerario pensato per chi vuole scoprire il Sud-est asiatico lontano dalle rotte di massa. Il fiume Mekong accompagna il viaggio tra villaggi rurali, piantagioni di caffè, cascate e altopiani dove il tempo sembra scorrere a ritmo diverso. Luang Prabang, patrimonio Unesco, le cascate di Kuang Si e i sentieri fuori pista completano un itinerario particolare. Chengdou e Tibet Il tour Chengdu e Tibet - che unisce la vivace metropoli del Sichuan, famosa per i suoi panda giganti e la cultura del tè, agli altopiani sacri del Tibet con il palazzo del Potala e il lato nord del monte Everest — ha esaurito i posti disponibili prima ancora del lancio ufficiale. Un segnale che parla chiaro: la domanda di esperienze autentiche in Asia è altissima. Chi ha già confermato la propria partecipazione si prepara a un viaggio tra spiritualità, paesaggi d'alta quota e incontri con una delle culture più affascinanti del pianeta. Per chi non vuole perdere l'occasione di attraversare l'Himalaya, viaggigiovani.it propone l'itinerario Nepal e Tibet: 14 giorni che partono da Kathmandu, raggiungono Lhasa e percorrono la leggendaria Friendship Highway, una delle strade panoramiche più iconiche al mondo, con vista ravvicinata sul lato nord dell'Everest. Il tour tocca Gyantse, Bhaktapur, il monastero di Samye e i templi di Lhasa, costruendo un'esperienza che unisce storia, arte newari, buddismo tibetano e paesaggi unici. [post_title] => Viaggigiovani: esperienze autentiche fra Cina, Tibet, Laos e Kirghizistan [post_date] => 2026-03-03T09:16:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772529416000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508490 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Paul Gauguin Cruises, del gruppo Ponant, annuncia per il 2028 39 partenze e 6 itinerari alla scoperta della Polinesia francese, attraverso le isole della Società, le Tuamotu, le Marchesi, le isole Cook e il Pacifico meridionale. Premiata come migliore crociera su piccola nave per il secondo anno consecutivo dai lettori di Condé Nast Traveler, come riporta Le Quotidien du Tourisme, la compagnia sta lanciando un programma per il 2028, ora disponibile per le prenotazioni. Queste 39 crociere all-inclusive, offerte per durate da 7 a 14 notti, invitano a scoprire gli arcipelaghi polinesiani da una prospettiva autentica e immersiva. Le Paul Gauguin Grazie al suo basso pescaggio, Le Paul Gauguin naviga in lagune poco profonde e raggiunge isole appartate, fuori dalla portata delle navi più grandi della regione. Gli itinerari includono diverse notti a terra, due giorni nell'atollo protetto di Fakarava (a seconda delle date) e una sosta esclusiva a Tahuata, la più piccola isola abitata delle Marchesi. Da Tahiti a Bora Bora, passando per Moorea, fino ad arcipelaghi più isolati come le isole Marchesi, la stagione 2028 offre una profonda immersione culturale e un approccio ecosostenibile. Scali, ancoraggi e attività sono il risultato di oltre 28 anni di esperienza in queste acque, alimentati da stretti legami con le comunità locali. Pacchetti di 7, 10, 11 o 14 notti possono essere personalizzati in base alle esigenze e alle preferenze individuali. Il Paul Gauguin può ospitare 330 passeggeri in un'atmosfera elegante ma rilassata, che ricorda il fascino di un bungalow su palafitte. Un rapporto equipaggio/ospiti di oltre uno a tre garantisce un'attenzione personalizzata in ogni momento. Oltre il 70% delle cabine e suite dispone di balcone privato. [post_title] => Paul Gauguin Cruises in Polinesia francese: svelate le crociere 2028 [post_date] => 2026-03-02T10:48:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772448487000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508484 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => ha registrato il suo miglior gennaio di sempre in termini di prenotazioni. Questa crescita è stata trainata dalla forte domanda in tutto il portfolio globale di destinazioni del marchio, con i viaggiatori che prenotano i loro viaggi con largo anticipo e dimostrano maggiore fiducia nella pianificazione di viaggi a lungo termine. In seguito al boom delle prenotazioni di Regent, in aumento del 20% rispetto a gennaio 2025, la compagnia ha individuato diverse tendenze tra i suoi passeggeri di lusso, come la preferenza per gli itinerari nel Pacifico e in Sud America, che "hanno superato i livelli storici". Inoltre, come riporta Hosteltur, la compagnia ha notato un aumento della domanda per itinerari più lunghi, di 15 giorni o più, nonché un aumento significativo degli ospiti che prenotano più crociere. «I viaggiatori di lusso stanno dando priorità a esperienze di vacanza immersive e di alto valore, e Regent continua a mantenere questa promessa attraverso itinerari eccezionali, suite spaziose e l'offerta di servizi più completa nel segmento ultra-lusso. Vogliamo ringraziare ospiti e partner di agenti di viaggio, che hanno aiutato i nostri team a raggiungere questo traguardo», ha dichiarato Jason Montague, chief luxury officer di Regent Seven Seas Cruises. La promozione A questo proposito, Regent ha evidenziato alcune iniziative intraprese per incrementare la domanda, come la promozione Upgrade Your Horizon, che invita gli ospiti a provare l'esperienza Unrivaled con un upgrade gratuito di due categorie di suite, depositi ridotti del 50% su tutte le destinazioni fino ad aprile 2028 e un credito di bordo di 500 dollari su viaggi selezionati del 2026. Tra i recenti traguardi raggiunti da Regent c'è la presentazione della Seven Seas Prestige, che, dopo il suo varo previsto per dicembre 2026, sarà la prima nuova classe di navi Regent in un decennio. Questo, insieme ai continui investimenti nel potenziamento della flotta, in itinerari ricchi di destinazioni e in esperienze di bordo di alto livello, sottolinea la visione a lungo termine di Regent. Il debutto di Seven Seas Prestige è previsto per dicembre 2026, come settima nave di Regent e prima di tre unità di classe Prestige. Una seconda nave è confermata per il 2030 e una terza per il 2033. La Seven Seas Prestige sarà più grande del 40% rispetto alle precedenti navi Regent, ma potrà ospitare solo il 10% di ospiti in più. Con 77.000 tonnellate di stazza e una capacità di soli 822 