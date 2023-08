Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450785 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => AirJapan, la nuova filiale di All Nippon Airways, spiccherà il volo il 9 febbraio 2024: prima rotta servita la Tokyo Narita-Bangkok. "Per consentire bassi costi unitari", il vettore impiegherà aeromobili Boeing 787-8 Dreamliner, che saranno configurati come un'unica classe con 324 posti. Sulla rotta Tokyo-Bangkok, AirJapan effettuerà sei voli a settimana (tranne il martedì). Tre i livelli tariffari disponibili: Simple, Standard e quello premium, Select. La tariffa più Simple include solo il biglietto con l'assegnazione del posto; la Standard comprende un bagaglio registrato da 23 kg, mentre la tariffa Select prevede due bagagli da 23 kg, un posto premium e un pasto gratuito in volo. [post_title] => AirJapan spiccherà il volo il 9 febbraio 2024 sulla rotta Tokyo-Bangkok [post_date] => 2023-08-04T16:00:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691164837000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450820 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia archivia il primo semestre 2023 in positivo, con un utile pre-tasse da 6,72 milioni di euro. Il cda della compagnia aerea - che ha ottenuto il Coa nell'aprile 2022 e ha aperto i primi voli da poco più di un anno - ha approvato la relazione semestrale precisando che "in questo periodo, abbiamo continuato a fornire un servizio di qualità e sicurezza ai nostri passeggeri. In termini di performance finanziaria si è registrato un significativo aumento dei ricavi pari a 47,11 milioni di euro. "Grazie ad un controllo attento ai costi - prosegue la nota del vettore - il risultato prima delle imposte presenta un utile pari a 6,72 milioni di euro che rappresenta il 14,27% dei ricavi. L’assemblea dei soci ha già deliberato di reinvestire integralmente gli utili di esercizio sulla crescita della flotta per cui sono stati firmati ulteriori contratti di leasing operativi. Il totale della flotta entro fine 2023 sarà pari a dieci aeromobili". [post_title] => Aeroitalia: risultato pre-tasse positivo per 6,72 mln di euro nei primi sei mesi 2023 [post_date] => 2023-08-04T14:11:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691158272000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450818 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Performance da record per il primo semestre 2023 di Ras Al Khaimah: l'emirato ha infatti totalizzato il più alto numero di arrivi di sempre, per un totale di 600.000 visitatori, pari ad un incremento del 14,8% rispetto all'analogo periodo del 2022, e le più alte entrate dal comparto turistico mai raggiunte in sei mesi. La ripresa del turismo internazionale si è attestata a oltre il 52% di tutti gli arrivi di visitatori nella destinazione. "Il 2023 si preannuncia come l'anno migliore di sempre per l'Emirato: i risultati del primo semestre dimostrano l'efficacia del muoversi velocemente, del restare rilevanti e dell’implementare le attività - ha dichiarato Raki Phillips, ceo di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority -. È essenziale mantenersi agili e continuare a sviluppare l'offerta turistica di Ras Al Khaimah creando esperienze diversificate e stimolanti per tutti. Abbiamo grandi ambizioni e siamo fiduciosi di superare i nostri obiettivi per il 2023”. I dati del semestre da record confermano l'eccezionale performance di giugno, mese durante il quale l'Emirato ha accolto oltre 102.900 visitatori, +39,6% rispetto a giugno 2022. Anche i ricavi legati al turismo sono cresciuti del 64,7%, mentre l'occupazione e la tariffa media giornaliera hanno registrato un aumento rispettivamente del 33,2% e del 6,7%. [post_title] => Ras Al Khaimah: primo semestre record con il più elevato numero di visitatori di sempre [post_date] => 2023-08-04T13:51:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691157065000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450815 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sky express allarga il network internazionale con il lancio di tre nuove destinazioni: Francoforte, Düsseldorf e Varsavia. Dopo la new entry già annunciata di Monaco, operativa da ottobre 2023, la compagnia aerea greca rilancia quindi sulla Germania con una doppietta su Francoforte e Düsseldorf. In parallelo aumentano i collegamenti con l'Europa centro-settentrionale grazie alla tratta per l'aeroporto di Varsavia "Frederic Chopin". I biglietti per tutte le nuove destinazioni sono già in vendita, con i primi voli disponibili dal prossimo 29 ottobre. Con l'ingresso di queste tre nuove mete, Sky express raggiungerà 15 destinazioni internazionali, senza dimenticare il network domestico composto da 34 destinazioni. "L'espansione del nostro operativo verso tre aeroporti molto strategici in Europa conferma il nostro impegno a creare ancora più opportunità di connettività per il Paese, servendo i nostri passeggeri tutto