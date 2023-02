‘Business Solutions’: è online il nuovo portale Air France-Klm per gli agenti di viaggio “Business Solutions”: è questo il nome del nuovo portale che Air France-Klm ha riservato al trade: in un unico ambiente si trovano le più recenti informazioni su entrambe le compagnie e si può anche persino gestire le procedure in modo autonomo. Il portale, che di fatto va a sostituire AgentConnect.biz, è disponibile al link: Home (afkl.biz) “Abbiamo sviluppato “Business Solutions” sulla base delle esigenze degli agenti di viaggio, con l’obiettivo di offrire loro una migliore esperienza nel trovare tutte le informazioni che cercano per aiutare i loro clienti – afferma Fabio Andaloro, direttore vendite di Air France-Klm per l’Italia -. Nel nuovo portale, che offre una visione chiara e strutturata dei contenuti, possono trovare, tra l’altro, informazioni sui viaggi dei loro clienti, notizie e aggiornamenti sulle nostre politiche e persino gestire in autonomia alcune procedure. In futuro prevediamo di aggiungere altre funzionalità”. Gli agenti possono accedere al portale senza doversi registrare come utente. Una funzione di ricerca avanzata condurrà direttamente alle informazioni specifiche che stanno cercando. E per le funzionalità sensibili con dati privati e legalmente protetti, il portale, sviluppato con le più recenti tecnologie, consente l’accesso utilizzando le credenziali AgentConnect.biz. L’obiettivo è quello di dare ai professionisti del viaggio una maggiore autonomia in un ambiente sicuro, in modo che possano svolgere sempre più spesso attività in autonomia, come la richiesta di assistenze o autorizzazioni.

