American Airlines: accordo con l’aeroporto di Dallas per la costruzione di un nuovo terminal C’è un’intesa fra American Airlines e l’aeroporto internazionale di Dallas Fort Worth per la costruzione di un sesto terminal nello scalo. Le due parti avevano annunciato l’intenzione di costruire un nuovo terminal nel 2019, ma la pandemia ha costretto a rimandare i progetti di sviluppo. La realizzazione del nuovo Terminal F costerà circa 1,63 miliardi di dollari e comprenderà 15 gate: il taglio del nastro è fissato per il 2026. L’accordo prevede anche un’espansione di 2,7 miliardi di dollari delle strutture esistenti, che vedrà i Terminal A e C guadagnare complessivamente nove nuovi gate. I 24 gate totali aggiunti allo scalo saranno utilizzati da American e da altri vettori. American – spiega la società – detiene una quota di mercato dell’85% al Dallas Fort Worth e opera 800 voli giornalieri dall’aeroporto verso 240 destinazioni in 25 Paesi. “I progetti consentiranno inoltre ad American di espandere le operazioni nei terminal esistenti per massimizzare la propria capacità operativa e migliorare l’esperienza dei passeggeri in transito – si legge in una nota congiunta -. Il nuovo accordo consentirà ad American e Dfw di lavorare insieme su ulteriori progetti di capitale per tutta la durata del contratto di locazione”. Nel 2022, lo scalo di Dallas ha gestito 73,4 milioni di passeggeri, superato solo dall’aeroporto internazionale di Hartsfield-Jackson Atlanta (93,7 passeggeri).

Quest’ estate la compagnia offre più voli dall'Italia al Canada rispetto a qualsiasi altro vettore, con un massimo di 29 voli settimanali tra i due paesi.\r

I collegamenti dal Marco Polo sono operati con Airbus A330-300, configurato per trasportare fino a 297 passeggeri con tre classi di servizio: Economy, Premium Economy e Air Canada Signature Class, con comodi sedili completamente reclinabili fino a diventare letti.\r

L'operativo dei voli consente di sfruttare appieno l’ampia connettività del network nordamericano di Air Canada, che comprende 46 aeroporti negli Stati Uniti. \r

«I nostri voli diretti tra Venezia e il Canada non solo offrono ai nostri clienti in Italia ottimi collegamenti diretti con queste due bellissime destinazioni, ma consentono anche eccellenti connessioni per tutto il nostro vasto network nordamericano con oltre 100 destinazioni in Nord e Sud America» ha sottolineato Stefano Casaregola, regional manager sales Italia di Air Canada. \r

«Il riavvio dei voli diretti sia per Toronto che per Montreal conferma la lunga relazione economica e culturale tra Veneto e Canada - ha aggiunto Camillo Bozzolo, direttore sviluppo Aviation Gruppo Save -. Questo volo serve non solo i viaggiatori leisure e delle crociere, ma aiuta il comparto business, oltre a facilitare i storici flussi vfr e aumentare la connettività con tutto il Nord America».","post_title":"Air Canada: fino a 29 voli settimanali fra Italia e Canada. Tornano i collegamenti da Venezia","post_date":"2023-05-18T14:18:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684419491000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445876","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arrivano le prime conferme di quanto avevamo anticipato noi di Travel Quotidiano lo scorso novembre. Dopo anni di tentativi andati a vuoti (su tutti i piani per una struttura al Portello di Milano mai più realizzata), Motel One approda finalmente in Italia, e più precisamente a Verona. Secondo alcuni insider, l'inaugurazione sarebbe stata già calendarizzata per il 2024. Si tratterebbe in particolare di uno sviluppo greenfield (ossia di una nuova costruzione). In pipeline ci sarebbe inoltre un'ulteriore struttura a Bolzano, ma in questo caso non si conosce la data di apertura prevista.\r

