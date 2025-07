Battisti (ex Fs) sarà il nuovo amminsitratore delegato di Gesap Gianfranco Battisti è il manager scelto dal presidente della regione siciliana Renato Schifani per guidare la Gesap come amministratore delegato dopo le dimissioni di Vito Riggio dalla società che gestisce l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. La nomina come componente del Cda spetta ufficialmente al sindaco di Palermo mentre venerdì il Cda provvederà a nominare il nuovo ad. Schifani avrebbe già incontrato il manager ritenuto di altro profilo insieme al sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Una scelta di alto profilo quella del presidente della Regione per guidare il processo di privatizzazione dell’aeroporto. Battisti ha cominciato la sua carriera alla fine degli anni Ottanta in Fiat nella direzione marketing. Dieci anni dopo, nel 1998, è entrato in Ferrovie dello Stato Italiane Spa in qualità di responsabile marketing. Dal 2009 al 2017 è stato direttore della divisione passeggeri nazionale e internazionale e dell’alta velocità di Trenitalia; nel 2009 al 2011 ha ricoperto il ruolo di consigliere di amministrazione della società Artesia Spa; dal 2017 al 2018 è stato amministratore delegato di Fs sistemi urbani; a luglio del 2018 è stato nominato amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato Italiane spa; dal luglio 2019 a maggio 2021 è stato presidente della Fondazione Fs. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493857 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non più solo camera e colazione. A Roma, l'hôtellerie contemporanea esplora nuove identità, trasformando gli hotel in spazi culturali aperti, ibridi, partecipativi. È il caso del Cloud 7 Hotel Roma, nuovo progetto di Kerten Hospitality, che ha scelto di fondare la propria identità sull’intersezione tra arte contemporanea, interior design e spirito comunitario nel cuore della Capitale. Lontano dalle logiche dei classici boutique hotel, Cloud 7 propone un’esperienza estetica e culturale accessibile, pensata per target di viaggiatori consapevoli, giovani professionisti e nomadi digitali, ma anche turisti in cerca di autenticità, qualità e ispirazione. Tutte le 37 camere – distribuite su sei piani – sono diverse per dimensioni e taglio, ma accomunate da una coerenza stilistica che valorizza materiali tattili, tonalità avvolgenti e dettagli artigianali. Le carte da parati custom, le testate letto rivestite con tessuti pregiati e i pezzi di arredo disegnati su misura restituiscono un’atmosfera curata ma informale. Le luci, firmate da brand come SLAMP, Artemide, Estiluz e LODES, completano ogni ambiente con tocchi scenografici che amplificano l’esperienza sensoriale. Non solo hotel: un punto di incontro tra ospiti e locals Il cuore pulsante dell’hotel è il social hub, uno spazio multifunzionale aperto al pubblico, dove si lavora, si conversa, si ascolta, si scopre. Progettato per favorire interazioni autentiche, lo spazio accoglie eventi, colazioni, momenti di coworking e attività culturali. A completare l’offerta, il corner grab&go propone snack e bevande per chi desidera una pausa veloce in un ambiente conviviale. Cloud 7 Hotel Roma si propone così come una piattaforma urbana, un 'cloud' di esperienze dove l’ospitalità incontra il design, l’arte e la comunità. Un progetto che interpreta in chiave contemporanea l’identità della Capitale, aprendola a nuovi sguardi e a nuove forme di condivisione. Spazi espositivi e design Fin dalla progettazione, Cloud 7 Hotel Roma è stato pensato come un luogo in cui l’arte non si limita a decorare, ma diventa parte integrante dell’esperienza. La curatrice Agnese Landolfo ha orchestrato un racconto visivo che coinvolge artisti affermati e giovani talenti, dando forma a una collezione diffusa che attraversa corridoi, camere e spazi comuni. [gallery size="medium" ids="493862,493863,493864"] Tra i nomi coinvolti figurano Alessandro Calizza, che accoglie i visitatori nella lobby con un’installazione ambientale ispirata ai volti della classicità; Giovanni Lo Castro, con un trittico pittorico per l’area Grab&Go; Ilic Arnone, che firma le tele del Social Hub; e Federico Russo, autore di venti opere uniche nelle camere, dove fonde grafica contemporanea e memoria visiva della città. A questi si affiancano i vincitori del contest realizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Roma. «Cloud 7 Hotel Roma apre le porte e presenta un progetto artistico in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti. - spiega Giacomo Nicolodi, group marketing & communications director di Kerten Hospitality - Questa iniziativa mira a integrare l’arte contemporanea nell’esperienza alberghiera, creando spazi unici che celebrano la creatività e la cultura romana. La partnership offre ai nostri ospiti l’opportunità di immergersi nell’arte locale, trasformando il loro soggiorno in un’esperienza culturale indimenticabile». Gli studenti hanno creato affreschi site-specific distribuiti lungo i quattro piani dell’hotel, tra cui spiccano le iconografie femminili di Francesco Carlucci, gli acquerelli delicati di Alessia Bonamano e le “nuvole di Roma” di Giulia D’Ippolito, che trasformano il corridoio dell’ultimo piano in un percorso poetico. [gallery columns="2" ids="493865,493866"] Kerten Hospitality Kerten Hospitality è un operatore di ospitalità lifestyle che crea destinazioni, esperienze e community su misura. Il Gruppo gestisce e opera progetti di ospitalità che trasformano le destinazioni attraverso collaborazioni significative con i propri marchi e altri brand nei settori food & beverage, retail, entertainment, arte e wellness, concentrandosi sulla creazione di ecosistemi e ambienti comunitari unici. Con un portfolio di 12 marchi lifestyle e 11 progetti operativi, Kerten Hospitality vanta una presenza globale che abbraccia oltre 57 progetti distribuiti su tre continenti, con destinazioni importanti in Egitto, Georgia, Italia, Giordania, Regno dell'Arabia Saudita, Marocco, Kuwait, Turchia e Emirati Arabi Uniti. «Con un focus sui mercati ad alta crescita, Kerten Hospitality sta espandendo la sua presenza in Medio Oriente, Africa ed Europa - spiega Nicolodi -. La recente apertura del Cloud 7 Hotel a Roma rappresenta un importante passo in questa espansione. Come abbiamo fatto nella Capitale, ogni progetto integra talenti locali ed elementi culturali, creando destinazioni immersive e centrate sulla comunità». [post_title] => Nuovi modelli di ospitalità urbana a Roma: Cloud 7 Hotel di Kerten Hospitality [post_date] => 2025-07-03T18:03:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751565802000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493822 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_372407" align="alignleft" width="300"] Gianfranco Battisti, ad di Gesap[/caption] Gianfranco Battisti è il