Ancona: cresce il traffico passeggeri mentre si guarda a nuove destinazioni internazionali L’aeroporto di Ancona ha centrato un nuovo primato: nel 2024, con 600.000 passeggeri movimentati, +15,8% sull’anno precedente, è lo scalo che cresce di più nel Centro Italia. Dal Sanzio, almeno fino al prossimo ottobre, si potranno raggiungere Milano, Roma e Napoli dopo che è arrivata la proroga dei voli di continuità, operati da SkyAlps (subentrata dopo l’addio anticipato di Aeroitalia). Una fase transitoria, mentre si attende il nuovo bando. «Dovrebbe essere in primavera – precisa l’amministratore delegato e direttore generale dell’International Airport di Ancona, Alexander D’Orsogna ripreso da Rai News -, quindi speriamo di avere, entro la fine dell’anno, la nuova compagnia che si aggiudicherà questi voli. Dovrà essere capace di renderli stabili e sostenibili nei prossimi anni». Milano è il volo di continuità che va meglio: circa trenta passeggeri a tratta, tasso di riempimento al 40%. «Se servano maggiori risorse sul nuovo bando non sta a me dirlo» afferma l’ad, che si espone invece sul volo per Roma: va anticipato per permettere l’andata e ritorno. Sulle tratte internazionali, il punto fermo è Monaco, che collega Ancona col resto del mondo. Ma ci sono novità in fieri: «Quest’anno aggiungeremo più voli verso Catania e verso Bruxelles, Cracovia e Dusseldorf. Stiamo lavorando anche a nuove rotte. La più probabile? Madrid. Ma potrebbero esserci anche altre sorprese». Condividi