\r

Il gruppo conosciuto per il suo format di ospitalità midscale di design e lusso accessibile, detiene al momento un portfolio di 89 hotel in Europa, per un totale di circa 25 mila chiavi distribuite tra Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Regno Unito, Irlanda, Olanda, Austria, Polonia, Svizzera, Repubblica Ceca e Spagna. Fuori dall’Europa, è presente anche negli Usa, a New York con il nuovo brand The Cloud One. A quanto risulta a noi di Travel anche questo marchio sarebbe peraltro interessato allo sviluppo veronese (l'idea sarebbe quella di realizzare un hotel dual-brand con Motel One, uno da 126 camere e il secondo da 251), ma di questa ipotesi non ci sono ancora ulteriori conferme.\r

\r

Già in pipeline, oltre a Verona e Bolzano, la compagnia ha inoltre anche aperture a Würzburg, Dublino e Karlsruhe. Il gruppo avrebbe peraltro già siglato contratti per incrementare il numero delle strutture a 116, per un totale di oltre 31 mila camere. La società tedesca ha chiuso l’esercizio finanziario 2022 con 639 milioni di euro di fatturato (+401 milioni sul 2021).","post_title":"Motel One, ci siamo: nel 2024 il debutto italiano a Verona e a seguire Bolzano","post_date":"2023-05-18T13:12:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684415557000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445869","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445884\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Moby Aki[/caption]\r

\r

Ripartono le linee estive di Moby da Genova per Olbia e Bastia, nonché da Livorno per la stessa Bastia. Da oggi, in particolare, ritorna il collegamento tra la città della Lanterna e la località sarda di Olbia (quest'anno prolungato fino al 22 ottobre). La tratta è operata da quattro navi, le Moby Aki, Wonder, Otta e Drea. Il tutto con orari flessibili, per un totale di sei partenze quotidiane tra andate e ritorni, che danno la possibilità di viaggiare sia di notte, sia di giorno.\r

\r

Sempre da oggi (e ancora fino al 22 ottobre) riparte pure la direttissima Livorno-Bastia-Livorno: i viaggi sono diurni, con le partenze dalla città toscana la mattina e ritorni dalla Corsica il pomeriggio, tutti i giorni. Tra una settimana, il 25 maggio (e fino al 1° ottobre) si riattiva poi la Genova-Bastia-Genova, con partenze tutti i giorni e corse di andata notturne, di ritorno diurne. A metà agosto gli orari invece si invertono: le partenze da Genova diventano diurne e quelle da Bastia notturne. La linea sarà inoltre ulteriormente rafforzata nei weekend di luglio e agosto, con partenze diurne veloci da Genova con le Moby Aki e Wonder.\r

\r

L’apertura di queste linee si aggiunge naturalmente a quelle operative tutto l’anno: le Livorno-Olbia, Santa Teresa di Gallura-Bonifacio, Piombino-Elba, nonché le linee Tirrenia fra Genova e Porto Torres, fra Civitavecchia e Olbia e fra Napoli e Palermo, anch’esse attive 365 giorni all’anno in entrambe le direzioni. In particolare, sulla Livorno-Olbia-Livorno arriverà presto la Moby Fantasy: il traghetto più grande al mondo con standard e servizi di bordo da nave da crociera.\r

\r

In più, Moby e Tirrenia offrono a tutti coloro che acquistano fino al 12 giugno un biglietto per Sardegna, Sicilia, Corsica e isola d’Elba un buono sconto del 20% sull’importo pagato (al netto di tasse e diritti), da spendere sul viaggio successivo.\r

\r

","post_title":"Moby riattiva il programma di corse estive con collegamenti da Genova e Livorno per Olbia e Bastia","post_date":"2023-05-18T12:47:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684414027000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445868","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visit Civitavecchia è il nuovo servizio turistico in modalità hop on-hop off di Green Line Tours attivo in 16 lingue da questa primavera per offrire una nuova opportunità: trascorrere momenti di svago e cultura nei punti di maggior interesse artistico-culturale e conoscere il Comune italiano che è stato città etrusca prima e porto di Roma antica dopo. Green Line Tours offre anche la possibilità di spostarsi per un solo giorno da Civitavecchia a Roma (andata e ritorno) attraverso il servizio shuttle integrato con servizi turistici rivelandosi una soluzione ottimale per i crocieristi.\r

