Blue Panorama: c’è l’accordo per la vendita con il Fondo Bateleur Capital

Blue Panorama volta pagina. Uvet Viaggi e Turismo Spa, società controllante della compagnia aerea ha infatti siglato il contratto di vendita con il Bateleur Capital LLC, fondo d’investimento statunitense con sede a New York con focus sull’aviazione civile, sullo shipping, sull’energia e sul real estate.

L’intesa prevede l’acquisto da parte del Fondo del 100% delle azioni di Blue Panorama a valle dell’ottenimento delle autorizzazioni da parte degli enti regolatori. Bateleur Capital LCC provvederà, inoltre, ad un prestito convertibile per supportare i bisogni finanziari di Bpa.

“Sono molto soddisfatto di aver sottoscritto questo accordo – ha dichiarato Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet e di Blue Panorama Airlines – per la prospettiva occupazionale e di stabilità che si apre per i dipendenti per effetto della scelta di un partner solido, competente e affidabile per il rilancio della compagnia aerea in un settore, come quello aeronautico, divenuto così complesso nell’era post Covid. Inoltre, questo accordo permetterà di sviluppare sinergie fra la nuova compagnia e il Gruppo Uvet in un momento in cui le prospettive di ripresa del turismo sono concrete”.

“Per noi – ha aggiunto il managing partner di Bateleur Capital, Aziz Hassanali – che operiamo da sempre nel settore aeronautico civile, la prospettiva di guidare un vettore anche in Italia costituisce una sfida che vogliamo affrontare e vincere”. L’esperienza del Fondo deriva dagli investimenti effettuati nella ristrutturazione e nel rilancio di alcune delle maggiori compagnie aeree nordamericane.

L’accordo si perfezionerà all’omologa della proposta di Concordato Preventivo di Blue Panorama Airlines che è ora sottoposta all’esame e alla valutazione da parte del Tribunale di Milano e degli organi della procedura concordataria.