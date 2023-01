Ancona: presto i voli in continuità con Milano, Roma e Napoli. Debutta anche la rotta per Parigi L’aeroporto di Ancona fa il suo ingresso nel 2023 forte di una struttura aeroportuale più accattivante, una totale riqualificazione della viabilità di accesso e nuove rotte attrattive sia per i turisti sia per i viaggiatori d’affari, che collegheranno le Marche con Roma, Milano e Napoli. Oltre che con Parigi, altra grande novità 2023. Questi gli atout dello scalo messi in luce dall’ad, Alexander D’Orsogna e dalla sindaca di Falconara Marittima (Ancona) Stefania Signorini, in una conferenza alla presenza dell’assessore falconarese all’Urbanistica Clemente Rossi. “Grazie alla sinergia che si è creata con la società di gestione dello scalo e con la Regione Marche – ha riferito la sindaca ripresa dall’Ansa – ci siamo mossi in questa direzione. Abbiamo chiesto e ottenuto un finanziamento regionale di 2,8 milioni, impiegati per riqualificare e rendere più sicura la viabilità di collegamento a questa importante infrastruttura che ospitiamo nel nostro territorio”. Nel mirino “un aeroporto più accattivante e accogliente per chi arriva e per i marchigiani che partono – ha sottolineato D’Orsogna -. Il 2023 sarà un anno determinante per il rilancio dell’aeroporto Sanzio, perché stiamo completando le procedure per attivare voli di continuità territoriale su tre grandi città: Roma, Milano e Napoli, che saranno la grande novità della prossima estate. Si tratta di voli che sono a vantaggio di tutti i segmenti di traffico, quello turistico e quello imprenditoriale in una regione, le Marche, a più alta penetrazione imprenditoriale d’Italia. Abbiamo ricevuto pochi giorni fa l’ok definitivo dalla Comunità europea per i voli verso le grandi città italiane, fondamentali perché garantiscono mobilità a tutta la popolazione”. “La connessione con due grandi hub nazionali come Roma e Milano offrirà la possibilità di connettersi con altre destinazioni internazionali e intercontinentali. Ci saranno condizioni dedicate ai marchigiani, con sconti riservati a residenti”. Quanto alle nuove rotte leisure spiccano “la storica attivazione del volo diretto per Parigi e il raddoppio della rotta su Londra: ai voli di Ryanair, collegati all’aeroporto di Stansted, si aggiungeranno quelli di easy Jet, che atterrerà all’aeroporto di Gatwick. Stiamo lavorando a nuove rotte nazionali, che saranno ufficializzate appena chiusi gli accordi”.

