Beond: la nuova compagnia premium leisure collegherà Milano alle Maldive Beond prepara il debutto in Italia. La neonata compagnia aerea “premium leisure” ha infatti aggiunto Milano al network di destinazioni che saranno presto collegate con voli diretti alla capitale delle Maldive, Malè. Basata proprio a Malè, il vettore che ha visto la luce nel 2022 come jv tra Arabesque, una società di investimento con sede negli Emirati Arabi Uniti, e il Gruppo maldiviano Simdi, punta a operare da 50 destinazioni entro il 2028. I collegamenti con l’Europa, inizialmente operati con Airbus A319 (cui si affiancheranno poi gli A321) decolleranno il prossimo mese da Monaco di Baviera, il 15 novembre, e da Zurigo il 17 novembre. Ancora riserbo – ma per poco – sullo sbarco a Milano, che verrà ufficialmente presentato mercoledì 11 ottobre. “I nostri passeggeri potranno godere di un’incredibile esperienza premium durante il viaggio verso le Maldive – ha dichiarato Sascha Feuerherd, chief commercial officer di Beond -. Il nostro team è al lavoro per preparare il lancio del servizio con l’obiettivo di superare ogni aspettativa dei nostri primi clienti dal momento in cui prenotano con noi”. L’Airbus A319 è configurato con 44 poltrone lay-flat e garantisce un’esperienza di bordo di alto livello che include una cucina raffinata. La compagnia aerea ha recentemente ricevuto il certificato di operatore aereo alle Maldive dalla Maldives Civil Aviation Authority. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453628 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453630" align="alignleft" width="300"] Dario Dell’Aversana[/caption] Sand Tour annuncia in anteprima alla redazione di Travel Quotidiano l’inserimento di una nuova figura nell’organigramma aziendale. Cosimo Terrosi, questo il nome di colui ha avrà il compito di rendere più performante la componente tecnologica del to toscano. Terrosi vanta una solida esperienza nel mondo web marketing e It, maturata durante una sua precedente collaborazione con un to italiano, affinata in un secondo momento grazie alla decennale esperienza nel mondo fashion, di cui è stato parte attiva sviluppando un nuovo approccio It e web marketing. “Con l’arrivo di Cosimo speriamo davvero di fare quel balzo in avanti a livello tecnologico che ci serve per poter dare sempre più strumenti alle agenzie di viaggio – dichiara il direttore prodotto Sand Tour, Dario Dell’Aversana -. Cosimo lavorerà su due grandi fronti all’interno dell’azienda: il primo con l’obiettivo di rendere sempre più flessibile, dinamico e legato alle esigenze delle agenzie il nostro booking online. Vi sarà una maggiore integrazione tra tutti i nostri voli in dinamico, di linea e low cost, con le nostre strutture e anche in combinata con tutti i nostri tour. Per noi questo sarà fondamentale, perché è uno strumento su cui desideriamo puntare sempre di più. Il secondo obiettivo di Cosimo sarà lo sviluppo di un sito legato alle agenzie, dove saranno disponibili blog di viaggio, nonché informazioni inerenti la destinazione e non solo i nostri alberghi o le nostre strutture”. Già a fine agosto è stata lanciata la versione due del booking online per le agenzie, che evidenzia con dei bollini gialli le partenze per i charter e snellisce di molto la fase di prenotazione. Ma è con Terrosi a fine 2023 che verrà rilasciata la prima parte dei nuovi importanti sviluppi. Ed entro la prossima primavera sarà totalmente rivista anche la parte web per le agenzie, per le quali è già previsto un webinar in cui verranno spiegate tutte le variazioni apportate sul lato adv. [post_title] => Cosimo Terrosi new entry area It di Sand Tour [post_date] => 2023-10-09T12:35:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696854934000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453612 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Czech Airlines compie un secolo di vita: la compagnia aerea, fondata il 6 ottobre 1923, ha celebrato l'anniversario all'aeroporto di Praga. "Le storie di Czech Airlines e dell'aeroporto di Praga condividono un lungo percorso comune che è stato impresso nella storia dell'aviazione ceca . ha dichiarato Jiří Pos, presidente del consiglio di amministrazione dell'aeroporto di Praga - È quindi con piacere che ci uniamo ai festeggiamenti di Czech Airlines, che opera all'aeroporto Václav Havel di Praga, e crediamo che la nostra collaborazione si svilupperà ulteriormente nel prossimo futuro". All'interno dello scalo Václav Havel è possibile scoprire attraverso una mostra dedicata i dettagli dei 100 anni di storia di Czech Airlines: la mostra è allestita nel corridoio di collegamento tra i Terminal 1 e 2 e sarà visitabile sino alla fine dell'anno. Il vettore ha anche creato una sezione speciale sul suo sito web con fatti, eventi chiave, storie e foto dei suoi 100 anni di storia. "I cento anni di storia della Czech Airlines sono stati segnati da una serie di pietre miliari, trionfi ma anche sfide. Infine, ma non meno importante, è anche legata ai ricordi e alle esperienze di milioni di passeggeri. Sono lieto che, visti i tempi molto difficili che la compagnia ha dovuto attraversare di recente, Czech Airlines possa oggi celebrare il 100° anniversario della sua fondazione come quinta compagnia aerea più antica al mondo e ancora in attività", ha dichiarato Petr Kudela, presidente del Consiglio di amministrazione del vettore. Per il centenario sono stati creati due regali commemorativi in edizione limitata: una medaglia commemorativa e un libro intitolato Sto Letadel ČSA (100 anni della Czech Airlines). Entrambi i regali saranno disponibili per l'acquisto nel negozio di souvenir dell'aeroporto Václav Havel, situato nel Terminal 2, a partire dalla fine di ottobre. [post_title] => Czech Airlines celebra un secolo di attività con una mostra all'aeroporto