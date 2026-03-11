American posticipa al 7 maggio la ripresa dei voli su Doha; e Tel Aviv al 23 aprile American Airlines posticipa fino al 7 maggio la ripresa dei voli sulla Philadelphia-Doha, e al 23 aprile quelli sulla New York Jfk-Tel Aviv, a causa delle crescenti tensioni in Medio Oriente che continuano a perturbare lo spazio aereo regionale e le operazioni di volo. «Stiamo lavorando a stretto contatto con le nostre compagnie aeree partner per assistere i clienti che viaggiano tra il Medio Oriente e le città europee con collegamenti verso gli Stati Uniti durante questo periodo» afferma la compagnia aerea. In entrambi i casi, la compagnia cita le preoccupazioni relative alla sicurezza e le difficoltà nel garantire rotte di volo sicure attraverso la regione. La Faa ha imposto restrizioni sul sorvolo dell’Iran e di alcune parti dell’Iraq e ha emesso un avviso di sicurezza per gran parte della regione del Golfo. American offre ai passeggeri interessati dalle modifiche il rimborso completo o la riprenotazione senza costi aggiuntivi. La sospensione ha ripercussioni anche sui passeggeri American che prenotano voli di collegamento a lungo raggio verso l’Asia e oltre tramite la compagnia partner Qatar Airways. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509326 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La cucina italiana come Patrimonio Unesco: tra identità, territorio e sostenibilità è il tema che dibatteranno Barbara Nappini, Presidentessa Slow Food Italia, Pier Luigi Petrillo, ordinario di Diritto del patrimonio culturale e Direttore della Cattedra Unesco dell'Università Unitelma Sapienza a Roma professore di Cultural Heritage alla Luiss Guido Carli (in collegamento), Alessandro Circiello, presidente Federazione Italiana Cuochi – sezione Lazio), Stefano Corbari, presidente Fiavet Lazio, moderati dalla giornalista Ornella D’Alessio. Il primo di una serie di eventi per la valorizzazione della biodiversità culturale, agricola e sociale legata alla Cucina Italiana Patrimonio Unesco, legati all’inaugurazione della Terrazza di Villa Cavalletti (villacavalletti.it), la storica tenuta di Grottaferrata, il prossimo il 19 marzo. Dopo il recupero integrale del Villino Rosso - Museo dell’Olio e del frantoio con l’innovativo laboratorio olfattivo nel 2025, apre al pubblico la Terrazza, all’ultimo piano dell’edificio dell’Accademia, attiguo alla villa storica. «L’abbiamo immaginata come uno spazio conviviale aperto, spiega la proprietà, dove il cibo diventa linguaggio culturale e strumento di sviluppo. La cucina italiana, riconosciuta come patrimonio Unesco, qui si trasforma in esperienza condivisa, capace di unire comunità, turismo e identità locale.» Terrazza La Terrazza è un’ officina esperienziale per degustazioni guidate, percorsi didattici, laboratori pratici e momenti di confronto dove storia, paesaggio e gastronomia s’ incontrano per raccontare l’identità del luogo con un articolato programma annuale ispirato alla Cucina Italiana, proclamata Patrimonio dell’Umanità. Il riconoscimento, così come gli eventi previsti fino a novembre, celebrano le pratiche sociali legate al cibo, il cucinare come rito collettivo, momento di trasmissione culturale e occasione di incontro tra generazioni. Un patrimonio dinamico che intreccia biodiversità agricola: valorizzando prodotti locali, stagionali e filiere di prossimità; tradizioni sociali: il momento del pasto come occasione condivisa in famiglia, tra amici o con la comunità; creatività sostenibile: il riuso degli ingredienti, l’attenzione alla stagionalità e il rispetto della filiera corta e condivisione culturale: dalle sagre di paese alle scuole di cucina, dalle trattorie alle grandi tavole, costruendo relazioni e memoria collettiva. I prossimi appuntamenti con degustazione, pranzo o cena (da 50 euro) sono: 18 aprile, A Tavola con Slow Food. Percorso dedicato alla biodiversità delle carni e delle lavorazioni tradizionali; 9 maggio, A Tavola con Slow Food, Biodiversità e stagionalità, legumi, grani antichi e prodotti vegetali stagionali; 23 maggio, “Eppur Fila…”, in collaborazione con Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio), laboratorio di filatura della pasta e produzione del formaggio per famiglie e bambini; i successivi tre incontri sono organizzati in collaborazione con onav (Organizzazione nazionale assaggiatori vino) 20 giugno. Alla scoperta dei vini del territorio, 18 luglio, convivialità con musica jazz, 22 agosto, degustare in modo consapevole; 21 novembre, Il tempo come ingrediente, tesori in fossa, in collaborazione con Onaf. I percorsi culturali (da12 euro), previsti sono: 22 marzo percorso olio e visita museo dell’olio, 29 marzo percorso vino e degustazione, 26 aprile percorso ville: Cavalletti, Falconieri e Mondragone, con navetta, 28 maggio: letteratura, vino e identità editoriali, presentazione libro. Vite & Vite (Trenta editore) di Elvia Gregorace, 21 giugno: villa Cavalletti lo sguardo dell’altro (gli autori stranieri) sui Castelli. I percorsi possono concludersi con degustazioni sulla terrazza. [gallery ids="509330,509331,509332,509333,509334"] [post_title] => Eventi e dibattiti sulla cucina italiana Patrimonio Unesco [post_date] => 2026-03-11T11:45:28+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773229528000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509287 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_509319" align="alignleft" width="300"] ph: @Insel Mainau Allgaier[/caption] La primavera a tutto tondo sul Lago di Costanza: a cavallo fra Germania, Svizzera, Austria e Liechtenstein, la destinazione rappresenta una soluzione ideale per le vacanze di Pasqua e per i ponti grazie al clima mite, alla natura e alla varietà di attività culturali e all’aria aperta. Tra i luoghi più affascinanti c’è l’isola di Mainau, famosa per i suoi giardini ricchi di crochi, tulipani, narcisi e rose, oltre che per il castello barocco e gli spazi dedicati al relax nella natura. Vicina si trova anche l’isola di Reichenau, caratterizzata da frutteti e vigneti e da tre importanti chiese medievali oggi patrimonio Unesco. In questo periodo fioriscono anche meli e ciliegi lungo le rive del lago, creando paesaggi spettacolari che possono essere esplorati a piedi o in bicicletta attraverso diversi sentieri panoramici. Per gli appassionati di trekking riapre il sentiero della Marienschlucht, una gola naturale con ruscelli, cascate e percorsi tra le foreste. La primavera è anche il momento dei