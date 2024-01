Assaeroporti: 2023 da quasi 200 mln di passeggeri. «C’è una clamorosa voglia di volare» Con un totale passeggeri che ha quasi raggiunto la soglia dei 200 milioni, il 2023 degli aeroporti italiani ha centrato un record storico. «I quasi 200 milioni di passeggeri non sono mai stati raggiunti. E l’incremento dei flussi è accompagnato dall’aumento meno sostenuto dei voli»: così Carlo Borgomeo, presidente di Assaeroporti, commenta in un’intervista a Il Corriere della Sera l’andamento dell’anno appena chiuso. Che evidenzia «risultati ottimi (…) e una clamorosa voglia di volare». In altre parole, a volare nei cieli italiani sono stati aeromobili più capienti e con un load factor più elevato e un conseguente minor tasso di inquinamento. A preoccupare, però, il presidente dell’associazione che raccoglie quasi tutti gli scali del nostro Paese, è la mancanza di sufficienti attenzioni da parte del governo al settore: «Servono più coordinamento e attenzione, cosa che speriamo possa concretizzarsi con l’approvazione del “Piano nazionale degli aeroporti”. Abbiamo giudicato positivo che il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami, abbia riaperto una consultazione articolata e seria. E servirebbe un sostegno per accelerare gli investimenti per la decarbonizzazione. Da parte nostra c’è l’impegno sulla sostenibilità ambientale». Temi caldi si confermano poi quelli legati agli incentivi degli aeroporti alle compagnie aeree, specie low cost e all’addizionale comunale. Nel primo caso Borgomeo definisce gli incentivi «utili» e definiti «alle condizioni stabilite dagli scali. Se una low cost propone una rotta che non c’è perché un aeroporto non dovrebbe agevolare il collegamento?». Nel caso dell’addizionale comunale il giudizio è secco, già dalla definizione «paradossale, visto che alle amministrazioni vanno pochi centesimi» e indica un ridimensionamento e ridistribuzione di quanto riscosso, «partendo dai piccoli scali». Condividi

Lo rivela una recente ricerca Jll, che sottolinea anche come questo comparto abbia un grande potenziale pure in Italia, paese tuttora carente di un'offerta adeguata e moderna, nonostante il continuo aumento del numero di studenti nazionali e internazionali fuori sede.\r

\r

L’attuale offerta di posti letto in Italia è infatti ancora insufficiente, raggiungendo circa le 65.500 unità, di cui attorno la metà nelle principali città universitarie. La maggior parte dei post letto disponibili (61%) fa parte di strutture regionali nell'ambito del programma Diritto allo studio universitario, mentre circa il 20% è gestito da operatori privati, il 12% direttamente dalle università e il restante 7% è costituito da alloggi per studenti pubblici e privati legalmente riconosciuti. Tali numeri si traducono in un tasso di copertura (rapporto tra offerta esistente e domanda potenziale) che si attesta intorno al 4%. \r

\r

Si stima che l’offerta di alloggi per studenti nelle principali città italiane vedrà perciò il completamento di oltre 23.600 posti letto entro il 2027. Milano (12.400) e Torino (3.300) aumenteranno la loro offerta più significativamente, seguite da Roma (2.300), Firenze (circa 2.300) e Pavia (507). Del totale in pipeline, il 32% è già in costruzione e più della metà è concentrata a Milano. Sommando la pipeline all’offerta a oggi esistente, la disponibilità totale di alloggi per studenti nelle principali città potrebbe ammontare quindi a oltre 60 mila posti letto entro quattro anni, nell'ipotesi di un regolare completamento e di una gestione della pipeline che rispetti le tempistiche previste.\r