di Praga [post_date] => 2023-10-09T11:57:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696852621000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453607 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_364990" align="alignleft" width="300"] Il ceo di Alidays, Davide Catania[/caption] Uno strumento dinamico, sempre pensato a supporto e integrazione della consulenza: il nuovo nato in casa Alidays sarà tra le novità per la stagione 2023-2024 che l'operatore milanese presenterà durante la prossima fiera di Rimini, in programma dall'11 al 13 ottobre. Per l'occasione, verranno illustrate e raccontate le modalità, ma soprattutto il significato, con cui la nuova creazione supporta la progettazione di un viaggio; sia a Rimini e sia nei giorni successivi con formazioni in presenza e webinar. Tale sistema di nuova generazione agevolerà in particolare l’ascolto del cliente, abiliterà modalità di progettazione efficienti ed efficaci del viaggio, a misura di persona. E lo farà attraverso specifiche funzionalità che verranno raccontate allo stand Alidays, presso il padiglione A3, stand 006 del villaggio Astoi, dove sarà presente la direzione aziendale e il team commerciale del to. [post_title] => Alidays lancia un nuovo strumento per la consulenza e l'ascolto del cliente [post_date] => 2023-10-09T11:52:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696852324000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453601 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si apriranno il prossimo 23 di ottobre le vendite per il prossimo anno di Gnv. Saranno disponibili le partenze fino al mese di settembre, per tutti i collegamenti operati dalla compagnia. Inoltre, a coloro che prenoteranno nelle prime due settimane, fino al 6 novembre, con disponibilità limitata, verrà riconosciuto uno sconto del 40% per tutti i viaggi in programma da novembre 2023 a settembre 2024 compresi, su tutte le tratte a esclusione delle linee Baleari. "Si tratta di un segnale forte che intendiamo dare a tutto il settore trade: una sorta di rampa di lancio simbolica per l’avvio del prossimo anno e il raggiungimento degli obiettivi che insieme potremo portare a termine. – afferma Matteo Della Valle, passengers sales & marketing staff director di Gnv –. Le agenzie di viaggi si confermano sempre più un partner fondamentale per il nostro business e anche nel 2023 il primo canale di vendita per la compagnia, registrando una crescita dell’8% rispetto al 2022. Come riconoscimento nei loro confronti abbiamo quindi deciso di istituire un nuovo cluster di agenzie partner, la Premium, dedicata ai dieci operatori che si distingueranno non solo a livello di performance commerciali ma anche per il grado di collaborazione raggiunto con noi, in termini di know-how e sinergie.” Per consentire ai propri clienti di programmare il viaggio con maggiore flessibilità e serenità, Gnv garantisce la possibilità di cancellare il viaggio prenotato senza alcuna penale fino a 14 giorni prima dalla data di partenza. Anche per la prossima stagione sarà possibile scegliere l’opzione Prevendita che consentirà, per acquisti dal 23 ottobre al 6 novembre e per viaggi fino a settembre 2024, di prenotare il biglietto versando solo il 10% del totale (tasse incluse) e di concludere la procedura d’acquisto entro 30 giorni prima della partenza [post_title] => Gnv: dal 23 ottobre si aprono le vendite per la stagione 2024 [post_date] => 2023-10-09T11:44:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696851855000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453591 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per la prima volta in assoluto, Norwegian Cruise Line ha aperto lo scorso 2 ottobre la vendita di tre nuove categorie di cabine singole, tra cui le Solo Inside, Solo Oceanview e Solo Balcony disponibili per le future crociere a partire dal prossimo 2 gennaio. Con prezzi e disponibilità che variano in funzione della destinazione e dalla domanda, i passeggeri individuali possono aspettarsi di pagare una tariffa inferiore rispetto a quella di una tradizionale cabina doppia, uso singola. "Da quando abbiamo lanciato per la prima volta le nostre cabine singole nel 2010 con la Norwegian Epic, sono diventate subito molto popolari - spiega il presidente di Norwegian Cruise Line, David Herrera -. Siamo sempre attenti alle esigenze dei nostri ospiti. Dopo aver registrato la crescente domanda di persone che scelgono di viaggiare da sole, abbiamo ora ampliato le cabine singole su tutta la nostra flotta". Gli ospiti che soggiorneranno nelle nuove categorie di cabine avranno anche accesso alla Studio lounge, disponibile su una selezione di navi, che offre uno spazio dedicato al relax, un bar con birra e vino e una varietà di snack serviti ogni giorno. Oltre alla propria lounge, gli ospiti potranno godere di attività dedicate ai viaggiatori single per socializzare. Grazie all’introduzione di cabine singole su tutte e 19 le navi della flotta (in precedenza disponibili solo su nove navi), i viaggiatori singole avranno maggiori opportunità di visitare destinazioni comprese nella propria lista dei desideri come Asia, Africa, Australia e Nuova Zelanda. La novità risponde al crescente aumento della popolarità dei viaggi per single. Secondo un’indagine Travelport, questa domanda ha rappresentato quasi il 18% delle prenotazioni globali. Più recentemente, nelle statistiche sui viaggi da single, Radical Storage ha registrato un aumento del 267% delle ricerche online per il termine "viaggio da single" tra dicembre 2020 e aprile 2022. Inoltre, dal 2019 al 2022, Ncl ha osservato un aumento degli ospiti che prenotano cabine con singola occupazione in cabine doppie. [post_title] => Ncl aumenta l'offerta di cabine single: oltre mille soluzioni disponibili su tutte le navi della