mercatini pasquali, dove si trovano decorazioni, prodotti artigianali e specialità gastronomiche, tra cui dolci tradizionali e cioccolato. Un’esperienza particolare è la visita al museo interattivo Chocolarium, dove si può scoprire la storia del cioccolato e creare il proprio coniglio pasquale. Con l’arrivo della bella stagione riprendono anche le crociere sul lago, che collegano le diverse località con tour panoramici, che prevedono anche degustazioni di vini locali e piatti stagionali. Sono disponibili anche viaggi su battelli storici restaurati, che permettono di vivere l’atmosfera elegante dei primi del Novecento. Il Lago di Costanza è stato inoltre fonte di ispirazione per molti artisti e scrittori. A Gaienhofen si può visitare la casa dello scrittore Hermann Hesse, che qui visse per diversi anni traendo ispirazione dai paesaggi del lago. Nel borgo medievale di Meersburg si trova invece la casa-museo della poetessa Annette von Droste-Hülshoff. Infine, uno dei centri culturali più importanti della regione è l’Abbazia di San Gallo, la cui biblioteca conserva preziosi manoscritti medievali ed è considerata uno dei luoghi simbolo della cultura europea. I visitatori possono, come sempre, beneficiare della Bodensee Card Plus che consente l’ingresso a 160 siti, musei ed esperienze distribuiti fra la Germania, l’Austria, la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, come ad esempio il Convento e Castello di Salem, la fortezza di Meersburg, il museo Zeppelin– ma anche la funivia per il monte Pfänder a Bregenz o quella per la vetta del Saentis, in Svizzera, e diversi passaggi per la naviazione di linea. La Bodensee Card Plus è acquistabile nella versione di 3 o 7 giorni ed è fruibile in tutto l’anno di validità (1° gennaio – 31 dicembre 2026), anche in giornate non consecutive fra loro. [post_title] => Primavera sul Lago di Costanza fra attività culturali e outdoor [post_date] => 2026-03-11T11:25:25+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773228325000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509315 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_509318" align="alignleft" width="300"] Luca Boccato[/caption] L’assemblea dei soci di Hnh Hospitality ha approvato il bilancio di esercizio per l’anno fiscale chiuso al 31 ottobre 2025. A parità di perimetro con il 2024 il gruppo ha registrato un volume degli affari complessivo delle gestioni dirette pari a 117,34 milioni di euro, in crescita del 3,5% rispetto al dato 2024. L’Ebitda al 31 ottobre 2025 è stato di 18,6 milioni di euro, pari al 15,3% di aumento sul 2024. Da giugno 2025 è entrato a far parte del portfolio l’hotel Leon d’Oro di Verona attraverso l’omonima controllata, fusa per incorporazione dal 1° novembre 2025. Complessivamente, quindi, le strutture gestite nel 2025 hanno fatturato 121,2 milioni di euro (+6,8% rispetto al 2024) che corrisponde a un Ebitda di 17 milioni di euro (in crescita rispetto ai 16,3 milioni del 2024) e un utile netto di 5,7 milioni di euro. Con una crescita distribuita uniformemente in tutte le destinazioni e in tutti gli hotel, spicca in particolare l’evoluzione dei resort Almar, che beneficiano degli investimenti che l’azienda ha dedicato a rafforzare il brand, affiancata dal continuo sviluppo del segmento leisure su Milano e dal balzo compiuto da Gorizia, Capitale europea della cultura 2025. I principali step compiuti nel 2025 Nell'anno appena concluso, oltre all’ingresso dell’hotel Leon d’Oro, è proseguita l’attività di sviluppo di Hnh:. In particolare, è stato sottoscritto un nuovo accordo di gestione alberghiera con Sea Aeroporti di Milano, per l’apertura del DoubleTree by Hilton Milano Linate, il nuovo hotel quattro stelle (216 camere) che sorgerà all’interno delle aree dell’aeroporto di Milano Linate. L’apertura ufficiale è prevista nel primo semestre 2028. Inoltre, ha debuttato Homy, il nuovo concept dedicato al segmento extended stay; Homy Livia Verona è la prima struttura di questo tipo ad aprire al pubblico con 23 appartamenti situati nel cuore del centro storico, all’interno di Palazzo Tedeschi. Infine, è stato confermato il ritorno di Hnh Hospitality nella città di Trento dove il gruppo ha rilevato la gestione alberghiera del Grand Hotel Trento (136 chiavi). «I risultati del 2025 evidenziano una crescita equilibrata del gruppo e una solida capacità di generare valore dall’attuale assetto operativo. I 117 milioni di euro di ricavi rappresentano l’andamento a perimetro costante e consentono un confronto omogeneo con l’esercizio precedente, mentre il dato complessivo di 121 milioni riflette anche il contributo dell’hotel Leon d’Oro, entrato nel portafoglio nel corso dell’anno - ha dichiarato Luca Boccato, amministratore delegato di Hnh Hospitality -. Siamo oggi impegnati in una nuova fase, sostenuta da un piano strutturato di investimenti e da progetti di sviluppo che ci consentono di guardare con fiducia al futuro: stimiamo di raggiungere i 140 milioni di euro nel 2026, insieme a un Ebitda che prevediamo per la prima volta superiore ai 20 milioni di euro, a conferma del rafforzamento della redditività e del posizionamento del gruppo nel medio-lungo periodo». [post_title] => Hnh Hospitality, Boccato: «Obiettivo a 140 milioni nel 2026» [post_date] => 2026-03-11T11:19:21+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773227961000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509298 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cabo Verde Airlines tornerà presto a volare negli Stati Uniti - dopo un'interruzione di quasi cinque anni - con collegamenti diretti verso l'aeroporto T. F. Green, nel Rhode Island. La compagnia aveva fatto richiesta al Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti per cominciare le operazioni negli Stati Uniti il 31 marzo prossimo. Il servizio per Providence rappresenterebbe il primo volo di Cabo Verde Airlines verso gli Stati Uniti dal luglio 2021, quando aveva sospeso i voli verso l'aeroporto internazionale Logan di Boston. In precedenza, il vettore aveva servito Providence fino al dicembre 2017 utilizzando aeromobili Boeing 757-200, prima di spostare la rotta su Boston. Cabo Verde Airlines opera attualmente con quattro aeromobili - un 737-8, un 737-700 e due Atr 72-600 - e ha recentemente ottenuto la certificazione Etops dall'Agencia de Aviacao Civil di Capo Verde, che le consente di operare voli transatlantici. La compagnia opera attualmente cinque rotte tra Capo Verde e alcune destinazioni europee, tra cui Lisbona, Parigi Charles de Gaulle e Milano Bergamo, oltre a servizi tra