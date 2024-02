Beond: arriva in flotta il secondo aeromobile, un A321 da 68 posti Beond si appresta ad accogliere in flotta un nuovo Airbus A321, attualmente in fase di riconfigurazione per ospitare 68 passeggeri, sul poltrone premium, tutte lay-flat. La notizia arriva dopo il lancio dei collegamenti da Monaco, Zurigo e Riyadh. Il presidente e amministratore delegato della compagnia aerea premium, Tero Taskila, ha dichiarato: “I nostri nuovi clienti di Milano, Dubai e Bangkok saranno impressionati nel vedere questo splendido velivolo nei loro aeroporti e saranno entusiasti del servizio offerto dall’inizio alla fine del loro viaggio”. Lo scorso novembre, Beond ha lanciato i primi voli passeggeri da Monaco, Zurigo e Riyadh a Malé, il primo hub della compagnia aerea, con il primo aeromobile della compagnia, un A319 con 44 posti a sedere in configurazione all-lay flat. Il secondo aeromobile supporterà l’espansione di Beond da Milano, Dubai e Bangkok programmata per metà del 2024. “Siamo sulla buona strada per gestire 32 aeromobili di lusso con un’atmosfera da jet privato entro i prossimi cinque anni, mantenendo la promessa del nostro modello di business innovativo nel settore aereo e dell’esperienza pionieristica per i passeggeri”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460899 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Beond si appresta ad accogliere in flotta un nuovo Airbus A321, attualmente in fase di riconfigurazione per ospitare 68 passeggeri, sul poltrone premium, tutte lay-flat. La notizia arriva dopo il lancio dei collegamenti da Monaco, Zurigo e Riyadh. Il presidente e amministratore delegato della compagnia aerea premium, Tero Taskila, ha dichiarato: "I nostri nuovi clienti di Milano, Dubai e Bangkok saranno impressionati nel vedere questo splendido velivolo nei loro aeroporti e saranno entusiasti del servizio offerto dall'inizio alla fine del loro viaggio". Lo scorso novembre, Beond ha lanciato i primi voli passeggeri da Monaco, Zurigo e Riyadh a Malé, il primo hub della compagnia aerea, con il primo aeromobile della compagnia, un A319 con 44 posti a sedere in configurazione all-lay flat. Il secondo aeromobile supporterà l'espansione di Beond da Milano, Dubai e Bangkok programmata per metà del 2024. “Siamo sulla buona strada per gestire 32 aeromobili di lusso con un'atmosfera da jet privato entro i prossimi cinque anni, mantenendo la promessa del nostro modello di business innovativo nel settore aereo e dell'esperienza pionieristica per i passeggeri”. [post_title] => Beond: arriva in flotta il secondo aeromobile, un A321 da 68 posti [post_date] => 2024-02-06T13:32:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707226340000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460817 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Obiettivi elevati per il 2024 di Tap Air Portugal a livello globale e come mercato Italia in particolare, "i target sono ambiziosi, considerato l'aumento di offerta che vede il nostro Paese protagonista unico in Europa" ricorda Davide Calicchia, market manager Italy, Greece, Croatia, Slovenia, Israel and Turkey del vettore lusitano. Archiviato un 2023 in cui ha trasportato 15,9 milioni di passeggeri a livello globale e ha superato per la prima volta sulle rotte italiane la soglia del milione di passeggeri (+31,8% rispetto al 2022), l'estate italiana vedrà su "Roma vedrà l’aggiunta di un volo giornaliero per Lisbona, passando a cinque frequenze quotidiane - tornando quindi ai medesimi livelli 2019 - per un totale di 35 collegamenti settimanali, mentre Firenze passerà da otto a dieci frequenze settimanali. E dal 31 marzo riprenderanno anche gli otto collegamenti settimanali tra Napoli e la capitale portoghese". Da sottolineare come, a fronte del consistente aumento di capacità sulle rotte italiane, ad oggi "le proiezioni del booking per i prossimi mesi estivi siano ad un livello superiore rispetto a quelli della scorsa stagione, segnale chiaro dell'interesse della domanda". Crescita che riguarda anche l'aeroporto di Milano Malpensa dove le frequenze saranno le stesse dell'anno scorso, "ma utilizzeremo aeromobili più grandi, gli Airbus in sostituzione degli Embraer. Sempre strategico l'apporto del canale trade alle vendite: "Attualmente convogliano il 51% del vendute, ma puntiamo a sviluppare ulteriormente questa relazione. Da gennaio 2025, con ogni probabilità, arriverà anche la possibilità di fruire di Ndc, che metterà loro a disposizione maggiori e migliori contenuti". [post_title] => Tap Air Portugal vara una nuova stagione di crescita in Italia [post_date] => 2024-02-06T10:15:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707214508000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460756 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Entro fine anno si aggiungerà alla flotta di Grandi Navi Veloci la motonave Polaris, la prima delle quattro navi attualmente in costruzione. «Per l’anno appena iniziato – commenta Matteo Della Valle, Chief Passengers Sales&Marketing Officer GNV - ci aspettiamo una domanda in crescita, in linea con quanto stiamo vedendo in questi primi mesi dall’apertura delle prenotazioni. Per questo abbiamo deciso di migliorare i servizi sulle nostre destinazioni storiche: aggiungeremo una terza nave sulla Genova-Palermo in alta stagione (giugno-settembre) e stiamo lavorando per migliorare l'offerta anche sulle rotte per la Sardegna». Tra le altre novità per quest’anno la connessione wi-fi di gran parte delle navi della flotta, attraverso la rete Starlink, oltre a nuovi servizi di intrattenimento sia in forma digitale che tradizionale dei quali GNV svelerà i dettagli nel corso della stagione. Il punto di forza del servizio GNV è un’accoglienza che risponde perfettamente alle esigenze delle famiglie e di coloro che viaggiano con gli animali da compagnia «Punteremo inoltre a migliorare ulteriormente il nostro servizio Food & Beverage – aggiunge Della