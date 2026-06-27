Attacco hacker a Trenitalia, violati dati dei clienti (email, cellulari, anagrafica) Trenitalia sta informando alcuni clienti, tramite mail, di aver “rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati” che ha causato “un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio”. L’azienda fa sapere che, a seguito delle verifiche, ha potuto “identificare i clienti interessati” e inviare loro la comunicazione. Trenitalia afferma comunque che “non sono stati coinvolti dati di accesso agli account, credenziali personali o informazioni relative ai pagamenti (come il numero della carta, la scadenza o il codice di sicurezza)” e aggiunga di avere “notificato l’accaduto all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e allo Csirt Italia, in conformità alla normativa vigente, e presentato denuncia” alla Procura di Roma. Dati personali Nella mail inviata ai clienti, Trenitalia scrive che le informazioni che potrebbero essere state oggetto di accesso non autorizzato, “qualora presenti sui nostri sistemi informatici in relazione al titolo di viaggio”, rientrano nelle seguenti categorie di dati personali: “dati anagrafici e identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita del passeggero; nome e cognome dell’eventuale acquirente); dati di contatto (e-mail, numero di telefono); dati di viaggio (informazioni associate al titolo di viaggio, quali, a titolo esemplificativo, tratta, data e orario del viaggio, numero del titolo di viaggio); codice carta fedeltà, ove associato al titolo di viaggio; società/ ente datore di lavoro; tipologia di offerta o servizio associata al titolo di viaggio e dati necessari a fruire di dette offerte; estremi documento d’identità; dati connessi alla generazione del titolo di viaggio“. “Trenitalia ha immediatamente attivato tutte le misure di sicurezza necessarie. Solo al termine di verifiche tecniche è stato possibile procedere con le comunicazioni individuali previste dalla normativa vigente”. Così la società in una nota riguardo al “tentativo di attacco informatico” rilevato a ottobre 2025. L’azienda sottolinea, nella nota, che “l’episodio ha riguardato esclusivamente alcuni dati associati ai titoli di viaggio”. E “non sono stati compromessi i dati di pagamento, le credenziali di accesso agli account o le informazioni delle carte di credito o di debito (numero della carta, data di scadenza e codice di sicurezza)”. Condividi

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La scorsa settimana alcuni disservizi sulle principali tratte ferroviarie avevano portato Salvini a manifestare \"irritazione\" per la situazione. In quell'occasione si erano quindi diffuse voci su un possibile allontanamento di Donnarumma, dovuto proprio all'insoddisfazione del ministro.\r

Il sostituto\r

In un tavolo al Mit convocato martedì, il clima era apparso più disteso, anche a detta dello stesso ad. Il ministero aveva inoltre precisato che la puntualità dei treni era migliorata e che i disagi erano dovuti soprattutto a furti di rame, manomissioni e \"guasti di convogli di altre compagnie ferroviarie\". Il nuovo incontro di oggi ha invece segnato l'accelerazione verso le dimissioni.\r

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Al posto di Donnarumma arriverà l’attuale amministratore delegato di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio.","post_title":"Donnarumma lascia il gruppo Fs. Arriva Gianpiero Strisciuglio","post_date":"2026-06-26T00:11:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1782432708000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"517244","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Busitalia, essendo l'azienda del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e di Trenitalia è al 100% intermodale nel Dna». Serafino Lo Piano, amministratore delegato di Busitalia, ribadisce l'identikit della società, a margine degli Stati Generali dei trasporti e della logistica, organizzati da Confindustria presso l’Auditorium della Tecnica.\r

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Il manager spiega che si tratta di «un'azienda che fa 500 milioni di euro di fatturato e circa 100 milioni di passeggeri l’anno, che si occupa sicuramente in prima istanza di servire Trenitalia nei bus sostitutivi emergenziali. Dall'altra parte si occupa del trasporto pubblico locale in alcune regioni italiane come l'Umbria, dove abbiamo anche il trasporto navale nel lago Trasimeno, poi abbiamo Padova, Rovigo, Salerno e stiamo anche guardando in altre regioni italiane».\r

