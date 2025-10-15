Busitalia: «Insieme a Trenitalia arriviamo al cuore della destinazione» Con 97 milioni di clienti l’anno, 10 mila corse al giorno e una flotta di 3 mila bus, Busitalia ha rilanciato la propria offerta durante l’ultimo Ttg di Rimini, un’opportunità a 360 gradi all’insegna dell’intermodalità. «Busitalia è ancora poco conosciuta – spiega Flavio Nogara, presidente della società controllata al 100% da Trenitalia – per questo è importante promuovere i nostri servizi e la nostra flotta che è a disposizione del mercato del turismo nazionale e internazionale. Un’offerta, che insieme a quella di Trenitalia, rappresenta la reale opportunità di accorciare le distanze in modo confortevole e sicuro. Insieme percorriamo la strada verso l’integrazione e l’intermodalità, con un servizio capillare». Il 75% degli stranieri che visitano l’Italia si ferma sul 4% del territorio. «Il dato è positivo – aggiunge Francesco Cacciapuoti, direttore sales Trenitalia – ed è evidente quanto si possa crescere ancora. Trenitalia e Busitalia offrono la migliore opportunità di trasporto per raggiungere i borghi ed i siti archeologici. L’obiettivo è proseguire insieme con nuovi piani di sviluppo». Oltre ai servizi per il trasporto pubblico locale, Busitalia, offre noleggi con conducente, servizi di lunga percorrenza a comfort maggiorato, bus per congressi. In occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina saranno forniti i servizi bus. «L’obiettivo è far capire chi siamo e cosa offriamo – conclude Serafino Lo Piano, amministratore delegato Busitalia – per questo abbiamo lanciato un messaggio chiaro alle agenzie e agli operatori: ′chiamateci, perché la nostra presenza, insieme a Trenitalia, è ancora più grande′. Siamo capaci di arrivare al cuore della destinazione». Condividi

