Binter punta a guadagnare quote di mercato a Madrid. A scapito di Air Europa A ridosso dell’apertura della base di Madrid (dove posizionerà due Embraer E195) il prossimo 1° febbraio, Binter ribadisce ambiziosi progetti di crescita da Barajas, in vista del completamento dell’acquisizione di Air Europa da parte del gruppo Iag, per ottenere il quale l’Antitrust Ue chiederà concessioni significative. A cominciare da quelle sul corridoio fra la capitale spagnola e le isole Canarie. Rodolfo Núñez, presidente di Binter, ha spiegato in un’intervista a Cinco Dias, che “vediamo un’opportunità nel processo di fusione tra Iberia e Air Europa (…) per sostituire Air Europa, la cui quota di mercato si aggira intorno al 20% o al 23%. Crediamo che questa operazione andrà avanti, ma significherà che molti o tutti gli slot di Air Europa nelle Isole Canarie dovranno essere messi a disposizione di altri operatori. E Binter vuole essere uno di questi. Stiamo cercando i migliori slot possibili e di consolidare le operazioni a Madrid”. I collegamenti del vettore, operativi da febbraio, saranno diretti a Gran Canaria e Tenerife. Proprio ieri Bruxelles ha puntato il dito contro possibili sovrapposizioni su diverse rotte a breve, medio e lungo raggio. “Non siamo stati salvati e il nostro patrimonio netto è positivo. La solvibilità è importante perché garantisce la continuità, e a questo aggiungiamo che non siamo un concorrente pericoloso per Iag perché operiamo in un altro segmento di mercato e le nostre dimensioni sono contenute”. Núñez è convinto che “Binter potrebbe essere un’alternativa per tre o quattro operatori per rimanere sulle rotte: quello predominante sarebbe IAG, attraverso Iberia Express e Vueling, e la seconda e terza posizione sarebbero contese tra noi e Ryanair”. Condividi