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«Siamo stati inoltre protagonisti di un grandissimo evento in Italia che sono state le Olimpiadi Milano Cortina. Abbiamo messo in campo 1200 persone con 500 bus, con circa 176.000 corse fatte e più di 2 milioni di persone trasportate. - ha ricordato l’ad di Busitalia - Questo ha dimostrato come effettivamente in Italia si può fare intermodalità, perché comunque Busitalia è stata quella che ha trasferito anche dagli aeroporti verso le destinazioni sciistiche tutti gli atleti e tutti quelli che hanno praticamente lavorato all'interno di questa organizzazione».","post_title":"Busitalia, Lo Piano: «L'azienda è al 100% intermodale nel Dna»","post_date":"2026-06-22T11:51:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1782129112000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516548","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Scioperi luglio 2026: ci saranno due grandi stop del settore aeroportuale. Si aprirà con un importante sciopero degli aerei. La data da segnare in agenda è domenica 5 luglio, quando si fermeranno: Enav all’Aeroporto di Milano Malpensa per 24 ore; Fedex Corporation a Milano Malpensa per 4 ore, dalle 14 alle 18; Assohandlers in tutta Italia per 24 ore; Personale aziende comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti per 24 ore; Adr Security a Roma negli aeoporti di Fiumicino e Ciampino per 8 ore, dalle 10 alle 18.\r

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Da menzionare anche quello che succederà martedì 21 luglio, giornata in cui all’aeroporto di Milano Malpensa incroceranno le braccia per 24 ore i dipendenti di Alha e Mle-Bcube.\r

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In caso di cancellazioni o ritardi significativi, i viaggiatori non restano senza diritti. Il Regolamento europeo 261/2004 prevede infatti che, se un volo viene cancellato con meno di 14 giorni di preavviso o accumula un ritardo dell’aereo superiore alle 3 ore (quando non ci sono circostanze eccezionali), i passeggeri possano ottenere il rimborso del biglietto aereo e una compensazione economica tra 250 e 600 euro.\r

Treni\r

Per il momento a luglio è stata annunciata una sola mobilitazione nel settore ferroviario. Sarà a Palermo, nella giornata di martedì 7 luglio: a scioperare sarà il personale della società Rfi Doit per 8 ore, dalle 9 alle 17.\r

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Nei giorni di scioperi, alcuni servizi essenziali verranno comunque garantiti. Come previsto dalle normative vigenti, Trenitalia ha già rilasciato la sua lista dei treni sempre garantiti in caso di sciopero. Per ridurre eventuali disagi, si consiglia di monitorare gli aggiornamenti sui siti ufficiali delle compagnie ferroviarie, così da restare informati in tempo reale su eventuali variazioni.\r

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Un ulteriore consiglio per evitare lunghe attese è acquistare i biglietti dei treni tramite app. Così da evitare code alle biglietterie e ai distributori automatici, che potrebbero essere chiusi o particolarmente affollati durante l’agitazione.","post_title":"Scioperi a luglio 2026. 5 e 21, giornate di fuoco per il traffico aereo","post_date":"2026-06-17T10:34:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1781692454000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516732","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Estate all'insegna dell'espansione dell'offerta anche per Busitalia: la società di Trenitalia votata al trasporto passeggeri su gomma propone soluzioni integrate per raggiungere borghi e mete turistiche, oltre ai collegamenti verso la montagna con servizi dedicati come Livigno Link (Milano-Bormio-Livigno) e Padova Cortina Link, a cui si affiancano servizi consolidati come Chioggia-Sottomarina Link.\r

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Per l'estate è stata ripristinata anche la linea Montegrotto–Padova–Jesolo Lido - operativa fino al prossimo 9 settembre - che consentirà di raggiungere direttamente il litorale veneziano dalle aree urbane e dal bacino termale dei Colli Euganei.\r

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Tra le novità, nuovi collegamenti integrati da e per la Calabria: Crotone è connessa alla costa ionica, a Roma e Perugia, mentre Catanzaro è collegata a Cosenza, al versante tirrenico e a Roma, con prosecuzioni fino a Siena. Dal 1° luglio 2026 saranno inoltre attive due nuove soluzioni da Crotone per raggiungere la Campania e la Puglia, con possibilità di proseguire il viaggio grazie ai collegamenti ferroviari di Trenitalia, da Salerno e Bari.\r