l'anno sulle più condizioni competitive - ha dichiarato Gerasimos Skaltsas, chief commercial director del vettore -. L'aggiunta delle tre nuove destinazioni di Francoforte, Düsseldorf e Varsavia dà ulteriore slancio all'attuazione del nostro piano di espansione a lungo termine". Nel dettaglio, l'Atene-Francoforte sarà servita da sei voli alla settimana (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica); la Atene - Düsseldorf da quattro collegamenti settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì, domenica) e l'Atene-Varsavia con cinque voli (lunedì, martedì, giovedì, venerdì, domenica). Gli obiettivi 2023 di Sky express puntano a operare un totale di 54.000 voli, trasportando 4.400.000 passeggeri con una flotta composta da 23 aeromobili (comprensivi dell'arrivo di due A321neo). [post_title] => Sky express amplia il network internazionale con un tris di nuove destinazioni [post_date] => 2023-08-04T13:32:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691155978000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450812 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => UrbanV ha scelto Amazon Web Services (Aws) come provider di cloud per la costruzione di reti di trasporto per veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVtol). La tecnologia cloud di Aws sarà utilizzata per automatizzare l’esperienza del passeggero, rendendo semplici le operazioni di check-in e i controlli di sicurezza, riducendo il bisogno di spazio e permettendo agli stessi vertiporti di integrarsi negli spazi urbani. I passeggeri riceveranno aggiornamenti personalizzati in tempo reale, con piani di viaggio che verranno modificati automaticamente in caso di ritardo dei voli di collegamento, check-in omnicanale e un'intrinseca flessibilità. UrbanV punta a lanciare il suo primo servizio eVtol dall’aeroporto di Roma Fiumicino al centro della città entro la fine del 2024, pronto per trasportare i visitatori arrivati in città per assistere al Giubileo nel 2025. Dal 2026 in poi, la rete di Roma si espanderà fino ad arrivare ad avere 10 vertiporti, permettendo spostamenti rapidi e senza traffico tra i popolari poli di transito e le destinazioni turistiche. In parallelo, la società aprirà reti di vertiporti a Venezia, Bologna e sulla Costa Azzurra francese. Durante i prossimi cinque anni, la compagnia prevede di investire diverse centinaia di milioni di euro per l’espansione del proprio modello su scala europea e mondiale. [post_title] => UrbanV sceglie il cloud di Amazon Web Services per il decollo dei vertiporti [post_date] => 2023-08-04T13:11:36+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691154696000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450809 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un vero e proprio boom di arrivi turistici. Forse addirittura troppi. Ecco allora che la Grecia corre ai ripari con la decisione di istituire un numero chiuso per limitare l'accesso dei visitatori all'Acropoli, il sito più visitato del Paese. L'annuncio arriva dal ministero della cultura, che precisa che il nuovo sistema di fasce orarie sarà introdotto per un periodo "di prova" a cominciare dal prossimo 4 settembre. Le visite giornaliere saranno limitate a 20.000 e i visitatori saranno assegnati per fasce orarie durante le 12 ore in cui l'Acropoli è aperta ogni giorno, segnala la nota del Ministero. L'iniziativa, oltre che a proteggere il monumento simbolo della Grecia, mira a "migliorare l'esperienza per i visitatori", ha affermato il ministero, osservando che fino a 23.000 persone hanno visitato ogni giorno l'Acropoli nelle ultime settimane. Secondo l'agenzia statistica statale Elstat, lo scorso anno sono stati oltre 3 milioni i visitatori del sito archeologico rispetto a 1,2 milioni registrati nel 2021, durante la pandemia. [post_title] => Grecia: dal 4 settembre numero chiuso e ingressi scaglionati per visitare l'Acropoli [post_date] => 2023-08-04T12:22:23+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691151743000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450806 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuove e potenziate funzionalità - tra cui i pagamenti contactless - per i 400 chioschi TS6 Sita del Gruppo Air France-Klm negli aeroporti di Charles de Gaulle a Parigi, Schiphol ad Amsterdam e altri hub in Europa. I chioschi rappresentano l’elemento principale dell'offerta di servizi self-service del gruppo franco-olandese e sono fondamentali per la digitalizzazione dell'intera esperienza di viaggio del passeggero. I nuovi chioschi sono dotati di un servizio di pagamento che utilizza terminali chip e pin conformi allo standard del settore delle carte di pagamento (Pci - Payment Card Industry), per l'accettazione di tariffe accessorie, anche tramite carte contactless e smartphone. Il servizio di pagamento dei chioschi di Sita aderisce alla normativa PSD2 SCA dell'Ue, perché fornisce un'autenticazione a due fattori. La soluzione di pagamento di SITA è unica nel settore del trasporto aereo, perché è