La promozione mirata portata avanti in questi anni sta dando ottimi risultati come confermato dai dati dei flussi turistici disponibili a luglio 2025 confrontati con i dati del 2024, forniti dall’Osservatorio regionale grazie ai quali è possibile fare una prima valutazione, seppure parziale, dell’andamento della stagione turistica. Dai dati disponibili ad oggi si una sostanziale tenuta dei numeri degli arrivi e delle presenze nella orovincia della Spezia, con un lieve calo delle presenze, ma a un sostanziale incremento degli arrivi e delle presenze a livello comunale, con addirittura un aumento del 4% delle presenze registrate fino a luglio. A livello comunale si registrano dati tutti positivi: nel 2025 gli arrivi sono stati 194.945, il +3,38% rispetto al 2024; le presenze si sono attestate a 433.709, il +4,07% rispetto al 2024. Nel territorio comunale si registra un importante aumento del turismo italiano (+11,86) e una sostanziale tenuta del turismo straniero (+1,08) in controtendenza quest’ultimo dato rispetto alla Liguria (-0,93). Più in particolare a livello provinciale si registra una sostanziale tenuta dei flussi: 636.884 arrivi, il +0,51% rispetto al 2024. Hanno valore negativo solo i mesi di marzo e luglio, segno che la destagionalizzazione a livello provinciale e di area vasta comincia a funzionare. In generale si registra un lieve calo dei turisti stranieri su tutta la Liguria (-0,93) dovuto alle incerte e preoccupanti dinamiche internazionali. «Il turismo rappresenta un importante motore dell’economia spezzina - spiega il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini -. In particolare, offre nuove opportunità alle giovani generazioni, che trovano in questo ambito oggi così fiorente una prospettiva concreta di futuro. Gli arrivi e le presenze registrati confermano il trend positivo che sta vivendo la nostra città: oltre un milione e duecentomila notti trascorse sono la prova che le politiche turistiche stanno dando i risultati sperati. Per questo continuiamo a promuovere La Spezia, a far conoscere le sue bellezze agli esperti del settore di altri Paesi e a presentarla in tutto il mondo, così da mantenere e accrescere questo flusso, offrendo al contempo garanzie ai cittadini. Anche i progetti di destagionalizzazione stanno producendo risultati concreti: stiamo elevando la qualità dell’offerta turistica in ogni periodo dell’anno, con eventi, manifestazioni e iniziative che animano la città e la rendono ancora più attrattiva. A ciò si aggiunge il potenziamento delle campagne di comunicazione e di marketing territoriale». «I dati confermano che La Spezia – aggiunge l’assessore al turismo Maria Grazia Frijia - sta diventando una destinazione turistica sempre più riconosciuta e apprezzata, sia a livello nazionale che internazionale. Il lavoro svolto in questi anni, con una promozione mirata e una visione strategica, sta dando i suoi frutti. La destagionalizzazione è una sfida che stiamo affrontando con determinazione, attraverso progetti innovativi, campagne digitali e iniziative che valorizzano il territorio in ogni periodo dell’anno. Vogliamo che La Spezia sia vissuta e scoperta 365 giorni l’anno, come città accogliente, dinamica e ricca di esperienze autentiche». [post_title] => La Spezia si consolida come destinazione turistica [post_date] => 2025-10-15T12:17:30+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760530650000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499230 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono in vendita da oggi i biglietti di easyJet per volare da Roma Fiumicino a Birmingham, ultima delle destinazioni aggiunte dal vettore al network romano, che sarà attiva a partire dal 5 marzo 2026. La nuova rotta sarà operativa con quattro frequenze settimanali: lunedì, giovedì, venerdì e domenica. Con l’introduzione di questo collegamento, easyJet unisce Roma a una delle città più dinamiche del Regno Unito, ampliando le opportunità di viaggio per i propri passeggeri. La destinazione britannica porta a quota 19 le rotte operate dalla compagnia aerea a Fiumicino, di cui cinque verso il Regno Unito, affiancandosi a quelle già attive per Londra, Bristol, Manchester e, più recentemente, Glasgow. [post_title] => EasyJet: Birmingham è la quinta destinazione nel Regno Unito servita da Roma [post_date] => 2025-10-15T12:11:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760530282000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499183 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Il Kenya offre tante opportunità di scoperta ai viaggiatori europei - afferma Elisabeth Odada, marketing manager Europa del Kenya Tourism Board -. Nel 2025 abbiamo avuto 92.000 arrivi dall’Italia e in quest’anno finanziario abbiamo l’ambizioso obiettivo di far crescere del 20% il vostro mercato. La crescita sarà favorita dalla disponibilità dei voli charter operati da Neos, che offrono un buon accesso al Kenya. Watamu è una delle destinazioni più amate dagli italiani e i visitatori possono volare direttamente sulla costa per vivere esperienze di beach&bush: spiaggia e safari. Gli arrivi turistici del 2024 provenivano per il 40% dal mercato africano e per il 20% da quello europeo, con un totale di 2,4 milioni di visitatori - 200.000 dei quali nordamericani - che hanno portato un guadagno record di 452 mld. L’obiettivo del Kenya Tourism Board è raggiungere i 5 mln di visitatori entro il 2027, con un’attenzione particolare alla tecnologia e all’innovazione». Il Kenya è una destinazione unica per il safari: «Un’esperienza che si può vivere già nella città di Nairobi, l'unica al mondo con un parco nazionale di 117km2 al suo interno. Nella nostra capitale si può anche visitare il Centro delle Giraffe o scoprire il