ospiti, assistiti da 630 membri dell'equipaggio, la nave offre uno dei rapporti spazio-ospiti e numero di passeggeri/equipaggio più elevati del settore crocieristico. [post_title] => Regent Seven Seas Cruises archivia il "miglior gennaio di sempre" [post_date] => 2026-03-02T10:37:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772447877000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508449 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_508450" align="alignleft" width="300"] Malcolm Smith, Senior Vice President,Global Markets & Chief Trade and Product Development Officer di Brand USA[/caption] Il 2026 si preannuncia come un anno straordinario per gli Stati Uniti dal punto di vista del turismo incoming, con un calendario di eventi capaci di catalizzare l'attenzione del mondo intero e non solo: il turista italiano è sempre più pronto a esplorare gli stati e non fermarsi “solo” alle Gateway cities. Malcolm Smith, svp Global markets & chief trade and product development officer di Brand Usa, numeri alla mano, definisce quello italiano il mercato che ha registrato maggiore crescita del continente europeo verso gli Usa. «Nel 2025, dall'Italia sono stati registrati 1.182.877 arrivi turistici verso gli Usa, con un incremento del 5,3% rispetto al 2024. - spiega Smith - Un trend che non accenna a fermarsi: a dicembre si è toccato un +7%, e gennaio 2026 ha già fatto segnare un ulteriore +1,4%. L'Italia si conferma nono mercato a livello globale e quarto in Europa, il più dinamico del continente». A trainare l'entusiasmo non mancano i eventi che vedranno protagonisti gli Usa a partire da quest’anno. Il 2026 è l'anno del 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti, una celebrazione che promette iniziative diffuse in tutto il Paese. «È anche l'anno dei Mondiali di calcio, che per la prima volta vedranno gli Usa tra i Paesi ospitanti, insieme a Canada e Messico: un appuntamento che avvicina il pubblico italiano, calcisticamente appassionato, alla destinazione americana come mai prima d’ora» sottolinea Smith. E poi c'è la Route 66, che compie 100 anni: il mito della strada americana si rinnova, offrendo nuovi itinerari e spunti narrativi per il viaggiatore contemporaneo. Già, perché come evidenzia lo stesso manager, il turista italiano è pronto a scoprire e vivere esperienze autentiche americane, e non si ferma più solo alle grandi città. In parte il gap linguistico e le tecnologie rendono più semplice viaggiare. « Il turista italiano è tra i più preziosi: esplora, si ferma a lungo, sostiene le piccole imprese locali”. E anticipa nuove connessioni aeree per raggiungere ancora più facilmente gli Stati Uniti. “Sì, un'ultima cosa che voglio assolutamente condividere: dato che il 2025 è stato un anno così forte, ci sono circa cinque nuove rotte aeree davvero interessanti che partiranno quest'anno tra l'Italia e gli Stati Uniti». Nel 2026 sono attive nuove connessioni aeree dirette, tra cui Roma-Seattle (Delta e Alaska Airlines), Bari-New York Newark (United), Roma-Houston (ITA) e Milano-Miami (American Airlines). Lo sguardo inoltre è già rivolto al 2028, quando Los Angeles ospiterà le Olimpiadi. Un ciclo di grandi eventi che trasforma gli Usa nella destinazione del decennio. E per l’ispirazione? Brand Usa ha lanciato la campagna America the Beautiful. «Crediamo che quando le persone vengono negli Stati Uniti, vogliano un'esperienza di contatto umano autentico», aggiunge Smith. Una visione che abbraccia famiglie, appassionati di outdoor e viaggiatori luxury, e che trova conferma nei 35 partner presenti a Showcase Italy, evento promosso da US Commercial Service per avvicinare destinazioni americane al trade turistico italiano. [post_title] => Usa, l'Italia è il quarto mercato europeo, e il più dinamico: grandi eventi e nuove rotte in arrivo [post_date] => 2026-03-02T09:31:57+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772443917000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508420 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_508422" align="alignleft" width="300"] Silvia Mosquera, chief commercial officer di Wizz Air e Gonzalo Ceballos, consigliere di turismo dell’Ambasciata di Spagna in Italia[/caption] L’Ente spagnolo del turismo e Wizz Air hanno presentato presso la sede dell’Ufficio Spagnolo del Turismo a Roma i piani di espansione verso la Spagna per la stagione estiva 2026. Nel 2025 sono stati quasi 5,7 milioni i turisti italiani in Spagna, su un totale di 96,7 milioni di visitatori, con un incremento del 3,3% rispetto al 2024. A fronte dei circa 136 miliardi di euro di spesa dei visitatori internazionali in Spagna nel 2025 «La spesa degli italiani nella penisola iberica è stata di più di 5 miliardi di euro, rappresentando una crescita del 6,7%», dichiara Gonzalo Ceballos, consigliere di Turismo dell’Ambasciata di Spagna in Italia. Ceballos ha sottolineato l’importanza dei collegamenti aerei per il flusso turistico tra le due penisole: «L’Italia è il terzo mercato aereo della Spagna per numero di voli e passeggeri. Nel 2025 sono stati 11,2 milioni i passeggeri arrivati dall’Italia, preceduta solo dalla Germania con 12 milioni e dal Regno Unito con 20 milioni». La Spagna rappresenta infatti la prima destinazione aerea dall’Italia, scelta dal 14% di tutti i passeggeri in partenza. «Wizz Air è la seconda compagnia per quota di mercato in Italia; questo rappresenta per noi una leva per fare un turismo diverso, più sostenibile, duraturo e slow, verso destinazioni meno conosciute» afferma il consigliere evidenziando il contributo di Wizz Air al raggiungimento dell’obiettivo della nuova strategia “Turismo España 2030.” Flotta in crescita: 35 aeromobili basati in Italia per l’estate Attualmente sono 29 gli aeromobili Wizz basati in Italia, numero che salirà a 35 per l’estate. Tra le sei basi di Wizz Air in Italia, Roma Fiumicino si conferma la più grande, con 14 aeromobili, ai quali se ne aggiungeranno altri due per la prossima stagione estiva. Nuova base sarà Palermo, operativa da agosto con 2 aeromobili. Il totale è completato dai 9 aeromobili basati a Malpensa, 3 per ciascuna delle basi di Venezia e Catania e 2 a Napoli. L’offerta estiva da Roma: 12 destinazioni chiave e frequenze