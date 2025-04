Black out totale per Spagna e Portogallo. Scali e ferrovie bloccati Un mega blackout ha colpito l’intera Spagna oggi, poco dopo le 12.30, con effetti anche nel vicino Portogallo e in parte della Francia. L’interruzione della corrente ha fermato le metropolitane di Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia, mandato in tilt i semafori e lasciato senza elettricità anche l’aeroporto di Barajas. L’interruzione ha provocato anche problemi alle linee telefoniche. Il massiccio blackout ha creato problemi anche agli aeroporti e ai treni in gran parte della Penisola iberica, dove il traffico ferroviario è bloccato, come ha informato l’operatore ferroviario Renfe. I voli sono stati fermati negli scali di Madrid Barajas e Lisbona, mentre si riportano cancellazioni di voli a Barcellona-El Prat. Red Eletrica, la compagnia statale che gestisce l’intera rete di trasmissione dell’elettricità, ha annunciato di aver azionato i piani di emergenza e che “sta analizzando le cause” del black out “dedicando tutte le risorse per risolverlo”. Mobilitati anche governo e ministeri spagnoli anche se ancora non è stata fornita una spiegazione di quello che è successo. Anche l’Instituto Nacional de Ciberseguridad, l’istituto nazionale per la cyber sicurezza, sta valutando la situazione per capire se si sia trattato di un cyber attacco, anche se al momento non sono giunti una conclusione, si legge su “El Pais”. Il ministro portoghese per la Coesione territoriale non esclude che il black-out energetico possa essere dovuto a un attacco informatico: “C’è questa possibilità, ma non è stata confermata”, ha detto Manuel Castro Almeida ai microfoni della Rtp, la Tv di Stato portoghese. Dall’aeroporto di Lisbona arrivano intanto notizie di una situazione caotica e di zone dell’aeroporto ancora al buio. Condividi

