American Airlines: dal 6 maggio torna la Venezia-Philadelphia con voli giornalieri American Airlines tornerà a collegare Venezia con Philadelphia il prossimo 6 maggio: i voli diretti saranno giornalieri e verranno operati per tutta la stagione estiva, sino alla fine di ottobre 2023. Sulla rotta sarà in servizio un Boeing 787-8 completo di poltrone di Business Class e Premium Economy, interni all’avanguardia, streaming tv in diretta, wi-fi ad alta velocità e centinaia di film e spettacoli televisivi on-demand fruibili da ciascuna poltrona. “La Venezia-Philadelphia, una delle rotte più celebri del nostro network europeo, insieme alle altre ci consentirà di trasportare quest’estate ancora più passeggeri attraverso l’Atlantico. Siamo felici di poter soddisfare l’aumento della domanda di voli tra l’Europa e gli Stati Uniti – ha commentato Kyle Mabry, vp operations and commercial, Emea and Apac di American Airlines -. “L’estate scorsa ci ha dimostrato che viaggiare è tra le priorità delle persone e il periodo estivo è senz’altro un momento ideale in cui soddisfare questo desiderio. In questa stagione di grande affluenza offriamo il 14% di voli in più, confermando American come vettore statunitense leader in Europa”. “Il ritorno del collegamento di American Airlines è un’ulteriore conferma della crescente domanda di traffico tra Venezia e gli Stati Uniti – ha sottolineato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. L’attuale stagione estiva conferma infatti un’offerta di posti complessiva in incremento del 21% rispetto all’estate 2022. Un dato che dimostra la maturità del mercato per un’estensione dei collegamenti anche nella stagione invernale”.

[post_title] => American Airlines: dal 6 maggio torna la Venezia-Philadelphia con voli giornalieri [post_date] => 2023-04-13T12:52:03+00:00 