flotta [post_date] => 2023-10-09T11:38:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696851481000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453579 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Beond prepara il debutto in Italia. La neonata compagnia aerea "premium leisure" ha infatti aggiunto Milano al network di destinazioni che saranno presto collegate con voli diretti alla capitale delle Maldive, Malè. Basata proprio a Malè, il vettore che ha visto la luce nel 2022 come jv tra Arabesque, una società di investimento con sede negli Emirati Arabi Uniti, e il Gruppo maldiviano Simdi, punta a operare da 50 destinazioni entro il 2028. I collegamenti con l'Europa, inizialmente operati con Airbus A319 (cui si affiancheranno poi gli A321) decolleranno il prossimo mese da Monaco di Baviera, il 15 novembre, e da Zurigo il 17 novembre. Ancora riserbo - ma per poco - sullo sbarco a Milano, che verrà ufficialmente presentato mercoledì 11 ottobre. "I nostri passeggeri potranno godere di un'incredibile esperienza premium durante il viaggio verso le Maldive - ha dichiarato Sascha Feuerherd, chief commercial officer di Beond -. Il nostro team è al lavoro per preparare il lancio del servizio con l'obiettivo di superare ogni aspettativa dei nostri primi clienti dal momento in cui prenotano con noi". L'Airbus A319 è configurato con 44 poltrone lay-flat e garantisce un'esperienza di bordo di alto livello che include una cucina raffinata. La compagnia aerea ha recentemente ricevuto il certificato di operatore aereo alle Maldive dalla Maldives Civil Aviation Authority. [post_title] => Beond: la nuova compagnia premium leisure collegherà Milano alle Maldive [post_date] => 2023-10-09T11:36:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696851366000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453592 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_400284" align="alignleft" width="300"] Giovanni Giussani[/caption] I4T partecipa alla nuova edizione di Ttg Travel Experience lanciando una sfida a tutti gli operatori del settore turistico: entrare a far parte della rivoluzione del mondo delle polizze assicurative. In che modo? Adottando le polizze parametriche, una novità assoluta in Italia per il ramo travel: si tratta di coperture assicurative che intervengono automaticamente al verificarsi di determinati eventi, o “parametri”, senza la necessità per l’assicurato e la sua agenzia di aprire un sinistro e di dimostrare il danno subito. La prima copertura parametrica presentata da I4T cui ne seguiranno altre nei prossimi mesi, garantisce all’assicurato un indennizzo automatico di 150 euro nel caso in cui il suo volo registri un ritardo all’atterraggio pari o superiore a 3 ore. Il prodotto è stato sviluppato in collaborazione con Revo Insurance, compagnia specializzata nell’offerta di soluzioni assicurative all’avanguardia, basate sulla tecnologia e sull’analisi dei dati, attiva nei rami danni, con focus sul comparto delle PMI. La copertura è già disponibile per le agenzie sul portale agenti di I4T come estensione rispetto alle classiche polizze Medico, Bagaglio e Annullamento. Le polizze parametriche saranno approfondite nell’ambito del convegno “L’Agenzia in Viaggio con l’Oracolo” a cura della Giusy Fiscella, legal affairs manager I4T e S4T, con il supporto di Revo Insurance e di noti professionisti provenienti dal mondo accademico. Il convegno trae il titolo dalla figura dell’Oracolo, che nelle polizze parametriche indica la fonte di riferimento della compagnia per la valutazione del sinistro, ed è in programma giovedì 12 ottobre dalle 16:30 alle 18 in Sala Diotallevi 2: durante l’incontro saranno dibattuti dal punto di vista assicurativo e legale anche alcuni dei temi caldi del momento, come i disagi del trasporto aereo, il danno da vacanza rovinata, il diritto d’autore sulle immagini e le insidie legate all’impiego di algoritmi basati sull’intelligenza artificiale. Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T dichiara: «Il denominatore comune del nostro lavoro è l’analisi dei rischi, unita alla costante ricerca di soluzioni innovative per migliorare la competitività degli agenti di viaggio. Nei primi 3 trimestri del 2023, la fiducia dimostrata dal trade è andata ben oltre le nostre migliori aspettative: registriamo incrementi a doppia cifra sia in termini di fatturato, sia di nuove agenzie che hanno scelto di collaborare con noi, producendo da subito volumi importanti. L’aspetto più significativo, tuttavia, è il miglioramento delle performance delle agenzie che da più tempo si affidano a noi, a dimostrazione di una stima che continua a crescere negli anni». Oltre alle polizze parametriche, I4T presenterà 2 novità. In primo luogo, un set di polizze “cyber” contro eventuali attacchi hacker, perdita di dati o problemi tecnici che possono compromettere l’attività di agenzie e tour operator. In secondo luogo, I4School, una soluzione ad hoc pensata per intercettare il segmento del turismo scolastico: la polizza offre coperture di assistenza, spese mediche, bagaglio e annullamento per viaggi di durata fino a 45 giorni, con partenza e rientro in Italia. È rivolta esclusivamente agli studenti iscritti all’istituto scolastico che organizza il viaggio e ai loro docenti/accompagnatori, ed è disponibile a tariffe decisamente competitive, con massimale fino a 2.000 euro senza franchigia in caso di annullamento. [caption id="attachment_255960" align="alignleft" width="300"] Christian Garrone[/caption] “Il buon andamento della domanda di viaggi unito al contesto di generale incertezza – commenta Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – ha influito positivamente sul mercato delle polizze travel. In generale, l’offerta assicurativa sta dimostrando di essere ben allineata alle esigenze e alle