\r

“Se confrontato con altre realtà europee, il mercato dello student housing italiano si trova ancora in una fase iniziale di sviluppo, presentando un livello di tasso di copertura del 3,8%, con Pavia a un estremo (8%) e all’altro Roma (2%) e Padova (3%) - sottolinea Antonio Fuoco, head of living capital markets di Jll Italia - Il nostro paese ha un rapporto tra domanda potenziale e disponibilità di posti letto per studenti tra i più bassi dell’area Emea, se paragonato soprattutto a Paesi quali la Danimarca e il Regno Unito, prospettando significative opportunità di crescita degli investimenti”.\r

\r

","post_title":"Jll: boom dello student housing in Europa. In Italia in arrivo 23.600 nuovi posti letto entro il 2027","post_date":"2024-01-08T13:37:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1704721031000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459002","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con un totale passeggeri che ha quasi raggiunto la soglia dei 200 milioni, il 2023 degli aeroporti italiani ha centrato un record storico. «I quasi 200 milioni di passeggeri non sono mai stati raggiunti. E l’incremento dei flussi è accompagnato dall’aumento meno sostenuto dei voli»: così Carlo Borgomeo, presidente di Assaeroporti, commenta in un'intervista a Il Corriere della Sera l'andamento dell'anno appena chiuso. Che evidenzia «risultati ottimi (...) e una clamorosa voglia di volare».\r

\r

In altre parole, a volare nei cieli italiani sono stati aeromobili più capienti e con un load factor più elevato e un conseguente minor tasso di inquinamento. A preoccupare, però, il presidente dell'associazione che raccoglie quasi tutti gli scali del nostro Paese, è la mancanza di sufficienti attenzioni da parte del governo al settore: «Servono più coordinamento e attenzione, cosa che speriamo possa concretizzarsi con l’approvazione del “Piano nazionale degli aeroporti”. Abbiamo giudicato positivo che il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami, abbia riaperto una consultazione articolata e seria. E servirebbe un sostegno per accelerare gli investimenti per la decarbonizzazione. Da parte nostra c’è l’impegno sulla sostenibilità ambientale».\r

\r

Temi caldi si confermano poi quelli legati agli incentivi degli aeroporti alle compagnie aeree, specie low cost e all'addizionale comunale. Nel primo caso Borgomeo definisce gli incentivi «utili» e definiti «alle condizioni stabilite dagli scali. Se una low cost propone una rotta che non c’è perché un aeroporto non dovrebbe agevolare il collegamento?».\r

\r

Nel caso dell'addizionale comunale il giudizio è secco, già dalla definizione «paradossale, visto che alle amministrazioni vanno pochi centesimi» e indica un ridimensionamento e ridistribuzione di quanto riscosso, «partendo dai piccoli scali».\r

","post_title":"Assaeroporti: 2023 da quasi 200 mln di passeggeri. «C'è una clamorosa voglia di volare»","post_date":"2024-01-08T12:56:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704718608000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459000","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l'arrivo del 2024 l'Islanda ha ripristinato la tassa di soggiorno che, sempre da quest'anno, si applicherà anche ai crocieristi. Il Paese aveva sospeso la tassa durante la pandemia ma, dallo scorso 1° gennaio, i turisti si trovano quindi a pagare 4,36 dollari per i soggiorni in alberghi, pensioni e altre strutture ricettive; 2,18 dollari per il soggiorno in campeggi, case mobili e roulotte; 7,26 dollari per i crocieristi che faranno scalo nei porti islandesi,\r

\r

Secondo il primo ministro islandese, Katrin Jakobsdottir, l'ovetourism da tempo sta mettendo sotto pressione le risorse naturali della destinazione. Nell'estate 2023 l'Islanda ha accolto quasi 800.000 turisti internazionali sono arrivati nel Paese,con un aumento di circa il 25% rispetto allo stesso periodo del 2022, secondo quanto riferito da Iceland Review.\r

\r

I dati elaborati dalla European Travel Commission mostrano infatti come l'Islanda lo scorso anno abbia registrato una delle più rapide riprese del turismo in Europa, con arrivi e pernottamenti superiori ai livelli del 2019.","post_title":"L'Islanda reintroduce la tassa di soggiorno, anche per i crocieristi","post_date":"2024-01-08T12:05:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1704715511000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458992","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_237948\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Antalya[/caption]\r