manager scelto dal presidente della regione siciliana Renato Schifani per guidare la Gesap come amministratore delegato dopo le dimissioni di Vito Riggio dalla società che gestisce l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. La nomina come componente del Cda spetta ufficialmente al sindaco di Palermo mentre venerdì il Cda provvederà a nominare il nuovo ad. Schifani avrebbe già incontrato il manager ritenuto di altro profilo insieme al sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Una scelta di alto profilo quella del presidente della Regione per guidare il processo di privatizzazione dell’aeroporto. Battisti ha cominciato la sua carriera alla fine degli anni Ottanta in Fiat nella direzione marketing. Dieci anni dopo, nel 1998, è entrato in Ferrovie dello Stato Italiane Spa in qualità di responsabile marketing. Dal 2009 al 2017 è stato direttore della divisione passeggeri nazionale e internazionale e dell’alta velocità di Trenitalia; nel 2009 al 2011 ha ricoperto il ruolo di consigliere di amministrazione della società Artesia Spa; dal 2017 al 2018 è stato amministratore delegato di Fs sistemi urbani; a luglio del 2018 è stato nominato amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato Italiane spa; dal luglio 2019 a maggio 2021 è stato presidente della Fondazione Fs. [post_title] => Battisti (ex Fs) sarà il nuovo amminsitratore delegato di Gesap [post_date] => 2025-07-03T12:15:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751544927000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493727 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rilancio Ryanair su Torino con il posizionamento di un terzo aeromobile per l’inverno 2025-26 che consentirà alla low cost di proporre il suo più ampio operativo di sempre da Caselle. Ryanair stima infatti 3 milioni di passeggeri all’anno e 32 rotte, incluse 2 nuove verso Liverpool e Pescara; viene inoltre potenziata la capacità con ulteriori voli su 16 rotte esistenti, tra cui Dublino, Londra Stansted, Madrid, Marrakech e Trapani. Complessivamente saranno 368 i voli operati ogni settimana, per una crescita del +30%. Crescita «Ryanair continua a registrare una crescita record in tutta Italia, investendo in aeroporti regionali come Torino dove quest’inverno offrirà 1.5 milioni di posti (+30%) su 32 rotte - ha commentato il ceo della low cost, Eddie Wilson -. L’investimento di Ryanair di $300 milioni a Torino sostiene la nostra strategia a lungo termine di supportare la crescita degli aeroporti regionali italiani, come dimostrano i 3 milioni di passeggeri che porteremo all’aeroporto di Torino quest’anno, favorendo il turismo in entrata nella regione e garantendo la connettività internazionale tutto l’anno. "Abbiamo lavorato a stretto contatto con il team di Sagat per rendere possibile questa crescita, dimostrando che tariffe competitive e operazioni efficienti sono fondamentali per sbloccare la crescita. La nostra partnership con l’Aeroporto di Torino risale al nostro primo volo da Londra Stansted a Torino nel 1999 e, dopo 25 anni di successi, siamo impegnati a continuare a crescere nella Regione. Opportunità «Per consolidare ulteriormente questo successo e sbloccare opportunità ancora maggiori per l’aviazione italiana, il turismo e l’occupazione, Ryanair chiede nuovamente al governo italiano di abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani per stimolare ulteriormente la crescita del traffico, del turismo e dell’occupazione». «Grazie a una crescita bilanciata tra il segmento internazionale e domestico, Ryanair propone in vendita tanti prodotti rafforzati, pensati per soddisfare le esigenze di ogni tipo di viaggiatore - ha osservato Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -. Dal volo per Madrid che sarà operato 7 volte a settimana, al volo per Londra Stansted con 16 frequenze settimanali, dal collegamento con Pescara anche durante l’inverno ai migliori collegamenti con tante città del Sud e delle isole, sono tante le novità di cui i passeggeri potranno beneficiare». [post_title] => Ryanair: in inverno un terzo velivolo a Torino. Lancio di due nuove rotte [post_date] => 2025-07-02T12:51:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751460680000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493686 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rimandata a novembre 2026 la temporanea chiusura dell'aeroporto di Napoli Capodichino per consentire i lavori di rifacimento della pista, inizialmente prevista tra febbraio e marzo dell'anno prossimo. La decisione è il risultato della riunione che l'Enac ha organizzato ieri con tutti i soggetti operativi sullo scalo partenopeo, finalizzata a ottimizzare la gestione dei lavori previsti che, precedentemente, prevedevano il "dirottamento" di alcune rotte verso l'aeroporto di Salerno, che, a questo punto, viene di fatto posticipato. «Tutelare i passeggeri e limitare al minimo i giorni di chiusura - sottolinea il presidente Enac, Pierluigi Di Palma - è l’obiettivo su cui ci siamo concentrati e dobbiamo lavorare con un coordinamento che sia finalizzato a salvaguardare il diritto alla mobilità». All'unisono, i partecipanti ai lavori hanno condiviso di approfondire la soluzione individuata dall’Enac che mira a ottimizzare i tempi di lavorazione e ridurre, dunque, i giorni di chiusura dello scalo rispetto ai 30 giorni della seconda proposta presentata da Gesac a fine giugno. E limitare i disagi ai passeggeri, realizzando le opere nel mese di novembre 2026. A questo scopo verrà istituito un tavolo tecnico tra Enac, Enav, gestore aeroportuale e operatori. «È una soluzione che ci ha visti tutti concordi, che limita i giorni di chiusura totale nel periodo con minor traffico dell’anno». Gli interventi previsti sono radicali e riguardano la pista di decollo e atterraggio. Un progetto che avrà un costo di circa 20 milioni di euro e dovrà essere realizzato nei tempi. Inizialmente i giorni di chiusuraerano 42 e gli interventi dovevano essere realizzati nel periodo gennaio-marzo 2026. In ogni caso ci si dovrà far trovare pronti per gli appuntamenti internazionali che attendono la città — fra gli altri l’America’s Cup — e alle compagnie aeree è già stato chiesto da tempo di rivedere la programmazione dei voli sulla base delle specifiche strategie operative e commerciale. La principale alternativa a Capodichino nel periodo di chiusura, o almeno la più vicina, sarà lo scalo Salerno—Costa d’Amalfi. Anche questo aeroporto è gestito da Gesac e potrà assorbire una quota del traffico di passeggeri. Solo una parte, però, dal momento che intorno a Capodichino ruotano fino a 12 milioni di passeggeri: inevitabile quindi considerare anche gli scali romani come potenziale punto di appoggio. [post_title] => Napoli: posticipata a novembre 2026 la chiusura dell'aeroporto per i lavori sulla pista [post_date] => 2025-07-02T09:46:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751449604000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493668 