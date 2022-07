Boeing stima una crescita rallentata del fabbisogno di velivoli nei prossimi 20 anni

Boeing ha limato le previsioni di domanda globale di aeromobili per i prossimi due decenni, precisando però di aspettarsi che le consegne saranno stabili se si esclude il mercato russo.

Secondo le stime della casa costruttrice di Seattle, le compagnie aeree di tutto il mondo avranno bisogno di 41.170 nuovi velivoli nell’arco di 20 anni, la metà dei quali sarà destinata a velivoli sostitutivi e il 75% dei velivoli sarà costituito da aerei a corridoio singolo.

Una cifra, quella presentata ieri in occasione dell’apertura del Farnborough Airshow, che risulta in calo rispetto alla precedente previsione ventennale di 43.610 consegne. Questa stima esclude il mercato russo e la sua proiezione di 1.540 aerei, a causa della guerra in Ucraina e dell’incertezza su quando i produttori potranno nuovamente vendere aerei ai vettori russi.

Boeing ha leggermente aumentato la sua previsione per la domanda nei prossimi 10 anni, portandola a 19.575 consegne di aeroplani, una proiezione più alta anche escludendo il mercato russo. La società ha anche ridotto lievemente il tasso di crescita previsto per il traffico passeggeri a livello globale, portandolo al 3,8% dal 4%, ma ha aumentato le previsioni di crescita delle merci al 4,1% dal 4% dello scorso anno.

Boeing prevede comunque che la flotta aerea globale entro il 2041 sarà quasi raddoppiata, poiché viene confermata una ripresa della domanda mondiale ai livelli pre-Covid entro l’inizio del 2024.