anche conforme alla crittografia Pci Point-to-Point (P2PE). Questa funzionalità aumenta la sicurezza e fa risparmiare alle compagnie aeree tempo e costi associati al rispetto dei requisiti di conformità agli standard di sicurezza dei dati Pci. Air France-KLlm può personalizzare i chioschi in base alle esigenze specifiche dei clienti senza introdurre complessità e costi. Grazie al design modulare del TS6, la compagnia aerea può sostituire e cambiare i singoli componenti a distanza di anni, assicurando la longevità dei chioschi e rendendo più facile per il gruppo introdurre nuove funzionalità, come la biometria, in futuro. [post_title] => Sita potenzia le funzionalità di 400 chioschi self-service di Air France-Klm [post_date] => 2023-08-04T12:12:37+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691151157000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450804 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha messo in vendita i voli in continuità territoriale da e per Cagliari per l'inverno 2023/2024 con un operativo che prevede una capacità potenziata. La programmazione per la nuova stagione winter "ha tenuto conto delle esigenze di traffico emerse durante la stagione estiva - precisa una nota della compagnia aerea - e, per anticipare le problematiche dei periodi di picco di traffico, prevede l'inserimento di frequenze aggiuntive nell’operativo tra Cagliari e Roma Fiumicino e tra Cagliari e Milano Linate". Nel dettaglio, lo schedule include una frequenza addizionale sulla rotta Cagliari-Roma Fiumicino nei mesi di dicembre, gennaio e marzo, garantendo così sette frequenze giornaliere rispetto alle sei previste dal Decreto ministeriale; una frequenza addizionale sulla Cagliari-Milano Linate per tutto il periodo della winter da novembre a marzo, operando cinque frequenze giornaliere rispetto alle quattro del Decreto. Infine, "sono stati rivisti gli orari del volo Cagliari-Roma Fiumicino anticipando a metà giornata il volo operato in estate alle 17:30, per rispondere all'esigenza di garantire ai passeggeri un migliore cadenzamento dei voli nell'arco della giornata e risolvere, almeno parzialmente, le concentrazioni dell'offerta generate dalla struttura oraria del Decreto ministeriale". [post_title] => Ita Airways aumenta le frequenze sulle rotte in ct da Cagliari per l'inverno [post_date] => 2023-08-04T11:58:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691150325000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450801 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prende il via nel picco dell'estate la nuova era dell'MClub Budoni, hotel a 4 stelle precedentemente noto con il nome di Agrustos Village, che riapre ai nuovi ospiti in una veste del tutto originale e integrata nell’autentico territorio sardo. Per il rinnovo della struttura, di proprietà dei fondi di Blackstone e gestita dalla joint venture fra Mangia’s e Hotel Investment Partners (Hip), sono stati investiti 4 milioni di euro. L’apertura di Budoni coincide con il debutto dell'inedita formula MClub: il brand si allontana dal tradizionale “villaggio estivo” e propone una nuova esperienza all’insegna della natura e del relax per tutta la famiglia con focus sull’intrattenimento, con l’aggiunta di design elegante e contemporaneo, servizi moderni ed esperienze gastronomiche. La struttura propone una nuova offerta culinaria, con due ristoranti - Perseo, il buffet restaurant, e Al Grano Pizzeria, ristorante à la carte aperto solo a cena – più tre bar – Lime Pool Bar, Primo Lobby Bar e Chosquito Beach Bar. Ci sono anche dei nuovi servizi leisure: le 2 piscine sono state rinnovate e c’è un nuovo splash park per bambini, oltre ad una nuova palestra, campo da padel e campo da minigolf. Numerose le possibilità per praticare sport acquatici quali vela, canoa, windsurf e Sup; non mancano, infine, Kids Club e Junior Club dedicati ai bambini e ragazzi dai 4 anni in su. Le 150 camere, rinnovate e immerse in una vegetazione mediterranea, sono dotate di servizi e comfort esclusivi per garantire un soggiorno rilassante, inclusi tv e WiFi. I lavori di ristrutturazione dell’MClub Budoni hanno anche un focus sostenibile, in linea con l’impegno di Mangia’s verso la sostenibilità e la protezione dell’ambiente che circonda i resort e club del brand; tra le iniziative in fieri l’installazione di pannelli solari. [post_title] => MClub Budoni entra nel vivo dell'estate dopo il rinnovo da 4 milioni di euro [post_date] => 2023-08-04T11:46:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691149589000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "airjapan spicchera il volo il 9 febbraio 2024 sulla rotta tokyo bangkok" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":60,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":10699,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450785","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AirJapan, la nuova filiale di All Nippon Airways, spiccherà il volo il 9 febbraio 2024: prima rotta servita la Tokyo Narita-Bangkok.\r