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha ufficialmente aperto i battenti il W Florence, lussuoso rifugio nel cuore di Firenze che dona nuova vita a un edificio storico in stile razionalista-modernista, che ospitava un tempo l’ex Grand Hotel Majestic. Situao in Piazza dell’Unità Italiana, con ingresso da via del Melarancio, l’hotel è a pochi passi dal Duomo, dalla Basilica di Santa Maria Novella e dal distretto dello shopping in centro città: la struttura dispone di 119 camere dal design ricercato, tra cui 16 suite e una Penthouse, oltre a spazi interni ed esterni perfettamente integrati, che includono un cortile centrale parzialmente coperto, circondato da interessanti proposte gastronomiche. Il rooftop garden, infine, regala una vista panoramica sull’architettura iconica di Firenze. «L’apertura di W Florence segna l’arrivo di un’esperienza di ospitalità audace e immersiva in una delle città artistiche più vivaci d’Italia - dichiara Helen Leighton, vice president, Luxury Brands, Emea -. Siamo impazienti di vedere i nostri ospiti immergersi nel ricco tessuto culturale di Firenze, reso ancora più vivo grazie al design audace di W Florence, alle sue proposte culinarie innovative e all’inconfondibile servizio firmato W». Le 119 camere e suite all’avanguardia combinano elementi in marmo e motivi grafici, proponendo una reinterpretazione contemporanea di materiali classici, in un perfetto equilibrio tra eleganza senza tempo e innovazione. La palette cromatica si ispira alla città: verdi intensi, rosso Medici e blu regale. La proposta gastronomica è un’inedita fusione tra cucina italiana contemporanea e sapori internazionali: Tratto proporrà un concept gastronomico italiano contemporaneo, audace ma informale, nato dalla visione del giovane e dinamico collettivo di Trattoria contemporanea. Dopo il ristorante stellato a Lomazzo, nei pressi del lago di Como, questa sarà la volta di un nuovo format di casual dining. In apertura a fine estate 2025, Zefiro Rooftop sarà il rooftop panoramico dell’hotel: l’offerta comprenderà cocktail d’autore, piccoli piatti creativi e un ricco programma di eventi. In arrivo a coda dell’estate 2025 anche Akira Back che porterà in Toscana la visione audace e artistica dello chef stellato Michelin, reinterpretando in chiave contemporanea le tradizioni culinarie giapponesi e coreane. W Florence ospita Fit, la palestra iconica del brand, aperta 24 ore su 24 e attrezzata con macchinari all’avanguardia per allenamenti cardio e con i pesi, per permettere agli ospiti di rimanere attivi in qualsiasi momento. L’hotel offre inoltre spazi meeting flessibili, che coniugano design contemporaneo e tecnologie avanzate, ideali per eventi che vanno da incontri riservati a conferenze aziendali di ampia portata. W Florence segue le recenti aperture di W Prague, W Budapest e della prima proprietà italiana del brand, W Rome, confermando l’impegno del brand nel ridefinire l’ospitalità di lusso lifestyle in Europa e nel mondo. [post_title] => W Florence ha aperto i battenti nel cuore del capoluogo toscano con 119 camere e suite [post_date] => 2025-07-02T09:13:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751447634000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493632 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_493633" align="alignleft" width="300"] Matteo Salvini, Apostolos Tzitzikostas, Stefano Antonio Donnarumma[/caption] Un piano di lungo termine per sviluppare una rete ferroviaria AV che punti a collegare le più importanti città d’Europa con treni veloci e sostenibili. Questo il tema al centro dell’incontro tenutosi ieri pomeriggio tra il Commissario europeo per i trasporti sostenibili e il turismo, Apostolos Tzitzikostas, il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini e l’amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma. La visita si inquadra nell’ambito della due giorni di incontri istituzionali del rappresentante Ue a Roma. L’occasione è stata anche quella di discutere del Masterplan sull’Alta Velocità europea e di investimenti infrastrutturali che aprano anche a modelli alternativi di finanziamento, in particolare il modello RAB. Lo sviluppo delle infrastrutture è infatti un obiettivo cruciale del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS che garantisce investimenti per 100 miliardi di euro in cinque anni, di cui solo il 13% finanziati con fondi Pnrr. Di questi 100 miliardi, 62 saranno destinati alle infrastrutture nazionali. Al termine dell’incontro nella sede del Gruppo FS, il Commissario Tzitzikostas ha avuto modo di visitare la sala operativa centrale di RFI, che monitora 24 ore su 24 la circolazione di circa 9mila treni al giorno su oltre 16.700 chilometri di rete. [post_title] => Incontro a Roma per il piano di 100 miliardi dell'alta velocità europea [post_date] => 2025-07-01T11:03:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751367809000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493569 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445635" align="alignleft" width="300"] Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit[/caption] L’Italia continua ad attrarre visitatori da tutte le regioni del mondo, lo dimostrano gli ultimi dati Enit sugli arrivi dai Paesi dell’Asia-Pacifico, in occasione della fiera ILTM di Singapore (uno degli eventi di punta nel calendario globale del turismo di lusso). Nei primi cinque mesi del 2025, infatti, gli arrivi aeroportuali in Italia da quest’area per soggiorni di almeno una notte sono cresciuti di circa il 10% rispetto allo stesso periodo del 2024, con un picco di passeggeri (83.400, ossia +17,4%) a maggio. La motivazione principale dei viaggi resta il turismo per vacanza e tempo libero, che rappresenta il 93,2% degli arrivi (in crescita del +10,3%). I viaggi per lavoro costituiscono il restante 6,8%, con un incremento del +4,4%. Nel dettaglio, la Cina guida la classifica con oltre 94.700 arrivi (+8,3% e una quota del 32,6% sul totale dell’area geografica), segue la Corea del Sud con 71.288 passeggeri (+4,3% e un’incidenza del 24,5%), il Giappone registra 42.365 arrivi (+14,9%, pari al 14,6% del totale), l’Australia segna un incremento del +20,7% con 31.915 passeggeri (11%), l’India mostra una crescita del +10% con circa 22mila arrivi e una quota stabile al 7,6%, la Thailandia si distingue per l’incremento più marcato pari al +24,6%, con 9.765 arrivi (3,4%), l’Indonesia conta 4.947 passeggeri in crescita del +22,6% (1,7%) mentre Singapore registra un lieve aumento dello 0,8%, con 13.385 arrivi (4,6%). “Questi risultati dimostrano come ancora una volta riusciamo ad attrarre turisti da ogni parte del mondo. Arte, cultura, mare ma non solo: il viaggiatore cerca l’esperienza del Made in Italy, degustando prodotti tipici, immergendosi nelle vie dello shopping o concedendosi momenti di relax e benessere” dichiara