le varie isole dell'arcipelago. Il vettore sta inoltre pianificando un servizio settimanale Sal-Parigi Charles de Gaulle con aeromobili 737-8 a partire dal 19 giugno. La rotta per Providence potrebbe beneficiare della crescente domanda e dell'espansione della rete dell'aeroporto del Rhode Island, che sta perseguendo ulteriori collegamenti internazionali. «Il 2025 è stato un anno eccezionale per l'aeroporto del Rhode Island - ha dichiarato Markus Berger, vice presidente aggiunto per lo sviluppo dei servizi aerei della Rhode Island Airport Corporation, a Routes at Routes Americas 2026 - . Il traffico passeggeri è aumentato dell'11% nei 12 mesi terminati a ottobre, con diversi mesi che hanno registrato incrementi ancora più consistenti». [post_title] => Cabo Verde Airlines tornerà negli Stati Uniti con un volo su Providence, Rhode Island [post_date] => 2026-03-11T09:54:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773222894000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509291 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Avianca attende l'ingresso in flotta di due Airbus A330-900, un investimento strategico per consolidare Bogotá come importante hub regionale. Questi aeromobili, che saranno consegnati al vettore del gruppo Abra nella seconda metà del 2026, fanno parte di un piano più ampio che prevede l'acquisto di sette velivoli per rafforzare la connettività in America, in un momento in cui la domanda di viaggi internazionali sta registrando una forte ripresa. I due A330-900 si aggiungeranno agli oltre 15 widebody attualmente presenti nella flotta Avianca, già operativi sulle rotte internazionali a lungo raggio. Con base in Colombia, rafforzeranno il ruolo centrale dell'aeroporto El Dorado di Bogotà, favorendo il turismo, il commercio e gli affari in un Paese in piena ripresa post-pandemia. Avianca diventerà così l'unico operatore dell'A330-900 in Colombia. L'aereo, equipaggiato con motori Rolls-Royce Trent 7000, offre un'autonomia di 13.334 km, ideale per i collegamenti intra-americani, e completa la flotta esistente di 16 Boeing 787-8. L'entrata in servizio sarà inizialmente mirata al Nord, Centro e Sud America. Ogni aeromobile sarà configurato con 377 posti, tra cui una cabina Business Class Americas premium con sedili reclinabili da 79 pollici (2 m). Questa capacità aggiuntiva risponde alla ripresa del traffico aereo, con una maggiore flessibilità di fronte alla volatilità della domanda. Gli A330neo promettono anche una riduzione del 25% del consumo di carburante e delle emissioni rispetto alla precedente generazione di A330, in linea con gli obiettivi di sostenibilità del settore. [post_title] => Avianca: atteso per la seconda metà 2026 l'arrivo di due Airbus A330-900 [post_date] => 2026-03-11T09:39:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773221967000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509273 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da Qantas a Sas, da Air New Zealand ad Air France-Klm: diverse compagnie aeree stanno ritoccando verso l'alto le tariffe, attribuendo il nuovo balzello al repentino aumento del costo del carburante conseguente al perdurare del conflitto in Medio Oriente. Air New Zealand, secondo quanto riferito da Reuters, spiega che i prezzi del carburante, che prima degli attacchi statunitensi e israeliani all'Iran si aggiravano intorno agli 85-90 dollari al barile, negli ultimi giorni sono saliti a 150-200 dollari al barile. Il vettore ha peraltro sospeso le sue previsioni finanziarie per il 2026 a causa dell'incertezza sul conflitto. Adeguamento temporaneo Da parte sua, Sas segnala un «adeguamento temporaneo dei prezzi» considerando che «aumenti di questa portata (del prezzo del carburante, ndr) rendono necessario reagire per mantenere operazioni stabili e affidabili». Il vettore scandinavo aveva dichiarato lo scorso anno di aver temporaneamente modificato la propria politica di hedging del carburante a causa delle condizioni di mercato incerte e di non avere alcuna copertura sul consumo di carburante per i successivi 12 mesi. Le tariffe aeree sono aumentate sulle rotte Asia-Europa a causa della chiusura dello spazio aereo e dei limiti di capacità imposti dallo scoppio della guerra in Iran; Cathay Pacific ha spiegato che a marzo aggiungerà voli supplementari per Londra e Zurigo. Hong Kong Airlines ha dichiarato sul proprio sito web che a partire da domani aumenterà i supplementi carburante fino al 35,2%, con la crescita più significativa sui voli tra Hong Kong e le Maldive, il Bangladesh e il Nepal. Nel caso di Air France-Klm, come riporta oggi L'Echo Touristique, il supplemento viene applicato «su tutti i voli della joint venture transatlantica sul Nord America» a causa «dell'impennata del prezzo del cherosene». Anche Ethiopian Airlines, ha comunicato agli agenti di viaggio che «alla luce della situazione globale e dell’innalzamento del carburante, la tassa YR (surcharge, ndr) ha subito un aumento presente già nei vari gds /crs». [post_title] => Vettori: l'impennata dei costi carburante alimenta i fuel surcharge [post_date] => 2026-03-11T09:19:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773220758000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509267 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono 78 i voli aggiuntivi che Air India ha programmato su nove rotte internazionali tra il 10 e il 18 marzo 2026 - per un totale di 17.660 posti supplementari - verso l'Europa, New York e l'oceano Indiano per intercettare una domanda in pieno rinvio. Tra Delhi, Mumbai e i principali hub europei, Air India aumenterà la frequenza dei voli verso Londra Heathrow, Francoforte, Amsterdam, Parigi Charles de Gaulle e Zurigo. Sulla rotta transatlantica sono previsti anche voli supplementari tra Delhi e New York-Jfk, previa autorizzazione delle autorità competenti. «Per sostenere i passeggeri nell'attuale contesto dell'Asia occidentale, Air India opererà 78 voli aggiuntivi su 9 rotte tra il 10 e il 18 marzo» ha indicato la compagnia sul suo account ufficiale X. Il network regionale include voli giornalieri aggiuntivi tra Delhi e Malé, nonché verso Colombo, con alcune modifiche ai giorni di operatività. Questo aumento di capacità viene effettuato principalmente con Boeing 787-8 sulle rotte europee, con Boeing 777-300Er su New York e con Airbus A320neo sui collegamenti con Malé e Colombo. In questo quadro frammentato, le rotte India-Europa e India-Stati Uniti stanno diventando un corridoio essenziale per molti passeggeri colpiti dalla riduzione dell'offerta attraverso