\r

\"Per consentire bassi costi unitari\", il vettore impiegherà aeromobili Boeing 787-8 Dreamliner, che saranno configurati come un'unica classe con 324 posti. Sulla rotta Tokyo-Bangkok, AirJapan effettuerà sei voli a settimana (tranne il martedì). \r

\r

Tre i livelli tariffari disponibili: Simple, Standard e quello premium, Select. La tariffa più Simple include solo il biglietto con l'assegnazione del posto; la Standard comprende un bagaglio registrato da 23 kg, mentre la tariffa Select prevede due bagagli da 23 kg, un posto premium e un pasto gratuito in volo.","post_title":"AirJapan spiccherà il volo il 9 febbraio 2024 sulla rotta Tokyo-Bangkok","post_date":"2023-08-04T16:00:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1691164837000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia archivia il primo semestre 2023 in positivo, con un utile pre-tasse da 6,72 milioni di euro. Il cda della compagnia aerea - che ha ottenuto il Coa nell'aprile 2022 e ha aperto i primi voli da poco più di un anno - ha approvato la relazione semestrale precisando che \"in questo periodo, abbiamo continuato a fornire un servizio di qualità e sicurezza ai nostri passeggeri. In termini di performance finanziaria si è registrato un significativo aumento dei ricavi pari a 47,11 milioni di euro.\r

\r

\"Grazie ad un controllo attento ai costi - prosegue la nota del vettore - il risultato prima delle imposte presenta un utile pari a 6,72 milioni di euro che rappresenta il 14,27% dei ricavi. L’assemblea dei soci ha già deliberato di reinvestire integralmente gli utili di esercizio sulla crescita della flotta per cui sono stati firmati ulteriori contratti di leasing operativi. Il totale della flotta entro fine 2023 sarà pari a dieci aeromobili\".","post_title":"Aeroitalia: risultato pre-tasse positivo per 6,72 mln di euro nei primi sei mesi 2023","post_date":"2023-08-04T14:11:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1691158272000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450818","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Performance da record per il primo semestre 2023 di Ras Al Khaimah: l'emirato ha infatti totalizzato il più alto numero di arrivi di sempre, per un totale di 600.000 visitatori, pari ad un incremento del 14,8% rispetto all'analogo periodo del 2022, e le più alte entrate dal comparto turistico mai raggiunte in sei mesi.\r

