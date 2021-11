Altavilla: «Alitalia senza disciplina. Ita entrerà in uno dei grandi gruppi»

Il presidente di Ita Aiways, Alfredo Altavilla, ha le idee molto chiare sia per il futuro che per il passato. Lo ha dimostrato partecipando alla trasmissione Quarta repubblica.

Iniziando con il passato Altavilla ha affermato: «Il problema di Alitalia nasce con sogni troppo ambiziosi, incompetenza manageriale, assoluta mancanza di disciplina nella gestione dei conti, un costo del lavoro troppo alto e una produttività troppo bassa». Per il presente secondo Altavilla «Ita Airways ha tutte le condizioni per avere competitività strutturale. Questa nuova compagnia nasce con un numero di aeromobili coerente con il livello di traffico odierno, ancora alle prese con il Covid, con un numero di dipendenti coerente con il ridimensionamento della flotta e con una struttura finanziaria ottimale perché non abbiamo ereditato i debiti della vecchia Alitalia».

Infine un’ultima considerazione sulla nuova compagnia: «Ita Airways nasce per essere integrata quanto prima all’interno di uno dei grandi gruppi ed avere una competitività organica. Fra gli elementi che bisogna salvare c’è anche, comunque, il fatto di essere compagnia di bandiera».