Ivana Jelinic, ad di Enit. Motivazioni Tra le motivazioni di viaggio le esperienze vanno per la maggiore: tra i turisti australiani crescono i pacchetti gastronomici e del lusso con un 50% in più sulle vendite rispetto al 2024. Soggiorni lunghi (3 settimane) in Costiera Amalfitana, Puglia e Sicilia, oltre che città quali Roma e Milano. Anche i pacchetti che combinano arte, wellness e shopping mostrano buone performance, con aumenti tra il +7% e il +20% ed una permanenza media di 15 giorni. Tra chi arriva dalla Cina, in aumento Sport & Wellness del +20% in città quali Milano, Torino, Cortina, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli; oltre ad un interesse per i viaggi formativi e professionali: il segmento MICE e studio cresce del +12%. Dal Giappone, le prenotazioni dal mercato hanno registrato una crescita media del +29,2% a conferma di un interesse costante verso l’Italia. I pacchetti proposti prevedono una permanenza media di 8 giorni, con itinerari ben strutturati che combinano cultura, paesaggio e gastronomia, oltre allo shopping che rappresenta una componente rilevante, soprattutto a Milano, Venezia e Firenze, dove è percepito come parte dell’esperienza culturale e di lifestyle italiano. [post_title] => Enit, la domanda dei paesi dell'Asia-Pacifico sta crescendo [post_date] => 2025-06-30T12:26:30+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751286390000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493554 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_493555" align="alignleft" width="300"] Giuseppe Pagliara[/caption] Il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort è entrato ufficialmente a far parte di Preferred Hotels & Resorts – il più grande brand indipendente di hotel al mondo, che rappresenta oltre 600 hotel, resort, residenze e gruppi alberghieri unici in 80 Paesi – come nuova proposta della Lifestyle Collection. Rappresentando le strutture d’eccellenza a livello globale che offrono soggiorni coinvolgenti e momenti memorabili, la Lifestyle Collection di Preferred Hotels & Resorts si distingue per la sua autenticità, intelligenza, accessibilità e varietà, offrendo un servizio attento e una proposta gastronomica locale che esprimono cultura e stile. Il resort Il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort conta 211 camere, e si caratterizza per la cifra stilistica che, attraverso il bianco delle pareti e gli inserti in pietra e in legno, è in armonia con il contesto paesaggistico dell’iconica cima da cui prende il nome. Elemento distintivo è una nuova dimensione di ospitalità alpina che si modella attorno a una formula upper upscale capace di mettere insieme informalità e raffinatezza per essere all’altezza di una promessa: soddisfare desideri e aspettative. Gli ospiti possono godere di servizi quali il nuovo Lifestyle Premium Service, pensato per ampliare ulteriormente le possibilità di personalizzazione, e di una diversificata rosa di opportunità legate alla ristorazione, al wellness e allo sport. Il Gou Restaurant à la carte propone un esclusivo concetto di fun dining. L’offerta wellness della SPA Miele attinge in ottica olistica a diverse scuole (ayurvedica, Watsu, tibetana…) con trattamenti made for man e made for woman, recupero post-sport e rituali di body strategy. Tra le dotazioni e i servizi legati allo sport figurano la piscina semi-olimpionica, la pista di pattinaggio esterna, i campi padel tra i più alti d’Europa e la convenzione con la principale scuola di sci di Cervinia. Pagliara "Entrare a far parte della Lifestyle Collection di Preferred è per noi motivo di grande orgoglio: rappresenta, da un lato, il riconoscimento dell’importante lavoro di riposizionamento compiuto su una struttura storica, oggi eccellenza 5 stelle della destinazione; dall’altro, segna l’inizio di una significativa partnership riconoscendo il posizionamento upper upscale di Valtur, brand storico dell’ospitalità italiana che ha saputo evolversi, ridefinire la propria identità e proporre un modello unico di ospitalità lifestyle, con uno sguardo sempre rivolto al futuro del settore", commenta Giuseppe Pagliara, amministratore delegato di Valtur. [post_title] => Valtur Cervinia Cristallo Ski Resorts è entrato nei Preferred Hotels & Resorts [post_date] => 2025-06-30T10:58:53+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751281133000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493542 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_493544" align="alignleft" width="300"] Veduta del Phi Hotel Piajo[/caption] Xenia Hôtellerie Solution Spa Società Benefit ha siglato un contratto di locazione per 20 anni per una nuova struttura turistico ricettiva situata a Nembro, in provincia di Bergamo. Phi Hotels Apartment Bergamo, in prossimità dell'albergo della società già esistent, Phi Hotel Piajo, è costituita da 15 appartamenti bilocali con ampi spazi interni ed esterni, a pochi minuti dall’aeroporto di Milano Bergamo, dall’importante area industriale di Bergamo e dalle principali vie di comunicazione. L’Aparthotel, dotato di domotica innovativa e di sistemi di automazione di ultima generazione, completa l’offerta Phi Hotels sul territorio con un prodotto nuovo e di standard elevato. La struttura sarà operativa dal prossimo 15 settembre. L’operazione è la terza conclusa nel corso del 2025 (a seguito del perfezionamento delle operazioni Phi Hotel Piajo, citato sopra, e Phi Hotel Palio di Asti), in linea con il piano industriale 2025-2028 presentato dalla società lo scorso 22 gennaio. Il contratto è subordinato ad alcune condizioni sospensive di ordine tecnico-amministrativo proprie del settore e di operazioni simili. La locazione prevede un importo complessivo, per l’intera durata, pari a circa 2 milioni di euro, in linea con le condizioni di mercato per strutture similari nell’area geografica di riferimento. «Con la nuova operazione del Phi Hotels Apartment Bergamo, in un’area molto dinamica e a pochi minuti dal nostro Phi Hotel Piajo, possiamo rafforzare e differenziare la nostra proposta sul territorio e, soprattutto, riusciremo a intercettare meglio segmenti di business diversi sfruttando importanti economie di scala e commerciali» commenta Ercolino Ranieri, amministratore delegato di Xenia. [post_title] => Gruppo Xenia: apertura a settembre per Phi Hotels Apartment Bergamo [post_date] => 2025-06-30T10:04:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751277869000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "battisti amminsitratore delegato di gesap" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":61,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1098,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493857","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non più solo camera e colazione. A Roma, l'hôtellerie contemporanea esplora nuove identità, trasformando gli hotel in spazi culturali aperti, ibridi, partecipativi.\r