gli hub del Golfo e orientali. Air India rivendica il mantenimento dei suoi collegamenti a lungo raggio verso l'Europa e il Nord America «ricorrendo a rotte alternative ritenute sicure», adeguando al contempo alcune frequenze quando le esigenze operative lo richiedono. [post_title] => Air India aumenta la capacità disponibile sulle rotte verso Europa e New York [post_date] => 2026-03-11T09:00:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773219651000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509259 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_509260" align="alignleft" width="377"] Domenico Pellegrino[/caption] Il Gruppo Bluvacanze ha completato ieri il rientro del 100% dei passeggeri leisure coinvolti nello stop ai voli determinato dalla nuova crisi geopolitica nel Golfo del 28 febbraio scorso, che ha provocato il più ampio blocco del traffico aereo internazionale registrato dopo la pandemia del 2020. Nelle aree interessate dalle tensioni si trovavano complessivamente oltre 7.000 travellers del gruppo, tra clientela leisure, viaggiatori corporate e passeggeri seguiti dalle reti distributive. L’operazione di rescue ha coinvolto tutte le legal entities e le business unit del gruppo: il tour operator Going, la rete Bluvacanze Retail e la travel management company CTI – Cisalpina Tours International. Con l’ultimo rientro avvenuto ieri, si conclude una settimana di gestione intensa delle operazioni. Una task force composta dal top management delle società del gruppo ha operato in stretto coordinamento con le rispettive unità operative e di emergenza, monitorando costantemente l’evoluzione delle restrizioni sui voli e organizzando soluzioni alternative di viaggio. Le operazioni si sono svolte in pieno coordinamento con la Farnesina e in costante confronto con le principali associazioni di categoria. I compiti Il tour operator Going ha coordinato il trasferimento dei propri clienti dalle aree interessate dalle tensioni geopolitiche e ha gestito il rimpatrio, su itinerari alternativi, anche di coloro che si trovavano in destinazioni sicure, ma avevano voli con transito negli Emirati Arabi. Parallelamente, CTI – Cisalpina Tours International si è attivata con i viaggiatori business coinvolti nelle cancellazioni e nelle riprogrammazioni dei voli, predisponendo percorsi alternativi e garantendo continuità operativa alle aziende clienti. Una parte dei business travellers ha richiesto il rientro immediato e CTI ha organizzato voli dedicati speciali per consentire il loro ritorno in tempi rapidi. Altri viaggiatori si trovano tuttora operativamente nell’area e una struttura di emergenza permanente rimane attiva per garantire assistenza e organizzare eventuali ulteriori operazioni, qualora venissero richieste. Bluvacanze Retail, oltre a supportare la propria rete di agenzie delle insegne Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, ha fornito assistenza anche alle agenzie affiliate Blunet che si sono rivolte al gruppo per la gestione delle criticità legate ai loro clienti. L’assistenza ai viaggiatori è stata garantita attraverso i tre servizi dedicati di Customer Care attivi 24 ore su 24: quello delle agenzie Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, operativo da otto anni, il servizio Assistenza 7/24 di Going e la struttura Emergency di CTI. Il sistema ha operato secondo il modello consolidato su due livelli: supporto alle agenzie di viaggio (B2B) e assistenza diretta ai clienti finali (B2C). Valutazione «Le crisi geopolitiche - ha dichiarato Domenico Pellegrino, ceo del Gruppo Bluvacanze - dimostrano come, proprio nelle situazioni di emergenza, sia evidente la differenza tra filiere organizzate e viaggi disintermediati. Le prime dispongono di strumenti operativi, contrattuali e relazionali che consentono di gestire le criticità e garantire assistenza ai viaggiatori; le seconde espongono il cliente a un rischio operativo molto più elevato. Queste capacità si amplificano nelle organizzazioni di dimensioni maggiori, che possono contare su strutture, sistemi e relazioni istituzionali in grado di affrontare le difficoltà con maggiore efficacia». [post_title] => Gruppo Bluvacanze ha fatto rientrare tutti i passeggeri leisure [post_date] => 2026-03-10T13:17:39+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773148659000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509241 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Hawaii più facilmente raggiungibili dall'Italia con i nuovi collegamenti di Alaska Airlines via Seattle, che prenderanno il via il prossimo 28 aprile da Roma Fiumicino. I nuovi voli della compagnia aerea, rappresentata in Italia da Discover The World, consentiranno infatti ai passeggeri provenienti dal nostro paese di beneficiare dei collegamenti giornalieri in proseguimento da Seattle. L'operativo prevede decollo da Roma alle 15.26 con arrivo a Seattle alle 17.45; partenza da qui alle 20.50 e arrivo a Honolulu alle 23.57. Il rientro è previsto alle 7.30 con arrivo a Seattle alle 16.28; ripartenza da qui verso Roma alle 17.30 con atterraggio a Fiumicino alle 13.15 del giorno successivo. I voli Alaska Airlines sono prenotabili in tutti i crs, e i biglietti possono essere emessi in Bsp utilizzando la piastrina 'AS'. Grazie agli accordi con Ita Airways, i passeggeri possono utilizzare tutti gli avvicinamenti della compagnia aerea dai diversi scali del nostro paese in combinazione con i voli Alaska in partenza da Roma [post_title] => Alaska Airlines: da Roma alle Hawaii grazie ai voli giornalieri via Seattle [post_date] => 2026-03-10T12:37:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773146233000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "american posticipa al 7 maggio la ripresa dei voli su doha e tel aviv al 23 aprile" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":71,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3039,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509326","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La cucina italiana come Patrimonio Unesco: tra identità, territorio e sostenibilità è il tema che dibatteranno Barbara Nappini, Presidentessa Slow Food Italia, Pier Luigi Petrillo, ordinario di Diritto del patrimonio culturale e Direttore della Cattedra Unesco dell'Università Unitelma Sapienza a Roma professore di Cultural Heritage alla Luiss Guido Carli (in collegamento), Alessandro Circiello, presidente Federazione Italiana Cuochi – sezione Lazio), Stefano Corbari, presidente Fiavet Lazio, moderati dalla giornalista Ornella D’Alessio.\r