potenziate Parlando di collegamenti, la rotta più percorsa dall’Italia è Roma-Madrid, con quasi 2 milioni di passeggeri nel 2025. Per l’estate, l’offerta da Roma coprirà 12 destinazioni chiave con frequenze potenziate. Madrid e Barcellona diventeranno collegamenti plurigiornalieri (rispettivamente 16 e 14 voli a settimana); Valencia, Palma di Maiorca e Malaga saranno collegate con voli giornalieri o doppi giornalieri (14 frequenze settimanali); Ibiza vedrà 12 voli a settimana; Siviglia, Alicante e Bilbao passano da 4 a 7 voli settimanali; Tenerife, Minorca e Saragozza saranno collegate rispettivamente 5, 3 e 4 volte a settimana. Fiumicino: una base strategica L’Italia rappresenta il 25% dei passeggeri di Wizz Air, e Fiumicino è tra le basi più importanti, con una crescita della capacità del 21% rispetto al 2025: «Roma Fiumicino è per noi una base di fondamentale importanza strategica; con oltre 2,2 milioni di posti disponibili per il 2026 verso la Spagna, vogliamo essere il ponte che permette ai romani di sentirsi a casa anche a Madrid, Siviglia o Bilbao – ha dichiarato Silvia Mosquera, chief commercial officer di Wizz Air -. Non potremmo essere più orgogliosi di essere l’unica compagnia aerea a collegare direttamente la base di Fiumicino con Saragozza, rafforzando un’offerta esclusiva verso la Spagna. La nostra missione è rendere questa vicinanza culturale sempre più accessibile grazie a tariffe competitive e a un network che accorcia le distanze tra la Città Eterna e le meraviglie della penisola iberica». Attualmente, Wizz Air opera in Italia 284 rotte attive verso più di 30 Paesi, servendo 26 aeroporti, di cui 6 basi. La linea aerea vola dall’Italia verso 12 destinazioni in Spagna, servite da 25 rotte dedicate, di cui 12 da Roma con 112 frequenze settimanali e 4 annunciate negli ultimi due mesi: Malpensa–Palma di Maiorca, Malpensa–Bilbao, Napoli–Palma di Maiorca e Fiumicino–Menorca. (Elisa Biagioli) [post_title] => Wizz Air e l'Ente spagnolo del turismo insieme per promuovere i flussi Italia-Spagna [post_date] => 2026-02-27T11:50:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772193056000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508419 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445508" align="alignleft" width="300"] Bernabò Bocca[/caption] Gli italiani non rinunciano al meritato soggiorno sulla neve: per la stagione invernale di quest’anno, nel trimestre compreso tra gennaio e marzo, in 9,1 milioni hanno scelto o sceglieranno le piste innevate come destinazione della propria vacanza. Di essi, 2,7 milioni si concederanno solo un fine settimana, mentre i più “irriducibili” (0,7 mln) aggiungeranno un ulteriore week end al periodo dedicato alla montagna. Si tratta di un movimento turistico che genererà un giro di affari complessivo di 6,7 miliardi di euro. I dati, frutto dell’indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi, confermano quanto la cosiddetta “settimana bianca” rappresenti un must per gli italiani, ovvero una irrinunciabile opportunità per concedersi una vacanza nella stagione invernale. La scelta della destinazione, sia per coloro che prevedono soggiorni più lunghi sia per chi si muoverà solo nel fine settimana, si orienterà soprattutto nel Belpaese, principalmente nelle regioni del Nord. Per ciò che riguarda le destinazioni straniere, esse verranno prese in considerazione da una percentuale di viaggiatori decisamente di nicchia. “Il quadro della nostra indagine configura uno scenario variegato – ha commentato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca – Innanzitutto rivela una stagione invernale in crescita, elemento che rafforza il senso di solidità del nostro settore. Ma vediamo anche una domanda che si esprime in due direzioni: da una parte verso l’esperienza più completa della settimana bianca, dall’altro verso la fruizione della montagna a misura di week end, una scelta più flessibile per la gestione del budget ed anche del calendario delle partenze”. Olimpiadi "Sono certo che – ha aggiunto Bocca - nel contesto generale, l’evento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 abbia rappresentato un plus, incentivando in modo indiretto le intenzioni di viaggio degli italiani e rendendo ancor più vivo l’interesse per le nostre montagne e, più in generale, per il soggiorno sulla neve”. “Ritengo sia interessante anche osservare il profilo degli sciatori evidenziato dall’indagine. Il grosso dei numeri si concentra su quelli che potremmo definire i “custodi” della tradizione bianca, coloro cioè che rappresentano il segmento più strutturato del turismo invernale italiano”. “Purtroppo non possiamo trascurare il dato di coloro per i quali l’aumento del costo della vita ha costituito un deterrente nella pianificazione di un soggiorno in montagna – ha concluso Bocca – Molti, infatti, si sono visti costretti a rinunciare o comunque a ridurre le proprie aspettative, tagliando gli extra e magari scegliendo soluzioni decisamente più economiche”. [post_title] => Federalberghi: stagione invernale con 9, milioni di visitatori [post_date] => 2026-02-27T11:45:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772192731000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "cagliari sogaer ed enac siglano il contratto al 2028 investimenti per oltre 56 mln di euro" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":86,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1894,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508639","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nell’intera Germania l’aumento del 4% di pernottamenti stranieri registrato a dicembre 2025 conferma l’andamento positivo dell’incoming; Tourism Economics prevede una crescita del 3,2% nel 2026. Petra Hedorfer - presidente del cda della Dzt, l’Ente germanico per il turismo - ricorda che «Nel 2026 le condizioni generali dei viaggi internazionali sono state volatili a causa dei conflitti globali, ma la Germania continua ad essere una delle principali destinazioni turistiche. Il nostro eccellente posizionamento nel turismo urbano e culturale, i paesaggi naturali unici e un ottimo rapporto qualità-prezzo costituiscono una buona base di partenza nella concorrenza internazionale».\r