aspettative di viaggiatori e agenti di viaggio, anche grazie all’introduzione di nuovi prodotti, come le polizze parametriche. Di fronte a sempre mutevoli ed imprevedibili circostanze, come il recente blocco dei collegamenti ferroviari tra Italia e Francia o gli incendi e le alluvioni degli ultimi mesi, più che adeguate coperture assicurative quello che manca agli organizzatori di pacchetti di viaggio è il supporto legale: l’organizzatore può emettere penali? Come può gestire annullamenti e riprotezioni nel rispetto del Codice del Turismo? Per questo noi affianchiamo gli operatori con S4T, la nostra società di assistenza legale e consulenza professionale che aiuta i clienti a districarsi anche tra i diritti e i doveri connaturati a queste circostanze straordinarie”. [post_title] => I4T si presenta al Ttg di Rimini con le nuove polizze parametriche [post_date] => 2023-10-09T11:34:26+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696851266000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453585 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453589" align="alignleft" width="300"] Emanuele Lorusso[/caption] Una new entry e un gradito ritorno. Forte di una crescita importante a livello globale nei primi nove mesi dell’anno con un +26% rispetto allo stesso periodo del 2022, Master Explorer potenzia la propria forza vendite, arricchendo la copertura territoriale grazie all’ingresso in squadra di due area manager. Si tratta di Bruno Normanno che, come agente plurimandatario, avrà la supervisione del mercato del Centro-Nord Italia, nonché di Stefano Convertini che, ritornato nell'azienda con sede a Bari, coordinerà invece il business del Sud Italia. Le due figure si occuperanno di gestire e affiancare i vari responsabili di regione, riportando direttamente al manager commerciale, Emanuele Lorusso. La crescita recente di Master Explorer riguarda sia il segmento leisure del lungo raggio (+100% rispetto al 2022 grazie al successo delle proposte Stati Uniti e Medio-Oriente), sia la business travel unit, quest’ultima oggetto a breve di un focus importante a livello di investimenti, necessari per accompagnarne lo sviluppo strategico sia in termini di prodotto, sia di servizio pre-post sales. Master Explorer parteciperà con il suo staff commerciale al completo alla prossima fiera di Rimini, in programma dall'11 al 13 ottobre, in partnership con il gruppo Faro (pad. A3 - stand 113). [post_title] => Master Explorer rafforza i sales con Bruno Normanno e Stefano Convertini [post_date] => 2023-10-09T11:24:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696850658000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453582 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453583" align="alignleft" width="300"] La Moby Orli[/caption] Sono la Genova-Ajaccio-Porto Torres e la Piombino-Bastia le due nuove linee Moby per la Corsica. Le novità giungono dopo una stagione che ha visto il raddoppio dei passeggeri trasportati verso l'isola francese. Le tratte arricchiscono ulteriormente il network di rotte storiche: Genova-Bastia, nonché Livorno-Bastia e Santa Teresa di Gallura-Bonifacio. La prima delle nuove rotte è dunque la Genova-Ajaccio-Porto Torres: una linea che nasce a grande richiesta del pubblico che raggiunge la Corsica da tutto il Nord-Ovest italiano, Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ma anche dal resto del Nord, dalla Svizzera, dalla Germania e in generale dall'Europa settentrionale. Il prolungamento della linea fino a Porto Torres permetterà inoltre di incrementare ulteriormente l’interscambio fra Sardegna e Corsica, sia dal punto di vista turistico sia dal punto di vista commerciale: un rapporto che già Moby assicura tutto l’anno con la Bonifacio-Santa Teresa di Gallura. La seconda nuova linea è poi la Piombino-Bastia che è una specie di metropolitana del mare fra Italia e Corsica, visto che è la più veloce fra tutti i collegamenti continentali con l’isola francese. In più, per permettere ai passeggeri di gustare la Corsica anche in primavera e a inizio autunno, le linee fra Livorno e Genova e Bastia partiranno prima (da Livorno già a marzo) e termineranno dopo. La presentazione di queste novità nei collegamenti è avvenuta in questi giorni a bordo della Moby Orli, la nave della flotta che operava con le crociere sul mar Baltico, con 400 cabine di tutte le tipologie completamente rimesse a nuovo. E sono nuovi anche gli spazi comuni, con ristorante à la carte, bistrot con taglieri di salumi e formaggi, pizzeria, enoteca e una particolare attenzione ai prodotti tipici corsi, che verranno proposti nei menù e saranno presenti, dalle birre ai vini, anche nello shop di bordo, il più grande e fornito di tutta la flotta della Balena Blu. A completare questo legame fra l’Italia e la Corsica saranno anche le livree delle navi che serviranno l’isola, con la testa del moro simbolo dell’isola francese e altri elementi tipici corsi, arricchiti dal colore blu che è quello che più di tutti da sempre contraddistingue Moby e le sue navi. A disegnarli sono stati i vincitori del concorso bandito da Moby nelle scuole di design della Corsica premiati in questi giorni a bordo di Moby Orli. [post_title] => Moby raddoppia sulla Corsica. In arrivo due nuove linee da Genova e Piombino [post_date] => 2023-10-09T11:10:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696849827000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "beond la nuova compagnia premium leisure colleghera milano alle maldive" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":92,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4232,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453628","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453630\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dario Dell’Aversana[/caption]\r