\r

Si parte dal terminal crociere di Largo della Pace per raggiunge, come prima tappa, l'area del porto antico, con la vecchia darsena romana e traiana e l'antica rocca, per poi proseguire verso il centro storico e le vie dello shopping moderno dove si possono ammirare la cattedrale e anche il museo archeologico. Il tour prosegue verso la marina vecchia, costeggiando altre chiese per poi raggiungere il clou del sito archeologico, ossia le aree termali dedicate a Traiano, l'imperatore che fondò il porto dando fortissimo impulso ai commerci e ai collegamenti con il cuore della città capitolina. Il percorso si conclude poi nuovamente al terminal crociere.\r

\r

\"Siamo entusiasti di fornire a questa splendida città dei servizi di trasporto turistico destinati ai repeaters delle crociere ed ai nuovi visitatori. Ci impegneremo a sviluppare anche ulteriori iniziative per soddisfare la molteplice domanda dell'utenza in transito,\" commenta Emanuele Orlando Desideri, Amministratore Delegato della Green Line Tour S.p.A.","post_title":"Visit Civitavecchia, al via il nuovo servizio turistico hop on-hop off di Green Line Tours","post_date":"2023-05-18T12:20:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["bus-civitavecchia","bus-operator-civitavecchia","green-line-tours","sightsseing-civitavecchia","visit-civitavecchia-con-bus","visit-civitavecchia-green-line-tours","visita-civitavecchia-in-bus"],"post_tag_name":["bus civitavecchia","bus operator civitavecchia","green line tours","sightsseing civitavecchia","visit civitavecchia con bus","visit civitavecchia green line tours","visita civitavecchia in bus"]},"sort":[1684412452000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445862","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è un'intesa fra American Airlines e l'aeroporto internazionale di Dallas Fort Worth per la costruzione di un sesto terminal nello scalo. Le due parti avevano annunciato l'intenzione di costruire un nuovo terminal nel 2019, ma la pandemia ha costretto a rimandare i progetti di sviluppo. La realizzazione del nuovo Terminal F costerà circa 1,63 miliardi di dollari e comprenderà 15 gate: il taglio del nastro è fissato per il 2026.\r

\r

L'accordo prevede anche un'espansione di 2,7 miliardi di dollari delle strutture esistenti, che vedrà i Terminal A e C guadagnare complessivamente nove nuovi gate. I 24 gate totali aggiunti allo scalo saranno utilizzati da American e da altri vettori.\r

\r

American - spiega la società - detiene una quota di mercato dell'85% al Dallas Fort Worth e opera 800 voli giornalieri dall'aeroporto verso 240 destinazioni in 25 Paesi. \"I progetti consentiranno inoltre ad American di espandere le operazioni nei terminal esistenti per massimizzare la propria capacità operativa e migliorare l'esperienza dei passeggeri in transito - si legge in una nota congiunta -. Il nuovo accordo consentirà ad American e Dfw di lavorare insieme su ulteriori progetti di capitale per tutta la durata del contratto di locazione\".\r

\r

Nel 2022, lo scalo di Dallas ha gestito 73,4 milioni di passeggeri, superato solo dall'aeroporto internazionale di Hartsfield-Jackson Atlanta (93,7 passeggeri).","post_title":"American Airlines: accordo con l'aeroporto di Dallas per la costruzione di un nuovo terminal","post_date":"2023-05-18T12:12:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684411934000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445839","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arriva un'altra tegola sul mondo del turismo organizzato, ancora alle prese con gli strascichi degli effetti post-pandemia. Ad andare in difficoltà è questa volta la Worldwide Hotel Link (Whl). La società che fa capo al Albatravel, racconta Milano Finanza, è stata ammessa al concordato preventivo dal tribunale di Venezia. La richiesta della procedura, inoltrata dallo studio Gianni Origoni, è stata deliberata dall'assemblea dei soci guidata dal presidente Aldo Fabris. Infatti l'azienda starebbe \"attraversando una fase di forte tensione economica e finanziaria\". La corte lagunare ha già proceduto a nominare Danilo Capone quale commissario preposto.\r

