Asiana Airlines operativa sulla rotta per Budapest, nona destinazione europea L’ampliamento del network europeo di Asiana Airlines, dopo il debutto su Milano Malpensa, ha fatto tappa a Budapest: anche in questo caso, il nuovo collegamento diretto operativo dallo scorso 3 aprile, integra l’offerta già garantita da Korean Air e porta a oltre 2.000 il numero di posti disponibili ogni settimana tra le due capitali. L’operativo iniziale prevede due frequenze alla settimana, servite da un Airbus A350-900. Secondo i dati pubblicati dall’aeroporto ungherese, il mercato sudcoreano è diventato il terzo mercato a lungo raggio di Budapest, con quasi 100.000 passeggeri all’anno sui voli diretti e circa 50.000 in transito. Per Asiana Airlines, la capitale ungherese diventa la nona destinazione europea della sua rete, al fianco di Parigi, Francoforte, Roma, Londra, Istanbul, Barcellona, Praga e Milano. «L’apertura della rotta verso Budapest rafforza ulteriormente il nostro network attraverso le principali porte d’accesso europee. Faremo tutto il possibile per garantire la soddisfazione dei nostri clienti grazie a operazioni affidabili e a un servizio di qualità», ha sottolineatoo Song Bo-Young, ceo della compagnia. Condividi

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E ancora: «È importante mantenere la calma. Ribadisco che Aeroporti di Puglia sta gestendo la situazione con la professionalità di sempre e attraverso un monitoraggio costante, in modo da garantire che tutto proceda normalmente. Si tratta di effetti indiretti connessi alle problematiche registrate da altri scali. In pratica gli aeromobili provenienti da Milano, Bologna e Venezia hanno fatto rifornimento a Brindisi riducendo significativamente la scorta, che verrà comunque ripristinata nella giornata di domani mattina».\r

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In una nota odierna, il gestore degli scali pugliesi aggiunge che «dalle prime ore di questa mattina è in corso l’approvvigionamento, a ulteriore conferma della continuità e dell’efficienza operativa. Tutti i voli in partenza e in arrivo stanno operando secondo la normale programmazione, senza disservizi né ritardi riconducibili a problematiche di natura logistica o tecnica.\r

Aeroporti di Puglia monitora costantemente la situazione in coordinamento con i fornitori e le autorità competenti, assicurando i più elevati standard di sicurezza ed efficienza per passeggeri e operatori.\r

Si invitano pertanto i passeggeri a fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali per informazioni aggiornate e verificate».","post_title":"Brindisi, Adp rassicura: «Nessuna emergenza fuel, situazione sotto controllo»","post_date":"2026-04-07T10:26:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1775557616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Taglio del nastro per la nuova sede a Bari di Master Explorer: nuovi spazi che rappresentano un cambio di passo significativo in termini di immagine, funzionalità e capacità di accogliere la crescita dell’organizzazione, che può contare anche su altre due sedi come quelle di Roma e Milano, a supporto delle attività nazionali.\r

Il nuovo quartier generale è uno spazio completamente riprogettato, caratterizzato da ambienti contemporanei, luminosi e impreziositi da una vista privilegiata sul Teatro Petruzzelli. «Questa nuova struttura nasce dalla volontà di dotarci di un headquarter capace di sostenere la crescita che stiamo vivendo e quella che prevediamo nei prossimi anni - ha commentato il fondatore e Presidente del tour operator, Gaetano Catacchio -. Volevamo un ambiente che esprimesse la nostra identità imprenditoriale, che fosse attrattivo per i talenti e che ci permettesse di lavorare con ancora maggiore efficienza e visione. Bari è il nostro punto di riferimento e continuerà a esserlo, con una casa all’altezza delle nostre ambizioni».\r

La scelta di ampliare la struttura risponde alla necessità di accogliere nuove professionalità e potenziare in particolare le divisioni dedicate al business travel, segmento che ha contribuito in modo determinante ai risultati del 2025, anno in cui Master Explorer ha registrato una crescita complessiva del 45% rispetto al 2024.\r

«La forza di Master Explorer risiede nella capacità di evolvere insieme al mercato, grazie a un’organizzazione integrata che valorizza competenze, processi e innovazione - ha sottolineato il direttore generale Domenico Foggetti -. La crescita del tour operating, l’espansione del corporate travel e la gestione sempre più strutturata delle gare d’appalto nazionali ed estere confermano la solidità del nostro modello. Il rinnovamento dell’headquarter di Bari rappresenta un passo naturale: uno spazio più grande, moderno e funzionale che ci permette di accogliere nuove figure e di sostenere la nostra traiettoria di sviluppo».\r