\r

Sand Tour annuncia in anteprima alla redazione di Travel Quotidiano l’inserimento di una nuova figura nell’organigramma aziendale. Cosimo Terrosi, questo il nome di colui ha avrà il compito di rendere più performante la componente tecnologica del to toscano. Terrosi vanta una solida esperienza nel mondo web marketing e It, maturata durante una sua precedente collaborazione con un to italiano, affinata in un secondo momento grazie alla decennale esperienza nel mondo fashion, di cui è stato parte attiva sviluppando un nuovo approccio It e web marketing.\r

“Con l’arrivo di Cosimo speriamo davvero di fare quel balzo in avanti a livello tecnologico che ci serve per poter dare sempre più strumenti alle agenzie di viaggio – dichiara il direttore prodotto Sand Tour, Dario Dell’Aversana -. Cosimo lavorerà su due grandi fronti all’interno dell’azienda: il primo con l’obiettivo di rendere sempre più flessibile, dinamico e legato alle esigenze delle agenzie il nostro booking online. Vi sarà una maggiore integrazione tra tutti i nostri voli in dinamico, di linea e low cost, con le nostre strutture e anche in combinata con tutti i nostri tour. Per noi questo sarà fondamentale, perché è uno strumento su cui desideriamo puntare sempre di più. Il secondo obiettivo di Cosimo sarà lo sviluppo di un sito legato alle agenzie, dove saranno disponibili blog di viaggio, nonché informazioni inerenti la destinazione e non solo i nostri alberghi o le nostre strutture”.\r

\r

Già a fine agosto è stata lanciata la versione due del booking online per le agenzie, che evidenzia con dei bollini gialli le partenze per i charter e snellisce di molto la fase di prenotazione. Ma è con Terrosi a fine 2023 che verrà rilasciata la prima parte dei nuovi importanti sviluppi. Ed entro la prossima primavera sarà totalmente rivista anche la parte web per le agenzie, per le quali è già previsto un webinar in cui verranno spiegate tutte le variazioni apportate sul lato adv.","post_title":"Cosimo Terrosi new entry area It di Sand Tour","post_date":"2023-10-09T12:35:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696854934000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Czech Airlines compie un secolo di vita: la compagnia aerea, fondata il 6 ottobre 1923, ha celebrato l'anniversario all'aeroporto di Praga.\r

\r

\"Le storie di Czech Airlines e dell'aeroporto di Praga condividono un lungo percorso comune che è stato impresso nella storia dell'aviazione ceca . ha dichiarato Jiří Pos, presidente del consiglio di amministrazione dell'aeroporto di Praga - È quindi con piacere che ci uniamo ai festeggiamenti di Czech Airlines, che opera all'aeroporto Václav Havel di Praga, e crediamo che la nostra collaborazione si svilupperà ulteriormente nel prossimo futuro\".\r

\r

All'interno dello scalo Václav Havel è possibile scoprire attraverso una mostra dedicata i dettagli dei 100 anni di storia di Czech Airlines: la mostra è allestita nel corridoio di collegamento tra i Terminal 1 e 2 e sarà visitabile sino alla fine dell'anno. Il vettore ha anche creato una sezione speciale sul suo sito web con fatti, eventi chiave, storie e foto dei suoi 100 anni di storia.\r

\r

\"I cento anni di storia della Czech Airlines sono stati segnati da una serie di pietre miliari, trionfi ma anche sfide. Infine, ma non meno importante, è anche legata ai ricordi e alle esperienze di milioni di passeggeri. Sono lieto che, visti i tempi molto difficili che la compagnia ha dovuto attraversare di recente, Czech Airlines possa oggi celebrare il 100° anniversario della sua fondazione come quinta compagnia aerea più antica al mondo e ancora in attività\", ha dichiarato Petr Kudela, presidente del Consiglio di amministrazione del vettore.\r

\r

Per il centenario sono stati creati due regali commemorativi in edizione limitata: una medaglia commemorativa e un libro intitolato Sto Letadel ČSA (100 anni della Czech Airlines). Entrambi i regali saranno disponibili per l'acquisto nel negozio di souvenir dell'aeroporto Václav Havel, situato nel Terminal 2, a partire dalla fine di ottobre.","post_title":"Czech Airlines celebra un secolo di attività con una mostra all'aeroporto di Praga","post_date":"2023-10-09T11:57:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696852621000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453607","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_364990\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ceo di Alidays, Davide Catania[/caption]\r