Valle - per offrire una sempre migliore esperienza di bordo. Nel 2024, inoltre, rinnoveremo il programma di fidelizzazione My GNV e applicheremo un importante miglioramento alle loyalty, puntando a creare legami sempre più forti e continuativi nel tempo con i nostri clienti diretti e con i partner». Non solo ma GNV renderà operativo il nuovo servizio di reservation/prenotazione che porterà molti vantaggi per i partner e includerà importanti novità andando ad integrarsi al sistema esistente che comprende già due uffici dedicati e i programmi Elite ed Elite Premium che garantiscono alle Agenzie di Viaggio meglio performanti di godere di servizi esclusivi e dedicati. [post_title] => Grandi Navi Veloci, una nuova nave e tante novità in termini di servizi per rafforzare l’offerta [post_date] => 2024-02-06T09:18:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707211117000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460818 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Mauritius torna finalmente a operare un collegamento diretto dall'Italia verso l'isola dell'oceano Indiano: dal prossimo 16 ottobre e fino al 30 aprile 2025, la compagnia aerea di bandiera di Mauritius, due voli settimanali da Roma Fiumicino con un Airbus A330-900neo configurato con due classi di servizio (28 posti in Business Class e 260 posti in Economy Class). "Con l’introduzione di questi due voli settimanali diretti da Roma, Air Mauritius mira a promuovere Mauritius come destinazione raggiungile con comodi collegamenti aerei - afferma Laurent Recoura, officer in charge del vettore mauriziano -. Questo nuovo volo rientra nel processo di consolidamento del nostro network europeo. Mauritius ha così tanto da offrire in termini di ospitalità, spiagge, gastronomia e cultura. Il prodotto non-stop di Air Mauritius è unico e rappresenta l'opportunità perfetta per i visitatori italiani e per quelli dei paesi vicini di scoprire Mauritius". “Siamo lieti di accogliere i nuovi collegamenti di Air Mauritius che, dalla prossima winter, si aggiungerà al portafoglio di compagnie aeree operative su Roma Fiumicino avviando un volo bisettimanale con la capitale mauriziana Port Louis - commenta Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma -. Questa novità amplierà ulteriormente la connettività invernale offerta dal nostro aeroporto, contribuendo a sostenere il forte trend di destagionalizzazione dei flussi di traffico al quale stiamo tendendo per massimizzare il potenziale di mercato tutto l’anno”. Air Mauritius offre anche voli giornalieri da Parigi Charles de Gaulle e Londra Gatwick, nonché due voli stagionali settimanali ogni anno da Ginevra tra ottobre e aprile. La compagnia opera con una flotta composta da quattro Airbus A350-900, due Airbus A330-900neo e due Airbus A330-200; tre nuovi Airbus A350-900 aggiuntivi sono attesi a partire dal 2026. La flotta regionale conta invece su quattro velivoli Atr à72. [post_title] => Air Mauritius torna in Italia con il volo diretto da Roma, dal prossimo ottobre [post_date] => 2024-02-06T09:15:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707210941000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460786 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Forte di un’ottima performance 2023, con un load factor che sulle rotte italiane si è attestato all’80%, Sky express alza l’asticella sul nostro mercato. “Per il 2024 abbiamo previsto una crescita del +10% della capacità offerta - spiega Massimo Di Perna, senior consultant & acting director Italy del vettore greco -. In particolare, avremo un incremento del 14% sulla rotta da Milano, che ha visto confermati i voli giornalieri anche durante l’inverno. Da Roma, durante il picco estivo - da metà giugno e fino a metà settembre - aggiungeremo una seconda frequenza giornaliera, il sabato”. I passeggeri italiani, una volta giunti ad Atene possono scegliere di proseguire il viaggio attraverso “l’ampio network domestico di Sky express che conta 32 destinazioni, dalle isole più grandi e note a quelle più piccole”. Cresce naturalmente la flotta, che nel 2024 “conterà 27 aeromobili rispetto ai 21 dell’anno scorso. Sono già entrati in servizio lo scorso dicembre due A321neo; attendiamo la consegna di 6 Atr 72-600 di cui 4 in più e 2 in sostituzione di velivoli più datati”. [post_title] => Sky express in allungo sulle rotte italiane: capacità a +10% nel 2024 [post_date] => 2024-02-05T13:18:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => sky-express ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Sky express ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707139131000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460138 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flotta rinnovata e operatività dei voli allungata, a sostegno della destagionalizzazione della destinazione Croazia. Questi i punti fermi del 2024 di Croatia Airlines, come spiega Martina Strašek Filipčić, area sales manager Italy & Southeast Europe. «Operiamo quotidianamente da Roma verso Zagabria/Spalato, due volte a settimana da Roma a Zagabria/Dubrovnik, e due volte a settimana da Roma e Milano verso Spalato. Abbiamo superato con successo il periodo di crisi dell'aviazione migliorando i servizi ma soprattutto portando avanti il nostro progetto più grande della nostra storia come il rinnovo della flotta. Tutti gli aerei saranno sostituiti da un unico modello, l'Airbus 220, con un maggiore comfort di viaggio e una capacità da 100 a 150 posti. In totale sono stati ordinati 15 A220». La prima consegna è attesa per la metà di quest'anno, con un secondo velivolo in arrivo entro la fine dell'anno. I successivi sei aeromobili dovrebbero essere consegnati nel 2025, quattro nel 2026 e tre nel 2027. La compagnia mira anche a sostenere lo sviluppo del turismo della destinazione a livello internazionale. «In alta stagione il numero dei voli dovrebbe aumentare intorno al 6% e i voli su alcune linee stagionali inizieranno alla fine di marzo, cioè prima rispetto allo scorso anno, e saranno