\r

Il primo di una serie di eventi per la valorizzazione della biodiversità culturale, agricola e sociale legata alla Cucina Italiana Patrimonio Unesco, legati all’inaugurazione della Terrazza di Villa Cavalletti (villacavalletti.it), la storica tenuta di Grottaferrata, il prossimo il 19 marzo. Dopo il recupero integrale del Villino Rosso - Museo dell’Olio e del frantoio con l’innovativo laboratorio olfattivo nel 2025, apre al pubblico la Terrazza, all’ultimo piano dell’edificio dell’Accademia, attiguo alla villa storica.\r

\r

«L’abbiamo immaginata come uno spazio conviviale aperto, spiega la proprietà, dove il cibo diventa linguaggio culturale e strumento di sviluppo. La cucina italiana, riconosciuta come patrimonio Unesco, qui si trasforma in esperienza condivisa, capace di unire comunità, turismo e identità locale.» \r

Terrazza\r

La Terrazza è un’ officina esperienziale per degustazioni guidate, percorsi didattici, laboratori pratici e momenti di confronto dove storia, paesaggio e gastronomia s’ incontrano per raccontare l’identità del luogo con un articolato programma annuale ispirato alla Cucina Italiana, proclamata Patrimonio dell’Umanità. Il riconoscimento, così come gli eventi previsti fino a novembre, celebrano le pratiche sociali legate al cibo, il cucinare come rito collettivo, momento di trasmissione culturale e occasione di incontro tra generazioni. \r

\r

Un patrimonio dinamico che intreccia biodiversità agricola: valorizzando prodotti locali, stagionali e filiere di prossimità; tradizioni sociali: il momento del pasto come occasione condivisa in famiglia, tra amici o con la comunità; creatività sostenibile: il riuso degli ingredienti, l’attenzione alla stagionalità e il rispetto della filiera corta e condivisione culturale: dalle sagre di paese alle scuole di cucina, dalle trattorie alle grandi tavole, costruendo relazioni e memoria collettiva.\r

I prossimi appuntamenti con degustazione, pranzo o cena (da 50 euro) sono: \r

18 aprile, A Tavola con Slow Food. Percorso dedicato alla biodiversità delle carni e delle lavorazioni tradizionali; 9 maggio, A Tavola con Slow Food, Biodiversità e stagionalità, legumi, grani antichi e prodotti vegetali stagionali; 23 maggio, “Eppur Fila…”, in collaborazione con Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio), laboratorio di filatura della pasta e produzione del formaggio per famiglie e bambini; i successivi tre incontri sono organizzati in collaborazione con onav (Organizzazione nazionale assaggiatori vino) 20 giugno.\r

\r

Alla scoperta dei vini del territorio, 18 luglio, convivialità con musica jazz, 22 agosto, degustare in modo consapevole; 21 novembre, Il tempo come ingrediente, tesori in fossa, in collaborazione con Onaf. \r

I percorsi culturali (da12 euro), previsti sono:\r

22 marzo percorso olio e visita museo dell’olio, 29 marzo percorso vino e degustazione, 26 aprile percorso ville: Cavalletti, Falconieri e Mondragone, con navetta, 28 maggio: letteratura, vino e identità editoriali, presentazione libro. Vite & Vite (Trenta editore) di Elvia Gregorace, 21 giugno: villa Cavalletti lo sguardo dell’altro (gli autori stranieri) sui Castelli. I percorsi possono concludersi con degustazioni sulla terrazza. \r

\r

[gallery ids=\"509330,509331,509332,509333,509334\"]","post_title":"Eventi e dibattiti sulla cucina italiana Patrimonio Unesco","post_date":"2026-03-11T11:45:28+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1773229528000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509287","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_509319\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] ph: @Insel Mainau Allgaier[/caption]\r

\r

La primavera a tutto tondo sul Lago di Costanza: a cavallo fra Germania, Svizzera, Austria e Liechtenstein, la destinazione rappresenta una soluzione ideale per le vacanze di Pasqua e per i ponti grazie al clima mite, alla natura e alla varietà di attività culturali e all’aria aperta. \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Tra i luoghi più affascinanti c’è l’isola di Mainau, famosa per i suoi giardini ricchi di crochi, tulipani, narcisi e rose, oltre che per il castello barocco e gli spazi dedicati al relax nella natura. Vicina si trova anche l’isola di Reichenau, caratterizzata da frutteti e vigneti e da tre importanti chiese medievali oggi patrimonio Unesco. In questo periodo fioriscono anche meli e ciliegi lungo le rive del lago, creando paesaggi spettacolari che possono essere esplorati a piedi o in bicicletta attraverso diversi sentieri panoramici.\r

Per gli appassionati di trekking riapre il sentiero della Marienschlucht, una gola naturale con ruscelli, cascate e percorsi tra le foreste. La primavera è anche il momento dei mercatini pasquali, dove si trovano decorazioni, prodotti artigianali e specialità gastronomiche, tra cui dolci tradizionali e cioccolato. Un’esperienza particolare è la visita al museo interattivo Chocolarium, dove si può scoprire la storia del cioccolato e creare il proprio coniglio pasquale.\r