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Infine, il servizio City Sightseeing Italia amplia ulteriormente le occasioni di scoperta, offrendo una rete di tour panoramici nelle principali città italiane, acquistabili anche sui canali Trenitalia. A bordo degli iconici autobus rossi Hop On Hop Off, i turisti potranno vivere Roma, Firenze, Napoli, Verona, Milano, Torino, Genova, Livorno, Palermo e Messina da una prospettiva privilegiata.","post_title":"Busitalia: estate di novità, dal Veneto alla Calabria","post_date":"2026-06-17T09:25:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781688345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516642","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'estate da 6.500 collegamenti al giorno quella firmata Trenitalia per raggiungere località di vacanza, città d’arte e borghi in tutto il paese, oltre a una rete di assistenza potenziata per accompagnare i viaggiatori durante l’estate.\r

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L'offerta, sempre più capillare sul territorio nazionale e verso le principali destinazioni europee, prevede infatti, quotidianamente, 6000 treni del Regionale, 270 Frecce, 126 collegamenti Intercity e Intercity Notte da Nord a Sud Italia, 48 collegamenti Eurocity ed Euronight verso Svizzera, Austria e Germania.\r

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L’Alta Velocità potenzia la sua offerta con più di 130.000 posti disponibili al giorno per raggiungere oltre 150 destinazioni in tutta Italia, con collegamenti estesi verso Calabria, Puglia e costa Adriatica e servizi dedicati nei weekend per le principali località turistiche.\r

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In particolare, sono previsti 8 treni al giorno tra Milano e Reggio Calabria, 2 tra Venezia e Reggio Calabria, 14 tra Roma e Reggio Calabria, che diventano 16 nel weekend, e 14 tra Roma e la Puglia, oltre a 28 Frecciarossa al giorno tra Milano, Venezia, Torino, Bologna e la costa Adriatica e ulteriori servizi nei fine settimana tra Milano e Pescara e tra Bolzano e Pescara.\r

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Confermati i 100 collegamenti giornalieri tra Milano e Roma e i 70 tra Milano e Napoli, mentre ritorna l'offerta notturna con due collegamenti tra Milano e Reggio Calabria e altri due tra Milano e Lecce, con fermate in alcune delle più amate località di mare come Monopoli, Fasano e Ostuni.\r

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Tra le novità, il primo Frecciarossa diretto Lecce-Napoli che dal 1° luglio consentirà di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore, rendendo più diretti i collegamenti tra il Sud e il nodo di Napoli.\r

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Inoltre, per la prima volta, in alcuni sabato estivi sarà possibile proseguire il viaggio da Bolzano fino a Bressanone e Fortezza, che saranno collegate direttamente con Milano.\r

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Con FrecciaLink - il servizio Frecce+bus - si rafforza la rete di collegamenti verso le principali destinazioni turistiche di mare, montagna e città d’arte.\r

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Nuove fermate per gli Intercity, tra cui Diamante, Tropea, Paestum, Polignano a Mare, Orbetello, Carrara, Cattolica, Diano, Taggia Arma e Monterosso pensate per raggiungere in modo ancora più comodo e conveniente località balneari, borghi costieri e destinazioni culturali.\r

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Tra le novità, il nuovo collegamento Eurocity tra Rimini e Zurigo, attivo fino al 5 ottobre, che consentirà un viaggio confortevole tra le principali località della costa Adriatica e la Svizzera. Inoltre, grazie ai collegamenti Euronight attivi ogni giorno tra Roma, Vienna e Monaco di Baviera è possibile vivere un’esperienza di viaggio all’insegna del comfort con soluzioni pensate per ogni esigenza.\r

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Regionale, conferma la forza della sua capillarità con oltre 1800 mete servite, tra cui più di 500 località turistiche e un’offerta ricca di soluzioni intermodali e treni express per accompagnare i viaggiatori verso alcune delle destinazioni più amate della stagione.\r