lavoro del Sheldrik Wildlife Trust per la riabilitazione degli elefanti e dei rinoceronti. Il Kenya conta 480 km di coste e splendide spiagge. L’acqua è calda e non ci sono squali. Si possono quindi praticare in sicurezza tante attività marine: dalle immersioni allo snorkeling, fino alle crociere a bordo di un dhow tradizionale. Il viaggiatore del dopo-Covid è molto più attivo e vuole vivere avventure. Vuole fare rafting, hiking, trekking e anche rock climbing. In Kenya tutto è possibile: il Mount Kenya, nel National Park, è la seconda montagna più alta dell’Africa e, con i suoi tre picchi, è più scoscesa e impegnativa del Kilimanjaro. Abbiamo anche molte proposte per la bicicletta: nelle città, lungo la costa e nei parchi nazionali come il Masai Mara o l’Hell’s Gate, dove è stato girato il film Tomb Raider con Angelina Jolie. «Per rispondere alle esigenze degli ospiti il Kenya Tourism Board ha identificato circa 66 “Signature Experience” che sono state presentate a Nairobi nell’ambito della Magical Kenia Travel Expo 2025. Dal safari a piedi o in bicicletta sulle tracce dei rinoceronti alla cena in mezzo alle giraffe; dall’esplorazione delle oasi di mangrovie alle giornate trascorse con una famiglia keniota, fino all’esplorazione dei siti archeologici Unesco nel Kenya orientale. Siamo attenti alla conservazione del nostro territorio e vogliamo essere sostenibili, praticare un turismo responsabile valutando l’impatto ambientale» conclude Odada. Anne Kanini, responsabile media del Kenya Tourism Board, presenta uno dei progetti governativi: «Il programma 'One Tourist One Tree' ha l’obiettivo di piantare 1 5miliardi di alberi entro il 2032 e riguarda tutto il paese, insieme con il Kenya Tourism Board». Importante, infine, il posizionamento del Kenya come destinazione mice: «L’industria turistica si sta differenziando. Il mice sarà uno dei canali di sviluppo futuri - sottolinea Kanini - Stiamo aprendo nuovi convention-center come il Kenyatta International e stiamo aumentando il numero di camere disponibili per poter organizzare eventi di ogni dimensione non solo nelle grandi città come Nairobi, Mombasa e Malindi, ma anche nella natura. Luoghi come il parco del Masai Mara o l’esclusiva Watamu possono accogliere fino a 100/150 persone per un meeting. Il Kenya Tourism Board ha un team dedicato al mice che allestisce eventi in location esclusive. Vogliamo che il Kenya diventi una destinazione importante anche per il benessere e la salute, con una particolare attenzione allo yoga. Il prodotto è sempre più definito e la bella Lamu, cittadina a nord della costa del Kenya, organizza ogni anno a fine ottobre il Lamu Yoga Festival, un evento immersivo supportato dal Kenya Tourism Board che porta grandi numeri e garantisce all’Africa un ruolo importante sulla mappa globale del wellness. Nel corso dell’anno ci sono altri due festival dello yoga a Kilifi, sulla costa, che è diventata il luogo di riferimento per tutte queste manifestazioni. Un altro importante obbiettivo è lo sviluppo del turismo crocieristico». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Kenya Tourism Board: focus sul mercato europeo e sullo sviluppo mice e wellness [post_date] => 2025-10-15T10:53:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760525610000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499197 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Isole Cook sempre più facilmente raggiungibile grazie all'apertura di nuove rotte, alla maggiore frequenza dei voli e ad un'offerta ampliata che consolida la sua posizione come una delle mete più attraenti e accessibili del Pacifico. L'arcipelago diventa l’estensione perfetta di un viaggio in Australia, con voli diretti senza scalo da Sydney e Brisbane, per un totale di 8 frequenze settimanali. Le novità 2026 prevedono, da maggio, l'avvio di una nuova rotta di Jetstar tra Brisbane e Rarotonga, con 3 frequenze settimanali. Questo collegamento si aggiunge alla rotta diretta da Sydney, operativa dal giugno 2023, posizionando Jetstar come l'unica compagnia aerea che collega entrambe le città australiane con le Isole Cook. In totale, saranno offerti più di 110.000 posti all'anno tra l'Australia e l'arcipelago. Le isole mantengono poi lo storico collegamento con la Polinesia Francese grazie a un massimo di 4 voli settimanali operati da Air Tahiti e Air Rarotonga. Dagli Stati Uniti, Hawaiian Airlines continua a collegare la costa occidentale con l'arcipelago attraverso voli settimanali via Honolulu, mentre dalla Nuova Zelanda, Air New Zealand e Jetstar operano almeno 10 voli settimanali da Auckland, rafforzando la posizione strategica della destinazione nella regione. Il primo ministro delle Isole Cook, Mark Brown, ha sottolineato che questa espansione delle rotte rappresenta una spinta diretta per il turismo, che rappresenta circa il 75% del Pil nazionale. [post_title] => Isole Cook sempre più raggiungibili grazie al potenziamento dei collegamenti aerei [post_date] => 2025-10-15T09:54:57+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760522097000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "busitalia insieme a trenitalia arriviamo al cuore della destinazione" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":125,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4302,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499274","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Going è il distributore esclusivo per il mercato italiano di Walt Disney World Resort a Orlando. Il tour operator integra così tutta l’offerta della destinazione nella propria piattaforma tecnologica di prenotazione e composizione di pacchetti, Going4You, offrendo alle agenzie di viaggio tariffe preferenziali e commissionabili.\r