operati fino alla fine di ottobre 2024, il che contribuirà all’allungamento della stagione turistica in Croazia». [post_title] => Croatia Airlines: flotta rinnovata con i primi A220 e stagione più lunga [post_date] => 2024-02-05T10:45:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707129902000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460624 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' un 2024 tutto all'insegna della crescita quello che si profila per l'aeroporto di Milano Malpensa, con un significativo incremento di compagnie aeree, voli e destinazioni. Protagonista l'espansione del lungo raggio, soprattutto verso l’Asia, che porta lo scalo a contare 176 destinazioni in 77 paesi collegati da 77 compagnie. La winter attuale ha visto l’ingresso di due nuove vettori e due nuove destinazioni cinesi, testimonianza della volontà di investire sul più grande mercato outbound d’Italia, grazie anche a un’ulteriore accelerazione dovuta dalle potenzialità legate al visa waiver per i passeggeri italiani. Da ieri, 4 febbraio, Cathay Pacific ha aggiunto un ulteriore collegamento da Malpensa a Hong Kong, portando da 3 a 4 le frequenze settimanali. Altro incremento della stagione sarà introdotto da Neos con l’aggiunta di un volo alla settimana per Almaty, capitale economica del Kazakistan, che dal prossimo 5 aprile, passerà da 2 a 3 frequenze settimanali. Le novità decolleranno il 1° marzo con Bulgaria Air, con 2 frequenze su Sofia, destinazione che dal 31 marzo entra a far parte dell’aerea Schengen. Turkmenistan Airlines atterra per la prima volta a Malpensa con un collegamento verso la sua capitale, Ashgabat, nuova destinazione su cui opererà dal prossimo 6 marzo con una frequenza alla settimana e dal 10 aprile con un secondo volo. Si tratta del primo storico volo passeggeri tra Italia e Turkmenistan. Hainan Airlines, dopo la recente apertura di Shenzhen, opererà dal 19 marzo una seconda importante rotta tra Milano e Chongqing, con 2 frequenze settimanali. Altra nuova destinazione per Malpensa sarà introdotta da Sun Express col il volo per Antalya, che sarà operato con due frequenze alla settimana dal 29 marzo. Un’altra novità è il ritorno del volo per Tolosa, che easyJet opererà con 2 frequenze a settimana dal primo aprile. La compagnia aerea lancerà anche due nuovi servizi settimanali su Gran Canaria e Sitia, destinazione inedita nella parte orientale di Creta, rispettivamente dal 31 marzo e dal 29 giugno. Debutteranno nuovi collegamenti Ryanair su Atene, Budapest, Parigi Beauvais e Marrakech, mentre Wizz Air attiverà voli per Tenerife e Comiso. Più scelta per arrivare a Parigi grazie a una nuova compagnia che ha scelto Malpensa, Transavia, che dal 4 aprile collegherà Paris Orly con 6 frequenze settimanali. Altra nuova compagnia in arrivo a Malpensa sarà Azores Airlines con i voli su Ponte Delgada, il capoluogo delle isole portoghesi, collegandolo con due voli alla settimana dal 5 giugno. Con lo stesso volo si potrà continuare in prosecuzione verso Boston. A luglio ci sarà l’atteso ritorno di Thai Airways, con un volo giornaliero su Bangkok. L’offerta verso l’Asia si arricchirà anche di nuovo vettore, BeOnd, che introdurrà il collegamento diretto con le Maldive, dal 3 luglio con due frequenze alla settimana su Malé e con un aeromobile in configurazione all business, prodotto già proposto a Malpensa con successo da La Compagnie per New York. [post_title] => Milano Malpensa e l'accelerata sul lungo raggio. Grande focus verso l'Asia [post_date] => 2024-02-05T10:30:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707129029000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460693 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' ancora il lungo raggio il primo attore della stagione 2024 di Ita Airways, dopo essere stato determinante nel trainare la buona, anzi sorprendente, performance del vettore nel bilancio 2023. Insieme ad un ulteriore e significativo investimento sulle relazioni con il trade, "player fondamentali" che contribuiscono a raggiungere "il nostro obiettivo di massima soddisfazione del cliente". Emiliana Limosani, cco della compagnia e ceo di Volare, tratteggia l'anno che verrà, in attesa - ancora per qualche tempo - delle decisioni Ue sul via libera al matrimonio con Lufthansa. Che anno sarà? "Un 2024 di ulteriore espansione per tutto il network: opereremo 56 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 14 intercontinentali e apriremo nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Chicago (aprile 2024) Toronto e Riyad (maggio 2024), Accra e Kuwait City (giugno 2024) e Gedda (agosto 2024). In pratica la capacità della summer cresce del 24% rispetto alla stagione 2023, con un aumento maggiore, +43%, sul segmento intercontinentale (+30% sull’internazionale e +15% sul domestico)". Al momento qual è l'andamento del booking? "L’inflazione ha causato un aumento generalizzato dei prezzi che inevitabilmente ha influito anche sul costo dei biglietti, sia a livello domestico che globale, unito anche al caro carburante e all’incremento della domanda oltre le previsioni Iata. Stiamo comunque registrando un ottimo andamento delle prenotazioni per i prossimi mesi, con tassi di riempimento, nello stesso periodo, superiori allo scorso anno sulla maggior parte delle rotte e in particolare nel picco estivo. Sicuramente il complesso contesto mediorientale ha influito negativamente causando perdite economiche, tuttavia abbiamo appena annunciato il ripristino dei voli verso Tel Aviv dal 1° marzo, un mercato di valenza strategica per Ita e per tutto il Sistema Paese". Forte slancio quindi sulle rotte intercontinentali, Nord America in primis... "Nel 2023 gli Stati Uniti hanno rappresentato per noi il primo mercato internazionale per passeggeri trasportati e anche per membership Volare. Anche per il 2024 il nostro offerto sugli Stati Uniti rappresenta più del 50% del lungo raggio Ita e le aspettative dal mercato sono incoraggianti con crescite robuste rispetto al 2023 con l’Italia che si conferma meta