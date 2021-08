Bosnia-Erzegovina protegge Wizz Air contro Ryanair per lo scalo di Tuzla

Ryanair ha sospeso la vendita dei biglietti aerei sulle due rotte che avrebbe dovuto lanciare per Tuzla, in Bosnia-Erzegovina, il mese prossimo, a seguito del rifiuto del governo locale di metterla in competizione con Wizz Air .

Dallo scorso maggio, il low cost irlandese avrebbe inaugurato due voli settimanali verso la sua seconda destinazione in Bosnia-Erzegovina da Düsseldorf-Weeze il 2 settembre 2021 e altri due da Karlsruhe-Baden Baden il 4 settembre. Ma il governo locale ha rifiutato di approvare l’accordo tra Ryanair e l’aeroporto di Tuzla, avendo deciso che non c’era dubbio che il suo partner strategico Wizz Air (unico operatore regolare a Tuzla, con una base e 15 strade tra cui Basilea-Mulhouse e precisamente Karlsruhe) sarebbe stato messo in una ” posizione equivoca ” e sottoposto a ” concorrenza sleale ” tra gli altri.