\r

La ripresa del turismo internazionale si è attestata a oltre il 52% di tutti gli arrivi di visitatori nella destinazione. \"Il 2023 si preannuncia come l'anno migliore di sempre per l'Emirato: i risultati del primo semestre dimostrano l'efficacia del muoversi velocemente, del restare rilevanti e dell’implementare le attività - ha dichiarato Raki Phillips, ceo di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority -. È essenziale mantenersi agili e continuare a sviluppare l'offerta turistica di Ras Al Khaimah creando esperienze diversificate e stimolanti per tutti. Abbiamo grandi ambizioni e siamo fiduciosi di superare i nostri obiettivi per il 2023”.\r

\r

I dati del semestre da record confermano l'eccezionale performance di giugno, mese durante il quale l'Emirato ha accolto oltre 102.900 visitatori, +39,6% rispetto a giugno 2022. Anche i ricavi legati al turismo sono cresciuti del 64,7%, mentre l'occupazione e la tariffa media giornaliera hanno registrato un aumento rispettivamente del 33,2% e del 6,7%.","post_title":"Ras Al Khaimah: primo semestre record con il più elevato numero di visitatori di sempre","post_date":"2023-08-04T13:51:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1691157065000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450815","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sky express allarga il network internazionale con il lancio di tre nuove destinazioni: Francoforte, Düsseldorf e Varsavia. \r

\r

Dopo la new entry già annunciata di Monaco, operativa da ottobre 2023, la compagnia aerea greca rilancia quindi sulla Germania con una doppietta su Francoforte e Düsseldorf. In parallelo aumentano i collegamenti con l'Europa centro-settentrionale grazie alla tratta per l'aeroporto di Varsavia \"Frederic Chopin\". I biglietti per tutte le nuove destinazioni sono già in vendita, con i primi voli disponibili dal prossimo 29 ottobre.\r

\r

Con l'ingresso di queste tre nuove mete, Sky express raggiungerà 15 destinazioni internazionali, senza dimenticare il network domestico composto da 34 destinazioni. \"L'espansione del nostro operativo verso tre aeroporti molto strategici in Europa conferma il nostro impegno a creare ancora più opportunità di connettività per il Paese, servendo i nostri passeggeri tutto l'anno sulle più condizioni competitive - ha dichiarato Gerasimos Skaltsas, chief commercial director del vettore -. L'aggiunta delle tre nuove destinazioni di Francoforte, Düsseldorf e Varsavia dà ulteriore slancio all'attuazione del nostro piano di espansione a lungo termine\".\r

\r

Nel dettaglio, l'Atene-Francoforte sarà servita da sei voli alla settimana (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica); la Atene - Düsseldorf da quattro collegamenti settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì, domenica) e l'Atene-Varsavia con cinque voli (lunedì, martedì, giovedì, venerdì, domenica).\r

\r

Gli obiettivi 2023 di Sky express puntano a operare un totale di 54.000 voli, trasportando 4.400.000 passeggeri con una flotta composta da 23 aeromobili (comprensivi dell'arrivo di due A321neo).","post_title":"Sky express amplia il network internazionale con un tris di nuove destinazioni","post_date":"2023-08-04T13:32:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1691155978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450812","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"UrbanV ha scelto Amazon Web Services (Aws) come provider di cloud per la costruzione di reti di trasporto per veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVtol).\r