L’accesso diretto al portafoglio completo di prodotti e servizi di Walt Disney World Resort implica che la piattaforma b2b Going4You sia integrata direttamente con i sistemi di booking di Wdw ed essendo un canale di distribuzione ufficialmente riconosciuto è coperto da garanzie di tutela e assistenza prioritarie.\r

\r

L'offerta\r

«L’ampia gamma di servizi offerti da Walt Disney World Resort e la varietà di strutture alberghiere a tema, ispirate ad alcune delle destinazioni più rappresentative degli Stati Uniti, permette a Going di sviluppare itinerari personalizzati per diversi segmenti di viaggiatori, arricchendo così l’esperienza e rendendola più aderente alle aspettative di ciascun target», commenta Ivana Di Stasio, product development manager Usa, Canada, Mexico di Going.\r

Il team di Going dedicato agli Stati Uniti ha seguito un training specifico per supportare le agenzie, offrendo consulenza professionale su un prodotto articolato. L’integrazione in Going4You dell’offerta di Walt Disney World Resort rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione tecnologica intrapreso dal tour operator di Msc Cruises. Con una particolare attenzione alla user experience: la sezione dedicata alla destinazione Walt Disney World nella piattaforma è stata sviluppata con il supporto dell’Intelligenza Artificiale. Grazie a un nuovo layout grafico con approccio business to consumer, si è voluta offrire una consultazione estremamente agile alle agenzie di viaggio.\r

","post_title":"Going, sempre più Usa: esclusiva su Walt Disney World Resort a Orlando","post_date":"2025-10-15T15:13:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760541223000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499271","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499272\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimo Grossi[/caption]\r

\r

Kel 12 si allea a Revolut Business per rendere più semplice la gestione delle spese dei tour leader in tutto il mondo. Questa collaborazione ha portato a una significativa riduzione della complessità amministrativa, a una maggiore efficienza e a una maggiore sicurezza per i team di viaggio.\r

\r

Con l'espansione delle attività di Kel 12, la sfida di gestire le spese di oltre 100 tour leader internazionali è diventata sempre più gravosa. Grazie a una suite di strumenti finanziari, Revolut Business ha permesso a Kel 12 di emettere carte di debito virtuali per i tour leader, consentendo spese in tempo reale e rendicontazione automatica delle spese, il tutto tramite l'app mobile Revolut Business. I tour leader possono ora semplicemente fotografare le ricevute e caricarle, mentre il team finanziario di Kel 12 ottiene visibilità immediata delle spese in tutte le valute, senza bisogno di riconciliazioni manuali o pile di carta.\r

Semplificare il lavoro\r

«Revolut Business ha completamente trasformato il modo in cui gestiamo le spese dei nostri tour leader - ha affermato Massimo Grossi, ceodi Kel 12 -. Quello che prima era un processo lento e manuale ora è fluido e automatizzato, risparmiando tempo prezioso e garantendo al contempo la piena conformità. La complessità è costosa e ora l'abbiamo eliminata dalle nostre operazioni finanziarie».\r

\r

Per i tour leader di Kel 12, i vantaggi sono tangibili: non c'è bisogno di portare grandi quantità di denaro contante, migliorando la sicurezza nel quotidiano; zero commissioni di cambio e tassi di cambio competitivi; caricamento spese rapido e semplice tramite dispositivo mobile; pagamenti con carta accettati in tutto il mondo, con prelievi Atm semplici e senza commissioni.\r

\r

«La nostra missione in Revolut Business è dare alle aziende la libertà di concentrarsi su ciò che conta davvero: il loro business - ha aggiunto James Gibson, general manager di Revolut Business -. Mentre Kel 12 si concentra sul creare esperienze di viaggio significative, la nostra tecnologia gestisce la complessità della gestione delle spese dietro le quinte, consentendo al reparto amministrativo di gestire facilmente le spese e la riconciliazione delle ricevute in tempo reale e senza sforzo».\r

\r

","post_title":"Kel 12 e Revolut Business insieme per la gestione delle spese dei tour leader","post_date":"2025-10-15T15:05:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760540755000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Cocooners e intende presidiare un segmento che in Italia ha un enorme potenziale di sviluppo. A presentarlo il ceo e founder Maurizio De Palma, che insieme a un team di professionisti fra i quali Valentina Rubbi mira a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel target dei viaggi over 55.\r

\r

«In verità il progetto è più ampio - spiega De Palma a Travel Quotidiano -. La nostra mission è infatti quella di promuovere un lifestyle consapevole e pienamente vissuto attraverso proposte che spaziano da viaggi e benessere a cultura, tecnologia e finanza personale».\r

\r

Nato nel 2021 come agenzia di viaggi, il progetto Cocooners si è sviluppato con la creazione di un vero e proprio tour operator, forte di una piattaforma digitale e marketplace che mira a intercettare il segmento b2b attraverso la collaborazione con le agenzie di viaggio. In pipeline infatti, un'area della piattaforma riservata al trade, che consentirà ai dettagliani di trovare le proposte più indicate per la clientela \"silver age\".\r