\r

La Turchia muove decisa verso il raggiungimento dell'obiettivo fissato a 100 miliardi di dollari di entrate dal settore turismo. Mehmet Nuri Ersoy, ministro della Cultura e del Turismo, ha dichiarato che nonostante l'instabilità globale, gli sviluppi negativi nelle aree circostanti, le guerre e i devastanti terremoti dello scorso anno, la Turchia continua a compiere passi avanti verso i suoi obiettivi turistici.\r

\r

Il ministro ha partecipato ad un incontro organizzato dall'Unione delle Camere dei Commercianti e degli Artigiani di Antalya, destinazione che proprio lo scorso anno ha registrato un numero record di visitatori.\r

\r

Accennando al fatto che i dati esatti sul turismo saranno resi noti dall'Istituto di statistica turco (TurkStat) alla fine del mese, Ersoy ha anticipato che Antalya ha chiuso il 2023 con 15,7 milioni di turisti, mentre a livello globale la Turchia ha ospitato oltre 56,5 milioni di visitatori. Cifre da record per la destinazione.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Ersoy ha ricordato i significativi progressi compiuti negli ultimi anni dal Paese e da Antalya in particolare per ottenere le certificazioni Bandiera Blu per le strutture e le spiagge. ","post_title":"Turchia: nel mirino 100 miliardi di dollari di entrate dal turismo","post_date":"2024-01-08T11:18:27+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1704712707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458978","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'offerta dei collegamenti notturni Trenitalia piace ai viaggiatori: la società ha infatti registrato nel 2023 una crescita del 25% delle prenotazioni e oltre 2 milioni di passeggeri hanno scelto queste soluzioni di viaggio.\r

\r

«I treni notte sono mezzi strategici per ridisegnare il concetto di mobilità in un’ottica di sostenibilità, intermodalità e competitività - ha commentato Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia -. La domanda dei viaggi notturni è in crescita e i nuovi collegamenti invernali di Trenitalia e del Polo Passeggeri vanno incontro alle esigenze dei viaggiatori. Lo sviluppo di questo segmento, inoltre, è sostenuto dal piano di investimenti di Trenitalia che, anche grazie ai fondi del Pnrr, sta rinnovando 70 carrozze notte destinati ai treni da e per la Sicilia, che entreranno in servizio entro il 2026».\r

\r

Ad oggi 28 i collegamenti notturni di Trenitalia che consentono di viaggiare in Italia e in Europa. Tra le destinazioni di montagna più richieste nel nostro Paese c’è San Candido, in Trentino-Alto Adige, raggiungibile nei weekend in Intercity notte partendo da Roma. Chi sceglie il Sud, invece, viaggia prevalentemente verso Lecce, Reggio Calabria, Palermo e Siracusa, partendo da Torino, Roma e Milano.\r

\r

In Europa, grazie alla collaborazione con le ferrovie austriache Obb, è possibile raggiungere a bordo dei treni Euronight il centro di Vienna e Monaco di Baviera. Vi sono due collegamenti tra Roma e le due città europee, con fermate intermedie a Firenze e Bologna; e due collegamenti da La Spezia, con fermate intermedie a Genova, Milano e Verona. ","post_title":"Trenitalia: oltre 2 milioni di passeggeri sui treni notturni, +25%","post_date":"2024-01-08T10:26:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704709565000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458969","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Luxair ha chiuso il 2023 con un traffico record di oltre 2,5 milioni di passeggeri trasportati. Questa performance segna una crescita del 22% rispetto al 2022 e supera i dati pre-pandemia del 2019.\r

\r

L'anno scorso ha registrato anche l'introduzione di nuove destinazioni come Pescara, Lubiana, Milano Linate, La Palma e Praia, offrendo ai viaggiatori una varietà di opzioni interessanti per le vacanze in Europa.\r