privilegiata ed economicamente vantaggiosa. Quest'estate, proprio sulle rotte transatlantiche, la competizione è ancora più accesa: ci sono nuovi voli dei vettori americani... "La presenza dei competitor è sempre uno stimolo a fare sempre meglio sia in termini di servizio che di crescita dell’offerta. Dalla nostra parte abbiamo l’italianità, che si riflette nel prodotto e nel nostro servizio a bordo, tutti plus riconosciuti dalla clientela americana. Inoltre, l’incremento di capacità della concorrenza va di pari passo con la nostra crescita di network con le nuove aperture Chicago e Toronto, entrambe destinazioni interessanti per i flussi verso l’Italia anche e non solo per la forte presenza di comunità con radici italiane. Infatti, gli Stati Uniti sono per noi il mercato più strategico dopo l'Italia, nonché il paese con il maggior numero di cittadini di origine italiana". L'ampliamento della flotta come proseguirà quest'anno? "Entreranno in servizio oltre 28 nuovi aeromobili: in due anni di attività la flotta è passata da 52 a 83 velivoli, di cui 39 di nuova generazione, che contribuiscono a rendere la compagnia sempre più green ed efficiente. L’obiettivo 2024 è far crescere ulteriormente la nostra flotta fino a 96 aerei, di cui due terzi saranno di nuova generazione". Come evolve il rapporto con il trade? "Il trade è un player fondamentale per raggiungere i nostri risultati attraverso la massima soddisfazione dei clienti. I target di massimizzazione di ricavi e profitti saranno perseguiti, per l’anno 2024, attraverso massimo focus sul riempimento della capacità offerta, in particolare quella high yield anche grazie allo sviluppo della partnership con le agenzie di viaggio. Per questo nel 2024 rafforziamo le consolidate relazioni commerciali sviluppate nel 2022-2023 con i partner strategici della distribuzione globale, del mercato Italia e dei primari mercati internazionali. Stiamo rafforzando la partnership con i leader della distribuzione attraverso accordi strutturali con tmc, network, retailer, olta, tour operator, cruise, incentive house e specialisti focalizzati sul prodotto lungo/medio raggio e su traffico high yield. Nel 2024, con un target di più di 290 accordi worldwide con gruppi agenziali che gestiscono circa 16.000 PoS, il coverage degli agenti con i quali definiremo partnership commerciali salirà a più del 75% del revenue intermediato". Il segmento corporate? "La strettissima collaborazione con i partner agenziali riguarda direttamente il mondo corporate: vogliamo incrementare la penetrazione di Ita Airways nel segmento bt, per cui offriamo una value proposition segmentata in base a livelli e servizi connessi ai singoli brand tariffari, integrata dai benefici offerti da Volare con i suoi programmi dedicati alle grandi aziende e alle pmi iscritte al Volare Business Club". Un'ultima battuta sui risultati 2023. "Siamo molto soddisfatti, i risultati commerciali hanno superato ogni stima e previsione. Abbiamo chiuso l’anno con un breakeven operativo, anticipando di un anno quanto era previsto nel piano industriale e riportando un ebitda positivo di qualche decina di milioni, migliorando di oltre 350 milioni il valore del 2022. I passeggeri trasportati sono stati 15 milioni, +50% sul 2023: il segmento intercontinentale, poi, ha raddoppiato il numero di passeggeri e raggiunto ebit già nel 2023. Il load factor medio è stato del 79%, con il dato all'82% per il traffico intercontinentale, ma la crescita più consistente di prestazione la registriamo sul settore domestico che in confronto al 2022 migliora di 8 p.p. I ricavi totali, a quota 2,4 miliardi (+67%) vedono ancora una volta il segmento lungo raggio a coprire il 50% del totale e raddoppiando gli incassi registrati nell’anno precedente". [post_title] => Ita Airways, Limosani: "Lungo raggio, trade e traffico high yield i punti fermi 2024" [post_date] => 2024-02-05T09:30:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707125413000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460750 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il benessere è la chiave per destagionalizzare l'offerta turistica italiana. È questo il messaggio che arriva da Thermalia: l'area espositiva realizzata da Federterme all'interno della Bit. Lo ha ribadito anche il presidente dell'associazione legata a Confindustria, Massimo Caputi: "Sto riscontrando un grandissimo fermento tra i buyer. La gente oggi non solo vuole vivere di più, ma soprattutto vuole vivere bene: il benessere, le terme e lo stile di vita italiano è quindi l'asset principale sul quale basare qualsiasi strategia di destagionalizzazione". La domanda del benessere sta crescendo ovunque, ma in particolar modo nel Nord Europa, ha ribadito il ministro del Turismo, Daniela Santanchè: occorre quindi promuovere di più le nostre terme e alzare la qualità dei servizi, perché il viaggiatore di oggi è sempre più esigente. "Per tanto tempo abbiamo creduto che i turisti in Italia ci finissero dentro da soli - ha concluso la ceo di Enit, Ivana Jelinic -. Non è così. Occorre lavorare. E lavorare a fianco delle imprese. Finalmente il turismo medicale ha preso piede anche da noi. È un elemento importante, anche per attirare la nuova domanda dei giovani. E questo, in particolare, proprio grazie alla ricchezza delle nostre acque e dei nostri fanghi'. [post_title] => Caputi, Federterme: il benessere chiave del turismo italiano [post_date] => 2024-02-05T08:48:09+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707122889000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "beond arriva in flotta il secondo aeromobile un a321 da 68 posti" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":88,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2097,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460899","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Beond si appresta ad accogliere in flotta un nuovo Airbus A321, attualmente in fase di riconfigurazione per ospitare 68 passeggeri, sul poltrone premium, tutte lay-flat.\r

