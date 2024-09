Boeing migliora il salario. I dipendenti rifiutano. Ancora sciopero Ancora problemi (e abbastanza gravi) per Boeing. Il colosso Usa ha presentato un’offerta che definisce “migliore e definitiva” ai lavoratori in sciopero, nella costa occidentale degli Stati Uniti. La società ha offerto un aumento del salario del 30% in quattro anni, rispetto al precedente 25%. La nuova offerta consiste in un aumento immediato del 12%, seguito da rialzi del 6% ogni anno, nei tre anni restanti. Tuttavia l’Associazione internazionale dei macchinisti e dei lavoratori aerospaziali ha rifiutato l’offerta affermando che non è “abbastanza sufficiente a soddisfare le richieste” dei dipendenti e ha fatto sapere che non terrà una nuova votazione sulla proposta, subordinata all’approvazione entro venerdì. Perdita di diversi milioni di dollari Boeing, infatti, aveva fissato il 27 settembre come scadenza per la ratifica da parte dei membri del sindacato. 33.000 lavoratori dell’azienda aeronautica americana della regione nordoccidentale di Seattle sono in sciopero dal 13 settembre, nell’ambito della negoziazione del loro nuovo contratto collettivo. Più didal 13 settembre, nell’ambito della negoziazione del loro nuovo contratto collettivo. Questo sciopero, ultimo evento di un anno tumultuoso per l’azienda, potrebbe costare alla Boeing diversi miliardi di dollari, logorando le finanze già tese dell’azienda. Condividi

Il colosso Usa ha presentato un'offerta che definisce \"migliore e definitiva\" ai lavoratori in sciopero, nella costa occidentale degli Stati Uniti.\r

\r

La società ha offerto un aumento del salario del 30% in quattro anni, rispetto al precedente 25%. La nuova offerta consiste in un aumento immediato del 12%, seguito da rialzi del 6% ogni anno, nei tre anni restanti.\r

\r

Tuttavia l'Associazione internazionale dei macchinisti e dei lavoratori aerospaziali ha rifiutato l'offerta affermando che non è \"abbastanza sufficiente a soddisfare le richieste\" dei dipendenti e ha fatto sapere che non terrà una nuova votazione sulla proposta, subordinata all'approvazione entro venerdì.\r

Perdita di diversi milioni di dollari\r

Boeing, infatti, aveva fissato il 27 settembre come scadenza per la ratifica da parte dei membri del sindacato.\r

Più di 33.000 lavoratori dell'azienda aeronautica americana della regione nordoccidentale di Seattle sono in sciopero dal 13 settembre, nell'ambito della negoziazione del loro nuovo contratto collettivo.\r

\r

Questo sciopero, ultimo evento di un anno tumultuoso per l’azienda, potrebbe costare alla Boeing diversi miliardi di dollari, logorando le finanze già tese dell'azienda.\r

","post_title":"Boeing migliora il salario. I dipendenti rifiutano. Ancora sciopero","post_date":"2024-09-24T11:13:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1727176431000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475162","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates aggiunge capacità sul Sudafrica: la Dubai-Johannesburg vedrà infatti l'aggiunta di un quarto volo giornaliero, novità che segue l’annuncio recente del secondo volo giornaliero con A380 tra Dubai e Johannesburg, operativo dal 1° settembre, e conferma l’importanza strategica del Sudafrica nella vasta rete globale della compagnia.\r

\r

Il quarto volo giornaliero decollerà il 1° marzo 2025 e sarà operato da un Boeing 777-300er configurato con tre classi di servizio, offrendo ogni giorno 708 posti aggiuntivi in arrivo e in partenza dal principale aeroporto internazionale del Paese.\r

\r

«l Sudafrica è da tempo una meta molto popolare sia per chi viaggia per svago che per affari, con collegamenti verso Dubai e altre destinazioni - afferma Adnan Kazim, vicepresidente esecutivo e direttore commerciale del vettore -. Questo quarto volo giornaliero ci permette di rispondere al meglio alla crescente domanda di viaggi da e verso il Paese. Il nuovo collegamento ripristina la capacità offerta prima della pandemia, con 49 voli settimanali attraverso tre gateway. Operiamo in questo mercato da quasi tre decenni e continuiamo a guardare al Sudafrica come meta ideale per il turismo».\r