\r

«Si tratta di un target particolarmente interessante, sul quale vogliamo scommettere forse fra i primi in Italia con una proposta mirata - aggiunge De Palma -. Quello degli over 55 è un segmento che copre il 40% della popolazione italiana, che tradotto in cifre riguarda circa 15 milioni di persone. Di queste, 7-8 milioni potrebbero essere interessate a una proposta di qualità, rivolta a un viaggiatore culturalmente preparato, attento e curioso, con buona disponibilità di spesa e di tempo».\r

\r

A questo viaggiatore Cocooners indirizza una proposta ad hoc, attentamente valutata da Valentina Rubbi: «Abbiamo cominciato con una rosa di proposte in Nordafrica, Europa e Medio Oriente - spiega Rubbi -, che verranno progressivamente ampliate anche in base alle esigenze della community dei nostri viaggiatori». Perchè Cocooners non è solo una piattaforma: è una vera e propria community, attiva sia online che offline, che organizza eventi in presenza nelle principali città italiane come Milano e Roma e produce contenuti editoriali originali – articoli, interviste, guide – pensati per ispirare e coinvolgere il target. A questo si affianca un forte presidio digitale: newsletter con oltre 14.000 contatti attivi, canali social e format multimediali come le dirette di Cocooners Tv.\r

Favorire la socializzazione\r

«Un punto importante riguarda la socializzazione - aggiunge De Palma -: il tour operator mira infatti a organizzare viaggi per piccoli gruppi omogenei, sempre con accompagnatore in italiano, che favoriscono il contatto fra i partecipanti». Un lavoro che inizia prima del viaggio e prosegue dopo, con gli appuntamenti del \"Club del mercoledì\" e gli eventi speciali realizzati in collaborazione con gli enti del turismo.\r

\r

«In prospettiva, vorremmo diventare un punto di riferimento per il mercato e per le agenzie, che possono contare su viaggi disegnati ad hoc per il target degli over 55. A supporto delle vendite, stiamo mettendo a punto strumenti commerciali come la riduzione del supplemento singola e un piano commissionale incentivante. In programma anche un programma di formazione specifica, sia per il commerciale sia per le agenzie di viaggio e la garanzia di un'assistenza diretta da parte del nostro booking».\r

\r

Il progetto è ambizioso e l'entusiasmo non manca. «In questa prima fase puntiamo al consolidamento delle relazioni con enti del turismo, dmc e agenzie e allo sviluppo del prodotto. Dalla seconda metà del 2026 ci concentreremo su investimenti e crescita passando necessariamente dall'ottimizzazione della brand awareness del nostro marchio sul mercato».\r

\r

Ancora nel cassetto, ma in fase di studio, anche un progetto legato all'incoming con il presidio di alcuni mercati internazionali.\r

","post_title":"Cocooners, al via il tour operator dedicato alla \"silver age\"","post_date":"2025-10-15T14:55:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1760540106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Room Mate Hotels torna in pista con il Room Mate Lime Tree, una townhouse vittoriana a Londra, nel cuore del quartiere di Belgravia che combina architettura storica e design moderno.\r

\r

L’edificio è stato ristrutturato nel 2020 dallo studio londinsese Fraher & Findlay Architects, che ne ha preservato i dettagli originali integrandoli con un design contemporaneo caratterizzato da palette calde firmate Farrow & Ball, carte da parati decorative e materiali naturali.\r

\r

Acquisito nel 2023, il Room Mate Lime Tree rappresenta la prima presenza stabile del brand nel mercato britannico ed oggi dispone di 26 camere oltre a “The Butterfly”, un caffè-ristorante molto frequentato anche dai londinesi, e un giardino privato che offre un raro rifugio di quiete a pochi passi da Buckingham Palace.\r

\r

Pur entrando a far parte di una realtà internazionale, l’hotel ha mantenuto la sua identità autentica e accogliente che ne hanno fatto un punto di riferimento nel quartiere londinese.\r

\r

«Londra è una delle mie città preferite e tutti dovrebbero visitarla almeno una volta nella vita - racconta Kike Sarasola, fondatore e presidente di Room Mate Hotels -. Stavamo cercando da anni il luogo giusto per portare nel Regno Unito la nostra strategia di valorizzazione di edifici iconici. Room Mate Lime Tree è l’hotel perfetto, con la sua reputazione consolidata, il suo design elegante e un team straordinario».\r

Posizione privilegiata\r

La posizione al 135-137 di Ebury Street rende l’hotel il luogo ideale per vivere l’autunno londinese: dalle passeggiate tra i viali di Hyde Park agli eventi come la London Cocktail Week, le celebrazioni dell’Oktoberfest, le grandi mostre stagionali e i mercatini di quartiere.\r