La notizia arriva dopo il lancio dei collegamenti da Monaco, Zurigo e Riyadh.\r

Il presidente e amministratore delegato della compagnia aerea premium, Tero Taskila, ha dichiarato: \"I nostri nuovi clienti di Milano, Dubai e Bangkok saranno impressionati nel vedere questo splendido velivolo nei loro aeroporti e saranno entusiasti del servizio offerto dall'inizio alla fine del loro viaggio\".\r

Lo scorso novembre, Beond ha lanciato i primi voli passeggeri da Monaco, Zurigo e Riyadh a Malé, il primo hub della compagnia aerea, con il primo aeromobile della compagnia, un A319 con 44 posti a sedere in configurazione all-lay flat. Il secondo aeromobile supporterà l'espansione di Beond da Milano, Dubai e Bangkok programmata per metà del 2024.\r

“Siamo sulla buona strada per gestire 32 aeromobili di lusso con un'atmosfera da jet privato entro i prossimi cinque anni, mantenendo la promessa del nostro modello di business innovativo nel settore aereo e dell'esperienza pionieristica per i passeggeri”.","post_title":"Beond: arriva in flotta il secondo aeromobile, un A321 da 68 posti","post_date":"2024-02-06T13:32:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707226340000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460817","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Obiettivi elevati per il 2024 di Tap Air Portugal a livello globale e come mercato Italia in particolare, \"i target sono ambiziosi, considerato l'aumento di offerta che vede il nostro Paese protagonista unico in Europa\" ricorda Davide Calicchia, market manager Italy, Greece, Croatia, Slovenia, Israel and Turkey del vettore lusitano.\r

\r

Archiviato un 2023 in cui ha trasportato 15,9 milioni di passeggeri a livello globale e ha superato per la prima volta sulle rotte italiane la soglia del milione di passeggeri (+31,8% rispetto al 2022), l'estate italiana vedrà su \"Roma vedrà l’aggiunta di un volo giornaliero per Lisbona, passando a cinque frequenze quotidiane - tornando quindi ai medesimi livelli 2019 - per un totale di 35 collegamenti settimanali, mentre Firenze passerà da otto a dieci frequenze settimanali. E dal 31 marzo riprenderanno anche gli otto collegamenti settimanali tra Napoli e la capitale portoghese\".\r

\r

Da sottolineare come, a fronte del consistente aumento di capacità sulle rotte italiane, ad oggi \"le proiezioni del booking per i prossimi mesi estivi siano ad un livello superiore rispetto a quelli della scorsa stagione, segnale chiaro dell'interesse della domanda\". \r

\r

Crescita che riguarda anche l'aeroporto di Milano Malpensa dove le frequenze saranno le stesse dell'anno scorso, \"ma utilizzeremo aeromobili più grandi, gli Airbus in sostituzione degli Embraer.\r

\r

Sempre strategico l'apporto del canale trade alle vendite: \"Attualmente convogliano il 51% del vendute, ma puntiamo a sviluppare ulteriormente questa relazione. Da gennaio 2025, con ogni probabilità, arriverà anche la possibilità di fruire di Ndc, che metterà loro a disposizione maggiori e migliori contenuti\".","post_title":"Tap Air Portugal vara una nuova stagione di crescita in Italia","post_date":"2024-02-06T10:15:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707214508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460756","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Entro fine anno si aggiungerà alla flotta di Grandi Navi Veloci la motonave Polaris, la prima delle quattro navi attualmente in costruzione.\r

\r

«Per l’anno appena iniziato – commenta Matteo Della Valle, Chief Passengers Sales&Marketing Officer GNV - ci aspettiamo una domanda in crescita, in linea con quanto stiamo vedendo in questi primi mesi dall’apertura delle prenotazioni. Per questo abbiamo deciso di migliorare i servizi sulle nostre destinazioni storiche: aggiungeremo una terza nave sulla Genova-Palermo in alta stagione (giugno-settembre) e stiamo lavorando per migliorare l'offerta anche sulle rotte per la Sardegna».\r

\r

Tra le altre novità per quest’anno la connessione wi-fi di gran parte delle navi della flotta, attraverso la rete Starlink, oltre a nuovi servizi di intrattenimento sia in forma digitale che tradizionale dei quali GNV svelerà i dettagli nel corso della stagione. \r

\r

Il punto di forza del servizio GNV è un’accoglienza che risponde perfettamente alle esigenze delle famiglie e di coloro che viaggiano con gli animali da compagnia\r

\r

«Punteremo inoltre a migliorare ulteriormente il nostro servizio Food & Beverage – aggiunge Della Valle - per offrire una sempre migliore esperienza di bordo. Nel 2024, inoltre, rinnoveremo il programma di fidelizzazione My GNV e applicheremo un importante miglioramento alle loyalty, puntando a creare legami sempre più forti e continuativi nel tempo con i nostri clienti diretti e con i partner».\r