\r

Il quarto volo giornaliero rafforza ulteriormente la connettività all’interno della rete globale di Emirates, che conta oltre 140 destinazioni, ottimizzando gli orari verso le mete principali come Dubai, Thailandia e India, oltre a destinazioni europee come Regno Unito, Francia, Paesi Bassi e Germania.","post_title":"Emirates: salgono a quattro i voli giornalieri sulla Dubai-Johannesburg","post_date":"2024-09-24T10:41:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727174470000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475129","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Entro fine anno tutte le piattaforme di prenotazione Glamour, Vola Glamour e Viaggia Glamour, daranno la possibilità alle agenzie di viaggio di svolgere i pagamenti attraverso Travel Ledger. Nuova partnership dell'operatore toscano con la società specializzata nelle gestione delle transazioni e della rendicontazione b2b per l'industria del turismo. Le adesioni per le adv saranno ufficialmente aperte in occasione della prossima fiera di Rimini. \r

\r

Grazie a questa partnership, gli agenti affiliati a Glamour potranno così non solo prenotare e pagare in tempo reale le pratiche e i biglietti relativi ai programmi del to, ma anche accedere a un'ampia rete di fornitori già presenti su Travel Ledger. Questa innovazione consentirà di gestire tutti i pagamenti b2b da un unico conto bancario digitale, semplificando i processi finanziari quotidiani e migliorando l'efficienza operativa.\r

\r

\"Travel Ledger ha già dimostrato la sua efficacia nella gestione di volumi significativi in altri mercati europei per quanto riguarda i pagamenti b2b - spiega il direttore generale di Glamour, Nicola Bonacchi -. La piattaforma non solo offre a noi, ma anche ai nostri agenti, la possibilità di automatizzare l’intero processo di pagamento tramite bonifici immediati, consentendo a entrambe le parti di ridurre i costi bancari e risparmiare tempo.\"","post_title":"Nuova partnership Glamour - Travel Ledger per la gestione dei pagamenti delle adv","post_date":"2024-09-24T10:11:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727172709000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475136","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air rafforza il numero delle frequenze operate verso le destinazioni più richieste del Sud-est asiatico, tra cui Bali, Nha Trang e Phu Quoc, in risposta alla crescente domanda prevista per la prossima stagione invernale.\r

\r

Proprio durante la winter, la capacità offerta dalla compagnia dovrebbe raggiungere il 100% dei livelli pre-pandemia.\r

\r

Dal 20 ottobre il vettore aumenterà i voli sulla rotta Seoul Incheon-Bali, offrendo un collegamento due volte al giorno, rispetto agli attuali 11 voli settimanali. La rotta sarà operata con un Boeing 787-10 Dreamliner e l'operativo verrà mantenuto fino al 27 marzo 2025, al termine della stagione invernale.\r

\r

Korean raddoppierà poi il giornaliero operato sulla rotta Seoul Incheon-Nha Trang a partire dal 27 ottobre e sulla Seoul Incheon-Phu Quoc a partire dal 15 dicembre.\r

\r

Oltre al Sud-est asiatico, la compagnia aumenterà le frequenze anche sulle principali rotte nordamericane ed europee: dal 27 ottobre, la Seoul Incheon-Las Vegas passerà da cinque voli settimanali a collegamenti giornalieri; la Seoul Incheon-Vancouver passerà a 11 voli settimanali, seguiti da un servizio due volte al giorno a partire dal 1° dicembre. La compagnia aerea rafforzerà anche la Seoul Incheon-Madrid da tre a quattro voli settimanali.\r

\r

In Asia, la compagnia prevede di potenziare gli orari delle rotte di Kagoshima e Taichung, aumentando le frequenze fino a un servizio giornaliero per tutta la stagione invernale. Attualmente, la rotta Seoul Incheon-Kagoshima offre da tre a cinque voli settimanali, mentre la rotta Seoul Incheon-Taichung opera quattro volte a settimana.\r