\r

Uno strumento dinamico, sempre pensato a supporto e integrazione della consulenza: il nuovo nato in casa Alidays sarà tra le novità per la stagione 2023-2024 che l'operatore milanese presenterà durante la prossima fiera di Rimini, in programma dall'11 al 13 ottobre. Per l'occasione, verranno illustrate e raccontate le modalità, ma soprattutto il significato, con cui la nuova creazione supporta la progettazione di un viaggio; sia a Rimini e sia nei giorni successivi con formazioni in presenza e webinar.\r

\r

Tale sistema di nuova generazione agevolerà in particolare l’ascolto del cliente, abiliterà modalità di progettazione efficienti ed efficaci del viaggio, a misura di persona. E lo farà attraverso specifiche funzionalità che verranno raccontate allo stand Alidays, presso il padiglione A3, stand 006 del villaggio Astoi, dove sarà presente la direzione aziendale e il team commerciale del to.","post_title":"Alidays lancia un nuovo strumento per la consulenza e l'ascolto del cliente","post_date":"2023-10-09T11:52:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696852324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453601","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si apriranno il prossimo 23 di ottobre le vendite per il prossimo anno di Gnv. Saranno disponibili le partenze fino al mese di settembre, per tutti i collegamenti operati dalla compagnia. Inoltre, a coloro che prenoteranno nelle prime due settimane, fino al 6 novembre, con disponibilità limitata, verrà riconosciuto uno sconto del 40% per tutti i viaggi in programma da novembre 2023 a settembre 2024 compresi, su tutte le tratte a esclusione delle linee Baleari.\r

\r

\"Si tratta di un segnale forte che intendiamo dare a tutto il settore trade: una sorta di rampa di lancio simbolica per l’avvio del prossimo anno e il raggiungimento degli obiettivi che insieme potremo portare a termine. – afferma Matteo Della Valle, passengers sales & marketing staff director di Gnv –. Le agenzie di viaggi si confermano sempre più un partner fondamentale per il nostro business e anche nel 2023 il primo canale di vendita per la compagnia, registrando una crescita dell’8% rispetto al 2022. Come riconoscimento nei loro confronti abbiamo quindi deciso di istituire un nuovo cluster di agenzie partner, la Premium, dedicata ai dieci operatori che si distingueranno non solo a livello di performance commerciali ma anche per il grado di collaborazione raggiunto con noi, in termini di know-how e sinergie.”\r

\r

Per consentire ai propri clienti di programmare il viaggio con maggiore flessibilità e serenità, Gnv garantisce la possibilità di cancellare il viaggio prenotato senza alcuna penale fino a 14 giorni prima dalla data di partenza. Anche per la prossima stagione sarà possibile scegliere l’opzione Prevendita che consentirà, per acquisti dal 23 ottobre al 6 novembre e per viaggi fino a settembre 2024, di prenotare il biglietto versando solo il 10% del totale (tasse incluse) e di concludere la procedura d’acquisto entro 30 giorni prima della partenza","post_title":"Gnv: dal 23 ottobre si aprono le vendite per la stagione 2024","post_date":"2023-10-09T11:44:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696851855000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453591","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la prima volta in assoluto, Norwegian Cruise Line ha aperto lo scorso 2 ottobre la vendita di tre nuove categorie di cabine singole, tra cui le Solo Inside, Solo Oceanview e Solo Balcony disponibili per le future crociere a partire dal prossimo 2 gennaio. Con prezzi e disponibilità che variano in funzione della destinazione e dalla domanda, i passeggeri individuali possono aspettarsi di pagare una tariffa inferiore rispetto a quella di una tradizionale cabina doppia, uso singola.\r

\r

\"Da quando abbiamo lanciato per la prima volta le nostre cabine singole nel 2010 con la Norwegian Epic, sono diventate subito molto popolari - spiega il presidente di Norwegian Cruise Line, David Herrera -. Siamo sempre attenti alle esigenze dei nostri ospiti. Dopo aver registrato la crescente domanda di persone che scelgono di viaggiare da sole, abbiamo ora ampliato le cabine singole su tutta la nostra flotta\".\r

\r

Gli ospiti che soggiorneranno nelle nuove categorie di cabine avranno anche accesso alla Studio lounge, disponibile su una selezione di navi, che offre uno spazio dedicato al relax, un bar con birra e vino e una varietà di snack serviti ogni giorno. Oltre alla propria lounge, gli ospiti potranno godere di attività dedicate ai viaggiatori single per socializzare. Grazie all’introduzione di cabine singole su tutte e 19 le navi della flotta (in precedenza disponibili solo su nove navi), i viaggiatori singole avranno maggiori opportunità di visitare destinazioni comprese nella propria lista dei desideri come Asia, Africa, Australia e Nuova Zelanda.\r

\r

La novità risponde al crescente aumento della popolarità dei viaggi per single. Secondo un’indagine Travelport, questa domanda ha rappresentato quasi il 18% delle prenotazioni globali. Più recentemente, nelle statistiche sui viaggi da single, Radical Storage ha registrato un aumento del 267% delle ricerche online per il termine \"viaggio da single\" tra dicembre 2020 e aprile 2022. Inoltre, dal 2019 al 2022, Ncl ha osservato un aumento degli ospiti che prenotano cabine con singola occupazione in cabine doppie.","post_title":"Ncl aumenta l'offerta di cabine single: oltre mille soluzioni disponibili su tutte le navi della flotta","post_date":"2023-10-09T11:38:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696851481000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453579","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Beond prepara il debutto in Italia. La neonata compagnia aerea \"premium leisure\" ha infatti aggiunto Milano al network di destinazioni che saranno presto collegate con voli diretti alla capitale delle Maldive, Malè.\r