La nuova struttura, oggi pienamente operativa, ospita team dedicati allo sviluppo prodotto, al business travel, alla tecnologia e al supporto alle agenzie partner, consolidando ulteriormente la posizione di Master Explorer come player di riferimento nei settori business e leisure travel.","post_title":"Master Explorer: taglio del nastro per la nuova sede nel centro di Bari","post_date":"2026-04-07T09:47:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775555231000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511217","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Primo trimestre in crescita del 15,6% per il traffico al Torino Airport, per un totale di 1.426.300 passeggeri movimentati. Marzo 2026, in particolare, ha superato per la prima volta la soglia dei 500.000 passeggeri trasportati in un mese e risulta ad oggi il mese migliore di sempre, con 518.999 passeggeri (+15,6% su marzo 2025).\r

La crescita del trimestre è stata sostenuta soprattutto dal traffico internazionale, con un +17%, mentre il segmento domestico ha riportato un incremento del +14%. L’andamento del trimestre conferma un mix di traffico sempre più orientato ai mercati esteri, con un ruolo rilevante dei flussi inbound connessi alla montagna.\r

Determinante, infatti, il contributo del traffico neve, composto sia da voli di linea sia charter che trasportano sciatori diretti verso le montagne del Nord Ovest: la stagione invernale 2025/2026 si è chiusa con 404.512 passeggeri, in crescita del +21,9% rispetto alla stagione precedente. Il segmento è stato trainato come sempre da Regno Unito e Irlanda, con altri mercati in forte crescita come Danimarca (+36,9%), Belgio (+51,4%) e Svezia (+3,8%).\r

In vista delle vacanze di Pasqua, Torino Airport si prepara a gestire un traffico eccezionale: sono attesi oltre 115.000 passeggeri nella settimana di Pasqua, con una crescita stimata del +20% rispetto allo stesso periodo pasquale dell’anno scorso.\r

Per quanto riguarda le destinazioni outgoing, le regioni del Sud Italia e le isole si confermano come sempre mete predilette per le vacanze e per i ricongiungimenti familiari. Le principali città europee – tra cui Londra, Parigi, Madrid – e mete come, ad esempio, Marrakech e Copenaghen saranno scelte da molti per viaggi leisure, con performance particolarmente dinamiche anche sulle novità introdotte nel network estivo come Budapest, Sofia e Tirana.\r

Sul fronte incoming, i flussi in arrivo a Torino seguiranno i trend dei primi mesi dell’anno, con una forte presenza da Spagna, Danimarca e Irlanda.\r

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","post_title":"Torino Airport: balzo in avanti del traffico per le festività pasquali, +20%","post_date":"2026-04-03T12:29:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775219354000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511194","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines ha aperto una nuova rotta per Timișoara, quarta destinazione servita in Romania dopo Bucarest, Cluj-Napoca e Costanza. L’avvio dei voli per Timișoara, operati con cinque frequenze settimanali, ha portato a 47 il numero totale di voli a settimana della compagnia di bandiera nel Paese.\r

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«La Romania continua a essere uno dei mercati strategicamente più importanti per Turkish Airlines nell’Europa orientale - ha dichiarato il ceo del vettore turco, Bilal Ekşi -. Il lancio dei voli per Timișoara estende la nostra presenza a una quarta città del Paese, offrendo ai nostri ospiti maggiori opzioni di viaggio e rafforzando al contempo l’accesso alla nostra impareggiabile rete globale con hub a Istanbul».\r

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Situata nella Romania occidentale, lungo il fiume Bega, Timișoara si distingue come importante destinazione turistica grazie al suo ricco patrimonio storico e al suo carattere multiculturale. Spesso definita la “Piccola Vienna”, la città attira i visitatori con le sue ampie piazze e la sua vivace scena culturale. \r

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I nuovi voli per Timișoara rafforzano ulteriormente la presenza di Turkish Airlines in Romania, offrendo al contempo ai propri passeggeri l’accesso alla vasta rete globale di 358 destinazioni via Istanbul.","post_title":"Turkish Airlines vola a Timișoara, quarta destinazione servita in Romania","post_date":"2026-04-03T11:24:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775215460000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511168","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto all'aeroporto di Milano Bergamo per Qanot Sharq che ieri ha inaugurato il primo volo per Urgench: la compagnia aerea uzbeka, rappresentata da Distal Gsa Italia, rafforza così la propria presenza sul mercato italiano ed europeo, contribuendo ad ampliare l’offerta di collegamenti verso l’Asia Centrale, un’area in crescente espansione sia dal punto di vista turistico che commerciale.\r

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I voli sono operati con Airbus A321neo, che garantisce elevati standard di comfort per i passeggeri, oltre a maggiore efficienza operativa e sostenibilità ambientale.\r