\r

Non solo ma GNV renderà operativo il nuovo servizio di reservation/prenotazione che porterà molti vantaggi per i partner e includerà importanti novità andando ad integrarsi al sistema esistente che comprende già due uffici dedicati e i programmi Elite ed Elite Premium che garantiscono alle Agenzie di Viaggio meglio performanti di godere di servizi esclusivi e dedicati.","post_title":"Grandi Navi Veloci, una nuova nave e tante novità in termini di servizi per rafforzare l’offerta","post_date":"2024-02-06T09:18:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1707211117000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460818","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Mauritius torna finalmente a operare un collegamento diretto dall'Italia verso l'isola dell'oceano Indiano: dal prossimo 16 ottobre e fino al 30 aprile 2025, la compagnia aerea di bandiera di Mauritius, due voli settimanali da Roma Fiumicino con un Airbus A330-900neo configurato con due classi di servizio (28 posti in Business Class e 260 posti in Economy Class).\r

\"Con l’introduzione di questi due voli settimanali diretti da Roma, Air Mauritius mira a promuovere Mauritius come destinazione raggiungile con comodi collegamenti aerei - afferma Laurent Recoura, officer in charge del vettore mauriziano -. Questo nuovo volo rientra nel processo di consolidamento del nostro network europeo. Mauritius ha così tanto da offrire in termini di ospitalità, spiagge, gastronomia e cultura. Il prodotto non-stop di Air Mauritius è unico e rappresenta l'opportunità perfetta per i visitatori italiani e per quelli dei paesi vicini di scoprire Mauritius\".\r

“Siamo lieti di accogliere i nuovi collegamenti di Air Mauritius che, dalla prossima winter, si aggiungerà al portafoglio di compagnie aeree operative su Roma Fiumicino avviando un volo bisettimanale con la capitale mauriziana Port Louis - commenta Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma -. Questa novità amplierà ulteriormente la connettività invernale offerta dal nostro aeroporto, contribuendo a sostenere il forte trend di destagionalizzazione dei flussi di traffico al quale stiamo tendendo per massimizzare il potenziale di mercato tutto l’anno”.\r

Air Mauritius offre anche voli giornalieri da Parigi Charles de Gaulle e Londra Gatwick, nonché due voli stagionali settimanali ogni anno da Ginevra tra ottobre e aprile.\r

La compagnia opera con una flotta composta da quattro Airbus A350-900, due Airbus A330-900neo e due Airbus A330-200; tre nuovi Airbus A350-900 aggiuntivi sono attesi a partire dal 2026. La flotta regionale conta invece su quattro velivoli Atr à72.","post_title":"Air Mauritius torna in Italia con il volo diretto da Roma, dal prossimo ottobre","post_date":"2024-02-06T09:15:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707210941000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460786","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Forte di un’ottima performance 2023, con un load factor che sulle rotte italiane si è attestato all’80%, Sky express alza l’asticella sul nostro mercato.\r

\r

“Per il 2024 abbiamo previsto una crescita del +10% della capacità offerta - spiega Massimo Di Perna, senior consultant & acting director Italy del vettore greco -. In particolare, avremo un incremento del 14% sulla rotta da Milano, che ha visto confermati i voli giornalieri anche durante l’inverno. Da Roma, durante il picco estivo - da metà giugno e fino a metà settembre - aggiungeremo una seconda frequenza giornaliera, il sabato”.\r

\r

\r

I passeggeri italiani, una volta giunti ad Atene possono scegliere di proseguire il viaggio attraverso “l’ampio network domestico di Sky express che conta 32 destinazioni, dalle isole più grandi e note a quelle più piccole”.\r

Cresce naturalmente la flotta, che nel 2024 “conterà 27 aeromobili rispetto ai 21 dell’anno scorso. Sono già entrati in servizio lo scorso dicembre due A321neo; attendiamo la consegna di 6 Atr 72-600 di cui 4 in più e 2 in sostituzione di velivoli più datati”.\r

","post_title":"Sky express in allungo sulle rotte italiane: capacità a +10% nel 2024","post_date":"2024-02-05T13:18:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["sky-express"],"post_tag_name":["Sky express"]},"sort":[1707139131000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460138","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flotta rinnovata e operatività dei voli allungata, a sostegno della destagionalizzazione della destinazione Croazia. Questi i punti fermi del 2024 di Croatia Airlines, come spiega Martina Strašek Filipčić, area sales manager Italy & Southeast Europe.\r

\r

«Operiamo quotidianamente da Roma verso Zagabria/Spalato, due volte a settimana da Roma a Zagabria/Dubrovnik, e due volte a settimana da Roma e Milano verso Spalato. Abbiamo superato con successo il periodo di crisi dell'aviazione migliorando i servizi ma soprattutto portando avanti il nostro progetto più grande della nostra storia come il rinnovo della flotta. Tutti gli aerei saranno sostituiti da un unico modello, l'Airbus 220, con un maggiore comfort di viaggio e una capacità da 100 a 150 posti. In totale sono stati ordinati 15 A220».\r

\r

La prima consegna è attesa per la metà di quest'anno, con un secondo velivolo in arrivo entro la fine dell'anno. I successivi sei aeromobili dovrebbero essere consegnati nel 2025, quattro nel 2026 e tre nel 2027. \r

\r

La compagnia mira anche a sostenere lo sviluppo del turismo della destinazione a livello internazionale. «In alta stagione il numero dei voli dovrebbe aumentare intorno al 6% e i voli su alcune linee stagionali inizieranno alla fine di marzo, cioè prima rispetto allo scorso anno, e saranno operati fino alla fine di ottobre 2024, il che contribuirà all’allungamento della stagione turistica in Croazia».","post_title":"Croatia Airlines: flotta rinnovata con i primi A220 e stagione più lunga","post_date":"2024-02-05T10:45:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707129902000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460624","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un 2024 tutto all'insegna della crescita quello che si profila per l'aeroporto di Milano Malpensa, con un significativo incremento di compagnie aeree, voli e destinazioni. Protagonista l'espansione del lungo raggio, soprattutto verso l’Asia, che porta lo scalo a contare 176 destinazioni in 77 paesi collegati da 77 compagnie.\r