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In treno si potranno raggiungere le località balneari di Polignano, Camaiore, Jesolo, Praia a Mare e Roccella Jonica, mentre con i servizi Link - oltre 150 collegamenti bus - sarà ancora più semplice raggiungere Cascia, la Cascata delle Marmore e il Lago di Garda, oltre a Palmanova, Paestum e Porto Recanati. Confermati anche i collegamenti da e per gli aeroporti di Cagliari Elmas e di Fiumicino Aeroporto con il Leonardo express, a cui si aggiungono i servizi Link da e per gli aeroporti di Olbia, Salerno, Treviso e Ciampino.","post_title":"Trenitalia firma un'estate da circa 6.500 collegamenti al giorno","post_date":"2026-06-16T09:40:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781602835000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516069","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’11 e il 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. All’orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni. Ecco cosa sapere, dalle fasce di garanzia alle procedure da seguire per chiedere i rimborsi.\r

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L'inizio ufficiale dello sciopero è fissato per le ore 3:00 di notte di giovedì 11 giugno. L’agitazione durerà complessivamente 23 ore, terminando alle ore 2:00 di venerdì 12 giugno.\r

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All'interno di questo lasso temporale c’è anche una seconda protesta di otto ore, prevista dalle 9:00 alle 17:00, che interesserà specificamente il personale delle ditte appaltatrici e dei servizi correlati. \r

Fasce orarie e garantiti\r

Anche per questo sciopero sono previste, come da legge, specifiche fasce orarie di garanzia. Nello specifico, i treni locali di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord viaggeranno regolarmente nelle fasce feriali comprese tra le ore 6:00 e le 9:00 del mattino e tra le ore 18:00 e le 21:00 della sera.\r

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In ogni caso, per essere sicuri di non aver problemi, i viaggiatori sono invitati a controllare le liste dei treni garantiti in caso di sciopero di Trenitalia e Italo.","post_title":"Sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario l'11 e il 12 giugno","post_date":"2026-06-08T13:35:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1780925710000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515985","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si entusiasma quando parla di “experiences” e non si sottrae nemmeno alle domande più spinose, quando gli si chiede conto di un’annata complicata: il vp worldwide sales di Costa Crociere, Luigi Stefanelli, ha la stoffa del manager di lungo corso e la freschezza di un’età nella quale le sfide sono tutte aperte e i traguardi raggiungibili.\r

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Incontrato nella storica sede della compagnia, in piazza Piccapietra a Genova, il manager racconta di una rivoluzione cominciata da qualche anno e di un riposizionamento dell’offerta che è «molto più che una semplice strategia di marketing».\r

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All’interno di Carnival Corporation, Costa ha scelto di stabilizzare la flotta per «tornare a fare quello per cui siamo nati: navigare e scoprire nuovi luoghi, da conoscere attraverso itinerari realizzati in modo differente rispetto al passato». Il cambio di passo è epocale e Stefanelli lo sottolinea: «Abbiamo creato una nuova piattaforma di marca, dedicata a sea & land itineraries. Una piattaforma fatta non più di porti, ma di esperienze sempre diverse». E la virata anche sul fronte della comunicazione e del marketing ne è una conseguenza diretta.\r

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«Vogliamo trasmettere un altro modo di fare crociera, rivoluzionando anche la modalità in cui gli ospiti possono godere delle destinazioni a terra. In quest’ambito, per il 2027 abbiamo rivisto e ampliato il portfolio di esperienze, arricchendole anche con nuove opportunità “extraordinary”».\r

Le Land Experiences\r

Le tipologie di Land Experiences sono state razionalizzate e sono suddivise in quattro grandi macro categorie: See it all, percorsi rapidi e ottimizzati per visitare i principali punti di interesse di una destinazione in un solo giorno; Icons, che prevedono visite guidate ai monumenti, musei e realtà locali più iconici con accesso privilegiato per saltare le code; Extraordinary, esperienze uniche spesso ad alto tasso di adrenalina; Fun for Family, dedicate al target famiglia.\r

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E’ proprio sulle Experiences che si sofferma anche Francesco Muglia, chief commercial officer e svp: «L’evoluzione della Sea & Land Wonder Platform è continua. Con i nuovi concept di itinerari, live dall’estate 2027, facciamo un passo ulteriore: ogni itinerario nasce da un’ispirazione precisa e si sviluppa come un percorso coerente, fatto di luoghi simbolo e momenti da vivere. È una direzione che trova conferma dai dati: l'85% del trade indica la coerenza esperienziale come elemento chiave nella scelta di un itinerario e l'intenzione di prenotazione sui nuovi concept cresce del 5%».\r