\r

Basata proprio a Malè, il vettore che ha visto la luce nel 2022 come jv tra Arabesque, una società di investimento con sede negli Emirati Arabi Uniti, e il Gruppo maldiviano Simdi, punta a operare da 50 destinazioni entro il 2028. \r

\r

I collegamenti con l'Europa, inizialmente operati con Airbus A319 (cui si affiancheranno poi gli A321) decolleranno il prossimo mese da Monaco di Baviera, il 15 novembre, e da Zurigo il 17 novembre. Ancora riserbo - ma per poco - sullo sbarco a Milano, che verrà ufficialmente presentato mercoledì 11 ottobre.\r

\r

\"I nostri passeggeri potranno godere di un'incredibile esperienza premium durante il viaggio verso le Maldive - ha dichiarato Sascha Feuerherd, chief commercial officer di Beond -. Il nostro team è al lavoro per preparare il lancio del servizio con l'obiettivo di superare ogni aspettativa dei nostri primi clienti dal momento in cui prenotano con noi\".\r

\r

L'Airbus A319 è configurato con 44 poltrone lay-flat e garantisce un'esperienza di bordo di alto livello che include una cucina raffinata. La compagnia aerea ha recentemente ricevuto il certificato di operatore aereo alle Maldive dalla Maldives Civil Aviation Authority.","post_title":"Beond: la nuova compagnia premium leisure collegherà Milano alle Maldive","post_date":"2023-10-09T11:36:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696851366000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453592","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_400284\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giovanni Giussani[/caption]\r

\r

I4T partecipa alla nuova edizione di Ttg Travel Experience lanciando una sfida a tutti gli operatori del settore turistico: entrare a far parte della rivoluzione del mondo delle polizze assicurative. In che modo? Adottando le polizze parametriche, una novità assoluta in Italia per il ramo travel: si tratta di coperture assicurative che intervengono automaticamente al verificarsi di determinati eventi, o “parametri”, senza la necessità per l’assicurato e la sua agenzia di aprire un sinistro e di dimostrare il danno subito.\r

\r

La prima copertura parametrica presentata da I4T cui ne seguiranno altre nei prossimi mesi, garantisce all’assicurato un indennizzo automatico di 150 euro nel caso in cui il suo volo registri un ritardo all’atterraggio pari o superiore a 3 ore. Il prodotto è stato sviluppato in collaborazione con Revo Insurance, compagnia specializzata nell’offerta di soluzioni assicurative all’avanguardia, basate sulla tecnologia e sull’analisi dei dati, attiva nei rami danni, con focus sul comparto delle PMI. La copertura è già disponibile per le agenzie sul portale agenti di I4T come estensione rispetto alle classiche polizze Medico, Bagaglio e Annullamento.\r

\r

Le polizze parametriche saranno approfondite nell’ambito del convegno “L’Agenzia in Viaggio con l’Oracolo” a cura della Giusy Fiscella, legal affairs manager I4T e S4T, con il supporto di Revo Insurance e di noti professionisti provenienti dal mondo accademico. Il convegno trae il titolo dalla figura dell’Oracolo, che nelle polizze parametriche indica la fonte di riferimento della compagnia per la valutazione del sinistro, ed è in programma giovedì 12 ottobre dalle 16:30 alle 18 in Sala Diotallevi 2: durante l’incontro saranno dibattuti dal punto di vista assicurativo e legale anche alcuni dei temi caldi del momento, come i disagi del trasporto aereo, il danno da vacanza rovinata, il diritto d’autore sulle immagini e le insidie legate all’impiego di algoritmi basati sull’intelligenza artificiale.\r

\r

Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T dichiara: «Il denominatore comune del nostro lavoro è l’analisi dei rischi, unita alla costante ricerca di soluzioni innovative per migliorare la competitività degli agenti di viaggio. Nei primi 3 trimestri del 2023, la fiducia dimostrata dal trade è andata ben oltre le nostre migliori aspettative: registriamo incrementi a doppia cifra sia in termini di fatturato, sia di nuove agenzie che hanno scelto di collaborare con noi, producendo da subito volumi importanti. L’aspetto più significativo, tuttavia, è il miglioramento delle performance delle agenzie che da più tempo si affidano a noi, a dimostrazione di una stima che continua a crescere negli anni».\r

\r

Oltre alle polizze parametriche, I4T presenterà 2 novità. In primo luogo, un set di polizze “cyber” contro eventuali attacchi hacker, perdita di dati o problemi tecnici che possono compromettere l’attività di agenzie e tour operator. In secondo luogo, I4School, una soluzione ad hoc pensata per intercettare il segmento del turismo scolastico: la polizza offre coperture di assistenza, spese mediche, bagaglio e annullamento per viaggi di durata fino a 45 giorni, con partenza e rientro in Italia. È rivolta esclusivamente agli studenti iscritti all’istituto scolastico che organizza il viaggio e ai loro docenti/accompagnatori, ed è disponibile a tariffe decisamente competitive, con massimale fino a 2.000 euro senza franchigia in caso di annullamento.\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_255960\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christian Garrone[/caption]\r