\r

Nel 2024, Luxair amplierà ulteriormente il proprio network che conterà 94 destinazioni in 33 Paesi: due le novità per l'estate già annunciate, Manchester e Brač.\r

\r

Nel dettaglio, dal prossimo 29 marzo, la compagnia aerea lussemburghese offrirà tre voli settimanali per Manchester, rafforzando la connettività tra il Lussemburgo e il Regno Unito. Dal 4 maggio saranno disponibili invece voli settimanali per l'isola di Brač in Croazia,.","post_title":"Luxair chiude il 2023 con oltre 2,5 milioni di passeggeri: superati i numeri pre-Covid","post_date":"2024-01-08T09:57:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704707845000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458952","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'inizio del 2024 è tempo di giri del mondo in crociera. Quasi in concomitanza con il viaggio intorno al globo di Costa, salpa infatti oggi da Genova anche la World Cruise targata Msc. Guidata dal comandante Roberto Leotta, la Poesia navigherà per 121 giorni toccando 50 destinazioni in 31 paesi differenti. La nave ospita a bordo circa 2.300 passeggeri appartenenti a 57 diverse nazionalità diverse che visiteranno località di spicco come Città del Capo, Rio de Janeiro, New York oltre a tante altre mete come Manaus, Nuuk e Zanzibar. L’itinerario prevede in particolare la circumnavigazione del mar Mediterraneo, l'esplorazione delle coste africane fino all'oceano Atlantico, la visita del Brasile, dei Caraibi, degli Stati Uniti e del Canada, per poi fare ritorno in Europa attraversando la Groenlandia e l'Islanda.\r

\r

“Genova si conferma anche quest’anno capitale delle crociere intorno al mondo e non solo - commenta l'area manager di Msc Crociere, Gianni Pilato -. I notevoli risultati ottenuti dimostrano l'importanza cruciale del porto ligure nel contesto turistico europeo, con oltre 1 milione di passeggeri trasportati e 260 scali complessivi realizzati nel corso del 2023. Sono cifre notevoli se consideriamo che si tratta di dati registrati da una sola compagnia. Ma non intendiamo fermarci e nel prossimo futuro continueremo a puntare su Genova, città da cui prenderanno il largo anche le prossime crociere intorno al mondo nel 2025 e nel 2026”.\r

\r

A questo proposito, grande protagonista del giro del mondo del prossimo anno sarà la nave Magnifica, che presenterà un nuovo itinerario di 116 notti in grado di toccare 50 mete in 21 diverse nazioni offrendo agli ospiti l'opportunità di partire da quattro diversi porti in Europa. Nello specifico, i viaggiatori potranno scegliere se imbarcarsi da Genova, da Civitavecchia, da Marsiglia o da Barcellona. La nave toccherà inizialmente le coste di Italia, Francia e Spagna, per poi dirigersi più a sud verso il Marocco e attraversare l'Atlantico per visitare il Sud America. Qui il viaggio prevede tappe a Rio de Janeiro, Buenos Aires e alle Falkland. La Magnifica si dirigerà successivamente nell’oceano Pacifico del sud, toccando luoghi esotici come come l'isola di Pasqua e le Cook. Farà quindi tappa in Nuova Zelanda e Australia, con una visita a Sydney e un viaggio lungo le coste meridionali e occidentali dell'Australia. L'itinerario proseguirà attraverso l'Asia con soste a Bali, Singapore, Malaysia e Thailandia. Durante il transito attraverso l'oceano Indiano, sarà possibile visitare Colombo e Aqaba in Giordania, seguite da Sharm El-Sheik, Luxor, il canale di Suez e Alessandria in Egitto. Infine, la nave ritornerà in Europa, facendo scalo in quattro città italiane, prima di concludere il viaggio a Genova.\r