Le novità 2027\r

Le nuove crociere pensate per il 2027 già dal titolo evocano un’atmosfera particolare, che ne fa un unicum sul mercato: ad esempio, la proposta intitolata alla“Dolce Vita” consente di vivere una serie di destinazioni iconiche come Portofino, Saint Tropez, Taormina e la Costiera Amalfitana assaporandone gli aspetti più iconici. «Si tratta di itinerari ad hoc, tagliati sulle esigenze di singoli mercati per i quali si dimostrano particolarmente adatte e appetibili - aggiunge Stefanelli -. E’ davvero un altro modo di fare crociera, che si concentra non sulle navi o sui porti di attracco, ma sulla possibilità di vivere qualcosa di unico, irripetibile e strettamente legato al territorio visitato». In questo quadro assume particolare rilievo il concetto di “Special cruises”: ne è un esempio quella dedicata all’eclissi totale, che sta riscuotendo grande successo.\r

Cambio di passo\r

Il nuovo corso ha imposto un deciso cambio di passo anche a tutto lo staff di Costa Crociere: «Il fatto di trovarsi nel luogo giusto al momento giusto necessita grande flessibilità operativa da parte di tutti i componenti dell’equipaggio, a cominciare dai comandanti delle nostre navi, chiamati a rimodellare tempi e spostamenti in base alle esperienze da proporre durante la crociera». Uno sforzo enorme, che sta però dando i frutti sperati, con un tasso di soddisfazione degli ospiti particolarmente elevato e una percentuale di repeater importante, che «sul mercato italiano sfiora addirittura il 40%» spiega Stefanelli.\r

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In questo quadro, la nave diventa un aspetto meno rilevante nella scelta della crociera: «Abbiamo investito 230 milioni di euro negli ultimi 5 anni per il refitting della flotta - spiega Muglia -. Un passo necessario per garantire il massimo livello di comfort e qualità a bordo. Non ritengo però che la crociera venga scelta in base alla nave, ma in base alle esperienze che grazie alla navigazione si possono vivere in tutto il mondo». Un mondo che per Costa è ancora più ampio: accanto alle crociere in Mediterraneo e Nord Europa, alle Canarie e ai Caraibi, la novità assoluta per il prossimo inverno saranno le crociere in Sudamerica, che toccheranno Brasile e Argentina. Anche in questo caso, garantite esperienze uniche sia a terra, sia a bordo di Costa Serena.\r

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","post_title":"Costa Crociere, il racconto di Stefanelli: «Ecco quel che fa la differenza»","post_date":"2026-06-08T08:39:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1780907988000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515840","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà operativo dal prossimo 1° luglio il nuovo collegamento diretto Frecciarossa tra Lecce e Napoli: sono quindi in vendita i biglietti per il nuovo treno che consentirà di raggiungere dal Salento la Campania senza cambi intermedi, rendendo più semplici gli spostamenti tra due delle principali aree del Sud Italia.\r

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Il debutto della prima corsa è previsto dalla stazione di Lecce alle 18.10; mentre, la prima partenza da Napoli Centrale è programmata per il 2 luglio alle 6.45. Lungo il percorso sono previste fermate intermedie a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola. Il collegamento permetterà di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore, grazie anche all’attivazione della nuova tratta Napoli-Cancello.\r

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La nuova soluzione riduce i tempi di viaggio e rende più diretti i collegamenti tra il Sud e il nodo di Napoli, hub strategico per la mobilità nazionale. Si tratta di una prima fase di rilascio rispetto ai lavori della nuova linea av/ac Napoli-Bari al termine dei quali i tempi di percorrenza tra le due città saranno ulteriormente ridotti.\r

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Proprio per consentire il proseguimento dei lavori, dal 10 al 30 giugno sono previste modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee Caserta-Benevento-Foggia e Napoli-Cancello.","post_title":"Trenitalia: al via il 1° luglio il collegamento diretto Frecciarossa tra Lecce e Napoli","post_date":"2026-06-04T12:40:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780576822000]}]}}