È il caso del Cloud 7 Hotel Roma, nuovo progetto di Kerten Hospitality, che ha scelto di fondare la propria identità sull’intersezione tra arte contemporanea, interior design e spirito comunitario nel cuore della Capitale. Lontano dalle logiche dei classici boutique hotel, Cloud 7 propone un’esperienza estetica e culturale accessibile, pensata per target di viaggiatori consapevoli, giovani professionisti e nomadi digitali, ma anche turisti in cerca di autenticità, qualità e ispirazione.\r

Tutte le 37 camere – distribuite su sei piani – sono diverse per dimensioni e taglio, ma accomunate da una coerenza stilistica che valorizza materiali tattili, tonalità avvolgenti e dettagli artigianali. Le carte da parati custom, le testate letto rivestite con tessuti pregiati e i pezzi di arredo disegnati su misura restituiscono un’atmosfera curata ma informale. Le luci, firmate da brand come SLAMP, Artemide, Estiluz e LODES, completano ogni ambiente con tocchi scenografici che amplificano l’esperienza sensoriale.\r

\r

Non solo hotel: un punto di incontro tra ospiti e locals\r

Il cuore pulsante dell’hotel è il social hub, uno spazio multifunzionale aperto al pubblico, dove si lavora, si conversa, si ascolta, si scopre. Progettato per favorire interazioni autentiche, lo spazio accoglie eventi, colazioni, momenti di coworking e attività culturali. A completare l’offerta, il corner grab&go propone snack e bevande per chi desidera una pausa veloce in un ambiente conviviale.\r

Cloud 7 Hotel Roma si propone così come una piattaforma urbana, un 'cloud' di esperienze dove l’ospitalità incontra il design, l’arte e la comunità. Un progetto che interpreta in chiave contemporanea l’identità della Capitale, aprendola a nuovi sguardi e a nuove forme di condivisione.\r

\r

Spazi espositivi e design\r

Fin dalla progettazione, Cloud 7 Hotel Roma è stato pensato come un luogo in cui l’arte non si limita a decorare, ma diventa parte integrante dell’esperienza. La curatrice Agnese Landolfo ha orchestrato un racconto visivo che coinvolge artisti affermati e giovani talenti, dando forma a una collezione diffusa che attraversa corridoi, camere e spazi comuni.\r

\r

[gallery size=\"medium\" ids=\"493862,493863,493864\"]\r

Tra i nomi coinvolti figurano Alessandro Calizza, che accoglie i visitatori nella lobby con un’installazione ambientale ispirata ai volti della classicità; Giovanni Lo Castro, con un trittico pittorico per l’area Grab&Go; Ilic Arnone, che firma le tele del Social Hub; e Federico Russo, autore di venti opere uniche nelle camere, dove fonde grafica contemporanea e memoria visiva della città.\r

A questi si affiancano i vincitori del contest realizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Roma. «Cloud 7 Hotel Roma apre le porte e presenta un progetto artistico in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti. - spiega Giacomo Nicolodi, group marketing & communications director di Kerten Hospitality - Questa iniziativa mira a integrare l’arte contemporanea nell’esperienza alberghiera, creando spazi unici che celebrano la creatività e la cultura romana. La partnership offre ai nostri ospiti l’opportunità di immergersi nell’arte locale, trasformando il loro soggiorno in un’esperienza culturale indimenticabile».\r

Gli studenti hanno creato affreschi site-specific distribuiti lungo i quattro piani dell’hotel, tra cui spiccano le iconografie femminili di Francesco Carlucci, gli acquerelli delicati di Alessia Bonamano e le “nuvole di Roma” di Giulia D’Ippolito, che trasformano il corridoio dell’ultimo piano in un percorso poetico.\r

[gallery columns=\"2\" ids=\"493865,493866\"]\r

Kerten Hospitality\r

Kerten Hospitality è un operatore di ospitalità lifestyle che crea destinazioni, esperienze e community su misura. Il Gruppo gestisce e opera progetti di ospitalità che trasformano le destinazioni attraverso collaborazioni significative con i propri marchi e altri brand nei settori food & beverage, retail, entertainment, arte e wellness, concentrandosi sulla creazione di ecosistemi e ambienti comunitari unici. Con un portfolio di 12 marchi lifestyle e 11 progetti operativi, Kerten Hospitality vanta una presenza globale che abbraccia oltre 57 progetti distribuiti su tre continenti, con destinazioni importanti in Egitto, Georgia, Italia, Giordania, Regno dell'Arabia Saudita, Marocco, Kuwait, Turchia e Emirati Arabi Uniti.\r

«Con un focus sui mercati ad alta crescita, Kerten Hospitality sta espandendo la sua presenza in Medio Oriente, Africa ed Europa - spiega Nicolodi -. La recente apertura del Cloud 7 Hotel a Roma rappresenta un importante passo in questa espansione. Come abbiamo fatto nella Capitale, ogni progetto integra talenti locali ed elementi culturali, creando destinazioni immersive e centrate sulla comunità».","post_title":"Nuovi modelli di ospitalità urbana a Roma: Cloud 7 Hotel di Kerten Hospitality","post_date":"2025-07-03T18:03:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1751565802000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493822","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_372407\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gianfranco Battisti, ad di Gesap[/caption]\r

\r

Gianfranco Battisti è il manager scelto dal presidente della regione siciliana Renato Schifani per guidare la Gesap come amministratore delegato dopo le dimissioni di Vito Riggio dalla società che gestisce l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. La nomina come componente del Cda spetta ufficialmente al sindaco di Palermo mentre venerdì il Cda provvederà a nominare il nuovo ad.\r

\r

Schifani avrebbe già incontrato il manager ritenuto di altro profilo insieme al sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Una scelta di alto profilo quella del presidente della Regione per guidare il processo di privatizzazione dell’aeroporto.\r

