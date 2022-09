Bernd Bauer è il nuovo ceo di Eurowings Discover, che manterrà la stessa carica in Edelweiss

Bernd Bauer sarà il nuovo ceo di Eurowings Discover, dal prossimo 1° ottobre. Il manager, al contempo, manterrà anche la sua attuale posizione di ceo di Edelweiss, l’altra compagnia aerea leisure del gruppo Lufthansa.

Wolfgang Raebiger, precedente ceo di Eurowings Discover, assumerà il ruolo di chief operating officer e accountable manager della compagnia; Helmut Woelfel rimarrà come cco. In Edelweiss, David Birrer manterrà la sua posizione di chief operating officer, mentre Patrick Heymann continuerà a lavorare come chief commercial officer.

In questo modo, entrambi i vettori amplieranno e rafforzeranno il proprio team di gestione con l’obiettivo di mantenere la propria indipendenza e aumentare l’offerta di servizi nelle destinazioni turistiche più popolari per i cittadini tedeschi e svizzeri. Attualmente, Eurowings Discover ed Edelweiss concentrano le loro attività sui mercati leisure a breve, medio e lungo raggio, andando a integrare l’offerta delle altre compagnie aeree del gruppo Lufthansa nei diversi hub.