\r

L’affermazione del Room Mate Lime Tree nel mercato britannico rappresenta un momento chiave in un periodo di forte crescita per Room Mate Hotels. Nel 2024 il gruppo ha registrato un aumento dei ricavi del 23% su base annua, superando i 128 milioni di euro, e ha ampliato il proprio portfolio con nuove acquisizioni, tra cui l’hotel Marmont di Ginevra.\r

\r

","post_title":"Room Mate Hotels a Londra con il Lime Tree","post_date":"2025-10-15T13:22:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760534561000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499236","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con 97 milioni di clienti l’anno, 10 mila corse al giorno e una flotta di 3 mila bus, Busitalia ha rilanciato la propria offerta durante l'ultimo Ttg di Rimini, un’opportunità a 360 gradi all’insegna dell’intermodalità.\r

\r

«Busitalia è ancora poco conosciuta - spiega Flavio Nogara, presidente della società controllata al 100% da Trenitalia - per questo è importante promuovere i nostri servizi e la nostra flotta che è a disposizione del mercato del turismo nazionale e internazionale. Un’offerta, che insieme a quella di Trenitalia, rappresenta la reale opportunità di accorciare le distanze in modo confortevole e sicuro. Insieme percorriamo la strada verso l’integrazione e l’intermodalità, con un servizio capillare».\r

\r

Il 75% degli stranieri che visitano l’Italia si ferma sul 4% del territorio.\r

\r

«Il dato è positivo - aggiunge Francesco Cacciapuoti, direttore sales Trenitalia - ed è evidente quanto si possa crescere ancora. Trenitalia e Busitalia offrono la migliore opportunità di trasporto per raggiungere i borghi ed i siti archeologici. L’obiettivo è proseguire insieme con nuovi piani di sviluppo».\r

\r

Oltre ai servizi per il trasporto pubblico locale, Busitalia, offre noleggi con conducente, servizi di lunga percorrenza a comfort maggiorato, bus per congressi. In occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina saranno forniti i servizi bus.\r

\r

«L’obiettivo è far capire chi siamo e cosa offriamo – conclude Serafino Lo Piano, amministratore delegato Busitalia – per questo abbiamo lanciato un messaggio chiaro alle agenzie e agli operatori: ′chiamateci, perché la nostra presenza, insieme a Trenitalia, è ancora più grande′. Siamo capaci di arrivare al cuore della destinazione».","post_title":"Busitalia: «Insieme a Trenitalia arriviamo al cuore della destinazione»","post_date":"2025-10-15T12:42:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760532146000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499199","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Spezia si sta consolidando sempre più come destinazione turistica. La promozione mirata portata avanti in questi anni sta dando ottimi risultati come confermato dai dati dei flussi turistici disponibili a luglio 2025 confrontati con i dati del 2024, forniti dall’Osservatorio regionale grazie ai quali è possibile fare una prima valutazione, seppure parziale, dell’andamento della stagione turistica.\r

\r

Dai dati disponibili ad oggi si una sostanziale tenuta dei numeri degli arrivi e delle presenze nella orovincia della Spezia, con un lieve calo delle presenze, ma a un sostanziale incremento degli arrivi e delle presenze a livello comunale, con addirittura un aumento del 4% delle presenze registrate fino a luglio.\r

\r

A livello comunale si registrano dati tutti positivi: nel 2025 gli arrivi sono stati 194.945, il +3,38% rispetto al 2024; le presenze si sono attestate a 433.709, il +4,07% rispetto al 2024.\r

\r

Nel territorio comunale si registra un importante aumento del turismo italiano (+11,86) e una sostanziale tenuta del turismo straniero (+1,08) in controtendenza quest’ultimo dato rispetto alla Liguria (-0,93).\r

\r

Più in particolare a livello provinciale si registra una sostanziale tenuta dei flussi: 636.884 arrivi, il +0,51% rispetto al 2024. Hanno valore negativo solo i mesi di marzo e luglio, segno che la destagionalizzazione a livello provinciale e di area vasta comincia a funzionare.\r

\r

In generale si registra un lieve calo dei turisti stranieri su tutta la Liguria (-0,93) dovuto alle incerte e preoccupanti dinamiche internazionali.\r