\r

Battisti ha cominciato la sua carriera alla fine degli anni Ottanta in Fiat nella direzione marketing. Dieci anni dopo, nel 1998, è entrato in Ferrovie dello Stato Italiane Spa in qualità di responsabile marketing. Dal 2009 al 2017 è stato direttore della divisione passeggeri nazionale e internazionale e dell’alta velocità di Trenitalia; nel 2009 al 2011 ha ricoperto il ruolo di consigliere di amministrazione della società Artesia Spa; dal 2017 al 2018 è stato amministratore delegato di Fs sistemi urbani; a luglio del 2018 è stato nominato amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato Italiane spa; dal luglio 2019 a maggio 2021 è stato presidente della Fondazione Fs.\r

","post_title":"Battisti (ex Fs) sarà il nuovo amminsitratore delegato di Gesap","post_date":"2025-07-03T12:15:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1751544927000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493727","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rilancio Ryanair su Torino con il posizionamento di un terzo aeromobile per l’inverno 2025-26 che consentirà alla low cost di proporre il suo più ampio operativo di sempre da Caselle.\r

Ryanair stima infatti 3 milioni di passeggeri all’anno e 32 rotte, incluse 2 nuove verso Liverpool e Pescara; viene inoltre potenziata la capacità con ulteriori voli su 16 rotte esistenti, tra cui Dublino, Londra Stansted, Madrid, Marrakech e Trapani. Complessivamente saranno 368 i voli operati ogni settimana, per una crescita del +30%.\r

\r

Crescita\r

«Ryanair continua a registrare una crescita record in tutta Italia, investendo in aeroporti regionali come Torino dove quest’inverno offrirà 1.5 milioni di posti (+30%) su 32 rotte - ha commentato il ceo della low cost, Eddie Wilson -. L’investimento di Ryanair di $300 milioni a Torino sostiene la nostra strategia a lungo termine di supportare la crescita degli aeroporti regionali italiani, come dimostrano i 3 milioni di passeggeri che porteremo all’aeroporto di Torino quest’anno, favorendo il turismo in entrata nella regione e garantendo la connettività internazionale tutto l’anno. \r

\"Abbiamo lavorato a stretto contatto con il team di Sagat per rendere possibile questa crescita, dimostrando che tariffe competitive e operazioni efficienti sono fondamentali per sbloccare la crescita. La nostra partnership con l’Aeroporto di Torino risale al nostro primo volo da Londra Stansted a Torino nel 1999 e, dopo 25 anni di successi, siamo impegnati a continuare a crescere nella Regione.\r

\r

Opportunità\r

«Per consolidare ulteriormente questo successo e sbloccare opportunità ancora maggiori per l’aviazione italiana, il turismo e l’occupazione, Ryanair chiede nuovamente al governo italiano di abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani per stimolare ulteriormente la crescita del traffico, del turismo e dell’occupazione». \r

\r

«Grazie a una crescita bilanciata tra il segmento internazionale e domestico, Ryanair propone in vendita tanti prodotti rafforzati, pensati per soddisfare le esigenze di ogni tipo di viaggiatore - ha osservato Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -. Dal volo per Madrid che sarà operato 7 volte a settimana, al volo per Londra Stansted con 16 frequenze settimanali, dal collegamento con Pescara anche durante l’inverno ai migliori collegamenti con tante città del Sud e delle isole, sono tante le novità di cui i passeggeri potranno beneficiare».","post_title":"Ryanair: in inverno un terzo velivolo a Torino. Lancio di due nuove rotte","post_date":"2025-07-02T12:51:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1751460680000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493686","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Rimandata a novembre 2026 la temporanea chiusura dell'aeroporto di Napoli Capodichino per consentire i lavori di rifacimento della pista, inizialmente prevista tra febbraio e marzo dell'anno prossimo.\r

\r

La decisione è il risultato della riunione che l'Enac ha organizzato ieri con tutti i soggetti operativi sullo scalo partenopeo, finalizzata a ottimizzare la gestione dei lavori previsti che, precedentemente, prevedevano il \"dirottamento\" di alcune rotte verso l'aeroporto di Salerno, che, a questo punto, viene di fatto posticipato. \r

\r

\r

\r

«Tutelare i passeggeri e limitare al minimo i giorni di chiusura - sottolinea il presidente Enac, Pierluigi Di Palma - è l’obiettivo su cui ci siamo concentrati e dobbiamo lavorare con un coordinamento che sia finalizzato a salvaguardare il diritto alla mobilità».\r

All'unisono, i partecipanti ai lavori hanno condiviso di approfondire la soluzione individuata dall’Enac che mira a ottimizzare i tempi di lavorazione e ridurre, dunque, i giorni di chiusura dello scalo rispetto ai 30 giorni della seconda proposta presentata da Gesac a fine giugno. E limitare i disagi ai passeggeri, realizzando le opere nel mese di novembre 2026. A questo scopo verrà istituito un tavolo tecnico tra Enac, Enav, gestore aeroportuale e operatori. «È una soluzione che ci ha visti tutti concordi, che limita i giorni di chiusura totale nel periodo con minor traffico dell’anno».\r

\r

\r

\r

Gli interventi previsti sono radicali e riguardano la pista di decollo e atterraggio. Un progetto che avrà un costo di circa 20 milioni di euro e dovrà essere realizzato nei tempi. Inizialmente i giorni di chiusuraerano 42 e gli interventi dovevano essere realizzati nel periodo gennaio-marzo 2026.\r

In ogni caso ci si dovrà far trovare pronti per gli appuntamenti internazionali che attendono la città — fra gli altri l’America’s Cup — e alle compagnie aeree è già stato chiesto da tempo di rivedere la programmazione dei voli sulla base delle specifiche strategie operative e commerciale. La principale alternativa a Capodichino nel periodo di chiusura, o almeno la più vicina, sarà lo scalo Salerno—Costa d’Amalfi. Anche questo aeroporto è gestito da Gesac e potrà assorbire una quota del traffico di passeggeri. Solo una parte, però, dal momento che intorno a Capodichino ruotano fino a 12 milioni di passeggeri: inevitabile quindi considerare anche gli scali romani come potenziale punto di appoggio.\r

\r

","post_title":"Napoli: posticipata a novembre 2026 la chiusura dell'aeroporto per i lavori sulla pista","post_date":"2025-07-02T09:46:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1751449604000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha ufficialmente aperto i battenti il W Florence, lussuoso rifugio nel cuore di Firenze che dona nuova vita a un edificio storico in stile razionalista-modernista, che ospitava un tempo l’ex Grand Hotel Majestic.\r