Con l’arrivo della bella stagione riprendono anche le crociere sul lago, che collegano le diverse località con tour panoramici, che prevedono anche degustazioni di vini locali e piatti stagionali. Sono disponibili anche viaggi su battelli storici restaurati, che permettono di vivere l’atmosfera elegante dei primi del Novecento.\r

Il Lago di Costanza è stato inoltre fonte di ispirazione per molti artisti e scrittori. A Gaienhofen si può visitare la casa dello scrittore Hermann Hesse, che qui visse per diversi anni traendo ispirazione dai paesaggi del lago. Nel borgo medievale di Meersburg si trova invece la casa-museo della poetessa Annette von Droste-Hülshoff. Infine, uno dei centri culturali più importanti della regione è l’Abbazia di San Gallo, la cui biblioteca conserva preziosi manoscritti medievali ed è considerata uno dei luoghi simbolo della cultura europea.\r

\r

\r

I visitatori possono, come sempre, beneficiare della Bodensee Card Plus che consente l’ingresso a 160 siti, musei ed esperienze distribuiti fra la Germania, l’Austria, la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, come ad esempio il Convento e Castello di Salem, la fortezza di Meersburg, il museo Zeppelin– ma anche la funivia per il monte Pfänder a Bregenz o quella per la vetta del Saentis, in Svizzera, e diversi passaggi per la naviazione di linea. La Bodensee Card Plus è acquistabile nella versione di 3 o 7 giorni ed è fruibile in tutto l’anno di validità (1° gennaio – 31 dicembre 2026), anche in giornate non consecutive fra loro.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Primavera sul Lago di Costanza fra attività culturali e outdoor","post_date":"2026-03-11T11:25:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1773228325000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509315","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_509318\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Boccato[/caption]\r

L’assemblea dei soci di Hnh Hospitality ha approvato il bilancio di esercizio per l’anno fiscale chiuso al 31 ottobre 2025. A parità di perimetro con il 2024 il gruppo ha registrato un volume degli affari complessivo delle gestioni dirette pari a 117,34 milioni di euro, in crescita del 3,5% rispetto al dato 2024. L’Ebitda al 31 ottobre 2025 è stato di 18,6 milioni di euro, pari al 15,3% di aumento sul 2024.\r

Da giugno 2025 è entrato a far parte del portfolio l’hotel Leon d’Oro di Verona attraverso l’omonima controllata, fusa per incorporazione dal 1° novembre 2025. Complessivamente, quindi, le strutture gestite nel 2025 hanno fatturato 121,2 milioni di euro (+6,8% rispetto al 2024) che corrisponde a un Ebitda di 17 milioni di euro (in crescita rispetto ai 16,3 milioni del 2024) e un utile netto di 5,7 milioni di euro.\r

Con una crescita distribuita uniformemente in tutte le destinazioni e in tutti gli hotel, spicca in particolare l’evoluzione dei resort Almar, che beneficiano degli investimenti che l’azienda ha dedicato a rafforzare il brand, affiancata dal continuo sviluppo del segmento leisure su Milano e dal balzo compiuto da Gorizia, Capitale europea della cultura 2025.\r

\r

I principali step compiuti nel 2025\r

Nell'anno appena concluso, oltre all’ingresso dell’hotel Leon d’Oro, è proseguita l’attività di sviluppo di Hnh:. In particolare, è stato sottoscritto un nuovo accordo di gestione alberghiera con Sea Aeroporti di Milano, per l’apertura del DoubleTree by Hilton Milano Linate, il nuovo hotel quattro stelle (216 camere) che sorgerà all’interno delle aree dell’aeroporto di Milano Linate. L’apertura ufficiale è prevista nel primo semestre 2028.\r

Inoltre, ha debuttato Homy, il nuovo concept dedicato al segmento extended stay; Homy Livia Verona è la prima struttura di questo tipo ad aprire al pubblico con 23 appartamenti situati nel cuore del centro storico, all’interno di Palazzo Tedeschi.\r

Infine, è stato confermato il ritorno di Hnh Hospitality nella città di Trento dove il gruppo ha rilevato la gestione alberghiera del Grand Hotel Trento (136 chiavi).\r

«I risultati del 2025 evidenziano una crescita equilibrata del gruppo e una solida capacità di generare valore dall’attuale assetto operativo. I 117 milioni di euro di ricavi rappresentano l’andamento a perimetro costante e consentono un confronto omogeneo con l’esercizio precedente, mentre il dato complessivo di 121 milioni riflette anche il contributo dell’hotel Leon d’Oro, entrato nel portafoglio nel corso dell’anno - ha dichiarato Luca Boccato, amministratore delegato di Hnh Hospitality -. Siamo oggi impegnati in una nuova fase, sostenuta da un piano strutturato di investimenti e da progetti di sviluppo che ci consentono di guardare con fiducia al futuro: stimiamo di raggiungere i 140 milioni di euro nel 2026, insieme a un Ebitda che prevediamo per la prima volta superiore ai 20 milioni di euro, a conferma del rafforzamento della redditività e del posizionamento del gruppo nel medio-lungo periodo».","post_title":"Hnh Hospitality, Boccato: «Obiettivo a 140 milioni nel 2026»","post_date":"2026-03-11T11:19:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1773227961000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509298","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cabo Verde Airlines tornerà presto a volare negli Stati Uniti - dopo un'interruzione di quasi cinque anni - con collegamenti diretti verso l'aeroporto T. F. Green, nel Rhode Island.\r

\r

La compagnia aveva fatto richiesta al Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti per cominciare le operazioni negli Stati Uniti il 31 marzo prossimo.\r

\r

Il servizio per Providence rappresenterebbe il primo volo di Cabo Verde Airlines verso gli Stati Uniti dal luglio 2021, quando aveva sospeso i voli verso l'aeroporto internazionale Logan di Boston. In precedenza, il vettore aveva servito Providence fino al dicembre 2017 utilizzando aeromobili Boeing 757-200, prima di spostare la rotta su Boston.\r

\r

Cabo Verde Airlines opera attualmente con quattro aeromobili - un 737-8, un 737-700 e due Atr 72-600 - e ha recentemente ottenuto la certificazione Etops dall'Agencia de Aviacao Civil di Capo Verde, che le consente di operare voli transatlantici.\r