\r

","post_title":"Korean Air: durante l'inverno la capacità raggiungerà il 100% dei livelli pre-Covid","post_date":"2024-09-24T09:48:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727171311000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475113","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates a caccia di personale di bordo in Italia, dove ha programmato tre giornate di reclutamento, con open day che si terranno il 25, il 27 e il 29 rispettivamente a Milano, Firenze e Bari.\r

Nel dettaglio il calendario prevede, a partire dalle ore 9.00:\r

\r

Milano, 25 settembre 2024: Hyatt Centric Milan Centrale, Via Giovanni Battista Pirelli, 20\r

\r

Firenze, 27 settembre 2024: Sina Villa Medici, Autograph Collection, Via Il Prato, 42\r

\r

Bari, 29 settembre 2024: Hi Hotel Bari, Via Don Guanella, 15/L \r

Gli eventi rientrano nel vasto piano della compagnia aerea di Dubai volto all'ampliamento del numero di dipendenti, un percorso iniziato nel 2022 e proseguito nel 2023, in cui Emirates ha assunto 8.000 membri dell'equipaggio di cabina, grazie anche all'organizzazione di open day dedicati in 353 città del mondo.\r

Nell'agosto del 2023, il team ha superato i 20.000 membri dell'equipaggio e oggi fanno parte del team multinazionale oltre 22.700 membri dell'equipaggio di cabina, tra cui più di 725 italiani. Per tutto il 2024, il team di reclutamento di Emirates sta organizzando eventi e giornate di recruiting in più di 460 città in sei continenti, con l'obiettivo di aumentare il numero degli attuali membri dell'equipaggio di cabina di un ulteriore 25%. La ricerca di nuovo personale di cabina arriva anche in parallelo al rinnovodegli A380 con l'inserimento della nuova classe di volo Premium Economy e la consegna dei nuovi Airbus A350 e Boeing 777-X.\r

Nel mirino della campagna mondiale c'è l'aggiunta di 5.000 membri al team dell'equipaggio.\r

La ricerca di nuovo personale è pensata soprattutto per chi si affaccerà presto al mondo del lavoro o per chi ha da poco mosso i primi passi nel settore: gli interessati devono inviare una candidatura online con un curriculum vitae aggiornato in inglese e una fotografia recente. Ulteriori informazioni sui requisiti per il processo di selezione sul sito della compagnia.","post_title":"Emirates torna a selezionare personale in Italia: tre open day il 25, 27 e 29 settembre","post_date":"2024-09-23T14:11:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1727100675000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475092","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Baviera d'autunno tutta da scoprire con Db-Öbb: con i treni EuroCity e Railjet Ng una volta raggiunta la stazione centrale di Monaco, si può viaggiare in libertà per tutto un giorno grazie alla possibilità di acquistare un biglietto giornaliero. \r

Il titolo di viaggio è valido su tutti i treni locali e regionali, i mezzi dei consorzi di trasporto pubblico e quasi tutti i bus di linea in Baviera. L’offerta, che parte da 29 euro, consente quindi di effettuare un numero di corse illimitato.\r

È perciò ideale per gite di un giorno o per chi ama viaggiare di notte con il biglietto regionale notturno per la Baviera. Perfetta per gruppi fino a 5 persone, mentre i bambini, di età compresa tra i 6 e i 15 anni, viaggiano, gratuitamente, (ogni gruppo può includere massimo 3 bambini).\r

Sono cinque i collegamenti quotidiani che transitano sulla linea Veneto/EmiliaRomagna -Trentino Alto Adige - Austria - Monaco di Baviera senza alcun cambio. Da Verona si parte ogni due ore: il primo treno è alle 9.01, l’ultimo alle 17.01; da Bologna invece le possibilità per partire sono tre: alle 7.45, alle 11.52 e alle 15.50.\r

Protagoniste dell’autunno a Monaco sono sicuramente feste ed eventi legati alla birra, uno su tutti l’Ocktoberfest, quest’anno in calendario dal 21 settembre al 6 ottobre 2024. La città è perfetta anche per chi ama la cultura e offre la possibilità di visitare musei, case nobiliari e pinacoteche. \r

