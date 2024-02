Binter: «Con il debutto della base a Madrid si apre una nuova era» «Con l’apertura della base a Madrid si apre una nuova era per Binter, che quest’anno celebra anche i suoi primi 35 anni di attività»: Borja Bethencourt, international communications del vettore delle Isole Canarie, commenta il debutto dal T2 di Barajas dove, dallo scorso 1° febbraio, sono posizionati cinque aeromobili (quattro operativi e uno di back-up) che servono le rotte «per Gran Canaria e Tenerife, ciascuna con quattro frequenze al giorno». Il debutto con una base nella capitale spagnola e il relativo operativo rappresenta di fatto un’opportunità in più anche per i passeggeri italiani che non possono fruire dei voli diretti di Binter operati da Firenze e Venezia: «Dall’Italia è ora possibile partire dai principali aeroporti, raggiungere Madrid e da qui imbarcarsi su uno dei nostri voli verso le Canarie». Il vettore assicura inoltre «collegamenti gratuiti tra le isole dell’arcipelago per i passeggeri che partono dall’Italia. Questo servizio è reso possibile grazie all’ampia rete di connessioni che agevola i trasferimenti interni quotidiani. Sempre valido il servizio Discover, che consente ai passeggeri di scoprire due isole nello stesso viaggio con un piccolo costo aggiuntivo. Altro prodotto è poi l’AirPass Explorer, che permette invece di effettuare un minimo di tre voli fino a un massimo di otto attraverso l’arcipelago». Dall’isola di Gran Canaria i passeggeri italiani possono anche scegliere di proseguire il loro viaggio verso Dakar «sempre con un unico biglietto partendo da Firenze o Venezia». L’operativo 2024 vede Binter riproporre i «collegamenti annuali da Madeira con Gran Canaria e Tenerife Nord, cui durante l’estate si sommano anche i voli per Tenerife Sud, Lanzarote e Fuerteventura». Le prospettive per l’anno in corso sono «decisamente positive» e puntano ad una ulteriore crescita del traffico passeggeri, complice «l’elevata attrattività della destinazione Canarie e il nuovo posizionamento a Madrid». Condividi