\r

La compagnia opera attualmente cinque rotte tra Capo Verde e alcune destinazioni europee, tra cui Lisbona, Parigi Charles de Gaulle e Milano Bergamo, oltre a servizi tra le varie isole dell'arcipelago. Il vettore sta inoltre pianificando un servizio settimanale Sal-Parigi Charles de Gaulle con aeromobili 737-8 a partire dal 19 giugno.\r

\r

La rotta per Providence potrebbe beneficiare della crescente domanda e dell'espansione della rete dell'aeroporto del Rhode Island, che sta perseguendo ulteriori collegamenti internazionali.\r

\r

«Il 2025 è stato un anno eccezionale per l'aeroporto del Rhode Island - ha dichiarato Markus Berger, vice presidente aggiunto per lo sviluppo dei servizi aerei della Rhode Island Airport Corporation, a Routes at Routes Americas 2026 - . Il traffico passeggeri è aumentato dell'11% nei 12 mesi terminati a ottobre, con diversi mesi che hanno registrato incrementi ancora più consistenti».","post_title":"Cabo Verde Airlines tornerà negli Stati Uniti con un volo su Providence, Rhode Island","post_date":"2026-03-11T09:54:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773222894000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Avianca attende l'ingresso in flotta di due Airbus A330-900, un investimento strategico per consolidare Bogotá come importante hub regionale. Questi aeromobili, che saranno consegnati al vettore del gruppo Abra nella seconda metà del 2026, fanno parte di un piano più ampio che prevede l'acquisto di sette velivoli per rafforzare la connettività in America, in un momento in cui la domanda di viaggi internazionali sta registrando una forte ripresa.\r

\r

I due A330-900 si aggiungeranno agli oltre 15 widebody attualmente presenti nella flotta Avianca, già operativi sulle rotte internazionali a lungo raggio. Con base in Colombia, rafforzeranno il ruolo centrale dell'aeroporto El Dorado di Bogotà, favorendo il turismo, il commercio e gli affari in un Paese in piena ripresa post-pandemia.\r

\r

Avianca diventerà così l'unico operatore dell'A330-900 in Colombia. L'aereo, equipaggiato con motori Rolls-Royce Trent 7000, offre un'autonomia di 13.334 km, ideale per i collegamenti intra-americani, e completa la flotta esistente di 16 Boeing 787-8.\r

\r

L'entrata in servizio sarà inizialmente mirata al Nord, Centro e Sud America. Ogni aeromobile sarà configurato con 377 posti, tra cui una cabina Business Class Americas premium con sedili reclinabili da 79 pollici (2 m). Questa capacità aggiuntiva risponde alla ripresa del traffico aereo, con una maggiore flessibilità di fronte alla volatilità della domanda. Gli A330neo promettono anche una riduzione del 25% del consumo di carburante e delle emissioni rispetto alla precedente generazione di A330, in linea con gli obiettivi di sostenibilità del settore.","post_title":"Avianca: atteso per la seconda metà 2026 l'arrivo di due Airbus A330-900","post_date":"2026-03-11T09:39:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773221967000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509273","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da Qantas a Sas, da Air New Zealand ad Air France-Klm: diverse compagnie aeree stanno ritoccando verso l'alto le tariffe, attribuendo il nuovo balzello al repentino aumento del costo del carburante conseguente al perdurare del conflitto in Medio Oriente.\r

\r

Air New Zealand, secondo quanto riferito da Reuters, spiega che i prezzi del carburante, che prima degli attacchi statunitensi e israeliani all'Iran si aggiravano intorno agli 85-90 dollari al barile, negli ultimi giorni sono saliti a 150-200 dollari al barile. Il vettore ha peraltro sospeso le sue previsioni finanziarie per il 2026 a causa dell'incertezza sul conflitto.\r

Adeguamento temporaneo\r

Da parte sua, Sas segnala un «adeguamento temporaneo dei prezzi» considerando che «aumenti di questa portata (del prezzo del carburante, ndr) rendono necessario reagire per mantenere operazioni stabili e affidabili». Il vettore scandinavo aveva dichiarato lo scorso anno di aver temporaneamente modificato la propria politica di hedging del carburante a causa delle condizioni di mercato incerte e di non avere alcuna copertura sul consumo di carburante per i successivi 12 mesi.\r

\r

Le tariffe aeree sono aumentate sulle rotte Asia-Europa a causa della chiusura dello spazio aereo e dei limiti di capacità imposti dallo scoppio della guerra in Iran; Cathay Pacific ha spiegato che a marzo aggiungerà voli supplementari per Londra e Zurigo.\r

Hong Kong Airlines ha dichiarato sul proprio sito web che a partire da domani aumenterà i supplementi carburante fino al 35,2%, con la crescita più significativa sui voli tra Hong Kong e le Maldive, il Bangladesh e il Nepal.\r

\r

Nel caso di Air France-Klm, come riporta oggi L'Echo Touristique, il supplemento viene applicato «su tutti i voli della joint venture transatlantica sul Nord America» a causa «dell'impennata del prezzo del cherosene». \r

\r

Anche Ethiopian Airlines, ha comunicato agli agenti di viaggio che «alla luce della situazione globale e dell’innalzamento del carburante, la tassa YR (surcharge, ndr) ha subito un aumento presente già nei vari gds /crs».\r

\r

","post_title":"Vettori: l'impennata dei costi carburante alimenta i fuel surcharge","post_date":"2026-03-11T09:19:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1773220758000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 78 i voli aggiuntivi che Air India ha programmato su nove rotte internazionali tra il 10 e il 18 marzo 2026 - per un totale di 17.660 posti supplementari - verso l'Europa, New York e l'oceano Indiano per intercettare una domanda in pieno rinvio.\r

\r

Tra Delhi, Mumbai e i principali hub europei, Air India aumenterà la frequenza dei voli verso Londra Heathrow, Francoforte, Amsterdam, Parigi Charles de Gaulle e Zurigo. Sulla rotta transatlantica sono previsti anche voli supplementari tra Delhi e New York-Jfk, previa autorizzazione delle autorità competenti.\r

\r

«Per sostenere i passeggeri nell'attuale contesto dell'Asia occidentale, Air India opererà 78 voli aggiuntivi su 9 rotte tra il 10 e il 18 marzo» ha indicato la compagnia sul suo account ufficiale X.\r