I biglietti sono disponibili dall’Italia all’Austria a partire da 19,70 euro, fino in Germania da 39,90 euro e per i collegamenti in Italia a partire da 9,90 euro. ","post_title":"Db-Öbb promuove la Baviera d'autunno con un biglietto giornaliero","post_date":"2024-09-23T11:56:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727092565000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475077","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo una completa ristrutturazione durata due anni, ha aperto a Firenze la seconda struttura del brand Tivoli in Italia. Originariamente costituito da due edifici storici appartenenti alle famiglie aristocratiche fiorentine dei Gaddi e degli Arrighetti, l'ex Nh Collecton Palazzo Gaddi conserva al proprio interno numerose testimonianze del proprio passato, tra cui sale affrescate, dipinti d’autore e oggetti d’arte, molti dei quali risalenti al sedicesimo secolo. Il palazzo, espressione della tipica architettura fiorentina, è stato recentemente ristrutturato da due interior designer di fama internazionale, Patrizia Quartero e Guy Oliver, che hanno saputo preservarne il carattere e lo spirito nobile della sua storia rinascimentale.\r

\r

Tivoli Palazzo Gaddi offre 86 camere, incluse otto suite. Guidato nel ruolo di executive chef dalla stella Michelin italiana Iside de Cesare, insieme al resident chef Salvatore Canargiu, il ristorante Terrae promette un viaggio gastronomico nella cucina toscana e italiana, portando i prodotti freschi, locali e stagionali al centro dell'esperienza culinaria. Presente pure il giardino d'inverno Secret Garden. Sul rooftop bar Aria si può poi godere dei tramonti e della vista sulla città e sul Duomo. Con un menu firmato dalla stessa chef Iside de Cesare, propone aperitivi pre-cena, cocktail ispirati ai giardini fiorentini e sfizi gastronomici. La lobby ospita il Milton bar, chiamato così in onore di uno degli ospiti più illustri di Palazzo Gaddi, il poeta John Milton, che qui ebbe l'ispirazione per scrivere Il Paradiso Perduto durante il suo soggiorno nel 1638.\r

\r

Situato nel cuore di Firenze, Tivoli Palazzo Gaddi è vicino alle principali attrazioni culturali, tra cui il Duomo, il piazzale Michelangelo, la cappella Medicea e il mercato di San Lorenzo. L'hotel si trova inoltre a pochi minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella e a 20 minuti di auto dall'aeroporto Amerigo Vespucci.\r

\r

[gallery ids=\"475083,475084,475085\"]\r

\r

","post_title":"Aperto il secondo indirizzo Tivoli in Italia: è l'ex Nh Collection Palazzo Gaddi di Firenze,","post_date":"2024-09-23T11:24:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727090655000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475050","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates e il Museo del Futuro di Dubai ospiteranno dal 15 al 17 ottobre la prima Aviation Future Week, l’evento dedicato al mondo dell’aviazione e al suo futuro. La manifestazione offrirà una piattaforma unica per approfondimenti e discussioni incentrate su: viaggio dei passeggeri, futuro della domanda del traffico aereo, trasporto merci e logistica, oltre agli ultimi sviluppi futuri nell'intelligenza artificiale e nella realtà aumentata all’interno del settore. All’evento inaugurale parteciperanno i Ministri degli Emirati Arabi Uniti, gli alti funzionari governativi, i leader nel settore dell'aviazione, del settore aerospaziale, del trasporto aereo, della Manutenzione, Riparazione e Revisione e della logistica.\r

«Dubai è il luogo ideale per riunire i leader globali dell'aviazione e dell'aerospaziale, affinché possano discutere questioni cruciali e avviare collaborazioni importanti per ridefinire il futuro dell'industria durante l'Aviation Future Week - ha dichiarato Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e amministratore delegato di Emirates Airline & Group -. L'impegno strategico di Dubai nel sfruttare la tecnologia e l'innovazione, abbracciando la rivoluzione digitale, rappresenta un terreno fertile per esplorare nuovi approcci, spingere i limiti del possibile e ridefinire il viaggio dei passeggeri, mentre l'industria avanza verso il futuro.”\r