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Nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 10 maggio 2026, tutti i voli Qanot Sharq saranno operati Milano Bergamo: a seguire, i voli torneranno operativi dall’aeroporto di Milano Malpensa.\r

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«L’avvio di questo nuovo collegamento rappresenta un passo strategico per lo sviluppo dei flussi tra Italia e Uzbekistan, un mercato sempre più rilevante sia dal punto di vista turistico che commerciale - ha dichiarato Claudio Novembrini, commercial & partnership director di Distal Gsa Italia -. In un contesto internazionale complesso e segnato da tensioni geopolitiche, è fondamentale sottolineare come Qanot Sharq continui a operare garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità».","post_title":"Qanot Sharq vola da Milano Bergamo a Urgench con un A321neo","post_date":"2026-04-03T10:03:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775210589000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511165","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Condor amplia il network con l'avvio del l nuovo collegamento tra Francoforte sul Meno e Londra Gatwick: la rotta sarà operata tre volte al giorno con un orario studiato per soddisfare sia i viaggiatori d’affari che i turisti.\r

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I voli sono operati con gli Airbus A320 che possono ospitare fino a 180 passeggeri in una configurazione a due classi, business ed economy, con la disposizione standard dei posti 3-3. Inoltre, Condor collabora con compagnie aeree partner su questa rotta.\r

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Con questo nuovo collegamento, il vettore allarga la rete di città collegate includendo uno dei più importanti hub metropolitani d'Europa, rafforzando così strategicamente la propria presenza sul mercato europeo. \r

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«Il volo inaugurale per Londra Gatwick segna un’altra importante tappa nell’espansione della nostra rete di rotte europe - ha dichiarato David Carlisle, direttore della rete e delle partnership di Condor -. Londra è una delle destinazioni più ambite d’Europa, sia per i viaggiatori d’affari che per brevi soggiorni in città. Ai nostri passeggeri offriamo fino a tre voli giornalieri, garantendo la massima flessibilità e un comodo accesso al nostro network di voli a lungo raggio verso l’Africa e l’Asia».\r

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La nuova rotta su Gatwick è la prima delle novità della stagione Condor: da maggio, al network si aggiungeranno infatti Barcellona, Budapest e Venezia portando a 13 il numero totale delle destinazioni nel network, rafforzando la presenza della compagnia tedesca in mercati in forte crescita.","post_title":"Condor operativa tre volte al giorno sulla nuova rotta per Londra Gatwick","post_date":"2026-04-03T09:54:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775210044000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511148","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un 2025 da incorniciare per il gruppo Fs che archivia l'esercizio con il ritorno ai profitti: 30 milioni di euro, dato che ribalta nettamente il rosso da 208 milioni del 2024.\r

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Bilancio da record in termini di ricavi operativi che hanno raggiunto i 17,3 miliardi di euro (+4% rispetto all'anno precedente), trainati da una crescita diffusa in tutti i segmenti di business. Positiva anche la marginalità operativa con un ebitda in crescita del 6% a quota 2,4 miliardi di euro.\r

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«Il 2025 segna un passaggio significativo nel nostro percorso di crescita - ha dichiarato l'ad di FS Stefano Antonio Donnarumma -. L’utile tornato positivo e il record di investimenti confermano la solidità del nostro modello industriale. Siamo in piena traiettoria con il Piano Strategico 2025-2029, puntando a modernizzare le infrastrutture e migliorare la qualità del servizio per i cittadini».\r

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Analizzando le singole business unit, spicca il risultato del trasporto internazionale dei passeggeri, che vede i ricavi balzare del 20% (2,5 miliardi di euro) e l’ebitda che registra un valore positivo pari a 221 milioni di euro, con un incremento di 109 milioni di euro rispetto al 2024.\r

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Nel 2025 il trasporto passeggeri ha confermato la sua solidità, mantenendo volumi stabili con 37,3 miliardi di viaggiatori km su rotaia e oltre 1 miliardo su strada. Pur registrando una lieve contrazione dei ricavi operativi (-2%), il settore ha saputo preservare un ebitda positivo di 1,6 miliardi di euro.\r

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Segno più anche nell'organico: nel corso del 2025 sono state effettuate 8.515 assunzioni, portando il totale dei dipendenti a sfiorare quota 97.000. Un contributo massiccio ai livelli occupazionali nazionali, accompagnato da un costante miglioramento degli indicatori Esg: le emissioni di CO2 sono scese del 15% rispetto all'anno precedente e la quota di investimenti considerati ecosostenibili secondo la tassonomia Ue ha raggiunto l’89%.\r

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","post_title":"Gruppo Fs a segno nel 2025 con ricavi record e il ritorno all'utile","post_date":"2026-04-03T09:00:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775206837000]}]}}