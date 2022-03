Arajet: primo volo a maggio per la nuova ultra low cost della Repubblica Dominicana

Si chiama Arajet la nuova compagnia aerea ultra-low cost nata in Repubblica Dominicana: basata a Santo Domingo opererà collegamenti attraverso Caraibi, Nord e Sud America.

La start-up dovrebbe decollare il prossimo maggio dall’aeroporto Las Americas di Santo Domingo con voli verso Colombia, Costa Rica, Giamaica e altre isole dei Caraibi; successivamente, nella seconda metà del 2022, il network sarà ampliato ai mercati chiave del Nord America, tra cui New York, Boston, Miami e Chicago. Sono infatti circa 2,2 milioni le persone di origine dominicana che attualmente vivono negli Stati Uniti. Il network, una volta a regime, dovrebbe includere 43 rotte.

Il primo velivolo di Arajet, un B737 Max 8 noleggiato, è stato consegnato all’inizio di marzo mentre è stato siglato un accordo con Boeing per un ordine di 20 aeromobili con opzioni per altri 15.

“La Repubblica Dominicana e la più ampia regione caraibica sono poco servite dalle compagnie aeree low cost e i passeggeri meritano un modo più conveniente per viaggiare nel nostro mercato – ha sottolineato il fondatore e direttore esecutivo di Arajet, Victor Pacheco -. Crediamo che Arajet sia ben posizionata per trasformare l’aeroporto di Santo Domingo in un nuovo e moderno hub anche per il traffico in connessione”. Ad affiancare Pacheco nella direzione della compagnia ci sarà anche Mike Powell, ex chief financial officer di Wizz Air.