\r

Nel frattempo gli advisor Whl sarebbero già al lavoro “al fine di identificare l’investitore che auspicabilmente interverrà nella ristrutturazione\". Al momento sarebbero peraltro già stati firmati alcuni \"non disclosure agreement con fondi internazionali interessati a svolgere una due diligence”. In ogni caso i soci si sono detti pronti a immettere 600 mila euro per garantire la continuità aziendale. Mentre lo stesso tribunale ha concesso a Whl le misure protettive dai creditori fino alla fine del prossimo agosto.\r

Pandemia\r

La crisi di Whl - Albatravel è stata sostanzialmente innescata dalla pandemia. «Che ha determinato l’interruzione del processo di riorganizzazione aziendale appena avviato», si legge nel ricorso. Tra il 2019 e il 2021 i ricavi sono in particolare crollati da 91,3 a 5,7 milioni di euro con i margini operativi lordi che due anni fa sono scesi fino a un rosso di 2,1 milioni. Durante tale periodo Whl è ricorsa alla cassa integrazione per oltre 350 mila ore. Riducendo al contempo il numero dei suoi collaboratori da 158 a 42. La parziale ripresa del 2022 ha permesso alla società di registrare un giro d'affari in crescita, fino a quota 13,2 milioni. Il che non è però valso a far ritornare l'ebitda in territorio positivo, che anzi è rimasto fermo a -2,1 milioni.\r

\r

Albatravel è controllata dall’imprenditore veneziano Renzo Ferro, che deteneva la holding Fininven, finita in concordato nel 2021 (sempre con l’assistenza di Gianni Origoni). La società è inoltre partecipata da alcuni soci di minoranza tra i quali l’amministratore delegato, Davide Cori, col 18,7%.","post_title":"Albatravel - Whl in concordato preventivo. Interessati fondi stranieri","post_date":"2023-05-18T11:41:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1684410096000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445850\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Ramzi Zawaideh e Luma Al-Khatib[/caption]\r

\r

Giordania in continua crescita, i turisti confermano l'appeal della destinazione e aumentano i tour operator che commercializzano la destinazione, ma oltre al leisure, ormai consolidato, si punta al segmento Mice. Questo l'obiettivo del Jordan Tourism Board, affiancato dalla compagnia Royal Jordanian, annunciato a Roma incontrando i principali player del segmento Mice per scoprire l’offerta della destinazione e conoscere le più recenti novità, a livello di infrastrutture e servizi mirati.\r

\r

Alla presenza dell'Ambasciatore, Kaus Abu Davyyeh del Regno Hashemita di Giordania, Ramzi Zawaideh, country manager Italy, Royal Jordanian Airlines & President Of Baari - Board Of Arab Airlines Representatives In Italy - ha confermato come la «destinazione Giordania stia registrando un vero incremento della domanda, in quest'ottica manteniamo saldi i rapporti con le agenzie e i tour operator, che si confermano nostri partner principali. Siamo interessati a supportare la crescita del traffico legato a congressi, incentive e grandi eventi. Stiamo lavorando ad una proposta estremamente flessibile con possibilità di voli aggiuntivi, operazioni charter, upgrade dei servizi e cambiamento di date e di aeroporti. Ad oggi possiamo contare su un network rafforzato da e per l'Italia con voli diretti da Roma e Milano Malpensa per Amman con Airbus A320 e A321.Per il prossimo anno potenzieremo l'offerta con un volo aggiuntivo da Roma e uno da Milano».\r

\r

La conferma della crescita della destinazione viene confermata da Luma Al-Khatib, Mice Manager Jtb presentando il “Meeting Planner’s Guide\": «Il mercato italiano sta registrando ottime performance e crediamo che crescerà ancora. Stiamo lavorando molto sulle nuove esperienze e su nuovi prodotti, per esempio per il visitatore che già conosce la destinazione puntando sul Mice Business con la certezza di essere in grado di offrire servizi e attrazioni di alto livello per meeting e convention con strutture di livello contando sulla nostra posizione strategica, la sostenibilità, l'innovazione nel design e l'abbondanza di attrazioni naturali. Dopo la pandemia stiamo notando un ulteriore interesse per la nostra meta, e anzi le richieste da parte del trade stanno crescendo. Oltre all'Italia che sta mostrando risultati incoraggianti confermandosi al primo posto, possiamo notare anche un aumento del mercato europeo anche grazie ai numerosi voli low cost che rendono più fruibile la destinazione». \r