\r

“Il buon andamento della domanda di viaggi unito al contesto di generale incertezza – commenta Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – ha influito positivamente sul mercato delle polizze travel. In generale, l’offerta assicurativa sta dimostrando di essere ben allineata alle esigenze e alle aspettative di viaggiatori e agenti di viaggio, anche grazie all’introduzione di nuovi prodotti, come le polizze parametriche. Di fronte a sempre mutevoli ed imprevedibili circostanze, come il recente blocco dei collegamenti ferroviari tra Italia e Francia o gli incendi e le alluvioni degli ultimi mesi, più che adeguate coperture assicurative quello che manca agli organizzatori di pacchetti di viaggio è il supporto legale: l’organizzatore può emettere penali? Come può gestire annullamenti e riprotezioni nel rispetto del Codice del Turismo? Per questo noi affianchiamo gli operatori con S4T, la nostra società di assistenza legale e consulenza professionale che aiuta i clienti a districarsi anche tra i diritti e i doveri connaturati a queste circostanze straordinarie”.","post_title":"I4T si presenta al Ttg di Rimini con le nuove polizze parametriche","post_date":"2023-10-09T11:34:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1696851266000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453585","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453589\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Emanuele Lorusso[/caption]\r

\r

Una new entry e un gradito ritorno. Forte di una crescita importante a livello globale nei primi nove mesi dell’anno con un +26% rispetto allo stesso periodo del 2022, Master Explorer potenzia la propria forza vendite, arricchendo la copertura territoriale grazie all’ingresso in squadra di due area manager.\r

\r

Si tratta di Bruno Normanno che, come agente plurimandatario, avrà la supervisione del mercato del Centro-Nord Italia, nonché di Stefano Convertini che, ritornato nell'azienda con sede a Bari, coordinerà invece il business del Sud Italia. Le due figure si occuperanno di gestire e affiancare i vari responsabili di regione, riportando direttamente al manager commerciale, Emanuele Lorusso.\r

\r

La crescita recente di Master Explorer riguarda sia il segmento leisure del lungo raggio (+100% rispetto al 2022 grazie al successo delle proposte Stati Uniti e Medio-Oriente), sia la business travel unit, quest’ultima oggetto a breve di un focus importante a livello di investimenti, necessari per accompagnarne lo sviluppo strategico sia in termini di prodotto, sia di servizio pre-post sales. Master Explorer parteciperà con il suo staff commerciale al completo alla prossima fiera di Rimini, in programma dall'11 al 13 ottobre, in partnership con il gruppo Faro (pad. A3 - stand 113). ","post_title":"Master Explorer rafforza i sales con Bruno Normanno e Stefano Convertini","post_date":"2023-10-09T11:24:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1696850658000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453582","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453583\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Moby Orli[/caption]\r

\r

Sono la Genova-Ajaccio-Porto Torres e la Piombino-Bastia le due nuove linee Moby per la Corsica. Le novità giungono dopo una stagione che ha visto il raddoppio dei passeggeri trasportati verso l'isola francese. Le tratte arricchiscono ulteriormente il network di rotte storiche: Genova-Bastia, nonché Livorno-Bastia e Santa Teresa di Gallura-Bonifacio.\r

\r

La prima delle nuove rotte è dunque la Genova-Ajaccio-Porto Torres: una linea che nasce a grande richiesta del pubblico che raggiunge la Corsica da tutto il Nord-Ovest italiano, Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ma anche dal resto del Nord, dalla Svizzera, dalla Germania e in generale dall'Europa settentrionale. Il prolungamento della linea fino a Porto Torres permetterà inoltre di incrementare ulteriormente l’interscambio fra Sardegna e Corsica, sia dal punto di vista turistico sia dal punto di vista commerciale: un rapporto che già Moby assicura tutto l’anno con la Bonifacio-Santa Teresa di Gallura.\r

\r

La seconda nuova linea è poi la Piombino-Bastia che è una specie di metropolitana del mare fra Italia e Corsica, visto che è la più veloce fra tutti i collegamenti continentali con l’isola francese. In più, per permettere ai passeggeri di gustare la Corsica anche in primavera e a inizio autunno, le linee fra Livorno e Genova e Bastia partiranno prima (da Livorno già a marzo) e termineranno dopo.\r

\r

La presentazione di queste novità nei collegamenti è avvenuta in questi giorni a bordo della Moby Orli, la nave della flotta che operava con le crociere sul mar Baltico, con 400 cabine di tutte le tipologie completamente rimesse a nuovo. E sono nuovi anche gli spazi comuni, con ristorante à la carte, bistrot con taglieri di salumi e formaggi, pizzeria, enoteca e una particolare attenzione ai prodotti tipici corsi, che verranno proposti nei menù e saranno presenti, dalle birre ai vini, anche nello shop di bordo, il più grande e fornito di tutta la flotta della Balena Blu.\r

\r

A completare questo legame fra l’Italia e la Corsica saranno anche le livree delle navi che serviranno l’isola, con la testa del moro simbolo dell’isola francese e altri elementi tipici corsi, arricchiti dal colore blu che è quello che più di tutti da sempre contraddistingue Moby e le sue navi. A disegnarli sono stati i vincitori del concorso bandito da Moby nelle scuole di design della Corsica premiati in questi giorni a bordo di Moby Orli.","post_title":"Moby raddoppia sulla Corsica. In arrivo due nuove linee da Genova e Piombino","post_date":"2023-10-09T11:10:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696849827000]}]}}