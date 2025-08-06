Busitalia incrementa la flotta con 5 nuovi autobus e il network Busitalia, società di Trenitalia (gruppo Fs Italiane), introduce i primi cinque nuovi autobus sui collegamenti a lunga percorrenza da e per la Calabria che interessano le direttrici di Milano, Torino e Verona. I servizi, gestiti da Busitalia Rail Service, assicurano collegamenti diretti verso alcune tra le principali città italiane del Centro e Nord Italia, tra cui Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Parma, Padova, Roma e Firenze. I nuovi autobus sono parte dei 111 mezzi acquistati con un investimento di 44 milioni di euro, che andranno progressivamente a rinnovare la flotta di Busitalia Rail Service sul territorio nazionale. Si tratta del primo passo verso il completo rinnovo della flotta di autobus dedicati ai collegamenti di lunga percorrenza da e per la Calabria, dove il bisogno di mobilità e connessioni efficienti resta una priorità: un investimento complessivo di 8,7 milioni di euro che si concluderà entro l’anno. I nuovi autobus sono Mercedes Benz Tourismo 16RHD con motorizzazione Euro 6 hanno una capienza di 53 posti a sedere, sono tutti dotati di pedana per l’accesso delle persone a ridotta mobilità (PRM), presentano elevati standard di qualità per rendere confortevole il viaggio e sono dotati dei più evoluti sistemi di ausilio alla guida. Condividi