\r

Secondo gli ultimi dati elaborati dalla Banca Centrale di Giordania, nell'ultimo anno sono stati oltre 5 milioni i turisti, un dato destinato a crescere in base alle ultime stime. \r

\r

","post_title":"Giordania e Royal Jordanian: turismo in costante crescita. E si punta al segmento Mice","post_date":"2023-05-18T11:40:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684410004000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445840","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Verona ha varato una nuova campagna di promozione: \"Prendi il volo” è il claim attraverso il quale nelle prossime quattro settimane lo scalo sarà protagonista in città con numerose installazioni pubblicitarie che mirano a valorizzare i voli del Catullo sia per i cittadini che scelgono l’aereo per raggiungere le mete di vacanza, che per la clientela business che ha necessità di muoversi in Italia e all’estero per motivi di lavoro.\r

\r

Nella centralissima Piazza delle Erbe è di scena un maxi cartellone di 30 metri quadri ben visibile a tutti coloro che si trovano a passeggiare nel cuore di Verona. La campagna coinvolge numerosi altri spazi fisici, con installazioni presso 60 pensiline e monitor in location strategiche, 20 cartelloni pubblicitari posizionati su altrettanti mezzi di trasporto pubblico locale, 20 edicole in posizioni centrali tra cui quelle di Piazza Bra - Arena, Via del Pallone, Via degli Alpini, Via Mazzini.\r

\r

Il canale fisico è poi affiancato dalle iniziative in ambito mediatico e digitale, coinvolgendo anche piattaforme social e web.\r

\r

Focus della promozione le destinazioni disponibili per la stagione estiva 2023 - oltre 80 destinazioni in 33 Paesi - caratterizzata in particolare da un forte incremento dei collegamenti sui mercati di Regno Unito e Germania. In termini di posti offerti, il primo cresce infatti del 17% rispetto alla stagione estiva 2022, il secondo è intensificato grazie a nuovi collegamenti su Berlino di Volotea e su Dusseldorf di Eurowings, che contribuiscono ad un incremento del 27% dei volumi di traffico verso la Germania rispetto al 2022. \r

\r

I maggiori mercati collegati dal Catullo sono costituiti da Italia (12 destinazioni), Regno Unito (11 destinazioni), Germania (6 destinazioni), Grecia (11 destinazioni), Spagna (7 destinazioni). Inoltre, con l’estate Neos, vettore con base al Catullo e riferimento per il traffico turistico outgoing, collega l’aeroporto con Reykjavik, che si aggiunge alle destinazioni su Egitto, Grecia, Spagna, Italia, Tunisia, Israele e, per il mercato di medio/lungo raggio, Isole di Capo Verde, Kenya, Madagascar, Maldive, Repubblica Dominicana, Senegal.","post_title":"'Prendi il volo': la campagna dell'aeroporto di Verona promuove un network di oltre 80 destinazioni","post_date":"2023-05-18T11:28:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684409322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445802","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" ‘Liguria, la bella estate’è un concentrato di grandi eventi e iniziative, da ponente a levante.\r

\r

In programma, nel mese di luglio, 3 eventi per ciascuna provincia e Città Metropolitana: un concerto organizzato con le radio del gruppo Mediaset, un appuntamento culturale organizzato con la Treccani e dedicato, ognuno, a una parola, e uno spettacolo teatrale, omaggio a Wiliam Shakespeare con il Teatro della Tosse. Eventi che si aggiungono a tutti gli altri che si svolgeranno sul territorio da giugno a settembre.\r

\r

Le campagne di promozione e valorizzazione sono state studiate per parlare agli utenti di tutte le età: ci sarà la “seconda puntata” dello spot varato in occasione del Festival di Sanremo, in onda sulle tv nazionali per il grande pubblico, la campagna ‘Occhi di Liguria’ pensata per i giovani e quella dedicata ai parchi, rivolta in particolare alle famiglie.\r