\r

Il network regionale include voli giornalieri aggiuntivi tra Delhi e Malé, nonché verso Colombo, con alcune modifiche ai giorni di operatività. Questo aumento di capacità viene effettuato principalmente con Boeing 787-8 sulle rotte europee, con Boeing 777-300Er su New York e con Airbus A320neo sui collegamenti con Malé e Colombo.\r

\r

In questo quadro frammentato, le rotte India-Europa e India-Stati Uniti stanno diventando un corridoio essenziale per molti passeggeri colpiti dalla riduzione dell'offerta attraverso gli hub del Golfo e orientali. Air India rivendica il mantenimento dei suoi collegamenti a lungo raggio verso l'Europa e il Nord America «ricorrendo a rotte alternative ritenute sicure», adeguando al contempo alcune frequenze quando le esigenze operative lo richiedono.","post_title":"Air India aumenta la capacità disponibile sulle rotte verso Europa e New York","post_date":"2026-03-11T09:00:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773219651000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_509260\" align=\"alignleft\" width=\"377\"] Domenico Pellegrino[/caption]\r

Il Gruppo Bluvacanze ha completato ieri il rientro del 100% dei passeggeri leisure coinvolti nello stop ai voli determinato dalla nuova crisi geopolitica nel Golfo del 28 febbraio scorso, che ha provocato il più ampio blocco del traffico aereo internazionale registrato dopo la pandemia del 2020.\r

Nelle aree interessate dalle tensioni si trovavano complessivamente oltre 7.000 travellers del gruppo, tra clientela leisure, viaggiatori corporate e passeggeri seguiti dalle reti distributive. L’operazione di rescue ha coinvolto tutte le legal entities e le business unit del gruppo: il tour operator Going, la rete Bluvacanze Retail e la travel management company CTI – Cisalpina Tours International.\r

Con l’ultimo rientro avvenuto ieri, si conclude una settimana di gestione intensa delle operazioni. Una task force composta dal top management delle società del gruppo ha operato in stretto coordinamento con le rispettive unità operative e di emergenza, monitorando costantemente l’evoluzione delle restrizioni sui voli e organizzando soluzioni alternative di viaggio. Le operazioni si sono svolte in pieno coordinamento con la Farnesina e in costante confronto con le principali associazioni di categoria.\r

\r

I compiti\r

Il tour operator Going ha coordinato il trasferimento dei propri clienti dalle aree interessate dalle tensioni geopolitiche e ha gestito il rimpatrio, su itinerari alternativi, anche di coloro che si trovavano in destinazioni sicure, ma avevano voli con transito negli Emirati Arabi.\r

Parallelamente, CTI – Cisalpina Tours International si è attivata con i viaggiatori business coinvolti nelle cancellazioni e nelle riprogrammazioni dei voli, predisponendo percorsi alternativi e garantendo continuità operativa alle aziende clienti. Una parte dei business travellers ha richiesto il rientro immediato e CTI ha organizzato voli dedicati speciali per consentire il loro ritorno in tempi rapidi. Altri viaggiatori si trovano tuttora operativamente nell’area e una struttura di emergenza permanente rimane attiva per garantire assistenza e organizzare eventuali ulteriori operazioni, qualora venissero richieste.\r

Bluvacanze Retail, oltre a supportare la propria rete di agenzie delle insegne Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, ha fornito assistenza anche alle agenzie affiliate Blunet che si sono rivolte al gruppo per la gestione delle criticità legate ai loro clienti. L’assistenza ai viaggiatori è stata garantita attraverso i tre servizi dedicati di Customer Care attivi 24 ore su 24: quello delle agenzie Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, operativo da otto anni, il servizio Assistenza 7/24 di Going e la struttura Emergency di CTI. Il sistema ha operato secondo il modello consolidato su due livelli: supporto alle agenzie di viaggio (B2B) e assistenza diretta ai clienti finali (B2C).\r

\r

Valutazione\r

«Le crisi geopolitiche - ha dichiarato Domenico Pellegrino, ceo del Gruppo Bluvacanze - dimostrano come, proprio nelle situazioni di emergenza, sia evidente la differenza tra filiere organizzate e viaggi disintermediati. Le prime dispongono di strumenti operativi, contrattuali e relazionali che consentono di gestire le criticità e garantire assistenza ai viaggiatori; le seconde espongono il cliente a un rischio operativo molto più elevato. Queste capacità si amplificano nelle organizzazioni di dimensioni maggiori, che possono contare su strutture, sistemi e relazioni istituzionali in grado di affrontare le difficoltà con maggiore efficacia».\r

","post_title":"Gruppo Bluvacanze ha fatto rientrare tutti i passeggeri leisure","post_date":"2026-03-10T13:17:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1773148659000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509241","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hawaii più facilmente raggiungibili dall'Italia con i nuovi collegamenti di Alaska Airlines via Seattle, che prenderanno il via il prossimo 28 aprile da Roma Fiumicino. \r

\r

I nuovi voli della compagnia aerea, rappresentata in Italia da Discover The World, consentiranno infatti ai passeggeri provenienti dal nostro paese di beneficiare dei collegamenti giornalieri in proseguimento da Seattle.\r

\r

L'operativo prevede decollo da Roma alle 15.26 con arrivo a Seattle alle 17.45; partenza da qui alle 20.50 e arrivo a Honolulu alle 23.57. Il rientro è previsto alle 7.30 con arrivo a Seattle alle 16.28; ripartenza da qui verso Roma alle 17.30 con atterraggio a Fiumicino alle 13.15 del giorno successivo.\r

\r

I voli Alaska Airlines sono prenotabili in tutti i crs, e i biglietti possono essere emessi in Bsp utilizzando la piastrina 'AS'.\r

\r

Grazie agli accordi con Ita Airways, i passeggeri possono utilizzare tutti gli avvicinamenti della compagnia aerea dai diversi scali del nostro paese in combinazione con i voli Alaska in partenza da Roma","post_title":"Alaska Airlines: da Roma alle Hawaii grazie ai voli giornalieri via Seattle","post_date":"2026-03-10T12:37:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773146233000]}]}}