\r

Msc ha aperto anche le vendite per la World Cruise 2026 che vedrà protagonista ancora una volta la Magnifica, con un itinerario di 119 giorni con partenza da Genova e Civitavecchia. Il viaggio toccherà ben 47 destinazioni in 32 paesi diversi con tappe, tra l’altro, a San Francisco, Honolulu, Auckland, Sydney, Manila, Tokyo e Dubai. Dopo le mete europee, la nave esplorerà infatti la costa occidentale degli Stati Uniti e trascorrerà un mese nell'oceano Pacifico. Successivamente il viaggio si sposterà in Asia con tappe a Tokyo, Shanghai e Hong Kong. Infine, i passeggeri esploraeranno destinazioni storiche come Dubai e Oman, prima di rientrare in Europa attraverso la Grecia.","post_title":"In partenza oggi da Genova anche la World Cruise griffata Msc","post_date":"2024-01-05T15:37:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1704469047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458949","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2023 del Portogallo si è concluso con un record in termini di entrate turistiche, trend destinato a proseguire anche quest'anno secondo quanto dichiarato da Nuno Fazenda, Segretario di Stato per turismo, commercio e servizi del Paese lusitano.\r

\r

Le entrate del turismo hanno superato i 25 miliardi di euro nel 2023 rispetto ai 21,1 miliardi di euro dell'anno precedente; in parallelo il numero dei pernottamenti è cresciuto del 10,5%.\r

\r

\"È stato l'anno migliore nella storia del turismo in Portogallo - ha commentato Fazenda ripreso da Bloomberg -. Nel 2024 cresceremo ancora di più rispetto al 2023\".\r

\r

I turisti provenienti da Francia, Spagna e Germania - i principali mercati del Portogallo - hanno contribuito a rafforzare il numero di visitatori nel Paese dell'Europa meridionale, ha dichiarato il Segretario di Stato, con i britannici che costituiscono il gruppo più numeroso di visitatori. Ha inoltre citato un numero crescente di viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti e dal Brasile.\r

\r

Fazenda ha parlato a margine di una conferenza a Lisbona in cui i funzionari hanno presentato una nuova campagna dal claim \"Non è turismo, è futurismo\". L'obiettivo è quello di promuovere un turismo sostenibile che vada a beneficio delle comunità locali durante tutto l'arco dell'anno.","post_title":"Boom di entrate turistiche per il Portogallo: oltre 25 miliardi di euro nel 2023","post_date":"2024-01-05T14:42:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1704465749000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458946","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Durata media del soggiorno in diminuzione ma richieste in aumento. E' questa la fotografia del mercato open-air scattata dal progetto del gruppo Titanka!, CampingVillage.Marketing, sulla base dei dati delle centinaia di migliaia di richieste che i turisti hanno rivolto alle strutture tramite il proprio network di portali nel 2023. L'anno scorso le vacanze con durata maggiore sono state in particolare quelle di luglio, con una media di 9,2 notti contro le 6,8 di agosto. Una tendenza che si discosta molto da quello del 2022, quando la durata dei soggiorni medi per i due mesi clou dell’estate era identica (nove notti). Probabilmente l’aumento dei listini che molti camping hanno applicato nell’anno appena trascorso ha influito su questo scenario.\r

\r

I turisti, inoltre, si muovono sempre con maggiore anticipo nella prenotazione della propria vacanza. La booking window media è passata dai 69 giorni del 2022 ai 72 del 2023. Nel dettaglio, richieste per giugno sono arrivate con ben 64 giorni di anticipo in media. Ciò significa che le strutture a marzo devono essere già pronte per affrontare la nuova stagione e accogliere tutte le richieste degli ospiti. Infine, il numero di componenti del nucleo familiare è in crescita. La media di persone per richiesta è infatti arrivata a 3,65: un trend in crescita dato dall’aumento del numero di bambini per nucleo familiare in vacanza.","post_title":"Titanka!: durata media del soggiorno in diminuzione ma richieste in aumento nell'open air","post_date":"2024-01-05T14:28:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1704464936000]}]}}