\r

«La Liguria si prepara a vivere una nuova estate di grandi appuntamenti – spiega Giovanni Toti, presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria – Il calendario che presentiamo parla di eventi di tutti i tipi, distribuiti sull’intero territorio, da Ponente a Levante, dalla costa all’entroterra, capaci di risultare attrattivi per tutti, dai giovani agli adulti, dagli amanti della cultura e del teatro a quelli della musica e del divertimento. Un programma che è lo specchio della nostra regione, una terra capace di andare incontro alle esigenze e ai desideri di tutti proprio grazie alla sua varietà di paesaggi, ricchezze, spunti e opportunità. Allo stesso tempo vogliamo continuare a lavorare per la promozione del nostro territorio, un impegno che ha portato risultati straordinari dal punto di vista turistico, con annate che, dopo l’emergenza Covid, hanno visto battere record su record: il 2023, da questo punto di vista, si annuncia come un ulteriore anno da incorniciare, con i numeri da gennaio a metà aprile che parlano di un +23% di presenze sul territorio».\r

\r

Un’offerta turistica trasversale a 360 gradi. «Mare, biodiversità, relax e attività all’aria aperta - spiega Alessandro Piana, vice presidente della Regione Liguria con delega ai Parchi, all’Entroterra e al Marketing Territoriale –, caratteristiche peculiari con cui viene identificata la nostra regione, sono sempre più integrate con proposte mirate di vacanza attiva e culturale nel ricco ventaglio promozionale 2023 della Liguria. Al centro delle proposte il nostro straordinario entroterra da scoprire e da riscoprire tramite l’offerta culturale e paesaggistica, cui si aggiunge il coinvolgimento assicurato dalle esperienze itineranti, tra cui il famoso trenino di Casella e la convivialità garantita dalle nostre eccellenze enogastronomiche vincenti per qualità e per le sfide da record lanciate. Si arricchisce così il target di riferimento per le attività di animazione e di coinvolgimento, puntando sempre più ai giovani e alle famiglie con concerti, musica, rievocazioni storiche, gare di caccia al tesoro, esperienze en plein air. Punta di diamante di questo ricchissimo insieme di eventi la valorizzazione dei nostri Parchi. Di fatto la Liguria si identifica sempre di più con il suo mare verde, da sempre artefice di benessere psicofisico, di salvaguardia della biodiversità, di aggregazione, di valorizzazione delle tradizioni e di quei gesti e simboli identitari che vanno tramandati e non devono scomparire».\r

\r

Cultura, teatro, musica, enogastronomia e sport: sarà un'estate ricchissima di appuntamenti e che interesseranno tutta la Liguria da Ventimiglia a Sarzana, sulla costa e nell'entroterra.\r

\r

Presentate, inoltre, le 3 campagne di valorizzazione e promozione de territorio che partiranno in estate, dal mese di agosto: verrà lanciata la nuova “cartolina”, lo spot di promozione estivo destinato alle reti televisive nazionali che segue quello lanciato in occasione del Festival di Sanremo firmato dal regista Fausto Brizzi con protagonisti Alice Arcuri e Maurizio Lastrico, nei panni di Cristoforo Colombo.\r

\r

Oltre a questo, al via la campagna “Occhi di Liguria”: 9 video da 10 secondi l’uno, con protagonisti giovani di origini liguri o che hanno vissuto sul nostro territorio: in questi brevi video gli utenti dei social network potranno “vedere” la realtà, la Liguria, attraverso il filtro degli occhi e del punto di vista di questi testimonial d’eccezione.\r

\r

Questa campagna verrà avviata sui social durante l’estate per poi approdare negli aeroporti internazionali per promuovere la Liguria sui mercati esteri, rivolgendosi in particolare ai giovani.","post_title":"Liguria, la Bella Estate, grandi eventi ed iniziative da Ponente a Levante","post_date":"2023-05-18T10:43:28+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1684406608000]}]}}