\r

«Il turismo rappresenta un importante motore dell’economia spezzina - spiega il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini -. In particolare, offre nuove opportunità alle giovani generazioni, che trovano in questo ambito oggi così fiorente una prospettiva concreta di futuro. Gli arrivi e le presenze registrati confermano il trend positivo che sta vivendo la nostra città: oltre un milione e duecentomila notti trascorse sono la prova che le politiche turistiche stanno dando i risultati sperati. Per questo continuiamo a promuovere La Spezia, a far conoscere le sue bellezze agli esperti del settore di altri Paesi e a presentarla in tutto il mondo, così da mantenere e accrescere questo flusso, offrendo al contempo garanzie ai cittadini. Anche i progetti di destagionalizzazione stanno producendo risultati concreti: stiamo elevando la qualità dell’offerta turistica in ogni periodo dell’anno, con eventi, manifestazioni e iniziative che animano la città e la rendono ancora più attrattiva. A ciò si aggiunge il potenziamento delle campagne di comunicazione e di marketing territoriale».\r

\r

«I dati confermano che La Spezia – aggiunge l’assessore al turismo Maria Grazia Frijia - sta diventando una destinazione turistica sempre più riconosciuta e apprezzata, sia a livello nazionale che internazionale. Il lavoro svolto in questi anni, con una promozione mirata e una visione strategica, sta dando i suoi frutti. La destagionalizzazione è una sfida che stiamo affrontando con determinazione, attraverso progetti innovativi, campagne digitali e iniziative che valorizzano il territorio in ogni periodo dell’anno. Vogliamo che La Spezia sia vissuta e scoperta 365 giorni l’anno, come città accogliente, dinamica e ricca di esperienze autentiche».\r

\r

","post_title":"La Spezia si consolida come destinazione turistica","post_date":"2025-10-15T12:17:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1760530650000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499230","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono in vendita da oggi i biglietti di easyJet per volare da Roma Fiumicino a Birmingham, ultima delle destinazioni aggiunte dal vettore al network romano, che sarà attiva a partire dal 5 marzo 2026.\r

\r

La nuova rotta sarà operativa con quattro frequenze settimanali: lunedì, giovedì, venerdì e domenica. Con l’introduzione di questo collegamento, easyJet unisce Roma a una delle città più dinamiche del Regno Unito, ampliando le opportunità di viaggio per i propri passeggeri.\r

\r

La destinazione britannica porta a quota 19 le rotte operate dalla compagnia aerea a Fiumicino, di cui cinque verso il Regno Unito, affiancandosi a quelle già attive per Londra, Bristol, Manchester e, più recentemente, Glasgow.","post_title":"EasyJet: Birmingham è la quinta destinazione nel Regno Unito servita da Roma","post_date":"2025-10-15T12:11:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760530282000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499183","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Il Kenya offre tante opportunità di scoperta ai viaggiatori europei - afferma Elisabeth Odada, marketing manager Europa del Kenya Tourism Board -. Nel 2025 abbiamo avuto 92.000 arrivi dall’Italia e in quest’anno finanziario abbiamo l’ambizioso obiettivo di far crescere del 20% il vostro mercato. La crescita sarà favorita dalla disponibilità dei voli charter operati da Neos, che offrono un buon accesso al Kenya.\r

\r

Watamu è una delle destinazioni più amate dagli italiani e i visitatori possono volare direttamente sulla costa per vivere esperienze di beach&bush: spiaggia e safari. Gli arrivi turistici del 2024 provenivano per il 40% dal mercato africano e per il 20% da quello europeo, con un totale di 2,4 milioni di visitatori - 200.000 dei quali nordamericani - che hanno portato un guadagno record di 452 mld. L’obiettivo del Kenya Tourism Board è raggiungere i 5 mln di visitatori entro il 2027, con un’attenzione particolare alla tecnologia e all’innovazione».\r

\r

Il Kenya è una destinazione unica per il safari: «Un’esperienza che si può vivere già nella città di Nairobi, l'unica al mondo con un parco nazionale di 117km2 al suo interno. Nella nostra capitale si può anche visitare il Centro delle Giraffe o scoprire il lavoro del Sheldrik Wildlife Trust per la riabilitazione degli elefanti e dei rinoceronti. Il Kenya conta 480 km di coste e splendide spiagge. L’acqua è calda e non ci sono squali. Si possono quindi praticare in sicurezza tante attività marine: dalle immersioni allo snorkeling, fino alle crociere a bordo di un dhow tradizionale. Il viaggiatore del dopo-Covid è molto più attivo e vuole vivere avventure. Vuole fare rafting, hiking, trekking e anche rock climbing. In Kenya tutto è possibile: il Mount Kenya, nel National Park, è la seconda montagna più alta dell’Africa e, con i suoi tre picchi, è più scoscesa e impegnativa del Kilimanjaro. Abbiamo anche molte proposte per la bicicletta: nelle città, lungo la costa e nei parchi nazionali come il Masai Mara o l’Hell’s Gate, dove è stato girato il film Tomb Raider con Angelina Jolie.\r