La tecnologia cloud di Aws sarà utilizzata per automatizzare l’esperienza del passeggero, rendendo semplici le operazioni di check-in e i controlli di sicurezza, riducendo il bisogno di spazio e permettendo agli stessi vertiporti di integrarsi negli spazi urbani. I passeggeri riceveranno aggiornamenti personalizzati in tempo reale, con piani di viaggio che verranno modificati automaticamente in caso di ritardo dei voli di collegamento, check-in omnicanale e un'intrinseca flessibilità.\r

UrbanV punta a lanciare il suo primo servizio eVtol dall’aeroporto di Roma Fiumicino al centro della città entro la fine del 2024, pronto per trasportare i visitatori arrivati in città per assistere al Giubileo nel 2025. Dal 2026 in poi, la rete di Roma si espanderà fino ad arrivare ad avere 10 vertiporti, permettendo spostamenti rapidi e senza traffico tra i popolari poli di transito e le destinazioni turistiche.\r

\r

In parallelo, la società aprirà reti di vertiporti a Venezia, Bologna e sulla Costa Azzurra francese. Durante i prossimi cinque anni, la compagnia prevede di investire diverse centinaia di milioni di euro per l’espansione del proprio modello su scala europea e mondiale.\r

\r

","post_title":"UrbanV sceglie il cloud di Amazon Web Services per il decollo dei vertiporti","post_date":"2023-08-04T13:11:36+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1691154696000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450809","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un vero e proprio boom di arrivi turistici. Forse addirittura troppi. Ecco allora che la Grecia corre ai ripari con la decisione di istituire un numero chiuso per limitare l'accesso dei visitatori all'Acropoli, il sito più visitato del Paese.\r

\r

L'annuncio arriva dal ministero della cultura, che precisa che il nuovo sistema di fasce orarie sarà introdotto per un periodo \"di prova\" a cominciare dal prossimo 4 settembre.\r

\r

Le visite giornaliere saranno limitate a 20.000 e i visitatori saranno assegnati per fasce orarie durante le 12 ore in cui l'Acropoli è aperta ogni giorno, segnala la nota del Ministero.\r

L'iniziativa, oltre che a proteggere il monumento simbolo della Grecia, mira a \"migliorare l'esperienza per i visitatori\", ha affermato il ministero, osservando che fino a 23.000 persone hanno visitato ogni giorno l'Acropoli nelle ultime settimane.\r

\r

Secondo l'agenzia statistica statale Elstat, lo scorso anno sono stati oltre 3 milioni i visitatori del sito archeologico rispetto a 1,2 milioni registrati nel 2021, durante la pandemia.","post_title":"Grecia: dal 4 settembre numero chiuso e ingressi scaglionati per visitare l'Acropoli","post_date":"2023-08-04T12:22:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1691151743000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450806","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuove e potenziate funzionalità - tra cui i pagamenti contactless - per i 400 chioschi TS6 Sita del Gruppo Air France-Klm negli aeroporti di Charles de Gaulle a Parigi, Schiphol ad Amsterdam e altri hub in Europa.\r

I chioschi rappresentano l’elemento principale dell'offerta di servizi self-service del gruppo franco-olandese e sono fondamentali per la digitalizzazione dell'intera esperienza di viaggio del passeggero. \r

I nuovi chioschi sono dotati di un servizio di pagamento che utilizza terminali chip e pin conformi allo standard del settore delle carte di pagamento (Pci - Payment Card Industry), per l'accettazione di tariffe accessorie, anche tramite carte contactless e smartphone. Il servizio di pagamento dei chioschi di Sita aderisce alla normativa PSD2 SCA dell'Ue, perché fornisce un'autenticazione a due fattori. La soluzione di pagamento di SITA è unica nel settore del trasporto aereo, perché è anche conforme alla crittografia Pci Point-to-Point (P2PE). Questa funzionalità aumenta la sicurezza e fa risparmiare alle compagnie aeree tempo e costi associati al rispetto dei requisiti di conformità agli standard di sicurezza dei dati Pci.\r

Air France-KLlm può personalizzare i chioschi in base alle esigenze specifiche dei clienti senza introdurre complessità e costi. Grazie al design modulare del TS6, la compagnia aerea può sostituire e cambiare i singoli componenti a distanza di anni, assicurando la longevità dei chioschi e rendendo più facile per il gruppo introdurre nuove funzionalità, come la biometria, in futuro.\r