\r

La winter attuale ha visto l’ingresso di due nuove vettori e due nuove destinazioni cinesi, testimonianza della volontà di investire sul più grande mercato outbound d’Italia, grazie anche a un’ulteriore accelerazione dovuta dalle potenzialità legate al visa waiver per i passeggeri italiani.\r

Da ieri, 4 febbraio, Cathay Pacific ha aggiunto un ulteriore collegamento da Malpensa a Hong Kong, portando da 3 a 4 le frequenze settimanali. Altro incremento della stagione sarà introdotto da Neos con l’aggiunta di un volo alla settimana per Almaty, capitale economica del Kazakistan, che dal prossimo 5 aprile, passerà da 2 a 3 frequenze settimanali.\r

Le novità decolleranno il 1° marzo con Bulgaria Air, con 2 frequenze su Sofia, destinazione che dal 31 marzo entra a far parte dell’aerea Schengen.\r

Turkmenistan Airlines atterra per la prima volta a Malpensa con un collegamento verso la sua capitale, Ashgabat, nuova destinazione su cui opererà dal prossimo 6 marzo con una frequenza alla settimana e dal 10 aprile con un secondo volo. Si tratta del primo storico volo passeggeri tra Italia e Turkmenistan.\r

Hainan Airlines, dopo la recente apertura di Shenzhen, opererà dal 19 marzo una seconda importante rotta tra Milano e Chongqing, con 2 frequenze settimanali.\r

Altra nuova destinazione per Malpensa sarà introdotta da Sun Express col il volo per Antalya, che sarà operato con due frequenze alla settimana dal 29 marzo.\r

Un’altra novità è il ritorno del volo per Tolosa, che easyJet opererà con 2 frequenze a settimana dal primo aprile. La compagnia aerea lancerà anche due nuovi servizi settimanali su Gran Canaria e Sitia, destinazione inedita nella parte orientale di Creta, rispettivamente dal 31 marzo e dal 29 giugno.\r

Debutteranno nuovi collegamenti Ryanair su Atene, Budapest, Parigi Beauvais e Marrakech, mentre Wizz Air attiverà voli per Tenerife e Comiso.\r

Più scelta per arrivare a Parigi grazie a una nuova compagnia che ha scelto Malpensa, Transavia, che dal 4 aprile collegherà Paris Orly con 6 frequenze settimanali.\r

Altra nuova compagnia in arrivo a Malpensa sarà Azores Airlines con i voli su Ponte Delgada, il capoluogo delle isole portoghesi, collegandolo con due voli alla settimana dal 5 giugno. Con lo stesso volo si potrà continuare in prosecuzione verso Boston.\r

A luglio ci sarà l’atteso ritorno di Thai Airways, con un volo giornaliero su Bangkok. L’offerta verso l’Asia si arricchirà anche di nuovo vettore, BeOnd, che introdurrà il collegamento diretto con le Maldive, dal 3 luglio con due frequenze alla settimana su Malé e con un aeromobile in configurazione all business, prodotto già proposto a Malpensa con successo da La Compagnie per New York.","post_title":"Milano Malpensa e l'accelerata sul lungo raggio. Grande focus verso l'Asia","post_date":"2024-02-05T10:30:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707129029000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460693","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' ancora il lungo raggio il primo attore della stagione 2024 di Ita Airways, dopo essere stato determinante nel trainare la buona, anzi sorprendente, performance del vettore nel bilancio 2023. Insieme ad un ulteriore e significativo investimento sulle relazioni con il trade, \"player fondamentali\" che contribuiscono a raggiungere \"il nostro obiettivo di massima soddisfazione del cliente\".\r

\r

Emiliana Limosani, cco della compagnia e ceo di Volare, tratteggia l'anno che verrà, in attesa - ancora per qualche tempo - delle decisioni Ue sul via libera al matrimonio con Lufthansa.\r

\r

Che anno sarà?\r

\r

\"Un 2024 di ulteriore espansione per tutto il network: opereremo 56 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 14 intercontinentali e apriremo nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Chicago (aprile 2024) Toronto e Riyad (maggio 2024), Accra e Kuwait City (giugno 2024) e Gedda (agosto 2024). In pratica la capacità della summer cresce del 24% rispetto alla stagione 2023, con un aumento maggiore, +43%, sul segmento intercontinentale (+30% sull’internazionale e +15% sul domestico)\".\r

\r

Al momento qual è l'andamento del booking?\r

\r

\"L’inflazione ha causato un aumento generalizzato dei prezzi che inevitabilmente ha influito anche sul costo dei biglietti, sia a livello domestico che globale, unito anche al caro carburante e all’incremento della domanda oltre le previsioni Iata. Stiamo comunque registrando un ottimo andamento delle prenotazioni per i prossimi mesi, con tassi di riempimento, nello stesso periodo, superiori allo scorso anno sulla maggior parte delle rotte e in particolare nel picco estivo. Sicuramente il complesso contesto mediorientale ha influito negativamente causando perdite economiche, tuttavia abbiamo appena annunciato il ripristino dei voli verso Tel Aviv dal 1° marzo, un mercato di valenza strategica per Ita e per tutto il Sistema Paese\".\r

\r

Forte slancio quindi sulle rotte intercontinentali, Nord America in primis...\r

\r

\"Nel 2023 gli Stati Uniti hanno rappresentato per noi il primo mercato internazionale per passeggeri trasportati e anche per membership Volare. Anche per il 2024 il nostro offerto sugli Stati Uniti rappresenta più del 50% del lungo raggio Ita e le aspettative dal mercato sono incoraggianti con crescite robuste rispetto al 2023 con l’Italia che si conferma meta privilegiata ed economicamente vantaggiosa.\r

