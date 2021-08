Airbus: utile operativo a 2,7 miliardi di euro. Previsioni in rialzo

Airbus ha riportato ottimi risultati per la prima metà dell’anno, con un utile operativo che ha raggiunto i 2,7 miliardi di euro. Le sue previsioni sono riviste al rialzo, con consegne ora previste per 600 aerei commerciali , mentre il consiglio di amministrazione ha dato il via libera al lancio di una versione cargo dell’A350 .

Le vendite consolidate del produttore europeo di aeromobili sono aumentate nel primo semestre del 30% raggiungendo i 24,6 miliardi di euro (1° semestre 2020: 18,9 miliardi di euro), “riflettendo principalmente il maggior numero di consegne di ‘aeromobili commerciali rispetto’. Sono stati consegnati in totale 297 aeromobili commerciali (H1 2020: 196 aeromobili), di cui 21 A220, 237 della Famiglia A320, sette A330, trenta A350 e due A380. I ricavi generati dalle operazioni di aeromobili commerciali di Airbus sono aumentati del 42%, riflettendo in gran parte l’aumento delle consegne. Gli ordini lordi di aeromobili commerciali sono stati 165 (H1 2020: 365 aeromobili) con ordini netti di 38 aeromobili dopo le cancellazioni (H1 2020: 298 aeromobili). L’ arretrato era6.925 aeromobili commerciali al 30 giugno 2021.

L’EBIT (risultato operativo) rettificato relativo alle attività degli aeromobili commerciali di Airbus è stato pari a € 2.291 miliardi (H1 2020: € -1.307 miliardi), “dovuto principalmente alle prestazioni di consegna e all’enfasi posta dalla Compagnia sul controllo dei costi e sulla competitività”. L’utile netto consolidato è stato di 2,231 miliardi di euro , contro una perdita netta del primo semestre 2020 di -1,919 miliardi; l’utile per azione consolidato pubblicato è di € 2,84 (perdita netta per azione del primo semestre 2020: – € 2,45).

“ Questi risultati semestrali riflettono le consegne di velivoli commerciali, la nostra attenzione al controllo dei costi e alla competitività e le buone prestazioni dei settori Elicotteri e Difesa e Spazio. Nonostante la pandemia di Covid-19 stia continuando, le numerose azioni svolte dalle squadre hanno permesso di ottenere una solida prestazione nel primo semestre. Questo ci consente di migliorare le nostre previsioni per il 2021 anche se continuiamo ad affrontare un ambiente imprevedibile “, ha affermato Guillaume Faury, CEO di Airbus, in un comunicato stampa. ” Ora stiamo lavorando per garantire l’ascesa della famiglia A320trasformando il sistema industriale. Inoltre, dopo l’approvazione del Consiglio, stiamo potenziando la nostra linea di prodotti con un derivato cargo dell’A350 , rispondendo al feedback dei clienti per una maggiore concorrenza ed efficienza in questo segmento di mercato ”.