\r

È Agata Marchetti, direttore dell’Engt Italia, a presentare i dati del nostro paese: «Nel 2025 gli italiani che sono andati a scoprire la Germania hanno generato oltre 3,4 mln di pernottamenti. Il visitatore italiano si sposta per un city-trip, ma poi prolunga il soggiorno, oppure si ferma più a lungo e fa viaggi itineranti (24%). Tanti scoprono la Germania e poi tornano (69%) e molte sono le famiglie con figli (35%). L’età media del viaggiatore e di 43,7 anni, mentre la durata media del soggiorno è di 5,2 giorni. Si va in Germania per leisure (65%), ma sta crescendo anche il viaggio business (21%) e ci sono tante forme miste tra leisure e workation (14%). I nostri ospiti arrivano per il 52% dal Nord Italia - la Germania è una destinazione di prossimità - per il 20% dal Centro Italia e per il 28% dal Sud e dalle Isole, favoriti dai nuovi collegamenti aerei. Ita Airways offre infatti 118 voli settimanali da Milano Linate e Roma Fiumicino verso Francoforte, Monaco, Amburgo e Düsseldorf; easyJet opera collegamenti giornalieri da Linate per Francoforte, Amburgo e Monaco e 4 nuove rotte da Malpensa per Amburgo e Düsseldorf. Sono giornalieri i voli di Condor da Roma e Milano Linate per Francoforte, mentre dal prossimo mese di giugno Volotea fornirà collegamenti giornalieri da Firenze verso Berlino».\r

\r

\r

Le motivazioni di viaggio del turista italiano e le novità dell’offerta turistica\r

«Per gli italiani, la varietà e la qualità dell'offerta sono fattori di importanza superiore alla media rispetto ai visitatori di altri paesi. - prosegue Marchetti - Tra i principali motivi di viaggio ci sono l’arte e la cultura, la varietà e qualità dell’offerta, le città e l’atmosfera, anche quella naturale. Si raggiunge la Germania soprattutto in aereo (60%) e in macchina (26%), vista la prossimità.\r

\r

Nel 2024 i viaggi in treno sono aumentati del 140% rispetto all'anno precedente e il dato è passato dal 2 al 7%. Da maggio a ottobre sarà disponibile un collegamento tra Monaco e Ancona, sulla riviera Adriatica, mentre il prossimo dicembre partirà un collegamento diretto con il Frecciarossa da Milano e Roma fino a Monaco di Baviera e, nel 2028, anche da Roma a Berlino. A giugno 2026 prendrà il via il collegamento ferroviario di European Sleepers tra Milano e Colonia.\r

\r

Il 2026 dell’Engt è strutturato su 4 campagne che si svilupperanno nei prossimi mesi: “Next Stop Travel Destination Germany”, “Culinary Germany”, “Simply Feel Good” e “Season’s Greetings”. Tra le proposte di questo 2026: quest’anno ricorrono i 150 anni della fondazione del Festival di Bayreuth da parte di Richard Wagner. Ancora oggi l’evento musicale si svolge nel suggestivo Festspielhaus sul Grüner Hügel, il teatro ideato dallo stesso compositore per esaltare la sua visione artistica e acustica. L’anniversario sarà arricchito da eventi collaterali in tutta la città e nel territorio, con concerti, mostre e installazioni che offriranno un’immersione nel mondo di Wagner e nella storia del festival. “Manifesta 16 Ruhr”, la biennale nomade europea di arte contemporanea, approderà nella regione industriale della Ruhr. Al centro della 16esima edizione il progetto “This is not a church”, incentrato sulla trasformazione in spazi per la cultura e la vita sociale delle chiese costruite nel dopoguerra — molte delle quali oggi non più utilizzate — in nuovi spazi dedicati alla cultura e alla vita civica. La nuova galleria Nature Inside dedicata al romanticismo che si trova nel Museo della Pomerania programmerà eventi dove l’arte incontra la tecnologia, come la mostra in corso dedicata al pittore Caspar David Friedrich.\r

\r

A Lipsia, invece, si potrà visitare il Digital Art Center nel Kunstkraftwerk/ex-centrale elettrica, dove sono in corso due mostre immersive: la prima dedicata a Frida Kahlo e la seconda, annuale, dal titolo “Leuchtende Freiheit”, sulla rivoluzione pacifica del 1989 che iniziò proprio a Lipsia e ha portato alla caduta del Muro di Berlino. A Lipsia si potrà anche seguire un percorso in 26 tappe dedicato a Wagner. A maggio a Norimberga, aprirà in via sperimentale il Centro di Documentazione dell’area del Congresso del Reich, completamente ristrutturata. È un progetto ambizioso, di grande importanza culturale, sociale e politica, un luogo per l’educazione storico-politica. Da gennaio a dicembre 2026, l’area metropolitana di Francoforte RheinMain è World Design Capital 2026 e sono in programma eventi, mostre, installazioni urbane e workshop.\r