\r

Oltre al programma principale, l’Aviation Future Week includerà anche una ricca piattaforma espositiva, nella quale verranno presentate le ultime tecnologie aeronautiche. I visitatori potranno scoprire nuovi prodotti e fare networking con i rappresentanti del settore. Infine, Emirates e il Museo del Futuro guideranno una serie di workshop interattivi grazie al supporto dei team CX di Emirates, dnata, Emirates SkyCargo, Flight Operations, dei team di sostenibilità di Emirates e dnata, di Boeing e dell’Emirates Group Youth Council.","post_title":"Emirates protagonista dell'Aviation Future Week con il Museo del Futuro di Dubai","post_date":"2024-09-23T10:58:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727089084000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475052","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha celebrato con una grande festa nella proprie sed di Treviso i propri primi 40 anni Dimensione Turismo. Ad aprire l’incontro il presidente Mario Di Nicolantonio: “Festeggiamo quattro decenni di attività: un traguardo importante che afferma la presenza sul mercato di un’azienda solida che si è posta come riferimento nel settore turistico, grazie soprattutto alla costanza di collaboratori, partner e clienti. Ho cominciato l’attività nel 1984 a Carità di Villorba, per poi spostare la sede in via Diaz, in centro a Treviso, fino ad approdare nel 1998 nell’attuale sede di viale Montegrappa. Negli anni abbiamo lanciato sul mercato italiano delle mete innovative: San Andres, Cartagena, Birmania, Panama, Cipro Nord, Aruba, Montenegro e Natal in Brasile, scrivendo pagine importanti del turismo italiano e internazionale\".\r

\r

Un capitolo a parte merita Natal, dove il DBeach Resort è stato costruito con risorse proprie nel 2002: \"Oggi è una struttura ricettiva di riferimento per il turismo brasiliano e internazionale in cui lavorano 120 dipendenti. Tra le varie iniziative legate al resort, ricordo lo storico volo diretto Treviso – Natal, che ha riscosso un successo sorprendente. Siamo inoltre sempre stati attenti alla solidarietà: ne è un esempio la fondazione dell’associazione Amici di Natal per sostenere la casa do Menor Trabalhador che tutto l’anno offre vitto e istruzione a 300 bambini, proteggendoli dai pericolosi giri di droga e prostituzione\".\r

\r

Non solo: \"Negli anni abbiamo fatto conoscere la città di Treviso nel mondo e molti partner sono venuti a visitarla scoprendo una città bellissima di cui ancora oggi portano un bel ricordo. L’azienda ha attraversato momenti difficili, primo tra tutti la pandemia, ma sono sempre stati superati grazie alla collaborazione e alla fiducia di tutti voi. Siamo orgogliosi di aver mantenuto il nostro staff invariato, coltivando anche nei periodi più duri una visione di famiglia affiatata e unita. Un team che ha sempre dimostrato un alto livello di specializzazione nei tre settori che compongono la nostra azienda: tour operator, incentive e agenzia al pubblico. Quest’anno in particolare abbiamo avuto soddisfazioni importanti, superando il fatturato del 2019. Un ultimo sentito ringraziamento va a mia moglie che mi ha sempre supportato e accompagnato in questa avventura.”\r

\r

All’intervento di Di Nicolantonio sono seguiti i ringraziamenti di Ivo Zottarelli, responsabile del settore incentive (Morris Viaggi), di Agnese Zanetti, responsabile dell’agenzia al pubblico e di Laura Di Nicolantonio, responsabile prodotto e comunicazione. A concludere l’incontro, l’intervento del sindaco Mario Conte: “I 40 anni di un’attività sono un traguardo davvero importante. Questa azienda si fonda su valori fondamentali: in primis il valore della famiglia e poi la serietà sul lavoro accompagnata dalla solidarietà. Vi ringrazio perché viviamo in un periodo particolare, dovuto alla crisi economica ma ancor più a una crisi valoriale. E quando si incontrano delle realtà imprenditoriali che rappresentano dei contenitori di valori, credo sia importante riconoscerne il pregio e prenderle ad esempio”. La festa dei 40 anni continuerà alla fiera di Rimini presso il Villaggio Astoi, padiglione A3, stand 2-3.","post_title":"Dimensione Turismo in festa a Treviso per celebrare i primi 40 anni di attività","post_date":"2024-09-23T09:51:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727085065000]}]}}