\r

Situao in Piazza dell’Unità Italiana, con ingresso da via del Melarancio, l’hotel è a pochi passi dal Duomo, dalla Basilica di Santa Maria Novella e dal distretto dello shopping in centro città: la struttura dispone di 119 camere dal design ricercato, tra cui 16 suite e una Penthouse, oltre a spazi interni ed esterni perfettamente integrati, che includono un cortile centrale parzialmente coperto, circondato da interessanti proposte gastronomiche. Il rooftop garden, infine, regala una vista panoramica sull’architettura iconica di Firenze.\r

\r

«L’apertura di W Florence segna l’arrivo di un’esperienza di ospitalità audace e immersiva in una delle città artistiche più vivaci d’Italia - dichiara Helen Leighton, vice president, Luxury Brands, Emea -. Siamo impazienti di vedere i nostri ospiti immergersi nel ricco tessuto culturale di Firenze, reso ancora più vivo grazie al design audace di W Florence, alle sue proposte culinarie innovative e all’inconfondibile servizio firmato W».\r

\r

Le 119 camere e suite all’avanguardia combinano elementi in marmo e motivi grafici, proponendo una reinterpretazione contemporanea di materiali classici, in un perfetto equilibrio tra eleganza senza tempo e innovazione. La palette cromatica si ispira alla città: verdi intensi, rosso Medici e blu regale.\r

\r

La proposta gastronomica è un’inedita fusione tra cucina italiana contemporanea e sapori internazionali: Tratto proporrà un concept gastronomico italiano contemporaneo, audace ma informale, nato dalla visione del giovane e dinamico collettivo di Trattoria contemporanea. Dopo il ristorante stellato a Lomazzo, nei pressi del lago di Como, questa sarà la volta di un nuovo format di casual dining. \r

\r

In apertura a fine estate 2025, Zefiro Rooftop sarà il rooftop panoramico dell’hotel: l’offerta comprenderà cocktail d’autore, piccoli piatti creativi e un ricco programma di eventi. In arrivo a coda dell’estate 2025 anche Akira Back che porterà in Toscana la visione audace e artistica dello chef stellato Michelin, reinterpretando in chiave contemporanea le tradizioni culinarie giapponesi e coreane. \r

\r

W Florence ospita Fit, la palestra iconica del brand, aperta 24 ore su 24 e attrezzata con macchinari all’avanguardia per allenamenti cardio e con i pesi, per permettere agli ospiti di rimanere attivi in qualsiasi momento. L’hotel offre inoltre spazi meeting flessibili, che coniugano design contemporaneo e tecnologie avanzate, ideali per eventi che vanno da incontri riservati a conferenze aziendali di ampia portata.\r

\r

W Florence segue le recenti aperture di W Prague, W Budapest e della prima proprietà italiana del brand, W Rome, confermando l’impegno del brand nel ridefinire l’ospitalità di lusso lifestyle in Europa e nel mondo.","post_title":"W Florence ha aperto i battenti nel cuore del capoluogo toscano con 119 camere e suite","post_date":"2025-07-02T09:13:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1751447634000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493632","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_493633\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Matteo Salvini, Apostolos Tzitzikostas, Stefano Antonio Donnarumma[/caption]\r

\r

Un piano di lungo termine per sviluppare una rete ferroviaria AV che punti a collegare le più importanti città d’Europa con treni veloci e sostenibili. Questo il tema al centro dell’incontro tenutosi ieri pomeriggio tra il Commissario europeo per i trasporti sostenibili e il turismo, Apostolos Tzitzikostas, il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini e l’amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma.\r

\r

La visita si inquadra nell’ambito della due giorni di incontri istituzionali del rappresentante Ue a Roma. L’occasione è stata anche quella di discutere del Masterplan sull’Alta Velocità europea e di investimenti infrastrutturali che aprano anche a modelli alternativi di finanziamento, in particolare il modello RAB.\r

Lo sviluppo delle infrastrutture è infatti un obiettivo cruciale del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS che garantisce investimenti per 100 miliardi di euro in cinque anni, di cui solo il 13% finanziati con fondi Pnrr. Di questi 100 miliardi, 62 saranno destinati alle infrastrutture nazionali.\r

\r

Al termine dell’incontro nella sede del Gruppo FS, il Commissario Tzitzikostas ha avuto modo di visitare la sala operativa centrale di RFI, che monitora 24 ore su 24 la circolazione di circa 9mila treni al giorno su oltre 16.700 chilometri di rete.\r

","post_title":"Incontro a Roma per il piano di 100 miliardi dell'alta velocità europea","post_date":"2025-07-01T11:03:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1751367809000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493569","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445635\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit[/caption]\r

L’Italia continua ad attrarre visitatori da tutte le regioni del mondo, lo dimostrano gli ultimi dati Enit sugli arrivi dai Paesi dell’Asia-Pacifico, in occasione della fiera ILTM di Singapore (uno degli eventi di punta nel calendario globale del turismo di lusso).\r

Nei primi cinque mesi del 2025, infatti, gli arrivi aeroportuali in Italia da quest’area per soggiorni di almeno una notte sono cresciuti di circa il 10% rispetto allo stesso periodo del 2024, con un picco di passeggeri (83.400, ossia +17,4%) a maggio. La motivazione principale dei viaggi resta il turismo per vacanza e tempo libero, che rappresenta il 93,2% degli arrivi (in crescita del +10,3%). I viaggi per lavoro costituiscono il restante 6,8%, con un incremento del +4,4%.\r

Nel dettaglio, la Cina guida la classifica con oltre 94.700 arrivi (+8,3% e una quota del 32,6% sul totale dell’area geografica), segue la Corea del Sud con 71.288 passeggeri (+4,3% e un’incidenza del 24,5%), il Giappone registra 42.365 arrivi (+14,9%, pari al 14,6% del totale), l’Australia segna un incremento del +20,7% con 31.915 passeggeri (11%), l’India mostra una crescita del +10% con circa 22mila arrivi e una quota stabile al 7,6%, la Thailandia si distingue per l’incremento più marcato pari al +24,6%, con 9.765 arrivi (3,4%), l’Indonesia conta 4.947 passeggeri in crescita del +22,6% (1,7%) mentre Singapore registra un lieve aumento dello 0,8%, con 13.385 arrivi (4,6%).\r