\r

Quest’anno ricorrono anche i 60 anni della Strada Barocca dell'Alta Svevia: 860 chilometri, quattro itinerari e oltre 50 tappe che costituiscono una delle più antiche strade culturali e turistiche della Germania. Berlino, centro di design di importanza internazionale, ha organizzato quest’anno il nuovo festival “DesignDays Berlin”, mentre Treviri - ricca di testimonianze del suo passato romano - celebra il 40° anniversario come patrimonio mondiale dell'Unesco. Significative le proposte legate alla natura e adatte alle famiglie. Nella Bassa Sassonia, a soli 30’ da Hannover, si trova il lago SteinhuderMeer, dove la prossima estate aprirà lo SkyLoop: un arco panoramico di 40m. Nelle varie regioni tedesche, i Lander, ci sono tanti labiriti da scoprire con i bambini, mentre verrà inaugurato nella Foresta Bavarese il nuovo bike-park Arber con flow trail, jump line e anche percorsi dedicati ai piccoli. Interessanti le innovative proposte per il pernottamento, che vanno dalle aree di campeggio sulla spiaggia del Mar Baltico agli hotel-fienili del Wild-Berghof Buchet, immersi nella natura e dove vivere tante attività. Senza dimenticare il lusso discreto del Chiemgauhof il Retreat esclusivo realizzato dall’architetto milanese Matteo Thun sulle rive del Chiemsee.\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"508645,508642,508646\"]","post_title":"Gli italiani amano la Germania: facile da raggiungere e meta di proposte per tutti","post_date":"2026-03-03T11:51:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1772538671000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508640","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Enac e Sogaer hanno siglato oggi il Contratto di programma per il periodo regolatorio 2025-2028, che include investimenti per oltre 56 milioni di euro, destinati a sviluppo infrastrutturale, sicurezza e sostenibilità.\r

La firma odierna giunge al termine di un «percorso di monitoraggio e verifica degli investimenti realizzati da Sogaer per il miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati e per garantire all’utenza i più elevati standard di sicurezza e fa seguito alla definizione dei nuovi diritti aeroportuali in conformità con le delibere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art)» si legge in una nota dell'Enac.\r

La pianificazione prevede investimenti ripartiti prevalentemente fra interventi finalizzati allo sviluppo e all’ampliamento delle infrastrutture di volo, interventi volti al potenziamento e all’aggiornamento tecnologico delle infrastrutture del terminal, interventi mirati all’efficientamento della viabilità, all’aumento dei parcheggi e all’implementazione di reti e impianti e, infine, fondi dedicati al piano di manutenzioni straordinarie e all’efficientamento energetico.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

«Auspico che all’accordo siglato con il gestore dell’aeroporto di Cagliari, ne seguano presto altri - ha dichiarato il direttore generale Enac, Alexander D’Orsogna -: si tratta di uno strumento fondamentale per monitorare l’attuazione degli impegni assunti dalle società di gestione sin dalle fasi di progettazione delle infrastrutture. Per Enac il contratto di programma rappresenta una leva strategica per verificare gli investimenti e accompagnare la crescita del comparto, con l’obiettivo di garantire all’utenza i più elevati standard di sicurezza. L’obiettivo comune è un trasporto aereo che sia sempre più innovativo, sostenibile, intermodale e di qualità per tutti i passeggeri».\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Cagliari: Sogaer ed Enac siglano il contratto al 2028, investimenti per oltre 56 mln di euro","post_date":"2026-03-03T11:30:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772537440000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ki Run cresce e amplia il raggio d'azione con nuove collaborazioni. Il progetto, nato del 2021 dall’idea di Roberto Narzisi, managing director di Kibo e runner, parte dalla voglia di creare un gruppo, una community dove potersi allenare e sostenere a vicenda.\r

\r

Questo trasforma la corsa, attività individuale per eccellenza, in un percorso condiviso e stimolante. Allenarsi con un istruttore qualificato e un programma graduale con verifiche costanti dimostra nella pratica la propria efficacia. La passione per lo sport si unisce a quella per i viaggi e cosi, con Ki Run, l’organizzazione di allenamento e logistica per gare e maratone prevede sempre tempo e spazio per godersi le location che ne sono teatro.\r

La collaborazione con Super Halfs\r

Insieme a compagni runner, famiglia e amici, si ha la possibilità di partire senza pensieri, per weekend piacevoli. La collaborazione con Super Halfs sottolinea come la dimensione sportiva e quella leisure vadano a braccetto. Ki Run pensa ad accompagnare gli atleti ad ogni passo: dall’allenamento alla registrazione alle gare, dall’organizzazione del soggiorno alle attività e alle escursioni da effettuare nei giorni liberi.\r

\r

Come suggerisce il nome, Super Halfs è una sorta di Ironman delle più importanti mezze maratone che si svolgono in Europa, dalla primavera all’autunno. Il calendario per il 2026 inizia con Lisbona, 8 marzo, per proseguire con Praga il 28 e Berlino il 29 marzo. Si riprende poi con Copenaghen, 20 settembre, Cardiff il 4 ottobre e lo splendido percorso di Valencia il 25 ottobre.\r

\r

La sfida è quella di completarle tutte. La distanza di 21,0975 km rende la mezza maratona alla portata di un numero maggiore di runner rispetto alla “sorella maggiore”, e perfetta per essere abbinata ad un week-end in una capitale europea in compagnia. Le iscrizioni sono aperte.","post_title":"Ki Run: i runner con Kibo alla scoperta delle capitali europee","post_date":"2026-03-03T09:39:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772530779000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508564","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggigiovani.it introduce nuovi itinerari in Laos, Cina, Nepal, Tibet e Kirghizistan. Si tratta di quattro itinerari inediti che portano i viaggiatori lontano dai circuiti tradizionali, fra culture nomadi, altopiani himalayani, foreste laotiane e la spiritualità del Tibet.\r

\r

Il nuovo tour in Kirghizistan è pensato attorno a un evento unico al mondo: i World Nomad Games, la manifestazione biennale che celebra le antiche tradizioni dei popoli nomadi attraverso competizioni di equitazione, lotta, caccia con aquile e discipline di origine millenaria. La sesta edizione torna nel Paese d'origine, offrendo uno scenario irripetibile.\r

\r

Per il Laos entra in catalogo il tour \"Laos Original\", un itinerario pensato per chi vuole scoprire il Sud-est asiatico lontano dalle rotte di massa. Il fiume Mekong accompagna il viaggio tra villaggi rurali, piantagioni di caffè, cascate e altopiani dove il tempo sembra scorrere a ritmo diverso. Luang Prabang, patrimonio Unesco, le cascate di Kuang Si e i sentieri fuori pista completano un itinerario particolare.\r