\r

«Per rispondere alle esigenze degli ospiti il Kenya Tourism Board ha identificato circa 66 “Signature Experience” che sono state presentate a Nairobi nell’ambito della Magical Kenia Travel Expo 2025. Dal safari a piedi o in bicicletta sulle tracce dei rinoceronti alla cena in mezzo alle giraffe; dall’esplorazione delle oasi di mangrovie alle giornate trascorse con una famiglia keniota, fino all’esplorazione dei siti archeologici Unesco nel Kenya orientale. Siamo attenti alla conservazione del nostro territorio e vogliamo essere sostenibili, praticare un turismo responsabile valutando l’impatto ambientale» conclude Odada.\r

\r

Anne Kanini, responsabile media del Kenya Tourism Board, presenta uno dei progetti governativi: «Il programma 'One Tourist One Tree' ha l’obiettivo di piantare 1 5miliardi di alberi entro il 2032 e riguarda tutto il paese, insieme con il Kenya Tourism Board». Importante, infine, il posizionamento del Kenya come destinazione mice: «L’industria turistica si sta differenziando. Il mice sarà uno dei canali di sviluppo futuri - sottolinea Kanini - Stiamo aprendo nuovi convention-center come il Kenyatta International e stiamo aumentando il numero di camere disponibili per poter organizzare eventi di ogni dimensione non solo nelle grandi città come Nairobi, Mombasa e Malindi, ma anche nella natura. Luoghi come il parco del Masai Mara o l’esclusiva Watamu possono accogliere fino a 100/150 persone per un meeting. Il Kenya Tourism Board ha un team dedicato al mice che allestisce eventi in location esclusive.\r

\r

Vogliamo che il Kenya diventi una destinazione importante anche per il benessere e la salute, con una particolare attenzione allo yoga. Il prodotto è sempre più definito e la bella Lamu, cittadina a nord della costa del Kenya, organizza ogni anno a fine ottobre il Lamu Yoga Festival, un evento immersivo supportato dal Kenya Tourism Board che porta grandi numeri e garantisce all’Africa un ruolo importante sulla mappa globale del wellness. Nel corso dell’anno ci sono altri due festival dello yoga a Kilifi, sulla costa, che è diventata il luogo di riferimento per tutte queste manifestazioni. Un altro importante obbiettivo è lo sviluppo del turismo crocieristico».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Kenya Tourism Board: focus sul mercato europeo e sullo sviluppo mice e wellness","post_date":"2025-10-15T10:53:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760525610000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499197","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Isole Cook sempre più facilmente raggiungibile grazie all'apertura di nuove rotte, alla maggiore frequenza dei voli e ad un'offerta ampliata che consolida la sua posizione come una delle mete più attraenti e accessibili del Pacifico.\r

L'arcipelago diventa l’estensione perfetta di un viaggio in Australia, con voli diretti senza scalo da Sydney e Brisbane, per un totale di 8 frequenze settimanali.\r

Le novità 2026 prevedono, da maggio, l'avvio di una nuova rotta di Jetstar tra Brisbane e Rarotonga, con 3 frequenze settimanali. Questo collegamento si aggiunge alla rotta diretta da Sydney, operativa dal giugno 2023, posizionando Jetstar come l'unica compagnia aerea che collega entrambe le città australiane con le Isole Cook. In totale, saranno offerti più di 110.000 posti all'anno tra l'Australia e l'arcipelago.\r

Le isole mantengono poi lo storico collegamento con la Polinesia Francese grazie a un massimo di 4 voli settimanali operati da Air Tahiti e Air Rarotonga. Dagli Stati Uniti, Hawaiian Airlines continua a collegare la costa occidentale con l'arcipelago attraverso voli settimanali via Honolulu, mentre dalla Nuova Zelanda, Air New Zealand e Jetstar operano almeno 10 voli settimanali da Auckland, rafforzando la posizione strategica della destinazione nella regione.\r

Il primo ministro delle Isole Cook, Mark Brown, ha sottolineato che questa espansione delle rotte rappresenta una spinta diretta per il turismo, che rappresenta circa il 75% del Pil nazionale.","post_title":"Isole Cook sempre più raggiungibili grazie al potenziamento dei collegamenti aerei","post_date":"2025-10-15T09:54:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760522097000]}]}}