American Airlines e British Airways insieme al T8 dell’aeroporto Jkf di New York

American Airlines e British Airways si avvicinano a grandi passi verso il progetto che prevede di unire le proprie operazioni al Terminal 8 dell’aeroporto Jfk di New York, più tardi quest’anno. Sostenuta da un investimento di 400 milioni di dollari per riqualificare e ampliare il terminal, la mossa avvicinerà già entro quest’anno i partner della Joint Business.

“American è ansiosa di dare il benvenuto a British Airways nella sua nuova casa al Jfk – ha dichiarato Alison Taylor, chief customer officer di American -. Il loro trasferimento al Terminal 8 rinsalda ulteriormente la nostra partnership di lunga data e semplifica il viaggio dei passeggeri tra New York e Londra oppure oltre, attraverso i nostri network globali”.

British Airways rimarrà nel Terminal 7 fino al 1° dicembre 2022. Quando i passeggeri arriveranno al Terminal 8, un’area check-in premium co-branded sostituirà il precedente spazio Flagship First Check-In di American. Il Flagship First Check-in di American dovrebbe chiudere a partire dal 1° febbraio per lavori di costruzione.

I clienti premium che viaggiano su itinerari idonei saranno indirizzati a banchi di check-in temporanei situati nelle vicinanze. Una volta superata la sicurezza, sono disponibili tre lounge personalizzate per ospiti selezionati in base alla cabina di viaggio e allo stato del programma fedeltà.

Come partner dell’Atlantic Joint Business, American e British Airways offrono quest’estate fino a 14 partenze giornaliere sulla rotta da New York Jfk verso London Heathrow.