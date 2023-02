American Airlines: secondo volo giornaliero sulla Roma-New York, dal 6 luglio American Airlines punta dritto sull’estate romana quando dall’aeroporto di Fiumicino opererà fino a 7 voli al giorno verso gli Stati Uniti, segnando record assoluti per il mercato italiano. Quindi dopo l’annuncio del secondo volo giornaliero da Roma Fiumicino a Dallas, a fine del 2022, American inizia il nuovo anno completando l’offerta con il secondo volo giornaliero per New York. “Il secondo collegamento giornaliero tra Roma e New York è un importante traguardo che completa l’offerta per la stagione estiva e che contribuisce a rendere il 2023 una pietra miliare per American Airlines in Italia – ha commentato Cristina Casati, regional sales manager Southeast Europe di American Airlines -. Durante l’estate American opererà fino a 7 voli al giorno da Roma agli Stati Uniti. Il 2023 è l’anno in cui Fiumicino diventa per American il secondo aeroporto più grande in Europa, subito dopo Londra Heathrow per numero di voli giornalieri operati. Il raggiungimento di questo importante risultato è anche frutto della costante collaborazione che abbiamo da anni con Aeroporti di Roma e con il trade italiano. Non vediamo l’ora di continuare a crescere insieme”. Il secondo volo giornaliero Roma-New York sarà attivo dal 6 luglio al 15 agosto 2023 con aeromobili Boeing 777-200. “La proficua collaborazione con American Airlines trova riscontro nel progressivo aumento di attività presso il Leonardo da Vinci che si conferma non solo essere uno degli hub europei con la maggiore domanda da/per il Nord America, ma anche un scalo di crescente eccellenza nella qualità dei servizi offerti come avvalorato dal recente riconoscimento delle 5 stelle Skytrax che posiziona Fiumicino nell’élite dei migliori aeroporti al mondo” ha sottolineato Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma.

