Airbus sta assemblando l’A321XLR che rivoluzionerà i viaggi a lungo raggio

Si prevede che il prossimo aereo a fusoliera stretta a corridoio singolo Extra Long Range di Airbus, l’A321XLR, rivoluzionerà i viaggi a lungo raggio. Con un’autonomia fino a 8.700 chilometri (4.700 NM), non per niente è stato annunciato come un aereo “rivoluzionario”. Airbus ha iniziato l’assemblaggio strutturale del suo nuovo aereo nel maggio di quest’anno.

Qualsiasi aereo costruito oggi è una storia di più siti e paesi. Numerosi componenti si uniscono da tutto il mondo per creare le meraviglie ingegneristiche che sono le fondamenta dei moderni viaggi aerei su scala commerciale. Airbus ha da tempo portato le varie parti dei suoi aerei alle sue linee di assemblaggio finale a Tolosa da tutta Europa e oltre. Il viaggio dell’A380 verso il suo FAL a Tolosa è già considerato leggenda.