Chengdou e Tibet\r

Il tour Chengdu e Tibet - che unisce la vivace metropoli del Sichuan, famosa per i suoi panda giganti e la cultura del tè, agli altopiani sacri del Tibet con il palazzo del Potala e il lato nord del monte Everest — ha esaurito i posti disponibili prima ancora del lancio ufficiale. Un segnale che parla chiaro: la domanda di esperienze autentiche in Asia è altissima. Chi ha già confermato la propria partecipazione si prepara a un viaggio tra spiritualità, paesaggi d'alta quota e incontri con una delle culture più affascinanti del pianeta.\r

\r

Per chi non vuole perdere l'occasione di attraversare l'Himalaya, viaggigiovani.it propone l'itinerario Nepal e Tibet: 14 giorni che partono da Kathmandu, raggiungono Lhasa e percorrono la leggendaria Friendship Highway, una delle strade panoramiche più iconiche al mondo, con vista ravvicinata sul lato nord dell'Everest. Il tour tocca Gyantse, Bhaktapur, il monastero di Samye e i templi di Lhasa, costruendo un'esperienza che unisce storia, arte newari, buddismo tibetano e paesaggi unici.\r

\r

","post_title":"Viaggigiovani: esperienze autentiche fra Cina, Tibet, Laos e Kirghizistan","post_date":"2026-03-03T09:16:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772529416000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508490","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Paul Gauguin Cruises, del gruppo Ponant, annuncia per il 2028 39 partenze e 6 itinerari alla scoperta della Polinesia francese, attraverso le isole della Società, le Tuamotu, le Marchesi, le isole Cook e il Pacifico meridionale.\r

\r

\r

Premiata come migliore crociera su piccola nave per il secondo anno consecutivo dai lettori di Condé Nast Traveler, come riporta Le Quotidien du Tourisme, la compagnia sta lanciando un programma per il 2028, ora disponibile per le prenotazioni. Queste 39 crociere all-inclusive, offerte per durate da 7 a 14 notti, invitano a scoprire gli arcipelaghi polinesiani da una prospettiva autentica e immersiva. \r

Le Paul Gauguin\r

Grazie al suo basso pescaggio, Le Paul Gauguin naviga in lagune poco profonde e raggiunge isole appartate, fuori dalla portata delle navi più grandi della regione. Gli itinerari includono diverse notti a terra, due giorni nell'atollo protetto di Fakarava (a seconda delle date) e una sosta esclusiva a Tahuata, la più piccola isola abitata delle Marchesi.\r

\r

Da Tahiti a Bora Bora, passando per Moorea, fino ad arcipelaghi più isolati come le isole Marchesi, la stagione 2028 offre una profonda immersione culturale e un approccio ecosostenibile. Scali, ancoraggi e attività sono il risultato di oltre 28 anni di esperienza in queste acque, alimentati da stretti legami con le comunità locali. Pacchetti di 7, 10, 11 o 14 notti possono essere personalizzati in base alle esigenze e alle preferenze individuali.\r

\r

Il Paul Gauguin può ospitare 330 passeggeri in un'atmosfera elegante ma rilassata, che ricorda il fascino di un bungalow su palafitte. Un rapporto equipaggio/ospiti di oltre uno a tre garantisce un'attenzione personalizzata in ogni momento. Oltre il 70% delle cabine e suite dispone di balcone privato.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Paul Gauguin Cruises in Polinesia francese: svelate le crociere 2028","post_date":"2026-03-02T10:48:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772448487000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508484","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" ha registrato il suo miglior gennaio di sempre in termini di prenotazioni. Questa crescita è stata trainata dalla forte domanda in tutto il portfolio globale di destinazioni del marchio, con i viaggiatori che prenotano i loro viaggi con largo anticipo e dimostrano maggiore fiducia nella pianificazione di viaggi a lungo termine.\r

\r

In seguito al boom delle prenotazioni di Regent, in aumento del 20% rispetto a gennaio 2025, la compagnia ha individuato diverse tendenze tra i suoi passeggeri di lusso, come la preferenza per gli itinerari nel Pacifico e in Sud America, che \"hanno superato i livelli storici\". Inoltre, come riporta Hosteltur, la compagnia ha notato un aumento della domanda per itinerari più lunghi, di 15 giorni o più, nonché un aumento significativo degli ospiti che prenotano più crociere.\r

\r

«I viaggiatori di lusso stanno dando priorità a esperienze di vacanza immersive e di alto valore, e Regent continua a mantenere questa promessa attraverso itinerari eccezionali, suite spaziose e l'offerta di servizi più completa nel segmento ultra-lusso. Vogliamo ringraziare ospiti e partner di agenti di viaggio, che hanno aiutato i nostri team a raggiungere questo traguardo», ha dichiarato Jason Montague, chief luxury officer di Regent Seven Seas Cruises.\r

La promozione\r

A questo proposito, Regent ha evidenziato alcune iniziative intraprese per incrementare la domanda, come la promozione Upgrade Your Horizon, che invita gli ospiti a provare l'esperienza Unrivaled con un upgrade gratuito di due categorie di suite, depositi ridotti del 50% su tutte le destinazioni fino ad aprile 2028 e un credito di bordo di 500 dollari su viaggi selezionati del 2026.\r

\r

\r

Tra i recenti traguardi raggiunti da Regent c'è la presentazione della Seven Seas Prestige, che, dopo il suo varo previsto per dicembre 2026, sarà la prima nuova classe di navi Regent in un decennio. Questo, insieme ai continui investimenti nel potenziamento della flotta, in itinerari ricchi di destinazioni e in esperienze di bordo di alto livello, sottolinea la visione a lungo termine di Regent.\r