\r

Quest'estate, proprio sulle rotte transatlantiche, la competizione è ancora più accesa: ci sono nuovi voli dei vettori americani...\r

\r

\"La presenza dei competitor è sempre uno stimolo a fare sempre meglio sia in termini di servizio che di crescita dell’offerta. Dalla nostra parte abbiamo l’italianità, che si riflette nel prodotto e nel nostro servizio a bordo, tutti plus riconosciuti dalla clientela americana. Inoltre, l’incremento di capacità della concorrenza va di pari passo con la nostra crescita di network con le nuove aperture Chicago e Toronto, entrambe destinazioni interessanti per i flussi verso l’Italia anche e non solo per la forte presenza di comunità con radici italiane. Infatti, gli Stati Uniti sono per noi il mercato più strategico dopo l'Italia, nonché il paese con il maggior numero di cittadini di origine italiana\".\r

\r

L'ampliamento della flotta come proseguirà quest'anno?\r

\r

\"Entreranno in servizio oltre 28 nuovi aeromobili: in due anni di attività la flotta è passata da 52 a 83 velivoli, di cui 39 di nuova generazione, che contribuiscono a rendere la compagnia sempre più green ed efficiente. L’obiettivo 2024 è far crescere ulteriormente la nostra flotta fino a 96 aerei, di cui due terzi saranno di nuova generazione\".\r

\r

Come evolve il rapporto con il trade?\r

\r

\"Il trade è un player fondamentale per raggiungere i nostri risultati attraverso la massima soddisfazione dei clienti. I target di massimizzazione di ricavi e profitti saranno perseguiti, per l’anno 2024, attraverso massimo focus sul riempimento della capacità offerta, in particolare quella high yield anche grazie allo sviluppo della partnership con le agenzie di viaggio. Per questo nel 2024 rafforziamo le consolidate relazioni commerciali sviluppate nel 2022-2023 con i partner strategici della distribuzione globale, del mercato Italia e dei primari mercati internazionali. Stiamo rafforzando la partnership con i leader della distribuzione attraverso accordi strutturali con tmc, network, retailer, olta, tour operator, cruise, incentive house e specialisti focalizzati sul prodotto lungo/medio raggio e su traffico high yield. Nel 2024, con un target di più di 290 accordi worldwide con gruppi agenziali che gestiscono circa 16.000 PoS, il coverage degli agenti con i quali definiremo partnership commerciali salirà a più del 75% del revenue intermediato\".\r

\r

Il segmento corporate?\r

\r

\"La strettissima collaborazione con i partner agenziali riguarda direttamente il mondo corporate: vogliamo incrementare la penetrazione di Ita Airways nel segmento bt, per cui offriamo una value proposition segmentata in base a livelli e servizi connessi ai singoli brand tariffari, integrata dai benefici offerti da Volare con i suoi programmi dedicati alle grandi aziende e alle pmi iscritte al Volare Business Club\".\r

\r

Un'ultima battuta sui risultati 2023.\r

\r

\"Siamo molto soddisfatti, i risultati commerciali hanno superato ogni stima e previsione. Abbiamo chiuso l’anno con un breakeven operativo, anticipando di un anno quanto era previsto nel piano industriale e riportando un ebitda positivo di qualche decina di milioni, migliorando di oltre 350 milioni il valore del 2022. I passeggeri trasportati sono stati 15 milioni, +50% sul 2023: il segmento intercontinentale, poi, ha raddoppiato il numero di passeggeri e raggiunto ebit già nel 2023. Il load factor medio è stato del 79%, con il dato all'82% per il traffico intercontinentale, ma la crescita più consistente di prestazione la registriamo sul settore domestico che in confronto al 2022 migliora di 8 p.p. I ricavi totali, a quota 2,4 miliardi (+67%) vedono ancora una volta il segmento lungo raggio a coprire il 50% del totale e raddoppiando gli incassi registrati nell’anno precedente\".","post_title":"Ita Airways, Limosani: \"Lungo raggio, trade e traffico high yield i punti fermi 2024\"","post_date":"2024-02-05T09:30:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1707125413000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460750","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il benessere è la chiave per destagionalizzare l'offerta turistica italiana. È questo il messaggio che arriva da Thermalia: l'area espositiva realizzata da Federterme all'interno della Bit. Lo ha ribadito anche il presidente dell'associazione legata a Confindustria, Massimo Caputi: \"Sto riscontrando un grandissimo fermento tra i buyer. La gente oggi non solo vuole vivere di più, ma soprattutto vuole vivere bene: il benessere, le terme e lo stile di vita italiano è quindi l'asset principale sul quale basare qualsiasi strategia di destagionalizzazione\".\r

\r

La domanda del benessere sta crescendo ovunque, ma in particolar modo nel Nord Europa, ha ribadito il ministro del Turismo, Daniela Santanchè: occorre quindi promuovere di più le nostre terme e alzare la qualità dei servizi, perché il viaggiatore di oggi è sempre più esigente.\r

\r

\"Per tanto tempo abbiamo creduto che i turisti in Italia ci finissero dentro da soli - ha concluso la ceo di Enit, Ivana Jelinic -. Non è così. Occorre lavorare. E lavorare a fianco delle imprese. Finalmente il turismo medicale ha preso piede anche da noi. È un elemento importante, anche per attirare la nuova domanda dei giovani. E questo, in particolare, proprio grazie alla ricchezza delle nostre acque e dei nostri fanghi'.","post_title":"Caputi, Federterme: il benessere chiave del turismo italiano","post_date":"2024-02-05T08:48:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1707122889000]}]}}