Boeing: ancora uno stop per il 787 Dreamliner

Continuano le battute d’arresto per l’aereo a lungo raggio 787 Dreamliner di Boeing. La consegna di nuove copie di questo modello, sospesa dallo scorso maggio, non dovrebbe riprendere almeno fino alla fine di ottobre. La Federal Aviation Administration degli Stati Uniti ha infatti respinto una recente proposta del produttore di aeromobili in merito all’ispezione dei suoi aerei, secondo il Wall Street Journal.

Da ricordare che il 787 Dreamliner è il principale generatore di entrate per Boeing dopo il 737 MAX. Ma quest’ultimo è anche bloccato da più di due anni da un accumulo di problemi tecnici dopo due incidenti mortali. Tuttavia, nonostante le nuove battute d’arresto subite dal velivolo ad aprile a causa di un problema elettrico, gli ordini sono rimasti consistenti. Da maggio, Boeing ha venduto 280 copie del velivolo (di cui 200 alla United Airlines). Queste cifre dovrebbero tuttavia essere mitigate da diverse centinaia di cancellazioni, che portano il numero di ordini netti dall’inizio dell’anno a 157 dispositivi.