\r

Il debutto di Seven Seas Prestige è previsto per dicembre 2026, come settima nave di Regent e prima di tre unità di classe Prestige. Una seconda nave è confermata per il 2030 e una terza per il 2033. La Seven Seas Prestige sarà più grande del 40% rispetto alle precedenti navi Regent, ma potrà ospitare solo il 10% di ospiti in più. Con 77.000 tonnellate di stazza e una capacità di soli 822 ospiti, assistiti da 630 membri dell'equipaggio, la nave offre uno dei rapporti spazio-ospiti e numero di passeggeri/equipaggio più elevati del settore crocieristico.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Regent Seven Seas Cruises archivia il \"miglior gennaio di sempre\"","post_date":"2026-03-02T10:37:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772447877000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508449","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_508450\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Malcolm Smith, Senior Vice President,Global Markets & Chief Trade and Product Development Officer di Brand USA[/caption]\r

\r

Il 2026 si preannuncia come un anno straordinario per gli Stati Uniti dal punto di vista del turismo incoming, con un calendario di eventi capaci di catalizzare l'attenzione del mondo intero e non solo: il turista italiano è sempre più pronto a esplorare gli stati e non fermarsi “solo” alle Gateway cities. Malcolm Smith, svp Global markets & chief trade and product development officer di Brand Usa, numeri alla mano, definisce quello italiano il mercato che ha registrato maggiore crescita del continente europeo verso gli Usa. «Nel 2025, dall'Italia sono stati registrati 1.182.877 arrivi turistici verso gli Usa, con un incremento del 5,3% rispetto al 2024. - spiega Smith - Un trend che non accenna a fermarsi: a dicembre si è toccato un +7%, e gennaio 2026 ha già fatto segnare un ulteriore +1,4%. L'Italia si conferma nono mercato a livello globale e quarto in Europa, il più dinamico del continente».\r

\r

A trainare l'entusiasmo non mancano i eventi che vedranno protagonisti gli Usa a partire da quest’anno. Il 2026 è l'anno del 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti, una celebrazione che promette iniziative diffuse in tutto il Paese. «È anche l'anno dei Mondiali di calcio, che per la prima volta vedranno gli Usa tra i Paesi ospitanti, insieme a Canada e Messico: un appuntamento che avvicina il pubblico italiano, calcisticamente appassionato, alla destinazione americana come mai prima d’ora» sottolinea Smith. E poi c'è la Route 66, che compie 100 anni: il mito della strada americana si rinnova, offrendo nuovi itinerari e spunti narrativi per il viaggiatore contemporaneo. Già, perché come evidenzia lo stesso manager, il turista italiano è pronto a scoprire e vivere esperienze autentiche americane, e non si ferma più solo alle grandi città. In parte il gap linguistico e le tecnologie rendono più semplice viaggiare.\r

\r

« Il turista italiano è tra i più preziosi: esplora, si ferma a lungo, sostiene le piccole imprese locali”. E anticipa nuove connessioni aeree per raggiungere ancora più facilmente gli Stati Uniti. “Sì, un'ultima cosa che voglio assolutamente condividere: dato che il 2025 è stato un anno così forte, ci sono circa cinque nuove rotte aeree davvero interessanti che partiranno quest'anno tra l'Italia e gli Stati Uniti». Nel 2026 sono attive nuove connessioni aeree dirette, tra cui Roma-Seattle (Delta e Alaska Airlines), Bari-New York Newark (United), Roma-Houston (ITA) e Milano-Miami (American Airlines).\r

\r

Lo sguardo inoltre è già rivolto al 2028, quando Los Angeles ospiterà le Olimpiadi. Un ciclo di grandi eventi che trasforma gli Usa nella destinazione del decennio.\r

\r

E per l’ispirazione? Brand Usa ha lanciato la campagna America the Beautiful. «Crediamo che quando le persone vengono negli Stati Uniti, vogliano un'esperienza di contatto umano autentico», aggiunge Smith. Una visione che abbraccia famiglie, appassionati di outdoor e viaggiatori luxury, e che trova conferma nei 35 partner presenti a Showcase Italy, evento promosso da US Commercial Service per avvicinare destinazioni americane al trade turistico italiano.","post_title":"Usa, l'Italia è il quarto mercato europeo, e il più dinamico: grandi eventi e nuove rotte in arrivo","post_date":"2026-03-02T09:31:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1772443917000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508420","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_508422\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Silvia Mosquera, chief commercial officer di Wizz Air e Gonzalo Ceballos, consigliere di turismo dell’Ambasciata di Spagna in Italia[/caption]\r

\r

L’Ente spagnolo del turismo e Wizz Air hanno presentato presso la sede dell’Ufficio Spagnolo del Turismo a Roma i piani di espansione verso la Spagna per la stagione estiva 2026.\r

\r

Nel 2025 sono stati quasi 5,7 milioni i turisti italiani in Spagna, su un totale di 96,7 milioni di visitatori, con un incremento del 3,3% rispetto al 2024.\r

\r

A fronte dei circa 136 miliardi di euro di spesa dei visitatori internazionali in Spagna nel 2025 «La spesa degli italiani nella penisola iberica è stata di più di 5 miliardi di euro, rappresentando una crescita del 6,7%», dichiara Gonzalo Ceballos, consigliere di Turismo dell’Ambasciata di Spagna in Italia.\r

\r

Ceballos ha sottolineato l’importanza dei collegamenti aerei per il flusso turistico tra le due penisole: «L’Italia è il terzo mercato aereo della Spagna per numero di voli e passeggeri. Nel 2025 sono stati 11,2 milioni i passeggeri arrivati dall’Italia, preceduta solo dalla Germania con 12 milioni e dal Regno Unito con 20 milioni». La Spagna rappresenta infatti la prima destinazione aerea dall’Italia, scelta dal 14% di tutti i passeggeri in partenza.\r

\r

«Wizz Air è la seconda compagnia per quota di mercato in Italia; questo rappresenta per noi una leva per fare un turismo diverso, più sostenibile, duraturo e slow, verso destinazioni meno conosciute» afferma il consigliere evidenziando il contributo di Wizz Air al raggiungimento dell’obiettivo della nuova strategia “Turismo España 2030.”\r