“Questi risultati dimostrano come ancora una volta riusciamo ad attrarre turisti da ogni parte del mondo. Arte, cultura, mare ma non solo: il viaggiatore cerca l’esperienza del Made in Italy, degustando prodotti tipici, immergendosi nelle vie dello shopping o concedendosi momenti di relax e benessere” dichiara Ivana Jelinic, ad di Enit.\r

Motivazioni\r

Tra le motivazioni di viaggio le esperienze vanno per la maggiore: tra i turisti australiani crescono i pacchetti gastronomici e del lusso con un 50% in più sulle vendite rispetto al 2024. Soggiorni lunghi (3 settimane) in Costiera Amalfitana, Puglia e Sicilia, oltre che città quali Roma e Milano. Anche i pacchetti che combinano arte, wellness e shopping mostrano buone performance, con aumenti tra il +7% e il +20% ed una permanenza media di 15 giorni.\r

Tra chi arriva dalla Cina, in aumento Sport & Wellness del +20% in città quali Milano, Torino, Cortina, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli; oltre ad un interesse per i viaggi formativi e professionali: il segmento MICE e studio cresce del +12%. Dal Giappone, le prenotazioni dal mercato hanno registrato una crescita media del +29,2% a conferma di un interesse costante verso l’Italia. I pacchetti proposti prevedono una permanenza media di 8 giorni, con itinerari ben strutturati che combinano cultura, paesaggio e gastronomia, oltre allo shopping che rappresenta una componente rilevante, soprattutto a Milano, Venezia e Firenze, dove è percepito come parte dell’esperienza culturale e di lifestyle italiano.\r

","post_title":"Enit, la domanda dei paesi dell'Asia-Pacifico sta crescendo","post_date":"2025-06-30T12:26:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1751286390000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493554","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_493555\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Pagliara[/caption]\r

Il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort è entrato ufficialmente a far parte di Preferred Hotels & Resorts – il più grande brand indipendente di hotel al mondo, che rappresenta oltre 600 hotel, resort, residenze e gruppi alberghieri unici in 80 Paesi – come nuova proposta della Lifestyle Collection. Rappresentando le strutture d’eccellenza a livello globale che offrono soggiorni coinvolgenti e momenti memorabili, la Lifestyle Collection di Preferred Hotels & Resorts si distingue per la sua autenticità, intelligenza, accessibilità e varietà, offrendo un servizio attento e una proposta gastronomica locale che esprimono cultura e stile.\r

\r

Il resort\r

Il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort conta 211 camere, e si caratterizza per la cifra stilistica che, attraverso il bianco delle pareti e gli inserti in pietra e in legno, è in armonia con il contesto paesaggistico dell’iconica cima da cui prende il nome. Elemento distintivo è una nuova dimensione di ospitalità alpina che si modella attorno a una formula upper upscale capace di mettere insieme informalità e raffinatezza per essere all’altezza di una promessa: soddisfare desideri e aspettative. Gli ospiti possono godere di servizi quali il nuovo Lifestyle Premium Service, pensato per ampliare ulteriormente le possibilità di personalizzazione, e di una diversificata rosa di opportunità legate alla ristorazione, al wellness e allo sport.\r

Il Gou Restaurant à la carte propone un esclusivo concetto di fun dining. L’offerta wellness della SPA Miele attinge in ottica olistica a diverse scuole (ayurvedica, Watsu, tibetana…) con trattamenti made for man e made for woman, recupero post-sport e rituali di body strategy. Tra le dotazioni e i servizi legati allo sport figurano la piscina semi-olimpionica, la pista di pattinaggio esterna, i campi padel tra i più alti d’Europa e la convenzione con la principale scuola di sci di Cervinia.\r

\r

Pagliara\r

\"Entrare a far parte della Lifestyle Collection di Preferred è per noi motivo di grande orgoglio: rappresenta, da un lato, il riconoscimento dell’importante lavoro di riposizionamento compiuto su una struttura storica, oggi eccellenza 5 stelle della destinazione; dall’altro, segna l’inizio di una significativa partnership riconoscendo il posizionamento upper upscale di Valtur, brand storico dell’ospitalità italiana che ha saputo evolversi, ridefinire la propria identità e proporre un modello unico di ospitalità lifestyle, con uno sguardo sempre rivolto al futuro del settore\", commenta Giuseppe Pagliara, amministratore delegato di Valtur.\r

","post_title":"Valtur Cervinia Cristallo Ski Resorts è entrato nei Preferred Hotels & Resorts","post_date":"2025-06-30T10:58:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1751281133000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493542","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_493544\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Veduta del Phi Hotel Piajo[/caption]\r

Xenia Hôtellerie Solution Spa Società Benefit ha siglato un contratto di locazione per 20 anni per una nuova struttura turistico ricettiva situata a Nembro, in provincia di Bergamo.\r

Phi Hotels Apartment Bergamo, in prossimità dell'albergo della società già esistent, Phi Hotel Piajo, è costituita da 15 appartamenti bilocali con ampi spazi interni ed esterni, a pochi minuti dall’aeroporto di Milano Bergamo, dall’importante area industriale di Bergamo e dalle principali vie di comunicazione. L’Aparthotel, dotato di domotica innovativa e di sistemi di automazione di ultima generazione, completa l’offerta Phi Hotels sul territorio con un prodotto nuovo e di standard elevato. La struttura sarà operativa dal prossimo 15 settembre.\r

L’operazione è la terza conclusa nel corso del 2025 (a seguito del perfezionamento delle operazioni Phi Hotel Piajo, citato sopra, e Phi Hotel Palio di Asti), in linea con il piano industriale 2025-2028 presentato dalla società lo scorso 22 gennaio. Il contratto è subordinato ad alcune condizioni sospensive di ordine tecnico-amministrativo proprie del settore e di operazioni simili. \r

La locazione prevede un importo complessivo, per l’intera durata, pari a circa 2 milioni di euro, in linea con le condizioni di mercato per strutture similari nell’area geografica di riferimento.\r

«Con la nuova operazione del Phi Hotels Apartment Bergamo, in un’area molto dinamica e a pochi minuti dal nostro Phi Hotel Piajo, possiamo rafforzare e differenziare la nostra proposta sul territorio e, soprattutto, riusciremo a intercettare meglio segmenti di business diversi sfruttando importanti economie di scala e commerciali» commenta Ercolino Ranieri, amministratore delegato di Xenia.","post_title":"Gruppo Xenia: apertura a settembre per Phi Hotels Apartment Bergamo","post_date":"2025-06-30T10:04:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1751277869000]}]}}