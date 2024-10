Bees Airlines debutta da Bologna e Milano Bergamo verso Chisinau e Suceava Bees Airlines Romania aprirà nuovi voli diretti che collegano Milano Bergamo a Suceava e Bologna a Chisinau. Il vettore, rappresentato da Tal Aviation Italy gsa, punta quindi a soddisfare la crescente domanda di viaggi tra Romania, Moldavia e Italia e offrire maggiori opzioni di scelta ai passeggeri. I nuovi voli sono disponibili con prezzi competitivi e orari convenienti sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti. Fondata nel 2023 e ottenuto il Coa lo scorso marzo, la compagnia aerea ha inizialmente dichiarato sul suo sito web che avrebbe operato voli charter verso Asia, Europa e Africa. Da allora, la compagnia è cresciuta con il debutto nei voli di linea. «Siamo lieti di aver raggiunto uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati quando abbiamo fondato la compagnia, ovvero operare voli regolari verso il maggior numero possibile di destinazioni”, dichiarava lo scorso mese il ceo del vettore, Victor Antohe -. I nostri piani di sviluppo mirano ad aumentare la flotta, a diversificare i servizi e i prodotti offerti a bordo degli aerei di Bees Airlines». Lo staff di Tal Aviation Italy sarà presente al prossimo Ttg Rimini e a disposizione di tour operator e agenti che vorranno maggiori informazioni sulla compagnia e sulle modalità di prenotazione e vendita dei voli. Condividi

