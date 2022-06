British Airways: possibile sciopero in vista del picco di traffico estivo

Nuovi e ulteriori disservizi in vista per i viaggiatori in partenza dall’aeroporto di Londra Heathrow, dove centinaia di dipendenti di British Airways hanno votato per uno sciopero da attuarsi nelle prossime settimane.

Gli iscritti ai sindacati Unite e Gmb, secondo quanto riferisce la Bbc, che sono per lo più addetti al check-in, hanno appoggiato l’azione sindacale: si tratta di 700 lavoratori che sciopereranno durante le vacanze estive, quando si prevede che la domanda dei viaggiatori sia vicina ai livelli pre-pandemici.

La mobilitazione viene ricondotta al mancato ripristino del taglio del 10% degli stipendi imposto durante il picco della pandemia. Le date dello sciopero saranno confermate nei prossimi giorni.

L’azione proposta riguarda meno del 50% del personale British Airways che lavora a Heathrow e che ricopre esclusivamente ruoli di contatto con i clienti.