\r

Flotta in crescita: 35 aeromobili basati in Italia per l’estate\r

\r

Attualmente sono 29 gli aeromobili Wizz basati in Italia, numero che salirà a 35 per l’estate. Tra le sei basi di Wizz Air in Italia, Roma Fiumicino si conferma la più grande, con 14 aeromobili, ai quali se ne aggiungeranno altri due per la prossima stagione estiva. Nuova base sarà Palermo, operativa da agosto con 2 aeromobili. Il totale è completato dai 9 aeromobili basati a Malpensa, 3 per ciascuna delle basi di Venezia e Catania e 2 a Napoli.\r

L’offerta estiva da Roma: 12 destinazioni chiave e frequenze potenziate\r

Parlando di collegamenti, la rotta più percorsa dall’Italia è Roma-Madrid, con quasi 2 milioni di passeggeri nel 2025. Per l’estate, l’offerta da Roma coprirà 12 destinazioni chiave con frequenze potenziate. Madrid e Barcellona diventeranno collegamenti plurigiornalieri (rispettivamente 16 e 14 voli a settimana); Valencia, Palma di Maiorca e Malaga saranno collegate con voli giornalieri o doppi giornalieri (14 frequenze settimanali); Ibiza vedrà 12 voli a settimana; Siviglia, Alicante e Bilbao passano da 4 a 7 voli settimanali; Tenerife, Minorca e Saragozza saranno collegate rispettivamente 5, 3 e 4 volte a settimana.\r

\r

Fiumicino: una base strategica\r

\r

L’Italia rappresenta il 25% dei passeggeri di Wizz Air, e Fiumicino è tra le basi più importanti, con una crescita della capacità del 21% rispetto al 2025: «Roma Fiumicino è per noi una base di fondamentale importanza strategica; con oltre 2,2 milioni di posti disponibili per il 2026 verso la Spagna, vogliamo essere il ponte che permette ai romani di sentirsi a casa anche a Madrid, Siviglia o Bilbao – ha dichiarato Silvia Mosquera, chief commercial officer di Wizz Air -. Non potremmo essere più orgogliosi di essere l’unica compagnia aerea a collegare direttamente la base di Fiumicino con Saragozza, rafforzando un’offerta esclusiva verso la Spagna. La nostra missione è rendere questa vicinanza culturale sempre più accessibile grazie a tariffe competitive e a un network che accorcia le distanze tra la Città Eterna e le meraviglie della penisola iberica».\r

\r

Attualmente, Wizz Air opera in Italia 284 rotte attive verso più di 30 Paesi, servendo 26 aeroporti, di cui 6 basi. La linea aerea vola dall’Italia verso 12 destinazioni in Spagna, servite da 25 rotte dedicate, di cui 12 da Roma con 112 frequenze settimanali e 4 annunciate negli ultimi due mesi: Malpensa–Palma di Maiorca, Malpensa–Bilbao, Napoli–Palma di Maiorca e Fiumicino–Menorca.\r

\r

(Elisa Biagioli)","post_title":"Wizz Air e l'Ente spagnolo del turismo insieme per promuovere i flussi Italia-Spagna","post_date":"2026-02-27T11:50:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772193056000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508419","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445508\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Bernabò Bocca[/caption]\r

\r

Gli italiani non rinunciano al meritato soggiorno sulla neve: per la stagione invernale di quest’anno, nel trimestre compreso tra gennaio e marzo, in 9,1 milioni hanno scelto o sceglieranno le piste innevate come destinazione della propria vacanza. Di essi, 2,7 milioni si concederanno solo un fine settimana, mentre i più “irriducibili” (0,7 mln) aggiungeranno un ulteriore week end al periodo dedicato alla montagna. Si tratta di un movimento turistico che genererà un giro di affari complessivo di 6,7 miliardi di euro.\r

\r

I dati, frutto dell’indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi, confermano quanto la cosiddetta “settimana bianca” rappresenti un must per gli italiani, ovvero una irrinunciabile opportunità per concedersi una vacanza nella stagione invernale.\r

\r

La scelta della destinazione, sia per coloro che prevedono soggiorni più lunghi sia per chi si muoverà solo nel fine settimana, si orienterà soprattutto nel Belpaese, principalmente nelle regioni del Nord. Per ciò che riguarda le destinazioni straniere, esse verranno prese in considerazione da una percentuale di viaggiatori decisamente di nicchia.\r

\r

“Il quadro della nostra indagine configura uno scenario variegato – ha commentato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca – Innanzitutto rivela una stagione invernale in crescita, elemento che rafforza il senso di solidità del nostro settore. Ma vediamo anche una domanda che si esprime in due direzioni: da una parte verso l’esperienza più completa della settimana bianca, dall’altro verso la fruizione della montagna a misura di week end, una scelta più flessibile per la gestione del budget ed anche del calendario delle partenze”.\r

Olimpiadi\r

\"Sono certo che – ha aggiunto Bocca - nel contesto generale, l’evento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 abbia rappresentato un plus, incentivando in modo indiretto le intenzioni di viaggio degli italiani e rendendo ancor più vivo l’interesse per le nostre montagne e, più in generale, per il soggiorno sulla neve”.\r

\r

“Ritengo sia interessante anche osservare il profilo degli sciatori evidenziato dall’indagine. Il grosso dei numeri si concentra su quelli che potremmo definire i “custodi” della tradizione bianca, coloro cioè che rappresentano il segmento più strutturato del turismo invernale italiano”.\r

\r

“Purtroppo non possiamo trascurare il dato di coloro per i quali l’aumento del costo della vita ha costituito un deterrente nella pianificazione di un soggiorno in montagna – ha concluso Bocca – Molti, infatti, si sono visti costretti a rinunciare o comunque a ridurre le proprie aspettative, tagliando gli extra e magari scegliendo soluzioni decisamente più economiche”.","post_title":"Federalberghi: stagione invernale con 9, milioni di visitatori","post_date":"2026-02-27T11:45:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1772192731000]}]}}