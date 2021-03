Alitalia raddoppia sulla Genova-Roma: torna il volo del mattino Alitalia raddoppia i collegamenti sulla Genova-Roma con il ritorno del volo mattutino dal Colombo che, dal prossimo 2 aprile, consentirà nuovamente di volare tra le due città in giornata. La compagnia ha infatti confermato nei sistemi di prenotazione il primo volo del mattino da Genova, con partenza alle 6.55 e arrivo a Roma alle 8.00, che sarà operativo a partire da venerdì 2 aprile. Già dal 1° aprile sarà operativo anche il volo di rientro serale, con partenza da Roma alle 21.40 e arrivo a Genova alle 22.45. Questi voli si aggiungeranno a quelli rimasti sempre operativi a metà giornata, con partenza da Roma alle 13:10 e arrivo a Genova alle 14.15, e con partenza da Genova alle 15.00 e arrivo a Roma alle 16.05. Il collegamento sarà operato con Airbus A319 da 144 posti, con un incremento del 189% dei posti offerti giornalieri rispetto alla situazione attuale. Il nuovo operativo consentirà ai passeggeri in partenza dall’aeroporto di Genova di raggiungere Roma e proseguire il proprio viaggio verso oltre 36 destinazioni in Italia, in Europa e nel mondo. «E’ un rapporto antico quello che lega Alitalia a Genova, città servita fin dal 1947 anno della fondazione della Compagnia – ha dichiarato Giancarlo Zeni, direttore generale di Alitalia. – Anche in un periodo estrema criticità per la pandemia, appena si è prospettato possibile abbiamo voluto rimarcare il nostro legame con il territorio introducendo un secondo volo da/per Roma Fiumicino per soddisfare le necessità di tutto il tessuto produttivo ligure, dagli industriali ai professionisti che esprimevano la necessità di poter volare andata e ritorno in giornata». «Grazie ai voli reintrodotti a inizio mattina e in serata sarà nuovamente possibile volare tra Genova e Roma in giornata, come richiesto da tanti viaggiatori e viaggiatrici che si muovono per affari da e per la Liguria – commenta Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova –. Con questo passaggio ci prepariamo anche alla ripartenza del traffico turistico, una volta superate le limitazioni agli spostamenti tra regioni, con l’auspicio di un prossimo ulteriore incremento dei voli tra Genova e Roma».