","post_title":"Sita potenzia le funzionalità di 400 chioschi self-service di Air France-Klm","post_date":"2023-08-04T12:12:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1691151157000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450804","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha messo in vendita i voli in continuità territoriale da e per Cagliari per l'inverno 2023/2024 con un operativo che prevede una capacità potenziata.\r

La programmazione per la nuova stagione winter \"ha tenuto conto delle esigenze di traffico emerse durante la stagione estiva - precisa una nota della compagnia aerea - e, per anticipare le problematiche dei periodi di picco di traffico, prevede l'inserimento di frequenze aggiuntive nell’operativo tra Cagliari e Roma Fiumicino e tra Cagliari e Milano Linate\".\r

Nel dettaglio, lo schedule include una frequenza addizionale sulla rotta Cagliari-Roma Fiumicino nei mesi di dicembre, gennaio e marzo, garantendo così sette frequenze giornaliere rispetto alle sei previste dal Decreto ministeriale; una frequenza addizionale sulla Cagliari-Milano Linate per tutto il periodo della winter da novembre a marzo, operando cinque frequenze giornaliere rispetto alle quattro del Decreto.\r

Infine, \"sono stati rivisti gli orari del volo Cagliari-Roma Fiumicino anticipando a metà giornata il volo operato in estate alle 17:30, per rispondere all'esigenza di garantire ai passeggeri un migliore cadenzamento dei voli nell'arco della giornata e risolvere, almeno parzialmente, le concentrazioni dell'offerta generate dalla struttura oraria del Decreto ministeriale\".","post_title":"Ita Airways aumenta le frequenze sulle rotte in ct da Cagliari per l'inverno","post_date":"2023-08-04T11:58:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1691150325000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450801","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prende il via nel picco dell'estate la nuova era dell'MClub Budoni, hotel a 4 stelle precedentemente noto con il nome di Agrustos Village, che riapre ai nuovi ospiti in una veste del tutto originale e integrata nell’autentico territorio sardo.\r

Per il rinnovo della struttura, di proprietà dei fondi di Blackstone e gestita dalla joint venture fra Mangia’s e Hotel Investment Partners (Hip), sono stati investiti 4 milioni di euro.\r

L’apertura di Budoni coincide con il debutto dell'inedita formula MClub: il brand si allontana dal tradizionale “villaggio estivo” e propone una nuova esperienza all’insegna della natura e del relax per tutta la famiglia con focus sull’intrattenimento, con l’aggiunta di design elegante e contemporaneo, servizi moderni ed esperienze gastronomiche. \r

La struttura propone una nuova offerta culinaria, con due ristoranti - Perseo, il buffet restaurant, e Al Grano Pizzeria, ristorante à la carte aperto solo a cena – più tre bar – Lime Pool Bar, Primo Lobby Bar e Chosquito Beach Bar. Ci sono anche dei nuovi servizi leisure: le 2 piscine sono state rinnovate e c’è un nuovo splash park per bambini, oltre ad una nuova palestra, campo da padel e campo da minigolf. Numerose le possibilità per praticare sport acquatici quali vela, canoa, windsurf e Sup; non mancano, infine, Kids Club e Junior Club dedicati ai bambini e ragazzi dai 4 anni in su.\r

Le 150 camere, rinnovate e immerse in una vegetazione mediterranea, sono dotate di servizi e comfort esclusivi per garantire un soggiorno rilassante, inclusi tv e WiFi.\r

I lavori di ristrutturazione dell’MClub Budoni hanno anche un focus sostenibile, in linea con l’impegno di Mangia’s verso la sostenibilità e la protezione dell’ambiente che circonda i resort e club del brand; tra le iniziative in fieri l’installazione di pannelli solari.","post_title":"MClub Budoni entra nel vivo dell'estate dopo il rinnovo da 4 milioni di euro","post_date":"2023-08-04T11:46:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1691149589000]}]}}